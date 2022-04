Das ist kein Weg zum Glücklichsein

Manchmal denke ich, Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF) und Mitautor des Buches COVID-19: The Great Reset, ist ein warmherziger Philanthrop mit einem dunklen Sinn für Humor.

Kürzlich las ich einen kindischen und entwürdigenden Artikel in Forbes mit dem Titel „Welcome To 2030: I Own Nothing, Have No Privacy And Life Has Never Been Better (Willkommen im Jahr 2030: Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie so schön wie heute)“, geschrieben von einem der brillanten „Young Global Leaders“ des WEF und veröffentlicht am 10. November 2016.

Der Artikel beschreibt vieles von dem, was das WEF in den letzten zwei Jahren propagiert hat, nämlich den sogenannten „Great Reset“. Einige der beschriebenen Szenarien wurden bereits umgesetzt oder sind dabei, umgesetzt zu werden, seit Dr. Faucis „tödliche Pandemie“ die Erde in zwei Wochen platt gemacht hat.

Natürlich würde nur ein schwachsinniger Verschwörungstheoretiker, der in einem feuchten Keller sitzt, glauben, dass die Pandemie ein Vorwand war, eine Konditionierungsübung, um die freie Gesellschaft absichtlich zu zerstören und eine digital-technokratisch-totalitäre Dystopie zu schaffen, in der die Unternehmen und Arbeitsplätze der Menschen vernichtet wurden und ein Großteil ihres Vermögens vernichtet wurde, wobei Impfvorschriften als Tarnkappenwaffe eingesetzt werden, um die körperliche Autonomie und die medizinische Privatsphäre archaisch zu machen.

Lustig, wie all diese Dinge im Titel des Artikels euphemistisch zusammengefasst werden (abgesehen vom letzten Teil, dass das Leben besser ist als je zuvor; es sei denn, man ist Milliardär wie viele Mitglieder des WEF).

Der Forbes-Artikel hat, wie alles, was der WEF von sich gibt, buchstäblich den Beigeschmack, dass jemand zu einem Kind herunterredet – was genau das ist, was er tun soll -, um eine verblödete Bevölkerung anzusprechen, die sozial dazu gebracht wurde, in ihrem Denken und ihren Argumentationsfähigkeiten infantil zu sein.

Hier sind einige Highlights des Artikels, mit meiner Übersetzung.

Erstens: der Titel:

„Willkommen im Jahr 2030: Ich besitze nichts, habe keine Privatsphäre und das Leben war noch nie besser.“

Muss man dazu noch erklären, wie verrückt und entmenschlichend ihre Pläne für den sogenannten Great Reset sind? „Ihr werdet nichts besitzen. Und Sie werden glücklich sein.“ Das ist der bizarre, unverschämte Slogan des WEF, und jeder, der zwei Gehirnzellen hat, wird bemerken, wie die letzten zwei Jahre uns genau auf das vorbereitet haben, was sie beschreiben (ohne den glücklichen Teil), indem sie den Vorwand einer Pandemie nutzten, um eine bereits zusammengebrochene Wirtschaft zu verschleiern, eine in die Höhe schießende Inflation verursachten, um den Dollar zusammenbrechen zu lassen, und dann die Menschen darauf konditionierten, keine Privatsphäre (oder körperliche Autonomie) zu akzeptieren, während sie über eine digitale Zentralbankwährung (CBDC), von der Biden bereits spricht, überall digital verfolgt werden. Ja, nachdem die Wirtschaft vollständig zerstört ist, werden Sie ausgelöscht sein, in Schulden begraben, Sie werden nichts besitzen, keine Privatsphäre haben und Ihr Leben wird besser sein als je zuvor!

Willkommen im Jahr 2030. Willkommen in meiner Stadt – oder sollte ich sagen ‚unserer Stadt‘. Ich besitze nichts. Ich besitze kein Auto. Ich besitze kein Haus. Ich besitze keine Geräte oder Kleidung.

Wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch irgendetwas besitzen, sogar die Kleidung auf Ihrem Haut, dann warten Sie einfach ab. Wenn der von uns ausgelöste Wirtschafts-Tsunami über Sie hereinbricht, wird BlackRock schließlich alles besitzen, was noch übrig ist.

Manchmal benutze ich mein Fahrrad, wenn ich meine Freunde besuche. Ich genieße die Bewegung und die Fahrt. Es bringt die Seele dazu, mit auf die Reise zu kommen.

Ja, in der Tat. Wenn Sie das Glück haben, ein Fahrrad zu besitzen, wird es Ihr einziges Verkehrsmittel sein. Jetzt seid ihr gezwungen, euren faulen, fettleibigen Hintern hochzukriegen. Wenn ihr noch eine Seele habt, herzlichen Glückwunsch.

Alles, was Sie für ein Produkt hielten, ist jetzt zu einer Dienstleistung geworden.

Das ist etwas anderes, worüber das WEF gerne spricht. Im Grunde genommen, und das sagen sie an anderer Stelle, werden Sie die Kleider, die Sie tragen, nicht mehr besitzen, sondern sie werden sie mieten, zusammen mit jedem anderen Produkt, das als „Dienstleistung“ angeboten wird. Und raten Sie mal, wer all diese wunderbaren Dienstleistungen anbieten wird? Nicht Ihre lokalen kleinen Läden, die bereits größtenteils ausgelöscht wurden, sondern unsere wunderbaren, warmherzigen WEF-Oberherren wie Bezos und Gates.

Es ergibt für uns keinen Sinn mehr, Autos zu besitzen, weil wir ein fahrerloses Fahrzeug anrufen können. . .

Darum geht es bei den irrsinnigen und künstlich hohen Benzinpreisen (die möglicherweise auf 10 Dollar oder mehr pro Gallone ansteigen, wenn sie fertig sind, sie in die Höhe zu treiben) zusammen mit der erzeugten Angst vor dem Klimawandel. Die Autos sollen der Vergangenheit angehören, nicht weil die Intellektuellen am WEF sich einen Dreck um die Umwelt scheren, die sie seit Jahrzehnten zerstören. Es geht um die Abschaffung von Autos unter dem Deckmantel der Sorge um die Umwelt, während es ihnen in Wirklichkeit um den finanziellen Gewinn aus der riesigen weltweiten Flotte fahrerloser Autos und Uber-ähnlicher Dienste geht, die sie besitzen und die Sie mieten werden. (Siehe oben: „Alles, was Sie für ein Produkt hielten, ist jetzt eine Dienstleistung geworden“).

In unserer Stadt zahlen wir keine Miete, weil jemand anderes unseren freien Raum nutzt, wenn wir ihn nicht brauchen. Mein Wohnzimmer wird für Geschäftsbesprechungen genutzt, wenn ich nicht da bin.

Das ist typisch WEF-schräg. Wenn wir unsere modularen Container verlassen dürfen, wird sie jemand für wichtige Geschäftstreffen nutzen? Ist das eine Variante des BnB-Mietmodells, nur dass man nicht einmal bezahlt wird? Zumindest werden sie uns einen „freien Platz“ zur Verfügung stellen. Wunderbar. Und wer sind diese „Geschäftsleute“, die unsere Wohnzimmer nutzen werden? Inspektoren oder Impfstoffverwalter in Anzügen? Sie meinen es wirklich ernst, wenn sie sagen „Sie werden keine Privatsphäre haben“.

Wenn Produkte in Dienstleistungen umgewandelt werden, hat niemand ein Interesse an Dingen mit einer kurzen Lebensdauer. Alles ist auf Langlebigkeit, Reparierbarkeit und Wiederverwertbarkeit ausgelegt.

Alles wird an Sie vermietet und so konzipiert, dass es eine möglichst kurze Lebensdauer hat (engineered obsolescence), d. h. die Lebensdauer eines Produkts wird absichtlich begrenzt, um den Käufer dazu zu bewegen, es zu ersetzen. Man nennt das auch eingebaute Obsoleszenz. Aber hey, sie werden sich freundlicherweise auch um alle Reparaturen und das Recycling kümmern, natürlich gegen eine Gebühr.

Einkaufen? Ich kann mich nicht wirklich erinnern, was das ist. Für die meisten von uns hat es sich in die Auswahl von Dingen verwandelt, die sie benutzen wollen. Manchmal macht mir das Spaß, und manchmal möchte ich einfach, dass der Algorithmus das für mich erledigt. Er kennt meinen Geschmack mittlerweile besser als ich selbst.

Ich liebe es! Sie müssen nicht mehr bis zum Umfallen einkaufen. Sie können sich ausschließlich auf Amazon verlassen, genau wie wir es Ihnen in unserer zweijährigen Pandemieübung beigebracht haben. Und wer braucht schon ein Gehirn oder eine Privatsphäre, wenn Sie sich auf einen Algorithmus verlassen können, der mehr über Sie weiß als Sie selbst? Jetzt müssen Sie sich nicht einmal mehr die Mühe machen, darüber nachzudenken, was Sie kaufen sollen. Was werden sich diese technischen Genies als Nächstes ausdenken? Unbezahlbar.

Als KI und Roboter so viel von unserer Arbeit übernahmen, hatten wir plötzlich Zeit, gut zu essen, gut zu schlafen und Zeit mit anderen Menschen zu verbringen.

Wenn Sie völlig überflüssig sind, werden Sie alle Zeit der Welt haben, über Ihr Elend nachzudenken. Auch mit Ihrer Familie und Ihren Freunden.

Eine Zeit lang wurde alles zur Unterhaltung, und die Menschen wollten sich nicht mit schwierigen Themen befassen. Erst in letzter Minute haben wir herausgefunden, wie man all diese neuen Technologien für bessere Zwecke nutzen kann, als nur die Zeit totzuschlagen.

Wir haben euch Bedauernswerte mit Brot und Spielen versorgt, und trotzdem seid ihr undankbar, unbeherrschbar und allgemein eine große Nervensäge. Aber wir haben herausgefunden, wie wir neue Technologien – wie z. B. Abonnement-Impfstoffe – in Verbindung mit immer neuen fabrizierten Krisen einsetzen können, um euch zu kontrollieren.

Meine größte Sorge sind all die Menschen, die nicht in unserer Stadt leben. Diejenigen, die wir auf dem Weg verloren haben. Diejenigen, denen diese ganze Technologie zu viel geworden ist. Diejenigen, die sich obsolet und nutzlos fühlten, als Roboter und KI große Teile unserer Arbeit übernahmen. Diejenigen, die sich über das politische System aufgeregt haben und sich gegen es wenden. Sie leben eine andere Art von Leben außerhalb der Stadt. Einige haben kleine Selbstversorgergemeinschaften gebildet. Andere sind einfach in den leeren und verlassenen Häusern in kleinen Dörfern des 19. Jahrhunderts geblieben.

Als ich dies las, musste ich mir eine Träne wegwischen. Unsere Herren werden nicht müde, sich so sehr um uns zu sorgen, nicht wahr? Sagt das nicht eine Menge über die letzten zwei Jahre aus? All die unzufriedenen, verlorenen und bedauernswerten Menschen, die beschlossen haben, dass sie keine Gefangenen und Wegwerfware einer korrupten Kabale reicher Wahnsinniger sein wollen, und beschlossen haben, ihre eigenen kleinen Inseln der Freiheit zu bilden, ihre eigenen kleinen Gärten anzubauen und ihre eigene Mikroökonomie zu haben, um zu versuchen, menschlich zu bleiben, werden in „Dörfer des 19. Jahrhunderts“ verbannt?

Hört sich richtig an. Erinnert mich an die Covid-Quarantänecamps in Australien. Aber sie hätten zumindest „Dörfer des 20. Jahrhunderts“ sagen können. Es sei denn natürlich, die Dörfer, auf die sie sich beziehen – ihre Umerziehungszentren für die Aufsässigen – sollen so drakonisch sein, dass Sie sich tatsächlich fühlen, als würden Sie im 19. Jahrhundert leben.

Ab und zu ärgere ich mich über die Tatsache, dass ich keine wirkliche Privatsphäre habe. Ich kann nirgendwo hingehen, ohne dass ich registriert werde. Ich weiß, dass alles, was ich tue, denke und träume, irgendwo aufgezeichnet wird. Ich hoffe nur, dass das niemand gegen mich verwenden wird.

Man beachte, dass sie keine Skrupel haben, zu sagen, dass man nirgendwo hingehen kann, ohne „registriert“ zu werden. Damit ist natürlich die „digitale Erfassung“ gemeint. Wenn die Wirtschaft schließlich völlig zusammenbricht und unsere Lieferkettenknappheit Sie verhungern lässt, werden Sie um ein universelles Grundeinkommen (UBI) betteln, das Ihnen großzügig angeboten wird und Sie in ein alptraumhaftes digitales Labyrinth zwingt. Mit den Impfvorschriften wurde die Herde auf diesen unschuldig klingenden Euphemismus totalitärer Kontrolle vorbereitet. Und Sie können Ihren unmenschlichen Arsch darauf verwetten, dass alles, was Sie tun, denken und träumen, verfolgt und gegen Sie verwendet werden wird. Sie versprechen es.

Alles in allem ist es ein gutes Leben. Viel besser als der Weg, auf dem wir uns befanden, als klar wurde, dass wir nicht mit demselben Wachstumsmodell weitermachen konnten. Wir hatten all diese schrecklichen Dinge: Zivilisationskrankheiten, Klimawandel, die Flüchtlingskrise, Umweltzerstörung, völlig überfüllte Städte, Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, soziale Unruhen und Arbeitslosigkeit.

Aus irgendeinem seltsamen Grund hörte ich, als ich das las, Bill Gates‘ widerwärtige Stimme. Oh ja, Bill, alles in allem waren die letzten zwei Jahre eine wirtschaftliche Renaissance für dich und andere Milliardäre und ein totaler Albtraum für uns nutzlose Esser und Bedauernswerte, die außer Kontrolle geraten, arbeitslos und überflüssig sind und die Dreistigkeit besitzen, zu glauben, dass wir ein Recht auf Freiheit haben.

Sie haben unseren verbliebenen Mittelstand und die kleinen Unternehmen ausgelöscht und weitere Milliarden in Ihre Taschen transferiert. Sie haben in Interviews gegrinst und Ihre warmen, kuscheligen Pullover getragen, während jeder, den Sie kontrollieren, uns mit einer schrecklichen, fabrizierten Krise nach der anderen überzogen hat.

Sie haben die Menschen wie Computer darauf programmiert, sich vor einem unsichtbaren Virus zu fürchten, während Ihre drakonischen Verordnungen Millionen von Flüchtlingen auf der Suche nach Freiheit hervorgebracht haben. Sie und Ihresgleichen haben zusammen mit den Medien, die Ihnen gehören, Ihre Verderbtheit wahrhaftig übertroffen, indem sie moralischen Verfall, Geschlechtsdysphorie und von Verbrechen heimgesuchte Städte gefördert haben. Natürlich haben Sie auch herausgefunden, dass Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, soziale Unruhen und Arbeitslosigkeit (die Sie und Ihresgleichen ebenfalls geschaffen haben) als wirksame Waffen eingesetzt werden können, um die Herde nutzloser Esser auszurotten, die Ressourcen verbrauchen, auf die Sie ein Anrecht haben. Bei all Ihrer harten Arbeit und Philanthropie ist es erstaunlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, über all die Entbehrungen zu schreiben, die Sie während der Pandemie, die Sie ausgenutzt haben, ertragen mussten.