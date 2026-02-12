Das langsame Epstein-Erdbeben: Der Bruch zwischen den Menschen und den Eliten

Alastair Crooke

Nach Epstein kann nichts so weitergehen wie zuvor: weder die „Nie-wieder“-Werte, noch die bipolare Ökonomie extremer Ungleichheiten, noch das Vertrauen.

Nach Epstein kann nichts so weitergehen wie zuvor: weder die nach dem Krieg entstandenen „Nie-wieder“-Werte – die die Stimmung am Ende blutiger Kriege widerspiegelten und die weitverbreitete Sehnsucht nach einer „gerechteren“ Gesellschaft –, noch die bipolare Ökonomie extremer Vermögensunterschiede, noch das Vertrauen – nach der offengelegten Käuflichkeit, den verrotteten Institutionen und den Perversionen, die die Epstein-Akten als unter bestimmten westlichen Eliten endemisch gezeigt haben.

Wie kann man vor diesem Hintergrund noch von „Werten“ sprechen?

In Davos machte Mark Carney deutlich, dass die „regelbasierte Ordnung“ nichts weiter als eine schäbige Potemkinsche Fassade war, die als falsch durch und durch bekannt war – und dennoch aufrechterhalten wurde. Warum? Ganz einfach, weil die Täuschung nützlich war. Die „Notwendigkeit“ bestand darin, den Zusammenbruch des Systems in einen radikalen, gegen Werte gerichteten Nihilismus zu verbergen. Die Realität zu verschleiern, dass die Elitezirkel – um Epstein herum – jenseits moralischer, rechtlicher oder menschlicher Begrenzungen agierten und auf Grundlage ihrer niedrigsten Begierden über Frieden und Krieg entschieden.

Die Eliten verstanden, dass der Westen die Architektur seiner moralischen Erzählungen verlieren würde, sobald die vollständige Amoralität der Herrschenden der breiten Masse bekannt würde – jene Erzählungen, die ein geordnetes Leben überhaupt erst verankern. Wenn bekannt ist, dass das Establishment Moral meidet, warum sollte sich dann irgendjemand anders anders verhalten? Der Zynismus würde nach unten durchsickern. Was würde dann noch eine Nation zusammenhalten?

Nun ja, vermutlich nur noch der Totalitarismus.

Der postmoderne „Sturz“ in den Nihilismus ist nun endgültig in seine unvermeidliche „Sackgasse“ geprallt (wie Nietzsche es bereits 1888 vorausgesagt hatte). Das Paradigma der „Aufklärung“ hat sich schließlich in sein Gegenteil verwandelt: eine Welt ohne Werte, Sinn oder Zweck (jenseits gieriger Selbstbereicherung). Das impliziert zugleich das Ende des Begriffs der Wahrheit selbst, der seit Plato im Zentrum der westlichen Zivilisation stand.

Der Zusammenbruch unterstreicht auch das Versagen der westlichen mechanischen Vernunft: „Diese Art apriorischen, in sich geschlossenen Kreisdenkens hat einen weit größeren Einfluss auf die westliche Kultur gehabt, als wir uns vielleicht vorstellen … Sie führte zur Durchsetzung von Regeln, die als unwiderlegbar gelten, nicht weil sie offenbart sind, sondern weil sie wissenschaftlich bewiesen wurden – und gegen die es daher keinen Einspruch gibt“, merkt Aurelien an.

Diese mechanische Denkweise spielte eine große Rolle in der dritten Ebene des „Davos-Bruchs“ (nach dem intellektuellen Niedergang und dem Zusammenbruch des Vertrauens in die Führung). Mechanisches Denken, das auf einer deterministischen pseudo-wissenschaftlichen Weltsicht beruht, führte zu wirtschaftlichen Widersprüchen, die westliche Ökonomen daran hinderten zu erkennen, was direkt vor ihrer Nase lag: ein hyper-finanzialisiertes Wirtschaftssystem, das vollständig in den Dienst von Oligarchen und Insidern gestellt wurde.

Doch kein noch so großes Versagen unserer ökonomischen Modellierungen „hat den schraubstockartigen Griff der mathematischen Ökonomen auf die Politik der Regierungen gelockert. Das Problem war, dass die Wissenschaft in diesem binären Ursache-Wirkungs-Modus weder mit dem Chaos noch mit der Komplexität des Lebens umgehen konnte“ (Aurelien). Andere Theorien – jenseits der newtonschen Physik –, etwa Quanten- oder Chaostheorien, wurden weitgehend aus unserer Denkweise ausgeschlossen.

Die Bedeutung von „Davos“ – gefolgt von den Epstein-Enthüllungen – besteht darin, dass das Humpty-Dumpty des Vertrauens von der Mauer gefallen ist und nicht wieder zusammengesetzt werden kann.

Ebenso wird deutlich, dass es in den Epstein-Zirkeln nicht nur um verdrehte Einzelpersonen ging; „das, was aufgedeckt wurde, weist auf systematische, organisierte, ritualisierte Praktiken hin“. Und das verändert alles, wie der Kommentator Lucas Leiroz feststellt:

„Netzwerke dieser Art existieren nur, wenn sie durch tiefgreifenden institutionellen Schutz abgesichert sind. Es gibt keine rituelle Pädophilie, keinen Menschenhandel im transnationalen Maßstab, keine systematische Produktion extremen Materials – ohne politischen, polizeilichen, juristischen und medialen Schutz. Das ist die Logik der Macht.“

Epstein tritt aus der Vielzahl der E-Mails zwar zweifellos als Pädophiler und zutiefst unmoralischer Mensch hervor, zugleich aber auch als hochintelligenter und ernstzunehmender geopolitischer Akteur, dessen politische Einschätzungen von hochrangigen Persönlichkeiten auf der ganzen Welt geschätzt wurden. Er war ein Meisterspieler hinter den Kulissen der Geopolitik, wie Michael Wolff es beschrieben hat (bereits 2018 ebenso wie in jüngst veröffentlichtem E-Mail-Verkehr) – auch im Krieg zwischen jüdischer Macht und den Nichtjuden.

Dies legt nahe, dass Epstein weniger ein Werkzeug der Geheimdienste war, sondern eher ihr „Gleichrangiger“. Kein Wunder also, dass Führungspersönlichkeiten seine Nähe suchten (aus grob unmoralischen Gründen, die man ebenfalls nicht ausblenden darf). Und offenkundig manövrierte der Tiefe (Einparteien-)Staat durch ihn hindurch. Am Ende wusste Epstein zu viel.

David Rothkopf, selbst ehemaliger Berater für politische Angelegenheiten im demokratischen Lager der USA, spekuliert darüber, was Epstein für Amerika bedeutet:

„[Junge Amerikaner] erkennen, dass ihre Institutionen sie im Stich lassen, und dass sie sich selbst retten müssen … Man hat Zehntausende Menschen in Minneapolis, die sagen: Das hier geht nicht mehr um Verfassungsfragen oder Rechtsstaatlichkeit oder Demokratie – was alles gut klingt –, sondern das ist weit entfernt vom Alltag der Menschen am durchschnittlichen Küchentisch.“

„Die Leute sagen: Der Supreme Court wird uns nicht schützen; der Kongress wird uns nicht schützen; der Präsident ist der Feind; er setzt seine eigene Armee in unseren Städten ein. Die einzigen, die uns schützen können, sind wir selbst.“

„Es sind die Milliardäre, Dummkopf“ [eine Anspielung auf das alte Diktum: „It’s the economy, stupid“], erklärt Rothkopf:

„Was ich sagen will, ist: Wenn man nicht begreift, dass Gleichheit und die Straflosigkeit der Eliten zentrale Themen für alle sind, dass die Menschen glauben, das System sei manipuliert und funktioniere nicht für sie … dass sie nicht mehr an den amerikanischen Traum glauben – und dass die Kontrolle über das Land einer Handvoll Superreicher gestohlen wurde, die nicht besteuert werden und immer reicher werden, während der Rest von uns immer weiter zurückfällt –, dann kann man die heutige Verzweiflung der Unter-35-Jährigen nicht verstehen.“

Rothkopf sagt, dass die Davos/Epstein-Episode den Bruch zwischen dem Volk und der herrschenden Schicht markiert.

„Westliche Gesellschaften stehen nun vor einem Dilemma, das sich weder durch Wahlen noch durch parlamentarische Ausschüsse oder Reden lösen lässt. Wie kann man die Autorität von Institutionen weiter akzeptieren, die dieses Ausmaß an Horror abgeschirmt haben? Wie kann der Respekt vor Gesetzen aufrechterhalten werden, die selektiv von Menschen angewandt werden, die über ihnen stehen?“, sagt Leiroz.

Der Verlust an Respekt jedoch trifft nicht den Kern der Sackgasse. Keine konventionelle politische Partei hat eine Antwort auf das Versagen der „Küchentisch-Ökonomie“ – auf den Mangel an angemessen bezahlten Arbeitsplätzen, an Zugang zu medizinischer Versorgung sowie auf teure Bildung und Wohnraum.

Keine Mainstream-Partei kann auf diese existenziellen Fragen eine glaubwürdige Antwort geben, weil die Wirtschaft über Jahrzehnte hinweg tatsächlich „manipuliert“ wurde – strukturell neu ausgerichtet auf eine schuldenbasierte, finanzialisierte Ökonomie, zulasten der realen Wirtschaft.

Dies würde erfordern, die bestehende angelsächsisch-liberale Marktstruktur vollständig zu entwurzeln und durch eine andere zu ersetzen. Das würde ein Jahrzehnt an Reformen verlangen – und die Oligarchen würden dies offen bekämpfen.

Idealerweise könnten neue politische Parteien entstehen. In Europa jedoch wurden die „Brücken“, die uns potenziell aus unseren tiefen strukturellen Widersprüchen herausführen könnten, bewusst zerstört – im Namen des cordon sanitaire, der jedes nicht-„zentristische“ politische Denken am Entstehen hindern soll.

Wenn Protest keine Wirkung mehr zeigt, um den Status quo zu verändern, und Wahlen weiterhin nur zwischen den Tweedle-Dee- und Dum-Parteien der bestehenden Ordnung stattfinden, werden die Jungen zu dem Schluss kommen, dass „niemand kommen wird, um uns zu retten“ – und sie könnten in ihrer Verzweiflung folgern, dass die Zukunft nur noch auf der Straße entschieden werden kann.