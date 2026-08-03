Israels Gesetzlosigkeit wird sein Verhängnis sein

Kevin Barrett

Israel ist seit 1948 der schlimmste internationale Gesetzlose der Welt. In jenem Jahr verwendeten die Zionisten Terrorismus – Massenvergewaltigung und das Abschlachten tausender Männer, Frauen und Kinder –, um 750.000 Palästinenser aus ihrer Heimat zu ermorden oder zu vertreiben. Als Palästinas empörte Nachbarn versuchten, die Opfer des palästinensischen Völkermords zu schützen, griffen die Zionisten sie an und machten sie für die Gewalt verantwortlich!

Am 11. Dezember 1948 verabschiedete die Vereinte Nationen die Resolution 194, die Israel befahl, die überlebenden Völkermordopfer zurückkehren zu lassen, ihre Häuser zurückzufordern und für ihr Leiden entschädigt zu werden. Israel zeigte der Rechtsordnung die Nase, indem es Palästinenser ermordete, die zurückzukehren versuchten. Seitdem hat es weiterhin die Resolution 194 sowie Dutzende anderer UN-Resolutionen verletzt.

Jedes Jahr wird mehr und mehr palästinensisches Eigentum von gierigen jüdischen Besetzern gestohlen. Mord und Terrorismus sind ihre Werkzeuge. Und wehe jedem, der sich einzumischen versucht! Rachel Corrie, die mutige junge Amerikanerin, die sich 2003 in Rafah vor einen zionistischen Bulldozer legte, wurde von Israelis sorglos zu Tode gequetscht, die wissen, dass zionistische Verbrecher in der heutigen, von der Holocaust-Erzählung indoktrinierten Welt nahezu vollständige Straffreiheit genießen. Der Bulldozerfahrer wurde nie bestraft. Bis heute feiern die Israelis den Mord an Rachel Corrie auf vielfältige Weise, unter anderem mit Schlemmereien von Pfannkuchen, die ihren Namen tragen.

Israel ist ein grundsätzlich gesetzloser Staat. Es weigert sich sogar, offizielle Grenzen festzulegen, weil es jeden Tag mehr Land und Eigentum stiehlt.

Als Weltmarktführer im Organhandel, Kinderhandel, Cyberkriminalität, False-Flag-Terrorismus, Attentaten, Erpressung und anderen illegalen Aktivitäten – und als Zufluchtsort für gesuchte Pädophile aus anderen Nationen – ist Israel so gesetzlos, dass viele es als ein organisiertes Verbrecherzentrum betrachten, das sich als Staat tarnt. Aber diese Art von extremer Gesetzlosigkeit verheißt nichts Gutes für Israels Zukunft.

Anfang Juli kündigte Netanjahus ultraextremistisches Kabinett an, nicht länger dem israelischen Obersten Gerichtshof zu gehorchen. Eine Gruppe von Hightech-Unternehmern, die Netanjahu kritisch gegenüberstehen, hatte versucht, einen Medienanbieter, Kanal 13, aufzukaufen, und das Kabinett hatte den Verkauf blockiert. Der Oberste Gerichtshof ordnete an, den Verkauf zuzulassen. Das Netanjahu-Regime weigerte sich und kündigte an, fortan Gerichtsentscheidungen, mit denen es nicht einverstanden war, zu missachten. Die israelischen Medien nennen es eine ausgewachsene „Verfassungskrise“. Steht ein Bürgerkrieg bevor?

Die flagrante Missachtung der Rechtsstaatlichkeit durch das zionistische Regime zeigte sich auch in seinen fortwährenden Verstößen gegen „Waffenstillstände“ im Gazastreifen, im Libanon und im Iran. Jeden Tag rottet Israel mehr palästinensische Zivilisten aus, trotz des von Trump vermittelten „Waffenstillstands“, der letzten Oktober in Kraft trat. Und es besetzt weiterhin den Libanon, schlachtet libanesische Menschen ab und zerstört auf völkermörderische Weise ganze libanesische Städte und Stadtteile, in krassem Verstoß gegen den Waffenstillstand, der durch die Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) zwischen Trump und dem Iran auferlegt wurde.

Die allererste Bestimmung des MOU lautet:

„1. Die Islamische Republik Iran und die Vereinigten Staaten von Amerika sowie ihre Verbündeten im gegenwärtigen Krieg erklären mit der Unterzeichnung dieses MoU die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten, einschließlich im Libanon, und verpflichten sich von nun an, keinen Krieg und keine militärische Operation mehr gegeneinander zu beginnen und auf die Androhung oder Anwendung von Gewalt gegeneinander zu verzichten und die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon zu gewährleisten. Das endgültige Abkommen wird die dauerhafte Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich im Libanon, und andere Bestimmungen dieses Absatzes bestätigen.“

Der Libanon wird in diesem einleitenden Absatz ausdrücklich dreimal erwähnt. Die Anordnung an „die USA und ihre Verbündeten“ (beginnend mit Israel, dem „Verbündeten“, der die USA in den Krieg hineingezogen hat), „die territoriale Integrität und Souveränität des Libanon zu gewährleisten“, erfordert eindeutig, dass Israel sich von allen libanesischen Gebieten zurückzieht, die es besetzt hält. Aber Israel hat das MOU missachtet und besteht darauf, sich nicht zurückzuziehen, während es weiterhin libanesische Menschen ermordet und ihre Städte und Stadtteile völkermörderisch dem Erdboden gleichmacht.

Israels Gesetzlosigkeit hat das MOU torpediert und den Krieg gegen den Iran neu entfacht. Die ganze Welt wird in eine katastrophale Depression hineingezogen, weil Israel sich weigert, sich an die Regeln zu halten.

Das wird nicht gut für Israel oder die Juden ausgehen, für die es angeblich steht. Über unzählige Jahrtausende hat die Menschheit Wege entwickelt, disruptive Psychopathen aus ihrer Mitte zu entfernen. Der psychopathische Buschmann würde vergiftet. Der psychopathische Eskimo würde vom Eis gestoßen. In der Neuzeit wird eine teurere Alternative bevorzugt – eine lebenslange Haftstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis.

Unzählige prominente Persönlichkeiten, darunter Irans gemarterter Führer Ayatollah Ali Khamenei, haben Israel als Krebsgeschwür bezeichnet, das dringend aus Westasien und der Welt entfernt werden muss. Und so wie Krebszellen, die das „zelluläre Gesetz des Gemeinwohls“ verletzen, entfernt werden müssen, bevor sie den gesamten Organismus töten, wird Israels ungeheuerliche Missachtung der Rechtsstaatlichkeit die Menschheit wahrscheinlich dazu zwingen, das blutige zionistische Experiment zu beenden.