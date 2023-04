Überlebender eines Konzentrationslagers: „Gehorsam machte den Holocaust möglich“.

In dem Dokumentarfilm „Never again is now global“ ziehen Überlebende des Holocaust Parallelen zu heute: die Ausgrenzung eines Teils der Bevölkerung, Propaganda, Zensur, staatlich kontrollierte Wissenschaft, die Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft und Ärzten, die diese Politik legitimieren.

Auch die Initiatorin Vera Sharav hat den Holocaust überlebt. Im Gespräch mit The Other Newspaper sagt sie, dass der Holocaust heute politisiert wird.

Es ist wichtig zu verstehen, was damals geschah, denn es ist eine Blaupause für das, was heute auf globaler Ebene geschieht. Und die Tatsache, dass man sich so sehr bemüht, dies nicht zu sehen, ist ein deutliches Zeichen. Sie haben Angst – wenn die Menschen plötzlich sehen, dass das, was damals geschah, jetzt wieder geplant wird, aber in einem viel größeren Maßstab, würden sie nicht mehr alles machen, was die Behörden ihnen sagen, sagte Sharav.

Früher wurden die Gefangenen mit Nummern gebrandmarkt wie Vieh. Heutzutage wäre das nicht mehr nötig, da alles digitalisiert ist. Und man wird nicht nur identifiziert, sondern auch 24 Stunden am Tag überwacht. Das ist das Wesen von Smart Cities. Sie sind digitale Konzentrationslager, in denen man sich nicht weiter als 10 Kilometer von seinem Zuhause entfernen darf. Wenn die Menschen gehorsam bleiben, ist das die Falle, in die sie tappen werden. Gehorsam ist das, was den Tätern Macht verleiht. Gehorsam hat den Holocaust möglich gemacht. Jetzt haben wir die Geschichte und können aus ihr lernen“, betont Sharav.

Die Internistin Sabine Pinedo stimmt dem von Herzen zu. „Danke, Vera Sharav. So sehe ich das auch. Ich sage auch allen meinen Kolleginnen und Kollegen: Lest diesen Beitrag, werdet aufmerksam und macht etwas daraus.“

„In den vergangenen drei Jahren wurde ich in der Tat oft an die Anfangszeit des Zweiten Weltkriegs erinnert. Die Stigmatisierung und Sündenbocksuche aus Angst, der Gruppenhass und die Massenbildung, die absurde Pseudowissenschaft, die Propaganda, die Zensur, die radikalisierte Rolle, die die Mediziner dabei spielten, und schließlich die Diskriminierung und Ausgrenzung mit einem Ausschlusspass, die endgültige Eliminierung der Ungeimpften durch Zwang und Zwang zur Injektion und nicht zuletzt die Covid-Lager in China und Australien“, antwortet die medizinische Beraterin Wendy Mittemeijer.