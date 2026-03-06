Was passiert als Nächstes im Iran? Enthauptung, Sumpfkrieg oder Dritter Weltkrieg?

Von Brandon Smith

Bevor ich mit dieser Analyse der Situation im Nahen Osten und ihrer Folgen beginne, möchte ich die Leute warnen, dass diese Untersuchung weitgehend säkular und nuanciert sein wird; was bedeutet, dass Menschen auf beiden Seiten der Spaltung darüber jammern und sich beschweren werden. Ehrlich gesagt ist mir das egal.

Um das klarzustellen: Ich interessiere mich nicht für das „Schicksal“ der Palästinenser, das islamische Regime im Iran oder die Verschwörungstheorien der „Groypers“. Ich halte Appelle an Empathie und Mitgefühl gegenüber islamischen Gesellschaften für naiv – sie sind dem Westen gegenüber vollkommen gleichgültig und feindselig, und das waren sie schon immer. Sie haben außerdem politische Allianzen mit weit links stehenden Organisationen in den USA und Europa gebildet mit der Absicht, den Westen niederzubrennen. Ich verschwende meine Zeit nicht damit, mir darüber Sorgen zu machen.

Fairerweise muss ich auch sagen, dass mir die israelische Regierung ebenfalls egal ist und ich kein persönliches Interesse daran habe, ob sie überlebt oder nicht. In der Vergangenheit haben von Israel unterstützte Organisationen bei der Bildung militanter linker Gruppen und anti-konservativer Stimmungen in den USA geholfen. Die Tatsache, dass linke Aktivisten sich in den letzten Jahren gegen Israel gewandt haben, ist ziemlich poetisch.

Ich erkenne an, dass viele Christen mit dieser Position nicht einverstanden wären, weil sie glauben, Israel sei der einzige westliche Verbündete, der über das Heilige Land wacht. Ich argumentiere jedoch, dass westliche Christen (nicht Israelis) die Region kontrollieren sollten, da sie über Jahrhunderte hinweg uns gehörte (durch das Heilige Römische Reich), bis muslimische Horden einmarschierten.

Mir ist auch bewusst, dass es im Internet zahlreiche Desinformationsagenten gibt, die von beiden Seiten bezahlt werden. Sowohl Israel als auch islamische Regierungen betreiben solche digitalen Operationen ständig. Sie geben enorme Summen aus, um Armeen von Social-Media-Schreibern zu beschäftigen. Deren einzige Aufgabe besteht darin, ehrliche Diskussionen zu stören und die amerikanische Öffentlichkeit dazu zu bewegen, die eine oder andere Seite zu unterstützen.

Das sagt mir viel darüber, wie wichtig die Bevölkerung der USA für die geopolitische Zukunft der Welt ist. Jeder will, dass wir uns für sein Team entscheiden oder seinen Gegner hassen.

Worauf ich in erster Linie achte, ist, wie sich geopolitische Ereignisse und unsere Beteiligung auf Amerika und amerikanische Interessen auswirken werden. Was ich in den letzten Jahren jedoch gelernt habe, ist, dass es relativ leicht ist, Ereignisse vorherzusagen, aber nicht unbedingt deren Ausgang. Es gibt Menschen da draußen, die glauben, jeder internationale Konflikt oder jede Krise werde im globalen Untergang enden.

Bisher ist das noch nie geschehen. Natürlich braucht es nur die richtige Krise, um einen Schwarzen Schwan auszulösen. Ich denke, viele von uns in den alternativen Medien bauen Leuchttürme, die Schiffe von den felsigen Küsten jedes Vorfalls fernhalten sollen, der zu einer weltbeendenden Singularität werden könnte.

Es ist wichtig zu verstehen, dass dramatische geopolitische Veränderungen das Potenzial haben, als „Dreh- und Angelpunkte“ zu wirken und unser Leben über eine Kette von Dominosteinen zu beeinflussen, die erst Jahre später sichtbar wird. Potenzial bedeutet nicht Gewissheit. Wie ich seit vielen Jahren betone – Zusammenbruch ist ein Prozess, kein Ereignis.

Im Frühjahr 2024 habe ich in meinem Artikel „Iran vs Israel: What Happens Next Now That Shots Have Been Fired?“ die Entwicklung einer unvermeidlichen Kriegsstellung zwischen Iran und den USA (mit Israel als Anstifter oder praktischer Rechtfertigung) vorhergesagt, und ich argumentierte, dass dies im Frühjahr 2025 eskalieren würde. Ich lag ein Jahr daneben.

In diesem Artikel sagte ich anfängliche Luftangriffe auf Hauptziele voraus. Ich sagte voraus, dass Iran die Straße von Hormus schließen würde (was inzwischen geschehen ist). Ich sagte eine Bodeninvasion Israels im Libanon voraus (was noch nicht geschehen ist), gefolgt von einer eventualen Bodeninvasion von US- und israelischen Kräften im Iran.

Unmittelbare Folgen könnten einen Anstieg der Öl- und Gaspreise beinhalten (über 20 % der weltweiten Ölversorgung passieren die Straße von Hormus). Dann gibt es die erhöhte Möglichkeit geplanter und autonomer Terroranschläge (die jüngste Massenschießerei in Austin, Texas scheint die erste zu sein). Es besteht die Gefahr einer möglichen militärischen Einberufung, sollte der Krieg länger als ein paar Jahre dauern oder sich in eine Besatzung verwandeln, die mit einer großen Aufstandsbewegung fertig werden muss.

Schließlich gibt es die wachsende Chance zunehmender Feindseligkeit mit Russland und China, die zu einem möglichen Auslöser führen könnte, der einen Weltkrieg entfacht. Das ist eine Worst-Case-Sicht auf den Konflikt und nicht unbedingt das wahrscheinlichste Ergebnis.

Zum Beispiel in Venezuela: Dort jammerten und tobten Schwarzseher über Donald Trumps Black-Bag-Operation, die zur Festnahme des illegitimen Diktators Nicolas Maduro führte. Sie behaupteten mit Sicherheit, dass diese Aktion ein Vietnam Teil II auslösen würde. Sie lagen völlig falsch.

Millionen Venezolaner auf der ganzen Welt jubelten, und die venezolanische Bevölkerung hat nichts unternommen, um Maduro zurückzubringen. Trumps Kritiker ignorierten den Applaus der venezolanischen Staatsbürger und argumentierten, ihre Meinung spiele keine Rolle.

Warum? Weil ihre Unterstützung für Trumps Invasion der Erzählung widerspricht, er sei ein „gedankenloser Kriegstreiber“ und verrate seine Wählerbasis. Das ist eine kindische Reaktion auf komplexe geopolitische Dynamiken.

Viele Diktaturen verdienen es zu sterben. Die libertäre Methode, einfach herumzusitzen und nichts zu tun, während man über diejenigen schimpft, die handeln, wird langsam langweilig. Die amerikanische Öffentlichkeit wird von Passivität nicht inspiriert. Das bedeutet nicht, dass wir unbedingt in den Krieg mit Iran ziehen sollten, aber ich glaube, US-Patrioten haben genug von egozentrischen Debatten über Verfassungs- und Ideologietheorie. Sie wollen Ergebnisse sehen.

Wenn moralische Rechtfertigung das Problem ist, dann gibt es durchaus einen legitimen Fall für die Enthauptung des islamischen Regimes im Iran. Die iranische Regierung betreibt dieselbe brutale theokratische Unterdrückung, die wir bei den Taliban in Afghanistan gesehen haben, nur in industriellem Maßstab. Wenn du eine Frau, ein politischer Dissident oder eine religiöse Minderheit im Iran bist, hast du keine Rechte und kannst jederzeit aus jedem Grund verhaftet oder ermordet werden.

Nur weil Muslime zufällig mit Konservativen darin übereinstimmen, dass Transgender-Aktivisten räuberische Verrückte sind, heißt das nicht, dass wir sonst irgendetwas gemeinsam haben.

Die meisten Kritiker werden argumentieren, dass ein Regimewechsel im Iran nur Israel zugutekommen soll und nicht dem iranischen Volk. Tatsächlich nützt er VIELEN Ländern, nicht nur Israel. Ich würde auch argumentieren, dass Trumps WIRKLICHES Ziel wahrscheinlich darin besteht, China weiter von seinen internationalen Ölquellen zu isolieren, während Israel eher eine Nebensache ist (oder eine nützliche Ausrede).

Trumps Enthauptungsstrategie gegen Venezuela, seine Politik zum Panamakanal und seine Angriffe auf den Iran schneiden China praktischerweise von rund 20 % seiner Ölressourcen ab. Das ist bedeutend und könnte Chinas militärische Entwicklungsanstrengungen dramatisch verändern. Das heißt allerdings nicht, dass Trump im Iran ebenfalls richtig liegen wird, nur weil er in Venezuela richtig lag.

Die USA sind sehr gut darin, feindliche Führung zu eliminieren und Dinge in die Luft zu sprengen. Wir sind jedoch völlig unfähig, wenn es um Besatzung geht – und dort verlieren wir immer. Eine Besatzung erfordert die Unterstützung der Mehrheit der ausländischen Bevölkerung. Ohne diese Unterstützung gibt es keinen Sinn.

Im Iran KÖNNTE Trump sie haben. Wir müssen abwarten, wie die iranische Bevölkerung auf die Enthauptungsschläge reagiert. Wenn ein zu großer Teil der Bevölkerung sich hinter die Islamisten stellt, müssen sich die begrenzten Angriffe zu einem Bodenkrieg entwickeln – und ein Bodenkrieg ohne heimische Verbündete würde zu einem Sumpfkrieg werden.

Dann ist da noch die Frage der Straße von Hormus. Die Meerenge zu räumen und offen zu halten wird schwierig sein. Der Iran kann den Ölschiffsverkehr monatelang stören, indem er Tanker mit Tausenden von Drohnen angreift. Ich muss nicht erklären, was eine einzige Shahed-Drohne mit einem Schiff voller brennbaren Öls anrichten kann.

Wenn es meine Operation wäre, würde ich die Meerenge mit Langstreckenartillerie oder ballistischen Raketen angreifen, unterstützt von Drohnen-Spottern. Es braucht nur ein einziges großes gesunkenes Schiff, um Hormus für Wochen zu schließen. Das ist ein Problem, WENN Trumps Angriffe auf führende Beamte keine Volksrevolution auslösen.

Die Schließung von Hormus wird höhere Benzinpreise bedeuten (obwohl ich vermute, dass ein Teil von Trumps Strategie darin besteht, venezolanische Ölexporte zu nutzen, um den Hormus-Engpass auszugleichen). Wenn Trump die Preise nicht relativ niedrig halten kann, wird die amerikanische Öffentlichkeit sehr unzufrieden sein. Wir haben bereits vier Jahre unter Bidens Inflation gelitten. Wir können nicht noch mehr verkraften.

Die Beteiligung Russlands und Chinas in der Region scheint sich auf Waffenverkäufe und Logistik zu beschränken. Russland hat zwar einen strategischen Partnerschaftsvertrag mit dem Iran, aber dieser enthält keine gegenseitige Verteidigungsklausel. Ich mache mir weit mehr Sorgen darüber, dass Eliten in Europa alles in ihrer Macht Stehende tun, um durch Einmischung in der Ukraine einen Weltkrieg mit Russland zu beginnen.

Apropos des ANDEREN Konflikts im Osten: Es ist interessant für mich, dass unter der Biden-Administration Demokraten leidenschaftlich und fanatisch eine direkte Konfrontation mit Russland wegen der Ukraine forderten. Wie Iran ist es nur ein weiteres Land, das wenig mit uns zu tun hat, und dennoch waren sie bereit, wegen dieser ausländischen Verstrickung eine nukleare Katastrophe zu riskieren. Deshalb nehme ich Linke überhaupt nicht ernst, wenn es um ihre Anti-Kriegs-Rhetorik geht.

Was Israel betrifft: Ja, sie kommen in dieser Situation wie Banditen davon. Sie wissen das. Ich bin sicher, sie sind heimlich stolz darauf. Sie wären niemals in der Lage, diesen Krieg allein zu führen. Aber ich werde nicht über die Zerstörung einer muslimischen Theokratie weinen, nur weil Israel etwas daraus gewinnt.

Die eigentliche Frage ist Amerika – und ob dieser Krieg außer Kontrolle geraten und sich zu einer globalen Krise entwickeln wird, die uns schadet. Ich muss zugeben, dass Trump ein Talent dafür gezeigt hat, begrenzte Militäroperationen mit weitreichenden Effekten bei begrenzten Kosten durchzuführen. Er hat die Schwarzseher mehrfach widerlegt.

Verteidigungsminister Pete Hegseth behauptet, es werde keinen Sumpfkrieg geben. Wenn sich das umsetzen lässt, wäre das der größte Zaubertrick der Trump-Administration.

Wenn es nicht möglich ist, wird das Ergebnis Chaos und ein ziviler Zusammenbruch im Iran sein, gefolgt von Balkanisierung, Stammeskriegen und weit verbreiteten Aufständen weit über die Grenzen des Landes hinaus. Der Versuch, dieses Chaos aufzuräumen, würde wahrscheinlich zu derselben Art gescheiterter Besatzung führen, die die USA im Irak und in Afghanistan erlebt haben.

Es ist ein Glücksspiel, das eine scharfe Spaltung innerhalb der konservativen Basis riskieren könnte. Es riskiert auch, dass die extreme Linke wieder an die Macht kommt. Jede größere Katastrophe während Trumps Amtszeit könnte den Interessen von Globalisten dienen, die eine Krise ausnutzen wollen, um die Konzepte von Nationalismus und Konservatismus weiter zu dämonisieren.

An diesem Punkt wäre die einzige Lösung ein totaler und unerbittlicher Kreuzzug, mit oder ohne die Trump-Administration.

Wenn wir unsere Kinder und die Zukunft im Allgemeinen schützen wollen, darf der linke Kult niemals wieder an die Macht kommen. Drittwelt-Migranten dürfen nicht in den USA bleiben. Und Globalisten dürfen nicht als Sozialingenieure die Weltpolitik beeinflussen.

Es gibt viele Menschen, die sich den Eliten widersetzen und gleichzeitig ein erhebliches Scheitern Trumps als Gelegenheit sehen, „den Boogaloo zu starten“. Sie sehen Chaos als Chance, den größeren zugrunde liegenden Krieg gegen Globalisten und Multikulturalisten endlich zu beenden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dem widerspreche. Was ich weiß, ist, dass dies eine beträchtliche Zahl unschuldiger Leben kosten würde, aber vielleicht lässt es sich nicht vermeiden.

Der Erfolg oder Misserfolg der Trump-Präsidentschaft ändert wenig an unserer letztendlichen Verantwortung sicherzustellen, dass Globalisten zur Rechenschaft gezogen werden.

Im Moment neige ich zu der Annahme eines Zusammenbruchs der iranischen Regierung und eines Sieges für Trump nach ein paar Monaten begrenzter Angriffe und verdeckter Operationen. In der Zwischenzeit erwarte ich eine Welle versuchter Terroranschläge, noch mehr von NGOs bezahlte Unruhen durch linke Aktivisten und wahrscheinlich eine Notfallaktion des Heimatschutzministeriums, um die meisten muslimischen Einwanderer aus dem Land abzuschieben. Die Zyniker sagen „es passiert nie etwas“, außer wenn etwas passiert. Bleibt wachsam.