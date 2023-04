Die Indoktrinatoren, Teil 1: George Soros

Die Welt ist ein weitaus dunklerer Ort als noch vor drei Jahren. Neben dem Verrat von Politikern und der Dummheit von Millionen von Menschen sind vorwiegend vier bekannte Männer für dieses neue dunkle Zeitalter und das dazugehörige Feudalsystem verantwortlich, deren zielgerichtetes Social Engineering im Laufe der Jahre die nationalen Demokratien und Volkswirtschaften ausgehöhlt und einen fruchtbaren Boden für die endgültige Verwirklichung ihres postdemokratischen Traums von einer globalen sozialistischen/faschistischen Welt geschaffen hat, die von supranationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen (UN), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und natürlich ihnen selbst kontrolliert wird.

Ihre Namen sind wohlbekannt. George Soros (das Thema des heutigen Artikels), Klaus Schwab und Bill Gates haben sich die wissenschaftsfeindliche, autoritäre Covid-19-Politik der Abriegelungen und Zwangsimpfungen zunutze gemacht, um ihre bösartigen Ambitionen zu fördern. Ihre gemeinsame Rechtfertigung ist der „Klimawandel“, der dank des heiligen Status des vierten Indoktrinators, David Attenborough, möglicherweise der historisch erfolgreichste Schwindel ist.

Von allen Tyranneien kann eine Tyrannei, die aufrichtig zum Wohle ihrer Opfer ausgeübt wird, am bedrückendsten sein“ – C. S. Lewis

In meinem ERSTEN Artikel über Soros im Jahr 2019 habe ich auf die ironische Tatsache hingewiesen, dass er seine Stiftungen nach dem antitotalitären Werk des Philosophen Karl Popper, The Open Society and its Enemies, benannt hat, in dem er die westlichen liberalen Werte verteidigt. Die Open Society Foundations (OSF), die Antithese der von Popper geschätzten Aufklärungsprinzipien, arbeitet an der Destabilisierung der Nationalstaaten und fördert eine globale Mischung aus Sozialismus und Faschismus.

Der in Ungarn geborene Soros, der inzwischen 92 Jahre alt ist, hat fast sein ganzes Leben lang einen pathologischen Hass auf jede Form von Nationalismus gehegt und aktiv versucht, starke Nationalstaaten zu destabilisieren. Mit einem Nettovermögen von 6,7 Milliarden Dollar hat er sicherlich das Geld dazu. Mit OSF, dem Vehikel für seinen Messiaskomplex, verfolgt er unerbittlich seine Agenda. Klimawandel, „Flüchtlinge“, Transgenderismus und jedes wache Dogma, das die traditionellen liberalen Demokratien untergräbt, werden von ihm unterstützt. Aufklärerische Werte und Rationalität werden zugunsten eines wissenschaftsfeindlichen, magischen Denkens verhöhnt. Er hat es auf die Jugend abgesehen, die ihre Zukunft zerstört, um „den Planeten zu retten“, und die sich für den verhängnisvollen Transgender-Trend verstümmelt.

Er ist ein begeisterter Verfechter der bösartigen Agenda 2030 der Vereinten Nationen, und mit Investitionen in Organisationen, die dafür bezahlt werden, den „Klimawandel“-Alarmismus zu schüren, war OSF führend bei der Entwicklung dieses wachrüttelnden PR-Coups – indem es die grüne Agenda mit dem Konzept der „Gerechtigkeit“ verknüpfte und behauptete, dass es moralisch falsch sei, nicht „grün“ zu sein.

OSF fördert die beiden Lieblingsprojekte der Indoktrinatoren, Covid-19 und Klimawandel, und setzt sich für einen Schuldenerlass für Diktatoren, „Gerechtigkeit im Klimawandel“ und globale Impfstoffforschung als Teil seiner „globalen politischen Lösungen“ ein. Die Umsetzung dieser Maßnahmen wird garantiert das plündern, was von den Ressourcen des Westens noch übrig ist.

Die Art von wachem Imperialismus der OSF ist gefährlich. Gebrochene Menschen führen zu gebrochenen Gesellschaften und dann zu gescheiterten Staaten. Dies ist ein perfektes Szenario für supranationale Organisationen wie das OSF, um Soros‘ albtraumhafte Vorstellung von einer „Utopie“ zu fördern. Die Unterstützung von Anarchisten ist ein schneller Weg, um die westlichen Gesellschaften zu zerstören und es den Indoktrinatoren zu ermöglichen, „wieder etwas Besseres aufzubauen“, wie sie es nennen würden. Um dies zu unterstützen, hat OSF bis heute mehr als 33 Millionen Pfund an Black Lives Matter gespendet, die antisemitische marxistische Organisation, deren Ambitionen, den einst sicheren und demokratischen Westen zu ruinieren, mit denen von Soros‘ Stiftung übereinstimmen.

Näher an der Heimat mischte sich OSF in das Brexit-Votum ein, indem es die souveränitätsfeindliche, EU-freundliche Organisation Best for Britain mit 40 Millionen Pfund finanzierte.

Soros hat nicht allein gearbeitet. Im Jahr 2002 schmiedete er mit dem Gründer des Weltwirtschaftsforums (WEF), Klaus Schwab, einen Plan, um die Welt zu retten. Gemeinsam mit Gates nimmt Soros seit langem an den jährlichen Treffen in Davos teil. Im Jahr 2015 trafen sich die beiden Männer mit Schwab und den Präsidenten der Weltbank und von BlackRock, um über „Climate Governance“ zu diskutieren.

In Davos 2018, wo das Thema Schwabs stalinistische Polemik, die „vierte industrielle Revolution“, war, drängte er darauf, dass die großen Tech-Giganten wie Facebook reguliert werden; ein typisches Ziel für diejenigen, die auf globale Kontrolle aus sind. In seiner Rede im vergangenen Jahr bezeichnete er den Einmarsch Russlands in die Ukraine hysterisch als „dritten Weltkrieg“ und behauptete, ohne den Splitter in seinem Auge zu sehen, dass Wladimir Putin die größte Bedrohung für die globale Sicherheit sei. Im Gegensatz dazu verhalten sich die Delegierten in Davos oft eher wohlwollend gegenüber einem der weltweit gefährlichsten Regime, der Chinesischen Gemeinschaftspartei (KPCh). Soros bildet da keine Ausnahme – in seiner Rede ignorierte er den Export schädlicher Abriegelungspropaganda durch die KPCh, tadelte sie aber dafür, dass sie keine angemessenen Covid-19-Impfstoffe bereitstellt.

Seine Vorliebe für Covid-19-Propaganda und Impfstoff-Eifer lässt sich vielleicht durch seine jüngsten Investitionen erklären. Im Juli 2021 investierte ein Konsortium aus Soros und Gates 41 Millionen Dollar in ein britisches Unternehmen, das Covid-19-Lateral-Flow-Tests herstellt. Ein Jahr später gab der Soros Economic Development Fund 100 Millionen Dollar an COVAX, eine Tochtergesellschaft der Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF), die den weltweiten Zugang zu Covid-19-Impfstoffen ermöglicht. Es versteht sich von selbst, dass sein Fonds auch in (stark staatlich subventionierte) Elektroautohersteller investiert und Aktien von Amazon im Wert von fast 1 Mio. $ besitzt.

Soros ist auch nicht abgeneigt, sein Trump-Derangment-Syndrom zu finanzieren. Im Jahr 2021 spendete er persönlich 1 Million Dollar an Colour of Change, ein politisches Aktionskomitee, das zur Wahl von Alvin Bragg beitrug, dem Staatsanwalt, der für die Anklage gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verantwortlich ist.

Es versteht sich von selbst, dass das OSF ein „Partner“ des WEF ist, ein Euphemismus für die Finanzierung dieses Kartells. Soros hat eine Plattform auf der WEF-Website, wo er über Themen schreibt, die von den so genannten Gefahren des Nationalismus über die Unterstützung der korrupten EU bis hin zur Förderung der problematischen ukrainischen Regierung reichen. Vor acht Jahren plante Soros, 1 Milliarde Dollar in das Land zu investieren. Trotz seiner Abneigung gegen Nationalismus vergab der OFS kürzlich mehr als 230 Millionen Dollar an das von Neonazis verseuchte ukrainische Regime.

Alle vier Indoktrinatoren sind in mehrfacher Hinsicht eng miteinander verbunden. Sie teilen eine beunruhigende neo-malthusianische Sichtweise der Menschheit, die besagt, dass eine Begrenzung des Bevölkerungswachstums zur „Rettung des Planeten“ unerlässlich ist. Besorgniserregend ist, dass sie über die Mittel verfügen, ihre größenwahnsinnigen Fantasien einer ahnungslosen Welt aufzuzwingen. Am gerissensten ist vielleicht Schwab, das nächste Thema in dieser Serie.