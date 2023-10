Das Konzentrationslager Gaza

Sie haben es gehört. Die Medien haben entschieden, dass dieser Angriff “unprovoziert” war, wobei sie die jahrzehntelange Besatzung und Unterdrückung, die Gaza in das größte Konzentrationslager und Freiluftgefängnis der Welt verwandelt haben, beiläufig ausließen.

In Wirklichkeit wurde dieser Angriff sehr wohl provoziert. Und die Gewalt hat nicht erst am 7. Oktober begonnen.

Um es klar zu sagen: Israel und Gaza sind nicht zwei Länder, die sich im Krieg befinden. Gaza ist ein belagertes Gebiet, in dem Israel jeden Aspekt des Lebens kontrolliert. Die Palästinenser haben keine “Grenze” durchbrochen, um nach Israel zu gelangen. Sie haben einen Zaun zerstört, der sie von ihren Häusern trennt, aus denen sie vertrieben wurden.

Mehr als 75 % der Palästinenser in Gaza sind Flüchtlinge und wurden aus ihren Häusern vertrieben, in denen nun illegale israelische Siedler in nahe gelegenen Siedlungen leben.

Die 2 Millionen Palästinenser, die in Gaza leben, werden belagert, leben in einem Käfig… buchstäblich im größten Freiluftgefängnis der Welt und werden ständig von israelischen Drohnen aus dem Himmel überwacht, von israelischen Streitkräften schikaniert und terrorisiert.

Seit über 15 Jahren verhindert die illegale israelische Blockade die Einfuhr von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebenswichtigen Gütern und hindert die Bewohner des Gazastreifens an der Ausreise – selbst für lebensrettende medizinische Behandlungen. Infolgedessen haben 97 % der Bewohner des Gazastreifens keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser, 45 % sind arbeitslos, und fast alle Kinder haben durch die regelmäßigen Bombardierungen schwere seelische Schäden erlitten.

Israel hat den Gazastreifen sogar auf eine strenge Diät gesetzt und zählt die Kalorien, um zu verhindern, dass während der Blockade Lebensmittel in den Gazastreifen gelangen, was effektiv zum Verhungern und zur Unterernährung der Bevölkerung beiträgt.

Und da 50 % der in Gaza lebenden Palästinenser Kinder sind, haben die Jüngsten am meisten gelitten.

Im Jahr 2018 erklärten die Vereinten Nationen den Gazastreifen für “unbewohnbar”, nachdem israelische Militäroperationen jahrelang einen Großteil der Infrastruktur des Gazastreifens mit tonnenschweren Bomben zerstört hatten, die auf Schulen, Krankenhäuser, Wohnhäuser, Stromnetze, Wasseraufbereitungsanlagen und Märkte abzielten.

Jetzt hat der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant seine Absicht erklärt, den Gazastreifen vollständig zu ersticken.

Allein am ersten Tag hat Israel über 700 Tonnen Bomben auf den Streifen abgeworfen, dabei ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht und ganze Familien massakriert. Die Angriffe richteten sich gegen Moscheen, Krankenhäuser, Schulen und andere wichtige zivile Infrastrukturen.

Doch es geht noch weiter zurück, nämlich bis zur Gründung Israels im Jahr 1948, als schwer bewaffnete zionistische Milizen eine Dreiviertelmillion Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben, fast 600 palästinensische Dörfer und Städte zerstörten, mindestens 15 000 Palästinenser töteten und über 70 Massaker verübten.

Viele Bewohner Südpalästinas flohen in den Gazastreifen, wo sie seither in Käfigen gehalten und an der Ausreise gehindert werden. Israelische Siedler übernahmen ihre Städte und Dörfer und raubten ihre Häuser. Die Aktion, die wir in diesem Monat gesehen haben, bestand also nicht darin, dass Palästinenser eine Grenze durchbrochen haben, um nach Israel zu gelangen. Stattdessen zerstörten sie einen Zaun, der sie von ihren Häusern trennte, aus denen sie vertrieben worden waren.

Seit 1948 hat Israel immer mehr palästinensisches Land besetzt, immer mehr Menschen aus ihren Häusern vertrieben und ein brutales Zweiklassensystem eingeführt, das Juden mehr Rechte einräumt als palästinensischen Muslimen und Christen. Darüber hinaus hat Israel kontinuierlich Siedlungen auf gestohlenem palästinensischem Land gebaut – was nach internationalem Recht ausdrücklich illegal ist, was bedeutet, dass jeder israelische Siedler gegen das Gesetz verstößt.

Mehrere internationale Organisationen, von der UNO bis zu Amnesty International und Human Rights Watch, haben dies als Apartheid bezeichnet – ebenso wie viele israelische Spitzenpolitiker.

Während der südafrikanischen Apartheid wehrte sich die unterdrückte einheimische Bevölkerung, oft mit Gewalt, was nach internationalem Recht ihr Recht war. Damals galt der heute gefeierte Anti-Apartheid-Revolutionsführer Nelson Mandela als Terrorist.

Die Vereinten Nationen haben die “Legitimität des Kampfes der Völker für Unabhängigkeit, territoriale Integrität, nationale Einheit und Befreiung von Kolonialherrschaft, Apartheid und ausländischer Besatzung mit allen verfügbaren Mitteln, einschließlich des bewaffneten Kampfes”, bekräftigt.

Der Gazastreifen war schon immer ein besonderes Ziel Israels.

Im Jahr 2008 startete Israel die “Operation Gegossenes Blei”: eine mutwillige, dreiwöchige Invasion des Gazastreifens, bei der über 1100 Palästinenser getötet wurden.

Sechs Jahre später, im Jahr 2014, startete es die “Operation Protective Edge”, bei der Israel zivile Ziele in dem dicht besiedelten Streifen unter Beschuss nahm und Schulen und Krankenhäuser in Schutt und Asche legte. Über 2 300 Menschen wurden getötet und mehr als 10 000 verwundet.

Als die Bewohner des Gazastreifens versuchten, während des Großen Marsches der Rückkehr 2018 friedlich gegen ihre Inhaftierung zu demonstrieren, eröffneten israelische Scharfschützen wahllos das Feuer und zielten auf Frauen, Kinder und medizinisches Personal.

Israelische Soldaten gaben sogar zu, dass ihnen befohlen wurde, auf die Beine und Knöchel der Demonstranten zu zielen, damit die Palästinenser behindert werden.

Während des Großen Marsches der Rückkehr erschossen israelische Scharfschützen die Ärztin Razan Najjar und den Journalisten Yasser Murtaja, deren Namen nicht in Vergessenheit geraten werden.

Die Palästinenser im Gazastreifen haben immer wieder versucht, gewaltlosen Widerstand zu leisten, doch jedes Mal, wenn sie für die Aufhebung der Belagerung protestieren, werden sie von israelischen Scharfschützen niedergeschossen.

Das benachbarte Ägypten arbeitet ebenfalls mit Israel zusammen, um die Bewegungsfreiheit der Palästinenser im Gazastreifen zu kontrollieren und sicherzustellen, dass niemand das Land verlassen kann.

Die Entkolonialisierung ist nicht einfach, und die Ketten der Unterdrückung zu sprengen ist selten unblutig. Doch westliche Medien und Politiker schenken nur dann Aufmerksamkeit und heucheln Empörung, wenn Israelis getötet werden.

Experten machen oft Palästinenser für ihren eigenen Tod verantwortlich.

Wenn Israelis Palästinenser töten, ist das ganz normal – und warum sollten die Medien anders reagieren, wenn die Vereinigten Staaten Israel jedes Jahr mit 3,8 Milliarden Dollar Militärhilfe unterstützen und damit die Gewinne von Waffenherstellern wie Lockheed Martin und Raytheon ankurbeln?

Die derzeitige Welle der Gewalt ist also keineswegs unprovoziert, wie die Medien behaupten, sondern sie war so gut wie unvermeidlich.

In diesem Licht betrachtet, ist das Problem nicht die Hamas.

Vielmehr ist es ein jahrzehntelanges koloniales Apartheidprojekt, dem Israel Palästina unterworfen hat und das einen Gewaltausbruch unvermeidlich machte.