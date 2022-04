„Das Licht bringt mich um“ – Ukrainische Frau beschreibt brutale Bedingungen im Quarantänezentrum in Shanghai

Angesichts der beispiellosen Gegenreaktion und der weit verbreiteten Verurteilung durch die internationale Presse erklärte Peking am Sonntag, dass es hofft, die lokalen COVID-Ausbrüche in Shanghai bis Mittwoch unter Kontrolle zu haben. Dies würde es ihnen ermöglichen, die COVID-Abriegelungsmaßnahmen zurückzufahren… aber das ist wiederum ein großes „Wenn“.

In dem Bericht wird auch darauf hingewiesen, dass die Abriegelung in Shanghai (das seit Wochen der Brennpunkt des jüngsten Ausbruchs in China ist) die Einwohner dazu veranlasst hat, in den sozialen Medien ihre Empörung und ihr Leid zu schildern.

Hier ist mehr von Reuters:

Das Ziel erfordert, dass die Beamten die COVID-Tests und die Überführung positiver Fälle in Quarantänezentren beschleunigen, heißt es in einer Rede eines lokalen Beamten der Kommunistischen Partei vom Samstag, von der Reuters eine Kopie vorliegt. Die Beendigung der Übertragung auf Gemeindeebene war ein Wendepunkt für andere chinesische Städte, die sich abgeschottet hatten, wie z. B. Shenzhen, das im vergangenen Monat den öffentlichen Nahverkehr wieder öffnete und die Unternehmen kurz nach Erreichen dieses Ziels wieder an die Arbeit gehen ließ.

Schanghai ist zum Epizentrum des größten Ausbruchs in China geworden, seit das Virus Ende 2019 erstmals in Wuhan nachgewiesen wurde, und hat seit Anfang März, als der Ausbruch begann, mehr als 320.000 COVID-Infektionen verzeichnet.

Einige der Beschwerden haben es sogar bis in die westlichen Mainstream-Medien geschafft, dank der Mitarbeit einer in Shanghai lebenden Ukrainerin. Dem WSJ zufolge wurde sie in ein staatliches Quarantänezentrum gebracht, wo sie fast drei Wochen verbrachte und gezwungen war, dort zu bleiben, obwohl sie zweimal negativ auf das Virus getestet wurde.

Sie beschrieb Bedingungen, die eher an ein Gefängnis erinnerten – vielleicht in mancher Hinsicht schlimmer. Zum Beispiel durfte sie während ihres gesamten Aufenthalts nicht duschen.

Das Licht in der Einrichtung blieb rund um die Uhr an. Sie sagte, sie habe sich wie eine „COVID-Kriminelle“ gefühlt. Shanghai hat mehr als 100 Behelfskrankenhäuser mit einer Gesamtkapazität von mehr als 160.000 Betten gebaut, und die Ukrainerin war im Komplex des Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center untergebracht.

„Das Licht bringt mich um – es ist mein Hauptfeind hier“, sagte sie in einem Interview am Tag vor ihrer Entlassung.

Obwohl sie mit Tausenden von Fremden zusammengepfercht war und weder Duschen noch sonstige sanitäre Einrichtungen vorfand, sagte sie, dass ihre Situation im Vergleich zu der ihres Freundes, der frei blieb, zumindest einen Vorteil hatte: Sie bekam in der Einrichtung wenigstens drei warme, anständige Mahlzeiten pro Tag, während ihr Freund sich ständig Sorgen um seine schrumpfenden Lebensmittelvorräte machte.