Der Westen gegen den Rest: Die Welt lehnt Sanktionen ab, nur die USA und Europa unterstützen sie

Der UN-Menschenrechtsrat hat sich mit überwältigender Mehrheit gegen die Sanktionen ausgesprochen. Die einzigen Länder, die sich für einseitige Zwangsmaßnahmen aussprachen, waren die USA, das Vereinigte Königreich, die EU-Mitgliedstaaten, Georgien und die Ukraine.

Sanktionen sind formell als einseitige Zwangsmaßnahmen bekannt und verstoßen gegen das Völkerrecht.

Am 3. April stimmte der UN-Menschenrechtsrat mit 33 Mitgliedern für und 13 gegen eine Resolution, die „alle Staaten auffordert, keine einseitigen Zwangsmaßnahmen mehr zu ergreifen, beizubehalten, umzusetzen oder einzuhalten“.

Das Dokument, A/HRC/52/L.18, „fordert die Abschaffung solcher Maßnahmen, da sie gegen die Charta der Vereinten Nationen und die Normen und Grundsätze für friedliche Beziehungen zwischen den Staaten verstoßen“.

Die Resolution wurde von Aserbaidschan im Namen der Bewegung der Blockfreien Staaten eingereicht.

Sie veranschaulicht, dass bei Abstimmungen in der UNO oft der Westen gegen den Rest der Welt steht:

In der Resolution heißt es, dass sie „die fortgesetzte einseitige Anwendung und Durchsetzung solcher Maßnahmen durch bestimmte Mächte als Druckmittel, einschließlich politischen und wirtschaftlichen Drucks, gegen jedes Land, insbesondere gegen die am wenigsten entwickelten Länder und die Entwicklungsländer, mit dem Ziel, diese Länder an der Ausübung ihres Rechts zu hindern, aus freien Stücken über ihr eigenes politisches, wirtschaftliches und soziales System zu entscheiden, scharf verurteilt“.

Dies ist eine klare Anspielung auf die Blockaden Washingtons gegen Kuba und Venezuela, die darauf abzielen, die sozialistischen Regierungen dieser Länder zu stürzen, und die eindeutig gegen das Völkerrecht verstoßen.

Die Resolution fügte hinzu, dass Sanktionen zu „schwerwiegenden Verletzungen der Menschenrechte der betroffenen Bevölkerungsgruppen“ führen, mit „besonderen Folgen für Frauen, Kinder, einschließlich Jugendlicher, älterer Menschen und Menschen mit Behinderungen“.

In dem Dokument werden zahlreiche frühere Resolutionen der UN-Generalversammlung und des Menschenrechtsrates sowie Berichte des Amtes des Hohen Kommissars für Menschenrechte zitiert, in denen einseitige Sanktionen ebenfalls verurteilt werden.

Die Verhängung einseitiger Sanktionen durch den Westen ist in den letzten Jahrzehnten sprunghaft angestiegen.

Einem Bericht des Finanzministeriums aus dem Jahr 2021 zufolge wurden Ende des Jahres 9.421 Parteien von der US-Regierung mit Sanktionen belegt, was einem atemberaubenden Anstieg von 933 % seit 2000 entspricht.

Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung lebt in Ländern, die unter Sanktionen zu leiden haben.