Das ist noch dümmer und verrückter als der Irakkrieg

Das ist der neue George W. Bush. Trump ist das, was aus Bush wird, wenn er aus seinem roten Kokon schlüpft. Je verrückter das US-Imperium wird, desto wahnsinniger werden seine Manager.

Caitlin Johnstone

Junge Leute fragen mich immer wieder, ob die Irak-Invasion auch so war. Ich antworte ihnen: „Irgendwie schon, aber das hier ist noch viel dümmer und verrückter.“

Es gab ziemlich intelligente Menschen, die der Propaganda für den Irakkrieg glaubten. Viele Kriegsgegner gingen davon aus, dass Saddam wahrscheinlich über Massenvernichtungswaffen verfügte – sie glaubten nur nicht daran, dass Krieg die Lösung sei. Es gab tatsächlich Interventionisten, die aufrichtig glaubten, dass der Krieg dem irakischen Volk Gutes bringen würde.

Das ist überhaupt nicht der Fall. Nur die dümmsten Idioten glauben ernsthaft an die Narrative, die den Angriff der Trump-Netanjahu-Regierung auf den Iran rechtfertigen sollen. Meistens handelt es sich dabei nur um Lügner und Manipulatoren, die zynisch vorgeben, an die Geschichten über Atomwaffen und massakrierte Demonstranten zu glauben und dem iranischen Volk Freiheit und Demokratie bringen zu wollen, weil sie wollen, dass der Iran bombardiert wird.

Dieses Mal geben sie nicht einmal vor, sich um den Willen des amerikanischen Volkes zu kümmern. Sie geben nicht einmal vor, sich um humanitäre Interessen oder die Zukunft der Menschen zu kümmern, die sie bombardieren. Sie verbreiten einfach nur extrem offensichtliche Lügen, die von den Mainstream-Medien in Echtzeit überprüft und widerlegt werden, und dann ermorden sie Menschen und prahlen damit.

Ich habe Jahre, Jahrzehnte damit verbracht, mich obsessiv mit den Lügen der Bush-Regierung über die Massenvernichtungswaffen im Irak auseinanderzusetzen, darüber zu schreiben und sie zu widerlegen. Mir fällt keine Lüge über irakische Massenvernichtungswaffen ein, die von Bush, Cheney, Rumsfeld und anderen verbreitet wurde und die auch nur annähernd an die Ungeheuerlichkeit und Absurdität dieser Lüge von Donald Trump heranreicht.

‼️Uns fällt keine Lüge über irakische Massenvernichtungswaffen ein, die von Bush, Cheney, Rumsfeld und anderen verbreitet wurde und auch nur annähernd so ungeheuerlich und absurd ist wie die Lüge von Donald Trump. pic.twitter.com/fRpNN99F3F — Don (@Donuncutschweiz) March 6, 2026

Die Invasion des Irak war eine unverzeihliche Massengräueltat von unfassbarem Ausmaß, aber rückblickend kann man verstehen, wie jemand, der in gutem Glauben handelte, sich von der Hysterie nach dem 11. September und der einheitlichen Kriegspropaganda der Massenmedien mitreißen lassen konnte. Es wurde argumentiert, dass Saddam Hussein durch eine Regierung ersetzt werden würde, die den Interessen des irakischen Volkes dient, und dann blieb die US-Koalition tatsächlich im Land und baute ein neues Regime auf, um die Geschicke zu lenken. Im Vergleich zu dem, was wir heute sehen, wirkt das fast schon idyllisch.

Das ist reine Barbarei. Die USA und Israel verfolgen gegenüber dem Iran das Libyen-Modell: Sie zerstören und enthaupten die Nation und überlassen es dann dem Volk, die Trümmer aufzulesen und mit dem Chaos, der Gesetzlosigkeit und den religiösen Konflikten fertig zu werden, die darauf folgen. Sie beabsichtigen, eine Nation mit 90 Millionen Einwohnern in einen massiven Konflikt und möglicherweise in den Zusammenbruch oder die Balkanisierung des Staates zu stürzen, um sich dann lässig von den Trümmern zu entfernen und sich cool und gleichgültig gegenüber dem Leid zu zeigen, das sie gerade über die Welt gebracht haben.

Sie behaupten nicht, die iranische Regierung durch eine bessere zu ersetzen. Sie behaupten nicht, einem unterdrückten Volk Freiheit und Demokratie zu bringen. Sie verbreiten Lügen über Massenvernichtungswaffen und Propaganda über Gräueltaten, aber nur auf die halbherzigste und energieloseste Art und Weise, ohne Interesse daran, ob ihnen jemand tatsächlich glaubt. Meistens zerstören sie einfach nur eine alte Nation, weil sie es können, und schauen die Welt an und sagen: „Ja, wir sind Schläger. Was wollt ihr dagegen tun?“

