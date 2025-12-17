Das Massaker an Australiern sollte uns nicht mehr beunruhigen als das Massaker an Palästinensern

Von Caitlin Johnstone

Palästinenser lieben ihre Familien nicht weniger als Australier. Australische Leben sind nicht bedeutender oder wertvoller als palästinensische Leben. Es gibt keinen triftigen Grund dafür, dass die Welt den 15 Menschen, die am 16. März in Gaza getötet wurden, weniger Aufmerksamkeit geschenkt hat als den 15 Menschen, die am … ermordet wurden.

Am 16. März dieses Jahres veröffentlichte Reuters einen Artikel mit dem Titel „Israelische Angriffe töten laut palästinensischen Sanitätern 15 Menschen in Gaza“.

Erinnert sich jemand an die 15 Palästinenser, die am 16. März 2025 ums Leben kamen?

Ist dieser Tag jemandem als besonders bedeutend in Bezug auf Massenmord in Erinnerung geblieben?

Nein?

Mir geht es genauso.

Ich kann mich ehrlich gesagt überhaupt nicht daran erinnern. Das muss gegen Ende des ersten vorgegebenen „Waffenstillstands“ gewesen sein, ein paar Tage bevor Trump Israels Wiederaufnahme der groß angelegten Bombardierungen in Gaza genehmigte, also war dies keiner dieser Tage mit riesigen Massakern und erschütternden Opferzahlen. Er ist mir nicht besonders in Erinnerung geblieben.

Ich habe keine Ahnung, wer diese Menschen waren. Ich kenne ihre Namen nicht. Ich habe ihre Bilder nie in meinen Nachrichten gesehen. Ich habe nie gesehen, dass westliche Politiker ihren Tod verurteilt hätten oder dass Medien ausführlich über ihre Ermordung berichtet hätten. Deshalb erinnere ich mich nicht an sie.

15 civilians were killed in the massacre targeting Sydney's Jewish community. A day in which Israel massacres 15 Palestinian civilians in Gaza would be at the low end of the average in 2+ years of genocide.



Israel's atrocities and the impunity they receive are undoubtedly the… — Aaron Maté (@aaronjmate) December 15, 2025

Übersetzung von „X“: Bei dem Massaker an der jüdischen Gemeinde in Sydney wurden 15 Zivilisten getötet. Ein Tag, an dem Israel 15 palästinensische Zivilisten in Gaza massakriert, wäre im unteren Bereich des Durchschnitts von mehr als zwei Jahren Völkermord. Die Gräueltaten Israels und die Straffreiheit, die ihnen zuteilwird, sind zweifellos der Hauptgrund für den weltweiten Antisemitismus. Und um zu zeigen, wie wenig Israel und seine Apologeten sich um Antisemitismus kümmern, nutzen viele das Massaker von Sydney, um Israels Ablehnung eines palästinensischen Staates zu rechtfertigen, Iran grundlos zu beschuldigen und mehr Zensur von Protesten gegen Völkermord zu fordern.

Tatsächlich nutzen die schlimmsten Menschen auf der Welt die Schießerei am Bondi Beach, um für ein hartes Vorgehen gegen die Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu argumentieren, um Israels Kritiker im Internet und auf den Straßen, in Australien und in der gesamten westlichen Welt zum Schweigen zu bringen. Und als am 16. März 15 Palästinenser von Israel getötet wurden, hat der Westen das kaum zur Kenntnis genommen.

Ich erinnere mich nicht an die 15 Palästinenser, die Mitte März innerhalb von 24 Stunden ums Leben kamen, aber ich werde mich immer an die Schießerei am Bondi Beach erinnern. Selbst wenn mich jemand in dreißig Jahren darauf anspricht, werde ich genau wissen, wovon er spricht. Meine Gesellschaft hat den Tod von 15 Westlern in Sydney, Australien, unendlich viel wichtiger genommen als den Tod von 15 Palästinensern in Gaza, daher wird mir das immer in Erinnerung bleiben.

Verdammt, ich kann nicht alles auf die Gesellschaft schieben; wenn ich ehrlich bin, habe ich selbst viel mehr Aufhebens darum gemacht. Seitdem ich an die Schießerei denke, wird mir übel, zum Teil, weil ich weiß, dass sie dazu benutzt werden wird, autoritäre Maßnahmen einzuführen und die Meinungsfreiheit in meinem Land zu unterdrücken, aber auch, weil ich so viel Mitleid mit den Verstorbenen und ihren Angehörigen habe. Selbst nachdem ich zwei Jahre lang die Art und Weise angeprangert habe, wie die westliche Gesellschaft die Ermordung von Arabern normalisiert und westlichen Leben mehr Bedeutung beimisst als palästinensischen, mache ich im Grunde genommen immer noch dasselbe. Ich bin ein verdammter Heuchler.

Ich bin nicht so geboren worden. Das war erlerntes Verhalten. Wenn ich einen Neuanfang machen und die Welt mit neuen Augen sehen könnte, würde es mir nie in den Sinn kommen, dass ich und meine Gesellschaft den Mord an 15 Menschen in Australien für bedeutender halten würden als den Mord an 15 Menschen in Palästina. Ich würde erwarten, dass sie als genau gleich schrecklich angesehen werden.

Und das sollten sie auch. Palästinenser lieben ihre Familien nicht weniger als Australier. Australische Leben sind nicht bedeutender oder wertvoller als palästinensische Leben. Es gibt keinen triftigen Grund, warum die Welt den 15 Menschen, die am 16. März in Gaza getötet wurden, weniger Aufmerksamkeit geschenkt hat als den 15 Menschen, die am Bondi Beach ermordet wurden. Aber genau das ist passiert.

When a dozen Jews are massacred in Australia, the world is in mourning.



When a dozen Palestinians are massacred every day in Gaza, the world celebrates it as a ceasefire. — Zachary Foster (@_ZachFoster) December 15, 2025

Übersetzung von „X“: Wenn ein Dutzend Juden in Australien massakriert werden, trauert die Welt. Wenn jeden Tag ein Dutzend Palästinenser in Gaza massakriert werden, feiert die Welt dies als Waffenstillstand.

Der Sonntag war ein schrecklicher, düsterer Tag. Hunderte von Menschenleben wurden durch diese Tragödie direkt zerstört, Tausende weitere indirekt, und in gewisser Weise hat sich die Nation als Ganzes verändert. Das Trauma wird noch über Generationen hinweg in den Familien der Opfer nachwirken. Die Trauer ist spürbar und allgegenwärtig. Sie ist überall: auf den Straßen, im Supermarkt. Es liegt eine Katastrophe in der Luft, und Menschen auf der ganzen Welt spüren das.



Und das ist auch richtig so. So sollte man 15 Todesfälle empfinden. So fühlt es sich an, wenn man einen Massenmord an einer Bevölkerung sieht, deren Ermordung für einen selbst nicht zur Normalität geworden ist.



Das ist alles, was ich im Moment zu sagen habe. Nur die bescheidene Anregung, dass jedes Massaker an Palästinensern die Welt genauso erschüttern sollte wie das Massaker von Bondi. Jede Todesopferzahl aus Gaza sollte uns genauso hart treffen wie die Todesopferzahl aus Sydney. Spüren Sie, wie hart das trifft, und übertragen Sie das dann auf die Menschen in Gaza. Dort passiert das jeden Tag.



Wenn wir versuchen, die Menschen dazu zu bringen, sich für Kriegstreiberei und Imperialismus zu interessieren, versuchen wir in Wirklichkeit, die Menschen dazu zu bringen, ihren Mitgefühlskreis so weit wie möglich zu erweitern. Ihre Fürsorge für die Menschen in ihrer Umgebung so weit auszudehnen, dass sie auch Gewalt und Missbrauch gegen Menschen auf der anderen Seite der Welt mit einschließt, die vielleicht nicht so aussehen, sprechen und leben wie sie selbst. Vielleicht sogar so weit, dass sie sich auch um die nicht-menschlichen Organismen kümmern, die unseren Planeten mit uns teilen.



Wie Einstein in einem Kondolenzbrief gegen Ende seines Lebens schrieb:

„Der Mensch ist ein Teil des Ganzen, das wir „Universum“ nennen, ein Teil, der in Zeit und Raum begrenzt ist. Er erlebt sich selbst, seine Gedanken und Gefühle als etwas vom Rest Getrenntes – eine Art optische Täuschung seines Bewusstseins. Diese Täuschung ist für uns eine Art Gefängnis, das uns auf unsere persönlichen Wünsche und die Zuneigung zu einigen wenigen Menschen, die uns am nächsten stehen, beschränkt. Unsere Aufgabe muss es sein, uns aus diesem Gefängnis zu befreien, indem wir unseren Kreis des Mitgefühls erweitern, um alle Lebewesen und die ganze Natur in ihrer Schönheit zu umfassen. Niemand ist in der Lage, dies vollständig zu erreichen, aber das Streben nach einer solchen Errungenschaft ist an sich schon ein Teil der Befreiung und eine Grundlage für innere Sicherheit.“

Die Menschheit wird in ferner Zukunft nicht überleben, wenn wir uns nicht zu einer bewussten Spezies entwickeln, und ein Teil dieses Wachstums wird notwendigerweise darin bestehen, unseren Mitmenschlichkeitskreis auf unsere Mitmenschen auf der ganzen Welt auszuweiten. Wenn wir das nicht schaffen, werden wir es nicht schaffen. Wir sind zu zerstörerisch. Wir fügen einander und unserer Umwelt zu viel Schaden zu. Wir zerstören alles um uns herum, um uns selbst Reichtum und Ressourcen zu sichern, und das ist einfach nicht nachhaltig. Das wird uns letztendlich alle umbringen.

Wir müssen besser werden. Wir müssen fürsorglicher werden. Emotional intelligenter. Weniger anfällig für die Manipulationen der Propaganda. Eine Gesellschaft, die von Wahrheit und Mitgefühl anstatt von Lügen und Profitstreben angetrieben wird.

Das ist der einzige Weg, wie wir aus dieser unangenehmen Phase der Adoleszenz herauskommen können, in der unsere großen, fähigen Gehirne noch immer in evolutionären, auf Angst basierenden Konditionierungen gefangen sind. Das ist der einzige Weg, wie wir unser wahres Potenzial ausschöpfen und gemeinsam eine gesunde Welt aufbauen können.