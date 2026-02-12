Krieg gegen den Iran: Die Lunte zu einer globalen Krise

Mehr als eine nukleare Eskalation könnte ein westlicher Krieg gegen den Iran einen globalen wirtschaftlichen Schock auslösen, der stark genug wäre, das fragile Gefüge der gegenwärtigen Weltordnung aufzureißen.

Peiman Salehi

Am 1. Februar 2026 warnte der iranische Oberste Führer Ali Chamenei, dass jede militärische Konfrontation mit Beteiligung des Iran nicht auf dessen Grenzen beschränkt bleiben würde.

„Jeder Krieg würde sich nicht auf den Iran beschränken, sondern die gesamte Region in Brand setzen.“

Diese Bemerkung wurde nicht als Slogan oder rhetorische Eskalation geäußert, sondern als strategische Einschätzung, die auf Geografie, Energieflüssen und globaler wirtschaftlicher Verflechtung beruht. In Teheran wurde die Aussage weithin nicht nur als Botschaft an Washington verstanden, sondern auch als Warnung an regionale Regierungen, deren politische Stabilität und wirtschaftliches Überleben von ununterbrochenen Ölexporten und der Sicherheit der Seewege im Persischen Golf abhängen.

Diese Logik wurde von hochrangigen iranischen politischen und militärischen Vertretern konsequent wiederholt. Statt eine direkte militärische Konfrontation auf dem Schlachtfeld zu betonen, konzentrierte sich Teherans Botschaft auf regionale Übergreif-Effekte und systemische Konsequenzen.

Der iranische Außenminister Abbas Araghtschi erklärte, dass Teheran im Falle eines US-Angriffs auf den Iran Vergeltungsschläge gegen US-Militärbasen in der gesamten Region durchführen würde, und machte damit klar, dass sich jeder Konflikt unmittelbar über iranisches Territorium hinaus ausweiten würde.

Mohammad Pakpour, Oberbefehlshaber der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), betonte in ähnlicher Weise, dass der Iran auf alle Szenarien vorbereitet sei, einschließlich dessen, was er als einen „umfassenden Krieg“ bezeichnete, und unterstrich damit, dass eine Eskalation weder begrenzt noch symbolisch bleiben würde.

Ali Schamchani, ein ranghoher Berater des Obersten Führers, bekräftigte diese Position, indem er warnte, dass jede militärische Aktion der USA als Kriegshandlung behandelt und mit sofortiger und umfassender Vergeltung beantwortet würde.

Eine Warnung, die in der Geografie verwurzelt ist

Zusammengenommen offenbaren diese Aussagen eine kohärente strategische Doktrin, die in der Geografie des Iran und seiner Rolle im globalen Energiesystem verwurzelt ist. Im Zentrum steht die Straße von Hormus – ein Nadelöhr, durch das im Jahr 2024 täglich rund 20 Millionen Barrel Öl transportiert wurden, was etwa einem Fünftel des weltweiten Erdölverbrauchs entspricht.

Entscheidend ist, dass die US-Energieinformationsbehörde (EIA) schätzt, dass etwa 84 Prozent des Rohöls und der Kondensate sowie 83 Prozent des Flüssigerdgases (LNG), die durch diese Meerenge transportiert werden, für asiatische Märkte bestimmt sind, wobei China, Indien, Japan und Südkorea als Hauptabnehmer identifiziert werden.

Reuters hat die Straße von Hormus wiederholt als „die wichtigste Ölader der Welt“ bezeichnet und darauf hingewiesen, dass große OPEC-Produzenten – darunter Saudi-Arabien, Iran, Irak, Kuwait und die Vereinigten Arabischen Emirate – den Großteil ihres Rohöls über diese Passage exportieren, vor allem nach Asien.

Diese Konzentration der Energieflüsse erklärt, warum Instabilität im Persischen Golf nicht als regionales Randereignis betrachtet werden kann. Sie stellt eine strukturelle Verwundbarkeit dar, die tief in die globale Wirtschaft eingebettet ist.

Öl-Nadelöhr, globales Druckventil

Die Abhängigkeit Ostasiens von Energie aus dem Golf erhöht die Einsätze erheblich. Japan und Südkorea verfügen über keine nennenswerten landgestützten Alternativen und sind nahezu vollständig auf maritime Importe angewiesen. China bleibt trotz begrenzter Pipeline-Diversifizierung stark von seegestütztem Rohöl und LNG aus Westasien abhängig.

Indien, dessen Energiebedarf parallel zur industriellen Expansion weiter steigt, ist ähnlich exponiert. Zusammen bilden diese Volkswirtschaften das industrielle Rückgrat der globalen Fertigungs- und Exportproduktion.

Die Folgen einer Unterbrechung würden sich daher weit über die Energiemärkte hinaus erstrecken. Die ostasiatischen Volkswirtschaften sind tief in globale Lieferketten integriert, die europäische und nordamerikanische Märkte versorgen.

Energiebedingte Abschwünge in Asien würden sich rasch in höheren Produktionskosten, verzögerten Lieferungen und inflationären Druckeffekten in den westlichen Volkswirtschaften niederschlagen. Selbst ohne eine vollständige Schließung der Straße von Hormus würde allein eine erhöhte Risikowahrnehmung ausreichen, um die Versicherungsprämien für die Schifffahrt in die Höhe zu treiben, Seeverkehr umzuleiten und Volatilität in die Terminmärkte zu bringen.

Diese Dynamik erklärt, warum iranische Offizielle Eskalation konsequent als systemisch und nicht als bilateral darstellen. Aus Teherans Sicht erfordert Hebelwirkung keine maximale Konfrontation. Schon begrenzte, intermittierende Störungen oder anhaltende Unsicherheit im Persischen Golf würden unverhältnismäßige Kosten für energieimportierende Volkswirtschaften verursachen.

In diesem Sinne fungiert die Meerenge weniger als binärer Schalter, sondern eher als Druckventil, das lokalisierte Instabilität in globalen wirtschaftlichen Stress überträgt.

Washingtons Fantasie der Energie-Entkopplung

Trotz dieser Realität besteht in Washington eine weitverbreitete Annahme, dass Instabilität im Persischen Golf für die USA keine entscheidenden Konsequenzen mehr habe. Dieses Argument beruht auf der Vorstellung, dass die Abhängigkeit der USA von westasiatischem Öl stark zurückgegangen sei und jede Störung vor allem asiatische Verbraucher treffen würde.

Bei enger Betrachtung der US-Importdaten erscheint diese Annahme plausibel. Laut von der EIA zusammengestellten Zahlen importieren die USA heute nur noch einen kleinen Anteil ihres Rohöls aus Ländern des Persischen Golfs, wobei der Großteil der Erdölversorgung aus dem Inland oder von Partnern wie Kanada und Mexiko stammt.

In den letzten Jahren machten Rohöl- und Kondensatimporte aus dem Persischen Golf deutlich weniger als 10 Prozent der gesamten US-Erdölimporte aus, was die Ausweitung der US-Schieferölproduktion und strukturelle Verschiebungen in der nordamerikanischen Energieversorgung widerspiegelt.

Diese Logik bricht jedoch zusammen, sobald die integrierte Natur der globalen Wirtschaft berücksichtigt wird. Ölmärkte funktionieren über globale Preisbildung, Schifffahrt, Versicherungen und Finanzspekulation. Wie die EIA wiederholt festgestellt hat, führen Störungen an wichtigen Nadelöhren wie der Straße von Hormus eher zu globalen Preisschocks als zu lokalen Engpässen.

Selbst wenn Golf-Rohöl physisch nicht in den USA verbraucht wird, wird sein Preis durch globale Angebotserwartungen bestimmt.

Von Eindämmung zur Krise

Noch wichtiger ist, dass die US-Wirtschaft stark sekundären und tertiären Effekten ausgesetzt ist, die über globale Lieferketten übertragen werden. Ostasiatische Volkswirtschaften, die stark von Energie aus dem Golf abhängen, gehören zugleich zu den größten Exporteuren von Industriegütern nach Europa und Nordamerika.

Energieschocks in Asien würden die USA daher nicht an der Zapfsäule treffen, sondern über Fabriken, Häfen und Verbraucherpreise. Europa, das seit Beginn des Ukraine-Krieges bereits unter Energieunsicherheit leidet, stünde vor erneuten inflationären Belastungen, die den globalen wirtschaftlichen Stress weiter verstärken würden.

Laut einer Analyse des Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) vom Juni 2025 würde eine Störung in der Straße von Hormus unmittelbar etwa 10 Prozent der europäischen LNG-Importe aus Katar und den VAE gefährden, wobei Italien, Belgien und Polen zu den größten Abnehmern gehören. Allein Italien macht etwa die Hälfte dieser Importe aus.

Diese Zahl spiegelt nur die direkte LNG-Exposition wider. Die weiterreichenden indirekten Effekte auf europäische Energiepreise, industrielle Lieferketten und Inflation dürften weitaus gravierender sein, da Energieschocks in Asien und auf den Weltmärkten nach außen durchschlagen.

In ihrer Gesamtheit deuten diese Entwicklungen auf mehr hin als auf eine Reihe isolierter regionaler Krisen. Sie spiegeln eine breitere Erosion des globalen Vertrauens in die sogenannte regelbasierte internationale Ordnung wider. Die USA, lange Zeit als Fahnenträger des globalen Liberalismus präsentiert, haben in den letzten Jahren in einer Weise gehandelt, die selbst bei ihren engsten Partnern wachsende Unruhe ausgelöst hat.

Der Krieg in der Ukraine, der von Washington bedingungslos unterstützt und zu einem langwierigen Abnutzungskrieg werden gelassen wurde, vertrieb Millionen Ukrainer nach Europa und belastete die europäischen Staaten sozial und wirtschaftlich schwer.

Gleichzeitig untergruben die US-Maßnahmen gegenüber Venezuela, die von Rechtsexperten weithin als Verstöße gegen das Völkerrecht kritisiert und später offen mit dem Zugang zu Energieressourcen begründet wurden, weiter den Anspruch auf regelgebundene Führung.

Wiederholte Drohungen gegen die Souveränität von Ländern wie Kanada und Grönland sowie Washingtons direkte Rolle bei der Ermöglichung militärischer Aktionen gegen den Iran im Juni 2025 während laufender Atomverhandlungen haben das Bild eines vorhersehbaren, rechtlich gebundenen internationalen Systems weiter beschädigt.

Die sich auflösende Ordnung

Die kumulative Wirkung dieser Handlungen hat zu einer allmählichen Verschiebung der globalen Ordnung hin zu einer Landschaft geführt, die an die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg erinnert, in der harter Realismus Kooperation ersetzt und militärische Macht zunehmend an die Stelle wirtschaftlicher und institutioneller Integration als ordnendes Prinzip der internationalen Politik tritt.

In diesem Kontext ergibt sich die zunehmende Sichtbarkeit von Akteuren wie China und Russland als vermeintliche Stabilisierungskräfte nicht aus ideologischer Nähe zum Iran, sondern aus einer systemischen Ermüdung gegenüber auferlegter Instabilität und dem pragmatischen Versuch, ein Mindestmaß an Vorhersehbarkeit in der globalen Wirtschaft wiederherzustellen.

China, dessen wirtschaftliche Exponiertheit gegenüber Instabilität im Golf die Washingtons bei weitem übersteigt, hätte wachsende Anreize, sich diplomatisch in jede länger andauernde Krise einzuschalten. Während jüngster regionaler Eskalationen haben chinesische Vertreter wiederholt die Stabilität im Persischen Golf als wesentlich für die globale wirtschaftliche Gesundheit bezeichnet und davor gewarnt, dass erhöhte Spannungen „nicht im Interesse irgendeiner Partei“ seien.

Westliche Sanktionen zur Einschränkung des russischen Energiesektors haben einen Sättigungspunkt erreicht und nur begrenzte Wirksamkeit bei der grundlegenden Störung russischer Öl- und Gasexporte gezeigt.

Trotz Tausender Beschränkungen findet Russland weiterhin Wege, Energieflüsse über alternative Finanzsysteme und Abnehmer aufrechtzuerhalten, was die Grenzen langfristiger wirtschaftlicher Kriegsführung und die Anpassungsfähigkeit von Energieexporteuren gegenüber geopolitischem Druck verdeutlicht.

Jenseits der Rhetorik spiegeln Irans Warnungen diese strukturelle Realität wider. Die Geografie des Persischen Golfs stellt sicher, dass eine Eskalation nicht sauber eingegrenzt oder selektiv gesteuert werden kann.

Selbst ohne eine vollständige Schließung der Straße von Hormus wären die wirtschaftlichen und politischen Schockwellen anhaltender Spannungen global, dauerhaft und nur schwer umkehrbar. Die wahre Gefahr eines Krieges liegt nicht in seinen Eröffnungszügen, sondern in dem langfristigen Schaden, den er einem ohnehin fragilen internationalen System zufügen würde.