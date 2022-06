Das Metaverse – der schlimmste Alptraum der Eltern – Virtuelle Kinder sollen helfen, die Überbevölkerung zu bekämpfen aber es kommt noch schlimmer

Catriona Campbell, Expertin für künstliche Intelligenz, sagt voraus, dass virtuelle Kinder in den nächsten 50 Jahren alltäglich sein werden, was zur Bekämpfung der Überbevölkerung beitragen kann

Die virtuellen Kinder würden nur im Metaversum existieren, und die Eltern würden mit ihnen interagieren, indem sie Hightech-Wearables wie Handschuhe benutzen, die ein taktiles Feedback geben können, um körperliche Empfindungen zu replizieren

Klimawandel, Überbevölkerung, Transhumanismus und die Digitalisierung des menschlichen Lebens sind allesamt Teil der Agenda „The Great Reset“, die erst dann abgeschlossen sein wird, wenn die Menschheit von einigen wenigen, nicht gewählten Personen versklavt ist, die die Welt durch Algorithmen und KI regieren werden

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, möchte eine Welt schaffen, in der die Menschen mit der Cloud verbunden sind und über ihre Gehirne auf das Internet zugreifen können. Darum geht es bei der Vierten Industriellen Revolution – die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Daher wissen wir zweifelsfrei, dass der Transhumanismus Teil des Großen Umbruchs ist.

Die technokratische, transhumanistische Kabale will auch Ihren individuellen Kohlenstoff-Fußabdruck verfolgen und Ihnen Ihre Ernährung vorschreiben. Der Fleischkonsum soll um 90 % reduziert und durch künstlich im Labor hergestellte Fleischsorten und Käfer ersetzt werden.

Gestern habe ich über die Behauptungen des Google-Ingenieurs Blake Lemoine berichtet, der davon überzeugt ist, dass ein Chatbot-Programm mit künstlicher Intelligenz (KI) namens LaMDA Empfindungsvermögen oder ein selbstbewusstes Bewusstsein erreicht hat.

Wenige Tage bevor Lemoine das Internet mit Diskussionen über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer KI-Singularität in Brand setzte, sorgte ein anderer KI-Experte mit der Vorhersage für Schlagzeilen, dass virtuelle Kinder eines Tages alltäglich werden könnten. Wenn man es genau nimmt, ist es fast so, als ob diese Nachricht von einer KI mit einem prädiktiven Programmieralgorithmus verbreitet worden wäre. Die Daily Mail berichtet:

Virtuelle Kinder, die mit Ihnen spielen, mit Ihnen kuscheln und sogar so aussehen wie Sie, werden in 50 Jahren alltäglich sein und könnten helfen, die Überbevölkerung zu bekämpfen, so ein Experte für künstliche Intelligenz. Diese computergenerierten Kinder werden nur in der immersiven digitalen Welt existieren, die als „Metaverse“ bekannt ist und auf die man mit Hilfe von Virtual-Reality-Technologien, wie z. B. einem Headset, zugreift, um dem Benutzer das Gefühl zu geben, dass er dem Kind von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht. Laut Catriona Campbell, einer führenden britischen Autorität auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz und der aufkommenden Technologien, wird es so gut wie nichts kosten, sie zu erziehen, da sie nur minimale Ressourcen benötigen.

In ihrem neuen Buch, „AI by Design: Ein Plan für das Leben mit künstlicher Intelligenz“ argumentiert sie, dass die Sorge um die Überbevölkerung die Gesellschaft dazu bringen wird, digitale Kinder anzunehmen. Virtuelle Kinder mögen wie ein riesiger Sprung erscheinen, aber in 50 Jahren wird die Technologie so weit fortgeschritten sein, dass Babys, die im Metaverse existieren, nicht mehr von denen in der realen Welt zu unterscheiden sind“, schreibt sie. Wenn sich das Metaversum weiterentwickelt, kann ich mir vorstellen, dass virtuelle Kinder in weiten Teilen der entwickelten Welt zu einem akzeptierten und vollwertigen Teil der Gesellschaft werden…

Frau Campbell glaubt, dass die Menschen eines Tages in der Lage sein werden, Hightech-Handschuhe zu benutzen, die ein taktiles Feedback geben können, um körperliche Empfindungen zu replizieren. Das würde es ermöglichen, mit dem digitalen Nachwuchs zu schmusen, ihn zu füttern und mit ihm zu spielen, als wäre er ein echtes Kind.

Das wäre allerdings nicht ganz lebensecht, denn die Eltern könnten selbst bestimmen, wie schnell ihr digitaler Sprössling heranwächst. Wer zum Beispiel die Baby-Phase genießt, könnte das Kind in der ewigen Baby-Phase belassen und auf alle Erfahrungen verzichten, die mit der Reifung über die Teenager-Jahre bis hin zum Erwachsensein einhergehen.

Baby X

Für diese Idee gibt es bereits einen Proof of Concept. „BabyX“ ist ein digitales Experiment, das vor einigen Jahren von einem neuseeländischen Unternehmen namens Soul Machines entwickelt wurde. Die Idee dahinter war, die Akzeptanz von KI zu fördern, indem man sie vermenschlicht. Soul Machines erklärt es folgendermaßen:

Durch die Kombination von Modellen der Physiologie, der Kognition und der Emotionen mit fortschrittlicher, lebensechter CGI wollten wir eine neue Form der biologisch inspirierten KI schaffen. BabyX war unser erster Entwicklungsprototyp, der sowohl als eigenständiges Forschungsprojekt als auch als erweiterbare Basis für kommerzielle Computeragenten gedacht war. Sie ermöglicht es uns, die menschliche Zusammenarbeit mit Maschinen und die Grundlagen für die Schaffung eines digitalen Bewusstseins zu erforschen. BabyX wurde für die Forschung entwickelt und ermöglicht es Soul Machines, nicht nur die Modelle menschlichen Verhaltens zu erforschen, sondern auch autonome digitale Wesen zu schaffen.

BabyX bietet eine Grundlage, von der aus wir lernen, experimentieren und die weltweit erste End-to-End-Lösung für die dynamische Erstellung, das Lehren, die Verwaltung und den Einsatz von digitalen Menschen weiterentwickeln.

Die transhumanistische Agenda

Mittlerweile haben viele erkannt, dass Klimawandel, Überbevölkerung, Transhumanismus und die Digitalisierung des menschlichen Lebens allesamt Teil der Agenda „The Great Reset“ sind, die erst dann abgeschlossen sein wird, wenn die Menschheit von einigen wenigen nicht gewählten Personen versklavt ist, die die Welt durch Algorithmen und KI regieren werden.

Laut der technokratischen Kabale, die in den letzten Jahrzehnten den Kurs für die Menschheit bestimmt hat, ist die Überbevölkerung für den Klimawandel verantwortlich, um den Planeten zu retten, müssen wir also die Bevölkerungszahl reduzieren und steuern. Eine Möglichkeit, dies zu tun, ist der Übergang in eine digitale Umgebung, das Metaverse, in dem keine physischen Ressourcen verbraucht werden.

Am extremen Ende des transhumanistischen Spektrums gibt es Leute, die glauben, dass wir eines Tages in der Lage sein werden, unseren Geist in einen Computer oder einen synthetischen Avatar hochzuladen. Wir wissen immer noch nicht, ob dies möglich ist, und es scheint höchst unwahrscheinlich, wenn man bedenkt, dass ein Mensch mehr ist als sein physisches Gehirn und sein neuronales Netzwerk. Der „Geist“ und die „Seele“, das eigentliche „Wesen“ des Menschen, sind nicht im Gehirngewebe lokalisiert.

Der Transhumanismus erkennt die Realität eines nichtlokalen Geistes oder einer Seele jedoch nicht an und betrachtet den Menschen stattdessen lediglich als eine physische Plattform, die auf beliebige Weise verändert und erweitert werden kann und mit einem reproduzierbaren neuronalen Netzwerk ausgestattet ist, das mit den richtigen elektrischen Impulsen und neuronalen Verbindungen Denken und Intelligenz ermöglicht.

Die vierte industrielle Revolution

Der Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, möchte eine Welt schaffen, in der die Menschen mit der Cloud verbunden sind und über ihr Gehirn auf das Internet zugreifen können. Darum geht es bei der Vierten Industriellen Revolution – die Verschmelzung von Mensch und Maschine. Daher wissen wir zweifelsfrei, dass der Transhumanismus Teil des Großen Umbruchs ist.

Natürlich bedeutet die Verbindung mit der Cloud auch, dass Ihr Gehirn für Menschen zugänglich ist, die an Ihren Gedanken, Emotionen, Überzeugungen und Ihrem Verhalten herumbasteln wollen, und auch das ist Teil des Plans. Sie wollen unbedingt in der Lage sein, Ihre Gedanken, Gefühle, Überzeugungen und Verhaltensweisen von innen heraus zu kontrollieren.

Zum Transhumanismus gehört auch die selektive Züchtung von Körpern, wobei künstliche Gebärmütter anstelle von Menschen verwendet werden. Chinesische Wissenschaftler haben bereits die CRISPR-Technologie eingesetzt, um die ersten genmanipulierten Babys zu züchten (die 2018 geboren wurden). Sie haben auch einen KI-Kindermädchen-Roboter entwickelt, der sich um die in einer künstlichen Gebärmutter gezüchteten Embryonen kümmert. Wie Futurism berichtet:

Das System könnte es Eltern theoretisch ermöglichen, ein Baby im Labor zu züchten, wodurch die Notwendigkeit, dass ein Mensch ein Kind austrägt, entfällt. Die Forscher gehen sogar so weit zu sagen, dass dieses System sicherer wäre als die herkömmliche Kinderzeugung.

Für die meisten normalen Menschen klingt eine Zukunft mit Designer-Babys, die in künstlichen Gebärmuttern gezüchtet werden, mit Brain-to-Cloud-Konnektivität und dem Hochladen des eigenen Geistes auf einen Computer eher wie ein zweckloser Albtraum als die Utopie, als die Transhumanisten sie darzustellen versuchen. Schwab spricht jedoch so, als hätten wir in dieser Angelegenheit keine Wahl. „Die Zukunft wird von uns gestaltet“, sagte er den WEF-Insidern beim Treffen 2022 in Davos. Ende der Diskussion.

Das Aufkommen des Anti-Humanismus

Ein Grund, warum die Anhänger des Great Reset so distanziert vom menschlichen Leben zu sein scheinen, ist, dass sie es sind. Die meisten normalen Menschen glauben, dass Menschen souveräne Wesen sind, die durch göttliche Autorität frei sind. Die Technokratie hingegen betrachtet den Menschen als eine natürliche Ressource, die sich nicht von Ölvorkommen oder Vieh unterscheidet, und die als solche genutzt werden soll.

Menschen können je nach Aufgabe mehr oder weniger effizient sein als beispielsweise ein Roboter, und Effizienz ist wichtiger als Menschlichkeit. Um die Probleme innerhalb dieses Personalverwaltungssystems zu minimieren, muss mit minimalem Aufwand ein Maximum an Compliance erreicht werden, und hier kommt das Social Engineering durch Medienpropaganda (Gehirnwäsche), Zensur und KI ins Spiel.

Sobald das Kontrollsystem vollständig implementiert ist, wird es größtenteils vollautomatisch sein und eine direkte Verbindung zu Ihrem Gehirn haben. Überzeugungen können von einem Tag auf den anderen durch ein einfaches Software-Update geändert werden, das automatisch aus der Cloud heruntergeladen und installiert wird. Das ist ihr Traum – und unser Albtraum.

Sie wollen Ihren Kohlenstoff-Fußabdruck verfolgen

Vielen fällt es immer noch schwer, das Ausmaß zu begreifen, in dem die technokratische, transhumanistische Kabale die Weltbevölkerung kontrollieren will. Kurz gesagt, sie wollen jeden einzelnen Aspekt dessen, was Sie täglich tun, kontrollieren. Sie wollen nicht nur nicht, dass Sie Ihren freien Willen ausüben, sie glauben nicht einmal, dass ein freier Wille existiert.

Sie beabsichtigen zu kontrollieren, welche Ressourcen Sie nutzen können, wohin Sie reisen können, Ihre Gesundheit und medizinischen Entscheidungen, was Sie denken und was Sie essen. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass all diese Pläne bereits angekündigt wurden und die Umsetzung in Arbeit ist

Sie beabsichtigen also, Ihr Leben durch digitale Überwachung, Gesichts- und Stimmerkennung, durch Carbon Credit Scores und Social Credit Scores, durch digitale Identitäten und/oder Impfpässe, durch Gegenmaßnahmen zum Klimawandel und Biosicherheitsmaßnahmen, durch KI-Assistenten, Online-Zensur und Social Engineering zu kontrollieren.

Sie beabsichtigen zu kontrollieren, welche Ressourcen Sie nutzen können, wohin Sie reisen können, Ihre Gesundheit und medizinischen Entscheidungen, was Sie denken und was Sie essen. Wenn Sie genau hinsehen, werden Sie feststellen, dass all diese Pläne bereits angekündigt wurden und die Umsetzung in Arbeit ist.

So veröffentlichte The Hill im August 2021 einen Meinungsartikel der liberalen Analystin Kristin Tate, in dem sie vor einem Sozialkreditsystem in Amerika warnte. Zwei Jahre zuvor, im Jahr 2019, schrieb Futurism darüber, dass die USA bereits über ein Sozialkreditsystem verfügen, das dem chinesischen sehr ähnlich ist, wir es nur noch nicht realisiert haben, weil es vom Silicon Valley und nicht von der Regierung entwickelt wurde.

Die Pläne für individuelle Kohlenstoff-Fußabdruck-Tracker wurden auf dem diesjährigen WEF-Treffen in Davos für WEF-Mitglieder und geladene VIPs angekündigt. Die Tracker werden von der chinesischen Alibaba-Gruppe entwickelt, was Sinn macht, wenn man bedenkt, dass die Chinesen bereits ein Sozialkreditsystem eingeführt haben und die individuelle Verfolgung des CO2-Ausstoßes eine zusätzliche Facette davon sein wird.

In einem Artikel vom 3. Juni 2022 kommentierte RAIR (Rise Align Ignite Reclaim) die Pläne des WEF zur globalen Kontrolle:

Nach einem in aller Stille abgehaltenen Gipfeltreffen des WEF und der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der Schweiz zum Thema „Nachhaltigkeit“ wurden mehrere schockierende Videos veröffentlicht, die einen Einblick in das Leben nach dem „Großen Reset“ geben. Von Menschen ohne Besitz, die mit Pillen vollgepumpt sind und im Labor hergestelltes Fleisch in hypertechnischen, digital vernetzten „Smart Cities“ und Kleidung essen. Sie haben kurze, skurrile Wohlfühlvideos erstellt, die zeigen, wie die Menschen ihnen bei der Neugestaltung der Welt helfen werden.

Die Videos reichen von Kühen, die dank Tabletten kein Methan mehr rülpsen, über Seesterne, die im Reagenzglas gezüchtet werden, um den Klimawandel zu bekämpfen, bis hin zu Drohnen für die Wiederaufforstung in Afrika, Enzymen aus menschlichem Blut, um Beton zu stabilisieren, und schlechter Hygiene, um die Umwelt zu retten. Das WEF warb auch für neue mRNA-Impfungen gegen verschiedene Krankheiten. Außerdem feierten sie die 24-Stunden-Überwachung, digitale IDs für Kleidung sowie künstliche Lebensmittel und Kaffee.

Sie wollen Ihre Ernährung kontrollieren

Die technokratische Kabale will auch das Lebensmittelsystem radikal umgestalten und arbeitet derzeit eifrig daran, Fleisch aus unserer Ernährung zu eliminieren und uns davon zu überzeugen, es durch synthetische Laborkreationen und künstliches Fleisch zu ersetzen, das übrigens mit der schlimmsten Art von Fett belastet ist, die man sich vorstellen kann – mit industriellen Samenölen.

Zu diesem Zweck hat sich das WEF mit dem EAT Forum zusammengetan, das die politische Agenda für die globale Nahrungsmittelproduktion festlegen wird. Das EAT-Forum wurde vom Wellcome Trust mitbegründet, der seinerseits mit finanzieller Unterstützung von GlaxoSmithKline ins Leben gerufen wurde.

EAT arbeitet mit fast 40 Stadtregierungen in Afrika, Europa, Asien, Nord- und Südamerika und Australien zusammen und unterhält enge Beziehungen zu Fleischimitat-Unternehmen wie Impossible Foods, das von Google, Jeff Bezos und Bill Gates mitfinanziert wurde.23 (Gates hat sich auch Ackerland angeeignet und ist zu einem der größten privaten Landbesitzer in den USA geworden.

EAT hat eine „Planetarische Gesundheitsdiät“ entwickelt, die auf die gesamte Weltbevölkerung angewendet werden soll. Sie sieht vor, den Verzehr von Fleisch und Milchprodukten um bis zu 90 % zu reduzieren und ihn größtenteils durch im Labor hergestellte Lebensmittel sowie Getreide und Öl zu ersetzen.25 Es überrascht nicht, dass Gates die westlichen Nationen auffordert, kein echtes Fleisch mehr zu essen.

Ungeziefer – das gibt’s zum Abendessen

Die erzwungene Umstellung auf künstliches Fleisch ist schon schlimm genug, aber es kommt noch schlimmer. Vielleicht haben Sie in den letzten Jahren hier und da einen Artikel gelesen, in dem vorgeschlagen wurde, dass wir in Erwägung ziehen sollten, Käfer und Unkraut zu essen und „gereinigte“ Abwässer zu trinken? Nun, das war Teil der vorausschauenden Programmierung, um die Pumpe sozusagen anzukurbeln. Jetzt treten wir in die eigentliche Indoktrinationsphase ein.

Vier Grundschulen in Wales, Großbritannien, haben vor kurzem einen Praxistest durchgeführt, um herauszufinden, wie die Kinder Mehlwürmer, Grillen, Käfer und andere Insekten essen würden, während ihnen gleichzeitig eingeredet wird, dass sie „ethische Bürger“ werden, die den Planeten retten, indem sie auf Fleisch verzichten. Laut RAIR, das über das neuartige Mittagessen-Experiment berichtete:

… die nicht gewählten, selbst ernannten globalen Eliten des WEF haben jahrelang dafür gekämpft, dass die Menschen im Westen Insekten essen … ‚Würden Sie essbare Insekten probieren, um den Planeten zu retten?‘ … Vor zwei Jahren hat die Europäische Union (EU) Insekten als „neuartige Lebensmittel“ eingestuft. Mit anderen Worten: Die Vorbereitungen für Insektennahrung sind seit langem im Gange. Infolgedessen werden essbare Insekten in der EU zunehmend verkauft.

Die britische Behörde für Lebensmittelsicherheit (FSA) wird den Handel mit essbaren Insekten in Supermärkten und Einzelhändlern ab Juni [2022] vorläufig zulassen, die vollständige Genehmigung wird für nächstes Jahr erwartet. Die Bewertung von Grillen für den menschlichen Verzehr ist derzeit im Gange; Mehlwürmer sollen ebenfalls bald eingereicht werden.

Da wir in der Lage sind, den Plan der Globalisten so deutlich zu sehen, wie wir ihn jetzt sehen können, haben wir die Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen, Widerstand zu leisten, ihn anzuprangern und jegliche Umsetzung der technokratischen Agenda abzulehnen. Wir können gewinnen, weil wir in der Überzahl sind, aber wir müssen unsere Stimme erheben – wir müssen unsere Kräfte bündeln und eine gemeinsame Front bilden. Wir müssen friedlich Widerstand leisten und „Nein danke“ zu allem sagen, was sie versuchen, auf den Weg zu bringen.

Quellen: