Paul Craig Roberts

Die sogenannten ukrainischen Friedensgespräche geben mir seit einiger Zeit Rätsel auf. Damit der Konflikt gelöst werden kann, müssten Trump und Putin eine Vereinbarung zwischen sich ausarbeiten, doch dieses notwendige Treffen hat nicht stattgefunden.

Trump hat wiederholt erklärt, dass er die Angelegenheit gelöst sehen will, aber seine Bedingungen waren nie klar, außer dass er einen Waffenstillstand fordert, bevor die Bedingungen der Vereinbarung bekannt sind. Es ist nicht ersichtlich, dass Trump sich die Mühe gemacht hat zu verstehen, was Putin mit der Grundursache des Problems meint oder dass das eigentliche Problem das Fehlen eines gegenseitigen Sicherheitsabkommens zwischen Russland und dem Westen ist.

Verwirrenderweise ist der „Friedensprozess“ dadurch gekennzeichnet, dass Trump Putin dafür verantwortlich macht, keinen Waffenstillstand anstelle einer ausgehandelten Vereinbarung zu akzeptieren, und als Strafe weitere Russland-Sanktionen verhängt. Das erschien mir nie als Hinweis auf irgendeine Ernsthaftigkeit Trumps bei der Suche nach einer Lösung, und es hat mich verwundert, dass Putin in einem so wenig erfolgversprechenden Prozess weiterhin Hoffnung sieht.

Der russische Außenminister Lawrow ist zu meinem Standpunkt übergegangen. Er sagt, die Verhandlungen gingen in Worten weiter, aber nicht in Taten, was eine höfliche Art ist zu sagen, dass die Verhandlungen ihren Zweck verloren haben.

Lawrow hat bemerkt, worauf ich seit einiger Zeit hinweise, nämlich dass es Dialog auf dem Papier gibt, aber Druck in der Praxis. Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass es widersprüchlich ist, wenn Washington angeblich Frieden in der Ukraine anstrebt, während es gleichzeitig einen Regimewechsel in ehemaligen Provinzen der Sowjetunion betreibt, die an die Russische Föderation grenzen. Washington versucht, diese Provinzen von Russland wegzuziehen, wie es derzeit in Armenien geschieht. Diese Bemühungen folgen auf Washingtons jüngsten Versuch einer Farbrevolution im ehemaligen sowjetischen Georgien. Angeblich über Frieden in der Ukraine zu verhandeln, während man anderswo an Russlands Grenze Unruhe stiftet, entlarvt den ukrainischen „Friedensprozess“. Noch am vergangenen Montag war der amerikanische Vizepräsident Vance in Armenien zu einem hochrangigen Besuch, bei dem er mit amerikanischen Angeboten an Armeniens wirtschaftlicher Einbindung mit Russland sägte.

Ein weiterer merkwürdiger Aspekt dieser sogenannten „Friedensverhandlungen“ sind die beiden Personen, die sie führen. Der eine, der Trump vertritt, ist Witkoff, ein amerikanischer Immobilienentwickler. Der andere, der Putin vertritt, ist der amerikanisch-russische Kirill Dmitriew, ein atlantischer Integrationsbefürworter und Leiter des kleinen russischen Staatsfonds in Höhe von 10 Milliarden Dollar. Beide versuchen, Geldgeschäfte auszuhandeln, nicht die Beendigung eines bewaffneten Konflikts.

Die Linie des Kremls lautet, es handle sich um eine Doppelstrategie, um zu sehen, ob wirtschaftliche Abkommen möglich sind, unabhängig davon, ob die ukrainische Situation gelöst werden kann.

Das erscheint mir völliger Unsinn, und offenbar sieht Lawrow es ähnlich. Lawrow stellt fest, dass Washington in russische Ölexporte eingreift, indem es illegal russisch beflaggte Tanker auf hoher See in internationalen Gewässern beschlagnahmt und Sanktionen gegen Indien wegen dessen Öl- und Waffengeschäften mit Russland verhängt. Offensichtlich erhöht Washington den Druck auf Russland. Auf welcher Grundlage hat Putin, weiterhin so zu tun und das russische Volk zu täuschen, dass die ukrainischen Friedensverhandlungen kurz vor dem Abschluss stehen? Warum zerstört ein populärer Führer seine eigene Glaubwürdigkeit oder erlaubt Dmitriew und Witkoff, seine Glaubwürdigkeit zu zerstören?

Putin beging einen außergewöhnlichen strategischen Fehler, als er sich zu Beginn weigerte, ein klares russisches Machtwort zu sprechen. Es bleibt abzuwarten, welche Folgen die Welt für dieses außergewöhnliche strategische Fehlurteil des russischen Präsidenten zahlen wird.