Das Jahr des neuen normalen Faschisten

Von CJ Hopkins: Er ist ein preisgekrönter amerikanischer Dramatiker, Romanautor und politischer Satiriker, der in Berlin lebt. Seine Theaterstücke sind bei Bloomsbury Publishing und Broadway Play Publishing, Inc. erschienen. Sein dystopischer Roman, Zone 23, ist bei Snoggsworthy, Swaine & Cormorant erschienen. Die Bände I und II seiner Consent Factory Essays werden von Consent Factory Publishing veröffentlicht, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Amalgamated Content, Inc. Er kann unter cjhopkins.com oder consentfactory.org erreicht werden.

Während sich das Jahr 2021 im Gänsemarsch seinem fanatischen Ende nähert, ist es an der Zeit für meine traditionelle Jahresendzusammenfassung. Im chinesischen Tierkreis ist es das „Jahr des Ochsen“, aber ich taufe es auf den Namen „Das Jahr des neuen Normalfaschisten“.

Und was für ein phänomenal faschistisches Jahr es doch war!

New Normal fascists, whipped into a frenzy of hatred by the government and the media, painted this Nazi-era slogan ("Don't Buy From the Unvaccinated") on the store window of an "Unvaccinated" shop owner. This is New Normal Germany. https://t.co/jFa68kV3mf pic.twitter.com/LCaFg2YTHX — Consent Factory (@consent_factory) December 16, 2021

Ich spreche nicht von Amateur-Faschismus. Ich spreche von professionellem Klasse-A-Faschismus. Von staatlich und unternehmerisch geheiligtem Faschismus. Von käferäugigem, speichelleckendem, hassgetränktem Faschismus. Ich spreche von Mobs von New-Normal-Faschisten, die Hass und Drohungen gegen „die Ungeimpften“ schreien, während sie aus „nur Geimpfte“-Zügen gezerrt werden, die Botschaften aus der Nazi-Ära an die Fenster ihrer Geschäfte malen, von Regierungschefs, die den Massenhass schüren, von Fernsehkommentatoren, die sadistische Nazi-SS-Ärzte wortwörtlich zitieren, von Linken, die auf Facebook vollends faschistisch werden, von Konzentrationslagern, Goebbels-Propaganda, Zensur von Andersdenkenden … das ganze Drumherum.

Hier in Europa sind die Dinge besonders faschistisch. Ein Land nach dem anderen der Neuen Normalität führt Systeme der sozialen Segregation ein, ordnet „Abriegelungen“ von „Ungeimpften“ an und verfolgt auf andere Weise diejenigen, die sich weigern, sich der offiziellen Ideologie der Neuen Normalität anzupassen. Österreich hat „Impfungen“ zur Pflicht gemacht. Deutschland steht kurz davor, diesem Beispiel zu folgen. Im Vereinigten Königreich sind „Impfpässe“ genehmigt worden. Griechenland bestraft „ungeimpfte“ Rentner mit einer Kürzung ihrer staatlichen Rente. Die Schweden lassen sich „chippen“. Und so weiter.

Im New Normal Germany stehen die „Ungeimpften“ de facto unter Hausarrest. Wir sind aus der Gesellschaft verbannt. Es ist uns verboten zu reisen. Es ist uns verboten, zu protestieren. Unsere Schriften werden zensiert. Wir werden täglich von der New Normal-Regierung, den Staats- und Konzernmedien und den New Normal-Massen dämonisiert und entmenschlicht. Die Schlägertrupps der Neuen Normalität durchstreifen die Straßen, verprügeln Rentner, überfallen Friseurläden, kontrollieren „Papiere“ und messen soziale Distanzen buchstäblich mit Messlatten. Die Gestapo verhaftete sogar den Weihnachtsmann, weil er auf einem Weihnachtsmarkt keine Maske trug. In den Schulen demütigen faschistische New Normal-Lehrer „ungeimpfte“ Kinder rituell, indem sie sie zwingen, sich vor die Klasse zu stellen und ihren „ungeimpften“ Status zu rechtfertigen, während die „geimpften“ Kinder und ihre Eltern applaudieren, wie eine New Normal-Version der Hitlerjugend. Als der neue deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz verkündete, dass es „für meine Regierung keine roten Linien mehr gibt, wenn es darum geht, das zu tun, was getan werden muss“, hat er offensichtlich nicht gescherzt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er den Propagandaminister der Neuen Normalen, Karl Lauterbach, anweist, seine große Sportpalast-Rede zu halten, in der er die Neuen Normalen fragen wird, ob sie den „totalen Krieg“ wollen … und ich denke, Sie kennen den Rest der Geschichte.

Aber dies ist nicht nur eine Geschichte über das New Normal Germany, das New Normal Europe oder das New Normal Australia. Und es ist nicht nur eine Geschichte über Massenhysterie oder eine „Überreaktion“ auf ein Coronavirus. Die „Neue Normalität“ ist eine globale GloboCap-Koproduktion, eine Multibillionen-Dollar-Koproduktion, die seit geraumer Zeit in der Entwicklung ist und in diesem Jahr genau nach Drehbuch verlaufen ist.

Bei all den Dramen der letzten 12 Monate kann man leicht vergessen, dass das Jahr mit der Besetzung von Washington DC durch Tausende von US-Truppen (d.h. GloboCap) begann, GloboCap)-Kräften nach dem „Terroristischen Angriff auf das Kapitol“ (auch bekannt als „Aufstand vom 6. Januar“ oder „Versuchter Staatsstreich“ oder ähnlicher Unsinn), der von ein paar hundert völlig unbewaffneten Donald-Trump-Anhängern durchgeführt wurde, die angeblich die Absicht hatten, „die Regierung zu stürzen“ und „die Demokratie zu zerstören“ mit … nun, ihren bloßen Händen.

Dies war das lang erwartete Spektakel der „Rückkehr zur Normalität“, das sich seit vier Jahren anbahnte, die öffentliche Demütigung des unberechtigten Präsidenten (und der „Populisten“, die ihn ins Amt gebracht hatten) und die darauf folgende GloboCap-Show der Gewalt. So habe ich es bereits im Januar beschrieben:

„Mit anderen Worten: GloboCap erteilt uns eine Lektion. Ich weiß nicht, wie viel deutlicher sie es noch machen könnten. Sie haben gerade einen neuen Marionettenpräsidenten eingesetzt, der nicht einmal geistige Schärfe vortäuschen kann, in einer abgeschlossenen, militärisch bewachten Zeremonie, an der niemand teilnehmen durfte, außer ein paar Mitgliedern der herrschenden Klassen. Sie beauftragten einen Epigonen von Albert Speer, die Mall (wo sich normalerweise die Öffentlichkeit versammelt) in ein „Fahnenfeld“ zu verwandeln, das die „Einheit“ symbolisieren sollte. Sie haben sogar die Nazi-Lichtdom-Sache gemacht. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, haben sie Lady Gaga dazu gebracht, sich als Hunger Games-Figur mit einer Mockingjay-Brosche zu verkleiden und die Nationalhymne zu singen. Sie übertrugen dieses Spektakel in die ganze Welt.“

Wie inzwischen wohl jedem klar ist, war die „Rückkehr zur Normalität“ eine „Rückkehr zur neuen Normalität“, die das global-kapitalistische herrschende Establishment der ganzen Welt bereits auferlegt hatte. Die Botschaft könnte nicht klarer sein. Wie Arnold Schwarzenegger es kurz und bündig formulierte, lautet die Botschaft: „Scheiß auf eure Freiheit“. Die Botschaft lautet: Haltet die Klappe und befolgt die verdammte Linie. Die Botschaft lautet: Zeigt mir eure verdammten Papiere. Benutzt die verdammten Pronomen. Fresst die verdammten Käfer. Lasst euch die verdammten „Impfungen“ geben. Fragt uns verdammt noch mal nicht, „wie viele“. Die Antwort lautet: „So viele, wie wir euch verdammt noch mal sagen.“

Die Botschaft ist, dass es keine unautorisierten Präsidenten mehr geben wird, keinen Austritt aus der Europäischen Union, keine „populistischen“ Rebellionen gegen die globale Hegemonie des globalen Kapitalismus und seine seelenvernichtende, wertlose „woke“-Ideologie. GloboCap hat es satt, Arschkriecher zu spielen. Das haben sie bereits im März 2020 angekündigt. Sie informierten uns in unmissverständlichen Worten, dass sich unser Leben für immer verändern würde. Sie brandmarkten und bewarben diese Veränderung als „die neue Normalität“, falls wir … Sie wissen schon, kognitiv herausgefordert waren. Sie haben es nicht versteckt. Sie wollten, dass wir genau verstehen, was auf uns zukommt, eine global-kapitalistische Version des Totalitarismus, in der wir alle glückliche kleine faschistische „Konsumenten“ sein werden, die sich gegenseitig ihre „Konformitätszertifikate“ zeigen, um ihr Leben leben zu dürfen.

Ich muss nicht das ganze Jahr im Detail Revue passieren lassen. Sie erinnern sich an die Höhepunkte … die Einführung der „sicheren und wirksamen“ Wunder-„Impfstoffe“, die nicht davor schützen, sich anzustecken oder das Virus zu verbreiten, und die Tausende von Menschen getötet und verletzt haben, die man aber jetzt alle drei oder vier Monate bekommen muss, um arbeiten oder in ein Restaurant gehen zu dürfen; die Einführung des globalen Systems der sozialen Segregation und der digitalen Konformitätszertifikate, das medizinisch absolut keinen Sinn macht, zu dem uns die „Impfstoffe“ aber zwingen sollen; die Kriminalisierung abweichender Meinungen; die Herstellung der „Realität“; der Propagandakrieg; der Covidian-Kult; der Beginn der großen Säuberung der neuen Normalität; das gesamte Paket des pathologisierten Totalitarismus.

Ich möchte mit einer optimistischen Bemerkung enden, denn, mein Gott, diese Faschismus-Sache ist deprimierend. Ich werde also nur erwähnen, dass, wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, mehr und mehr Menschen jetzt „aufwachen“ oder ihre innere Stärke verlagern und sich endlich gegen „Impfstoff“-Mandate und „Impfpässe“ und soziale Segregation und den ganzen Rest des faschistischen New Normal-Programms aussprechen. Ich beabsichtige, dieses „Erwachen“ lautstark zu unterstützen. Ich hoffe, dass diejenigen – und Sie wissen, wer Sie sind -, die über die Fakten berichten und sich dem New Normal widersetzen und seit 21 Monaten täglich lächerlich gemacht, dämonisiert, vergast, zensiert, verleumdet, bedroht und anderweitig missbraucht werden, während unsere „prominenten“ Kollegen – und Sie wissen, wer Sie sind – schweigend zusahen oder am Hassfest teilnahmen, sich mir anschließen und diese „prominenten“ Kollegen im Kampf willkommen heißen … endlich.

Oh, und wenn Sie einer dieser „prominenten“ Kollegen sind und anfangen, sich auf die Brust zu klopfen und so zu tun, als hätten Sie gerade den investigativen Journalismus wiederentdeckt und würden nun für Ihre YouTube-Zuschauer oder Ihre Substack-Leser die Anklage gegen die Neue Normalität anführen, dann verstehen Sie bitte, wenn wir ein wenig sauer werden. Ich für meinen Teil kann sagen, ja, es war ein bisschen stressig, Ihren Job zu machen und die Scheiße für Sie hier draußen in den Schützengräben der letzten 21 Monate auf sich zu nehmen. Ganz zu schweigen davon, dass es meine Komik praktisch getötet hat … und ich soll ein politischer Satiriker sein.

Aber jetzt werde ich schon wieder „wütend“ … was auch immer. Wie der Arzt sagte: „Kauf die Fahrkarte, nimm die Fahrt.“ Und es ist die Zeit der Freude und der Liebe und der Vergebung und der öffentlichen Kreuzigung von Dissidenten und der Paranoia und der Massenhysterie und der Verfolgung von „ungeimpften“ Verwandten, und, OK, ich hatte vielleicht einen zu viel. Ich wünsche allen ein frohes Fest, außer natürlich den Faschisten der Neuen Normalität, vor allem denen, die die Kinder quälen. Gott, vergib mir, aber ich hoffe, dass sie verdammt noch mal ersticken.