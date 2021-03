„Das ist erst der Anfang“ Snowden warnt vor diesen beispiellosen Zeiten. „All diese Dinge haben heute Konsequenzen, über die wir noch nichts wissen.“

„Haben Sie dem zugestimmt? Everybody’s Locked Up“: Ed Snowden über die Macht des Silicon Valley inmitten der COVID-Sperren

Eine neue Videomontage aktueller Interviews mit dem ehemaligen NSA-Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden legt offen, wie die globalen COVID-19-Pandemie-Lockdowns – die in westlichen Ländern wie Großbritannien, Kanada und in einer Reihe von US-Großstädten besonders schwerwiegend und weitreichend waren – in Verbindung mit der ohnehin schon immensen Macht des Silicon Valley und seiner Verbündeten im nationalen Sicherheitsstaat dazu dienen, Individuen und ganze Bevölkerungen voneinander „abzuschotten“. „Das ist erst der Anfang“, warnt Snowden vor diesen beispiellosen Zeiten. „All diese Dinge haben heute Konsequenzen, über die wir nicht informiert sind.“

„Ich würde sagen, das ist irgendwie ungewöhnlich… wir sind alle über die ganze Welt verteilt in verschiedenen Räumen, jeder ist eingesperrt… aber für mich ist das, wie ich immer gelebt habe.“ Er erzählt, dass so viel von unserem Leben „durch die Bildschirme vermittelt wird.“ Zunehmend wird unser Leben „durch diese Bildschirme vermittelt. Wir verbringen immer weniger Zeit draußen und mehr und mehr Zeit damit, in Glas oder durch Glas zu starren, um uns mit dieser größeren Welt zu verbinden – mit etwas, das über uns selbst hinausgeht.“

Letztlich stellt er in dem Video mit dem Titel „Edward Snowden 2021“ die folgenden Fragen als Warnung: The Most VICIOUS HONEST 10 Minutes of your LIFE!“… „Es fühlt sich zunehmend so an, als wäre es etwas, das sich von uns unterscheidet, etwas, das von uns getrennt ist – etwas, dem wir eher beiwohnen, als dass wir daran teilnehmen. Fragen Sie sich selbst: Ist das Ihr Wille? Ist es das, was Sie wollen? Haben Sie dem zugestimmt? Stimmt das mit der Vision der Zukunft überein, die Sie sehen wollen?

In den YouTube Einstellungen können deutsche Untertitel aktiviert werden

Snowden fährt fort: „Die institutionellen Mächte unserer Tage … die für sich selbst irgendein Mandat angenommen haben – sei es, um Geschäfte zu machen, sei es, um das Leben anderer zu regeln, sei es, um Krieg zu führen, … diese institutionellen Mächte scheinen sich nicht besonders um Ihre Antwort auf diese Frage zu kümmern: Ist es das, was Sie wollten? Ist das in Ordnung? Haben Sie dem zugestimmt?“

Die Antwort ist häufig „Du hast keine Wahl“, ob du zustimmst oder nicht, … „denn sie haben die Waffe, sie haben den Schlagstock. Und Facebook würde sagen ‚Klicken Sie OK, um fortzufahren‘ – und wenn Sie das nicht tun, können Sie nichts tun…“

„Weil sie [Facebook und Big Tech] die Politik kontrollieren und durch die Politik kontrollieren sie die Plattform, und durch die Plattform kontrollieren sie die Öffentlichkeit… sie üben einen großen Einfluss aus, indem sie uns abschotten, uns von den Dingen trennen, die wir tun müssen, um uns zu verbinden und uns mit dem zu beschäftigen, was heute als ’normales Leben‘ angesehen wird.

„Es ist an der Zeit, dass wir erkennen, dass dies erzwungene Entscheidungen sind“, mahnt er und warnt gleichzeitig, dass dies zu einem Dauerzustand zu werden droht, wenn die Öffentlichkeit nicht aufmerksam wird und handelt.

Dies sind Themen und „Warnungen“, über die Snowden von dem Moment an zu sprechen begann, als die Pandemie den Westen und Nordamerika im vergangenen März traf, was vielerorts zur Verhängung von Notfall-„Bleib-zu-Hause-Anordnungen“ durch staatliche und lokale Regierungen führte:

„Edward Snowden sagt, COVID-19 könnte Regierungen invasive neue Datenerfassungsbefugnisse verleihen, die lange nach der Pandemie anhalten könnten.“ „Könnten“? Eher sicher.

„Fünf Jahre später ist das Coronavirus verschwunden, diese Daten stehen ihnen immer noch zur Verfügung – sie fangen an, nach neuen Dingen zu suchen“, sagte Snowden. „Sie wissen bereits, was Sie sich im Internet ansehen, sie wissen bereits, wohin sie sich mit Ihrem Telefon bewegen, jetzt wissen sie, wie hoch Ihre Herzfrequenz ist. Was passiert, wenn sie anfangen, diese Dinge miteinander zu vermischen und künstliche Intelligenz darauf anzuwenden?“, sagte er im letzten Frühjahr.

In seinen jüngsten Aussagen unterstreicht Snowden, dass dies eine der Hauptursachen für die „wachsende Flut der Wut“ ist, die wir jetzt weltweit erleben, und fährt fort: „Die Menschen erkennen, dass es keine Zustimmung ist, nicht in einer Weise, die wirklich wichtig ist… Die Menschen fühlen kein Gefühl der Handlungsfähigkeit… und sie sind nicht damit einverstanden.“

„Was wir sehen, ist eine Scheidung zwischen dem Individuum und dem Institutionellen in Bezug auf Macht und Verantwortlichkeit.“

In Bezug auf die Führer der Welt und die globalen herrschenden Eliten drängt er darauf, sich der immens alarmierenden Realität bewusst zu werden, in die wir uns als Gesellschaft blindlings hineinmanövriert haben: „Wir müssen erkennen, dass es scheinbar nichts gibt, was sie tun können, was dazu führt, dass sie mit einer ernsthaften Konsequenz konfrontiert werden, während die kleinsten Verstöße in unserem Leben, die sogar zivilrechtlich und nicht kriminell sein können, sofort im Moment des Fehlers kristallisiert und in einer permanenten Aufzeichnung festgehalten werden, die von diesen Gruppen gehalten und kontrolliert wird … ob sie nun kommerziell oder staatlich sind.“