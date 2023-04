Das Ministerium für Wahrheit: die globale Strategie der Informationskontrolle, Teil 2

Es tobt ein Informationskrieg. Viele Menschen betrachten den Staat, die institutionelle Wissenschaft und die BBC als verlässliche Informationsquellen. Eine beträchtliche Minderheit jedoch misstraut der Regierung und anerkannten Experten und wendet sich stattdessen an Kritiker. Während der angeblichen Pandemie von Covid-19 traten parallele Realitäten auf. Dieser zweiteilige Artikel wurde durch eine Sonderausgabe von Scientific American mit dem Titel „Truth vs Lies“ inspiriert, die auf über 100 Seiten eine intellektuelle Begründung für eine strengere Informationskontrolle liefert. Den ersten Teil von gestern können Sie hier lesen.

MISINFORMATION hätte beinahe den Dritten Weltkrieg ausgelöst. Im November letzten Jahres meldete Associated Press, dass die Russen den Krieg in der Ukraine eskaliert hätten, indem sie eine Rakete auf Polen abgefeuert und dabei zwei Bauern getötet hätten. Die Nachrichtenagentur versäumte es, fotografische Bilder der Trümmer zu überprüfen, die eine verirrte Flugbahn aus der Ukraine zeigten. Schlagzeilen in Zeitungen wie dem Daily Telegraph am nächsten Tag wiederholten unkritisch die Behauptung eines absichtlichen Angriffs auf ein NATO-Land.

Dieselben Zeitungen unterstützen Gesetze gegen Fehlinformationen. Das liegt zum Teil daran, dass ihre Verkaufszahlen einbrechen, während alternative Medien trotz der Zensur durch Big Tech florieren. Die Wahrheit über die Rakete in Polen wurde von unabhängigen Online-Nachrichtenquellen einen Tag, bevor die etablierten Medien ihre Geschichte änderten, berichtet. Zu anderen wichtigen Themen wie Impfstoffverletzungen oder Wahlmanipulationen schweigen die Sender und die Presse wie eine Mauer des Schweigens. Die schlimmsten Verursacher von Fehlinformationen sind diejenigen, die deren Verhinderung und Bestrafung fordern, sei es durch Unterlassung oder Begehung.

Die Geschichte mit der falschen Rakete wurde durch eine ungeschriebene Regel ermöglicht. Kritische Berichte über die Bête Noire des Establishments (z. B. Russen und „Impfskeptiker“) sind uneingeschränkt zugelassen und bedürfen kaum einer Überprüfung. Die sachliche Richtigkeit ist zweitrangig, um die bevorzugte Darstellung zu fördern. Das Zuckerbrot sind die Werbeeinnahmen der Regierung, die Peitsche ist die Ofcom-Regulierung. Obwohl das Bewusstsein für diese Prawda-ähnliche Propaganda wächst, glaubt die Mehrheit weiterhin, dass etwas nicht passiert ist, wenn es nicht in den „Nachrichten“ berichtet wird.

Wer die Fäden zieht, ist eine strittige Frage, aber es ist klar, dass Journalisten und Politiker willige Komplizen der breiten Agenda sind, die hinter Klimawandel, Covid-19 und Transgenderismus steht. Die alte politische Spaltung erweckt den Anschein einer lebhaften Debatte, während die authentischsten Vertreter des Sozialismus oder des Konservatismus als Extremisten dargestellt werden. Covid-19 hat gezeigt, dass die Regierungs- und die Oppositionsparteien das gleiche Lied singen, als ob eine zentristische Einheitspartei das Sagen hätte.

Nach jahrzehntelanger Indoktrination in Schulen und Universitäten wird der gesellschaftliche Diskurs von progressiver Ideologie beherrscht. Verschwörungstheoretiker“, „Impfskeptiker“ und „Klimawandelleugner“ werden weiterhin als Rechtsextremisten stigmatisiert, da der Gesellschaft beigebracht wurde, ein Wiederaufleben des Faschismus der 1930er-Jahre zu fürchten. Covid-Skeptiker mit linkem Hintergrund waren überrascht, dass sie so abgestempelt wurden. Alles wird vom Establishment politisiert und in Gut und Böse eingeteilt. Eine kürzlich durchgeführte Rasmussen-Umfrage zu Covid-19 in den USA ergab, dass es sich um einen politischen Impfstoff gegen ein politisches Virus handelt, wobei die Demokraten die Impfung weitaus häufiger als die Republikaner für sicher, wirksam und notwendig halten. Letztere sind nach Ansicht der New York Times regressive religiöse Fanatiker, die in den „Flyover States“ leben.

Diese politische Kluft ist ein wichtiges Thema der Scientific American-Sonderausgabe „Truth vs Lies“. Die Autoren erkennen zwar die menschliche Eigenschaft an, sich eher zu Ansichten hinreißen zu lassen, die unsere eigenen bestätigen, als sie in Frage zu stellen, behaupten aber, dass die Konservativen anfälliger für Fake News und Verschwörungstheorien sind. Sie berücksichtigen nicht, dass die eine Seite die offizielle Darstellung anzweifelt, weil sie von der anderen Seite verfasst wurde.

Laut „The black box of social media“ von Renée DiResta und Kollegen zeigen „interne Studien bei Twitter, dass Twitters Algorithmen in sechs von sieben untersuchten Ländern rechtsgerichtete Politiker und politische Nachrichtenquellen stärker fördern als linksgerichtete Konten“. Vermutlich gehörten das Vereinigte Königreich und die USA nicht zu diesen Ländern. Als Elon Musk Twitter übernahm, stellte er fest, dass Progressive posten durften, was sie wollten, während Konservative und Libertäre gelöscht wurden. Zweifellos war Twitter ein politisch kontrolliertes Milieu. Donald Trump wurde während seiner Präsidentschaft gesperrt, obwohl er keine Regeln gebrochen hat.

Die Verschwörung von Regierungen und Big Tech wurde durch Musks Enthüllungen über die systematische Wahlbeeinflussung durch die Demokratische Partei bestätigt, deren Anträge auf Unterdrückung konkurrierender Nachrichten von einem „speziellen Partnerportal“ bei Twitter bearbeitet wurden. Mit teuflischer Doppelmoral hält der Scientific American die russische Einmischung von 2016 aufrecht, während er den offensichtlichen ausländischen Einfluss von George Soros, dem größten Spender der Demokraten für die Zwischenwahlen 2022, ignoriert.

Als Musk eine Amnestie für gesperrte Konten ankündigte (nach einer Umfrage unter den Nutzern), warnte der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton, dass Twitter sich an den Digital Services Act halten müsse, der erpresserische Geldstrafen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Umsatzes gegen fehlbare Unternehmen verhängen kann. Dieses Gesetz gilt weltweit und verstößt damit gegen den ersten Zusatzartikel der US-Verfassung. Doch die derzeitige Regierung in Washington ist kein Verfechter der verfassungsmäßigen Rechte. Das US-Ministerium für Heimatschutz gab im Februar 2022 ein Bulletin heraus, in dem es heißt: „Die Vereinigten Staaten befinden sich nach wie vor in einem Umfeld erhöhter Bedrohung, das durch mehrere Faktoren angeheizt wird, darunter ein Online-Umfeld voller falscher oder irreführender Erzählungen und Verschwörungstheorien sowie anderer Formen von Falsch- und Fehlinformationen, die von ausländischen und inländischen Bedrohungsakteuren eingeführt und/oder verstärkt werden. Diese Bedrohungsakteure versuchen, die gesellschaftlichen Spannungen zu verschärfen, Zwietracht zu säen und das Vertrauen der Öffentlichkeit in die staatlichen Institutionen zu untergraben, um Unruhen zu schüren, die möglicherweise zu Gewalttaten führen könnten.

Der Menschenrechtsbeauftragte der Vereinten Nationen, Volker Türk, schrieb unterdessen einen offenen Brief an Musk, in dem er seine „Besorgnis und Beunruhigung“ über seine Politik der Wiederbelebung der freien Meinungsäußerung auf Twitter zum Ausdruck brachte, insbesondere nach der Entlassung des gesamten Menschenrechtsteams (eine ungewöhnliche Abteilung für ein Unternehmen der sozialen Medien).

Es wird ein globaler Zensurstaat geschaffen, der von den Autoren des Scientific American voll unterstützt wird. In der Studie „Fake news sharers: highly impulsive people who lean conservative are most likely to pass on fake news stories“ fordern Asher Lawson und Hemant Kakkar Social-Media-Unternehmen auf, über Warnhinweise auf Unwahrheiten hinauszugehen und aktiv „Fake News zu entfernen, die das Potenzial haben, anderen zu schaden, wie Fehlinformationen im Zusammenhang mit Impfstoffen und Wahlen“.

Claire Wardle, Professorin an der Brown University, bemerkte: „In einer gesunden Informationsgemeinschaft wären die Menschen immer noch frei zu äußern, was sie wollen – aber Informationen, die darauf abzielen, in die Irre zu führen, Hass zu schüren, die Polarisierung zu verstärken oder körperlichen Schaden anzurichten, würden nicht durch Algorithmen verstärkt werden“.

Die Gesundheit ist die Hauptfront im Infokrieg. Im Dezember 2022 musste sich der medizinische Berater der US-Regierung, Anthony Fauci, vor den Generalstaatsanwälten von Missouri und Louisiana verantworten, weil er während der Pandemie die verfassungsmäßigen Rechte auf freie Meinungsäußerung verletzt hatte. Um den ersten Verfassungszusatz zu umgehen, identifizierten Beamte der Regierung von Joe Biden Personen, Organisationen, Ärzte, Wissenschaftler und Gelehrte, die die Covid-19-Politik als „gefährlich“ kritisierten. Die Regierung koordinierte dann mit Unternehmen der sozialen Medien, um diese Kritiker zu zensieren. Wie die Generalstaatsanwälte argumentieren, kann der Staat nicht von privaten Akteuren verlangen, dass sie verfassungsmäßige Rechte verletzen, und sich dann auf die Immunität des Gesetzes berufen.

In einem kürzlich im British Medical Journal erschienenen Artikel mit dem Titel „Understanding and neutralising Covid-19 misinformation and disinformation“ werden Maßnahmen gegen Andersdenkende gefordert, egal wie gut sie qualifiziert sein mögen. Der Hauptautor, Professor Martin McKee, ist ein Eiferer der absurden Gruppe Independent Sage, die ewige Maskierung fordert und Chinas brutales Pandemie-Regime lobt. Jay Bhattacharya, der Kritiker der Abriegelung, twitterte daraufhin: Das Zensurregime, das dieser BMJ-Artikel im Namen der Pandemiebekämpfung vorschlägt, verletzt wichtige Bürgerrechte und ist unvereinbar mit den seit Langem bestehenden Normen der Meinungsfreiheit in demokratischen Ländern. Warum fördert das BMJ gefährlichen autoritären Unsinn auf seinen Meinungsseiten?

Eine andere Meinung als die eigene Regierung zu haben, ist gefährlich. In einem aufschlussreichen Moment der öffentlichen Untersuchung der kanadischen Regierung über die Anwendung des Notstandsgesetzes zur Unterbindung des Truckerprotests in Ottawa sagte Premierminister Justin Trudeau, dass Protest ein Recht sei – es sei denn, er richte sich gegen die „öffentliche Ordnung“. Auf der WEF-Konferenz in Davos im Mai 2022 sagte die australische Beauftragte für elektronische Sicherheit, Julie Inman Grant: „Die Polarisierung nimmt überall zu, und alles fühlt sich binär an, obwohl es das nicht sein muss. Deshalb müssen wir über eine Neukalibrierung einer ganzen Reihe von Menschenrechten nachdenken, die sich online abspielen. Das reicht von der Redefreiheit bis hin zur Freiheit von Online-Gewalt.

Zum Schutz des Establishments hat sich eine Industrie der Informationskontrolle entwickelt. Die Regierungen finanzieren Universitäten, um wissenschaftliche Begründungen für Zensurgesetze zu erarbeiten. Faktenprüfer arbeiten als De-facto-Ministerium für Wahrheit. Anstatt dass Regierungen offen George Orwells totalitäres Handbuch aus Neunzehnhundertvierundachtzig anwenden, gibt es drei Stufen der Trennung. Full Fact wird von der Nachrichtenagentur Reuters finanziert, die wiederum von der Bill & Melinda Gates Foundation und Big Pharma finanziert wird, und die Regierungen finanzieren die Pharmaindustrie, indem sie enorme Summen an Steuergeldern für Impfstoffe ausgeben.

Doch die Wahrheit entzieht sich der Macht. Verschwörungstheorien erweisen sich bei der Vorhersage von Ereignissen und Entwicklungen als wesentlich besser als die Mainstream-Medien, Politiker oder wissenschaftliche Experten. Das Establishment will nicht, dass die normalen Menschen die Wahrheit erfahren, auch weil dies zu Unruhen führen könnte (wie Klaus Schwab gewarnt hat). Die neue Weltordnung, die unter dem Banner des „Great Reset“ große Fortschritte gemacht hat, ist jetzt keine Verschwörungstheorie mehr, weil die Verschwörer uns ihre Pläne unverfroren mitteilen. Im Mai 2022 erklärte Schwab in Davos: „Die Zukunft passiert nicht einfach so. Die Zukunft wird von uns aufgebaut, von einer mächtigen Gemeinschaft, wie Sie hier in diesem Raum. Wir haben die Mittel, um den Zustand der Welt zu verbessern“.

Geben Sie jedoch „Great Reset“ in Google ein, und Sie erhalten Links zu Faktenprüfern, die seine Existenz leugnen. Das WEF wird lediglich als eine Denkfabrik dargestellt, die Konferenzen organisiert. Es habe keine Macht, heißt es. Doch die meisten westlichen Staats- und Regierungschefs werden auf der WEF-Website als Partner genannt, und Schwab prahlt in seinem typischen James-Bond-Bösewicht-Stil damit, dass „wir in die Kabinette“ der Regierungen eindringen. Die Schlafenden erhalten die Informationen, die sie verdienen: Sie wissen nicht, dass alle Wahrheit zur Technokratie führt.