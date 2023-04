Die Indoktrinatoren, Teil 3: Bill Gates

Dies ist der dritte Teil unserer Serie über vier bekannte Männer, deren gezieltes Social Engineering im Laufe der Jahre die nationalen Demokratien und Volkswirtschaften untergraben und einen fruchtbaren Boden für die endgültige Verwirklichung ihres postdemokratischen Traums von einer globalen sozialistischen/faschistischen Welt geschaffen hat, die von supranationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen (UN), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und natürlich ihnen selbst kontrolliert wird. Es handelt sich um George Soros, Klaus Schwab Bill Gates (heute) und David Attenborough.

BILL Gates hat einen Messias-Komplex. Seine Besessenheit vom „Klimawandel“, von Impfstoffen und der Kontrolle der Menschen erweist sich als gefährlich für die Welt. Erst vor wenigen Wochen hat er seinen neuesten größenwahnsinnigen Plan für einen globalen Pandemie-Gefängnisstaat vorgestellt. Und wie die Vergangenheit beweist: Was Gates will, bekommt er in der Regel auch.

Zusammen mit seinen Indoktrinatoren-Kollegen George Soros und Klaus Schwab hat der 67-jährige Gates die Gelegenheit der Covid-19-Krise (die er mitverursacht hat) genutzt, um seine revolutionäre grüne Agenda der „globalen Entwicklung“ voranzutreiben. Nach ihrem Vorbild gründete auch er eine Stiftung, mit der er einer unglücklichen Welt seine grausamen Visionen aufzwingen kann.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 hat die Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) unter ihrem philanthropischen Deckmantel viele nützliche Idioten in den Regierungen der Welt gefunden, die bereit waren, sie zu finanzieren und zu unterstützen. Mehrere geistlose britische Premierminister bis zu Boris Johnson und Rishi Sunak sind in seinen Bann geraten, wobei Gates von dieser unbezahlbaren Unterstützung und Publicity enorm profitiert hat. Angesichts seiner bösartigen Agenda haben die westlichen Steuerzahler buchstäblich für ihren eigenen Untergang bezahlt.

Gates ist ein begeisterter Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF) und Teilnehmer an dessen Treffen in Davos, die er in der Regel nutzt, um seine neuesten Pläne zur Aushöhlung des Westens zu verkünden, um seinen Impfstoff- und Klimawandel-Irrsinn zu finanzieren. Im Jahr 1999 gründete er die Globale Allianz für Impfstoffe und Immunisierung (GAVI), die er geschickt mit den Vereinten Nationen (UN), der BMGF, ausländischen Hilfsorganisationen und Pharmaunternehmen zusammenbrachte. Zusammen mit dem BMGF sollte sie zur zweitgrößten Finanzierungsquelle der Weltgesundheitsorganisation (WHO) werden.

Mehr als 80 Prozent des WHO-Budgets stammen aus freiwilligen Beiträgen der Mitgliedsstaaten und Geber. Im Jahr 2021 war das BMGF mit 375 Millionen Dollar der zweitgrößte Beitragszahler, und GAVI lag mit 245 Millionen Dollar an vierter Stelle. Beide haben eine lange Geschichte der Einflussnahme auf die WHO (die erste Spende des BMGF stammt aus dem Jahr 1998). Einzigartig ist, dass das BMGF seit 2017 offizieller Partner der WHO ist und die Prioritäten der WHO im Bereich der öffentlichen Gesundheit weiter auf Impfstoffe konzentriert. Als Förderer und Publizist des giftigen Covid-19-Impfstoffs hat seine enge Verbindung zur WHO ihm riesige Gewinne eingebracht.

Der zutiefst beunruhigende Pandemievertrag der WHO setzt Gates‘ geplanten Griff nach globaler Kontrolle in die Tat um, wie er in seinem 2022 erschienenen Buch „How to Prevent the Next Pandemic“ (Wie man die nächste Pandemie verhindert) ausführlich dargelegt hat. Der Vertrag ist schon lange in Planung.

Im Jahr 2003 kündigte Gates auf einer Podiumsdiskussion in Davos mit dem Titel „Science for the Global Good“ (Wissenschaft für das globale Wohl) an, dass seine Stiftung 200 Millionen Dollar an die Nationalen Gesundheitsinstitute der USA gespendet hat, um die „Grand Challenges in Global Health“ (Große Herausforderungen im Bereich der globalen Gesundheit) einzurichten, ein Instrument, mit dem US-Steuergelder in die Entwicklungsländer fließen, um Gates‘ eigene Interessen zu verfolgen.

Im Jahr 2010 riefen Gates und seine Frau in Davos ein „Jahrzehnt der Impfstoffe“ aus und versprachen 10 Milliarden Dollar für die Finanzierung von Impfstoffen in „armen Ländern“ – ein Impfstoff-Eifer, der zu einigen erschreckenden Ergebnissen geführt hat, für die Gates keine Reue gezeigt hat. So wurden beispielsweise fast eine halbe Million Kinder in Indien gelähmt, nachdem sie den von der BMGF finanzierten Polio-Impfstoff erhalten hatten. Trotz dieser schrecklichen Folgen wird Gates, der von der Queen zum Ehrenritter ernannt wurde, weithin als wohltätiger Philanthrop angesehen. Es besteht kein Zweifel, dass man mit Geld Ansehen kaufen kann.

Wie Soros hat auch Gates eine prominente Plattform auf der WEF-Website, um grüne Investitionen in Milliardenhöhe zu fördern. Als Anhänger der UN-Agenda 2030 ist Gates Co-Vorsitzender der Global Commission on Adaptation.

Dank unserer prinzipienlosen Politiker hat Gates heute einen direkten Draht zur Downing Street und Großbritannien befindet sich in den Fängen eines Größenwahnsinnigen. Seine Tentakel reichen weit und breit, von der Gestaltung der Energiepolitik über die Beherrschung wissenschaftlicher Organisationen und akademischer Forschung bis hin zur Finanzierung der Mainstream-Medien.

Im Jahr 1997 lud Tony Blair ihn in die Downing Street ein, um sein fehlerhaftes Computersystem zu verkaufen, und empfing ihn mehrmals, um eine Politik zu betreiben, die auf seinem Diktat und seinen finanziellen Interessen beruht. Blair profitierte von dieser Verbindung und erhielt später 3,2 Millionen Dollar für seine Global Africa Initiative und mehr als 25,2 Millionen Dollar für sein Institute of Global Change.

Im Jahr 2010 besuchten Gates und seine Frau das Ministerium für internationale Entwicklung (DFID), um die Minister zur Unterstützung der Auslandshilfe anzuhalten und gleichzeitig für sein Projekt Living Proof zu werben, das auch von Soros‘ Open Society Foundations und der Rockefeller Foundation finanziert wird.

Milliardäre, die Politiker überreden, öffentliche Mittel zu plündern, um ihre eigenen größenwahnsinnigen Ambitionen zu finanzieren, sind nicht nur zutiefst geschmacklos, sondern auch falsch. Dennoch hat Gates das DFID dazu gebracht, zwischen 2011 und 2019 über 60 Millionen Pfund für Entwicklungsprojekte der BMGF bereitzustellen.

Im Jahr 2016 sagte George Osborne einer anderen BMGF-Vereinigung, dem Ross Fund, 2,5 Milliarden Pfund zu. Drei Jahre später gingen BMGF und Weltbank eine Partnerschaft mit DFID ein, um im Namen von „Bildungssystemen“ noch mehr Steuergelder an ausländische Despoten zu verteilen.

Im November 2020, nachdem Johnson seine Rolle in der Hysterie um Covid-19 gespielt hatte, traf sich Gates mit ihm und Pharmaunternehmen und schmiedete Pläne, wie man „Pandemien“ verhindern könnte. Johnson spendete daraufhin 800 Millionen Pfund für die Impfstoffinitiative des BMGF, COVAX.

Ein Jahr später traf Johnson erneut mit Gates zusammen und versprach weitere 400 Millionen Pfund zur Finanzierung seiner grünen Investitionen.

In Sunak hat Gates einen willigen Lehrling. Im Februar trafen sich die beiden, um zu besprechen, wie sie mehr Geld für Gates‘ erschreckende „Klimawandel“-Ziele verschwenden können.

Die BMGF und ihre Tochtergesellschaften wie der Global Fund, der die ominös klingende „Gesundheitssicherheit“ fördert, haben es seit ihrer Gründung im Jahr 2002 geschafft, der britischen Regierung erstaunliche 4,5 Milliarden Pfund zu entlocken, wobei für die nächsten zwei Jahre weitere 1 Milliarde Pfund vorgesehen sind. Wann haben die britischen Steuerzahler dem zugestimmt?

Millionen von Menschen in diesem Land können sich heute weder die Lebensmittel- noch die Energiekosten leisten, sie sind medizinisch vernachlässigt und leben in Substandard-Wohnungen. Man muss sich fragen, warum Politiker diesen Indoktrinator finanzieren, damit er eine Politik diktiert, die den britischen Bürgern nachweislich schadet und nur einem einzigen Mann zugute kommt. Dem Multimilliardär und Grundbesitzer Bill Gates. Wenn ein Vampir in ein Haus eingeladen wird, sollte man sich auf ein Blutbad gefasst machen.

Der letzte Teil dieser Serie wird sich mit dem grünen Evangelisten Sir David Attenborough befassen.