John Bolton erklärt Russland den totalen Krieg

John Bolton wird als beispielloser Verfechter des Krieges und der endlosen Eskalation in die Annalen der Geschichte eingehen. Es ist oft gesagt worden, dass er noch nie einen Konflikt gesehen hat, der ihm nicht gefallen hat.

Jetzt hat er im Wall Street Journal einen hetzerische Meinungsartikel veröffentlicht, die so mutwillig aufrührerisch ist, dass sie einen eigenen Artikel als Antwort verdient. Es ist eine totale Kriegserklärung an Russland, mit der offen erklärten Absicht, Russland vollständig zu zerstören, zu balkanisieren und zu absorbieren.

Er trägt den Titel „Eine neue amerikanische Großstrategie gegen Russland und China“. Aber nichts an dieser Strategie ist neu, obwohl sie ausgesprochen amerikanisch ist. Die „Strategie“, wenn man sie überhaupt so nennen kann, ist atemberaubend in ihrer rücksichtslosen Dreistigkeit.

Ich werde die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Doch zunächst muss man sie in einen Kontext stellen, indem man Boltons wiederholte Berufung auf den NSC 68 zur Kenntnis nimmt, den er in der relativ kurzen Kolumne nicht weniger als dreimal erwähnt. Für diejenigen, die es nicht wissen: NSC 68 ist das streng geheime Dokument, das von Harry Truman 1950 herausgegeben wurde und mit dem der Kalte Krieg praktisch begann.

Sicherlich wird der Beginn des Kalten Krieges in der Regel als noch früher angesiedelt, aber dieses Dokument hat ihn im Wesentlichen durch die Art der Hypermilitarisierung und die massiven Ausgaben, die mit dieser Zeit verbunden waren, zementiert. Das Dokument war von existenzieller Natur und beschwor das Ende der gesamten „Zivilisation“ herauf, falls es den USA nicht gelingen sollte, die Sowjetunion aufzuhalten.

Dies ist wichtig, um das Ausmaß dessen zu verstehen, was Bolton jetzt fordert; es ist ein Schrei der Verzweiflung von historischem Ausmaß. Wir wissen, dass Bolton ein unvergleichlicher Kriegsfanatiker ist, aber das ist selbst für ihn unglaublich.

Hier sind also die Punkte:

Wie bereits erwähnt, beruft er sich auf NSC 68 und erklärt, dass die USA unverzüglich eine neue, zeitgemäße Version dieser Politik in Kraft setzen sollten.

Washington und seine Verbündeten „sollten die Verteidigungshaushalte sofort auf das Niveau der Reagan-Ära anheben“. Eine umfangreiche militärische Aufrüstung sei „notwendig“, und zwar auf Kosten von Sozialprogrammen und „Einkommensumverteilungsprogrammen“.

Er verweist auf moderne Fortschritte wie Cyberspace, Drohnenkriege und Hyperschallraketen und erklärt, dass die USA in kritischen Bereichen, insbesondere bei den Atomwaffen, ins Hintertreffen geraten sind.

Er fordert die Wiederaufnahme der unterirdischen Atomwaffentests durch die USA.

Er fordert die massive Erweiterung der NATO um Israel, Japan, Australien und andere, wobei er natürlich die Tatsache ignoriert, dass das N.A. der NATO für North Atlantic steht. Ich nehme an, sie können es jederzeit rückwirkend in “ Nuclear Armed Terrorist Organization“ ändern, die sie ja schließlich auch ist, wie wir alle wissen.

Die USA sollten Russland und China vom Einfluss im Nahen Osten ausschließen. Die Methode, mit der er dies zu erreichen gedenkt, lässt er absichtlich im Dunkeln, aber wir können uns ja vorstellen, wie diese Methoden aussehen könnten.

Die USA sollten eine prototypische asiatische Nato entwickeln, die die USA, Japan und Südkorea umfasst.

Die USA und die europäischen Verbündeten sollten Taiwan viel mehr militärische Hilfe zukommen lassen und Taiwan auch in die genannten Bündnisse einbinden, vermutlich wie die „Asian-NATO“.

Er sagt direkt: „Nachdem die Ukraine den Krieg gewonnen hat, müssen wir die Achse Russland-China spalten“. Um dies zu erreichen, glaubt er erstens, dass die Niederlage des Krieges „Putins Regime stürzen wird“ und dass Russlands „Zersplitterung“ östlich des Urals sogar möglich ist (mit der Implikation, dass die USA offensichtlich darauf hinarbeiten sollten).

Diese Region birgt „unermessliche Bodenschätze“ (man könnte sich vorstellen, wie ihm der Speichel in den Schnurrbart läuft), und seiner Meinung nach hat China bereits „ein Auge auf dieses Gebiet geworfen“ (Projektion?). Die russische Region um die Beringstraße sollte China als Lockmittel angeboten werden.

Bedeutende Teile dieser Region standen früher einmal unter chinesischer Souveränität, bis der Vertrag von Peking 1860 die „äußere Mandschurei“, einschließlich ausgedehnter Gebiete an der Pazifikküste, an Moskau übertrug. Eine unkontrollierte Auflösung Russlands könnte China direkten Zugang zur Arktis verschaffen, einschließlich der Beringstraße, die auf Alaska zuläuft.

Kurz gesagt, die USA sollten darauf drängen, dass Russland den Krieg verliert, und dann dazu beitragen, Russland vollständig zu balkanisieren und zu zersplittern, um dann die Teile an China zu verkaufen, um es in eine neue chinesisch-amerikanische Partnerschaft nach dem Vorbild der Kissinger/Nixon/Sowjetunion-Ära zu locken.

Die Kaltschnäuzigkeit und die völlige Missachtung jeglicher völkerrechtlicher Normen, mit der er ganz offen die völlige Auflösung Russlands fordert, ist erschreckend und schockierend. Und wenn man sich vorstellt, dass ein solcher Mensch einen großen Einfluss auf die Politik im Washingtoner Establishment hat, ist das eine erschreckende Vorstellung.

Davon abgesehen sind seine Ideen so pedantisch verstaubt und veraltet wie sein Auftreten, da sie lediglich alte Kissinger-Memos wieder aufwärmen, die sowohl in Russland als auch in China nur ein schallendes Gelächter hervorrufen würden. Bolton ist der prototypische Apparatschik des militärisch-industriellen Komplexes mit niedrigem IQ, der die Ideen größerer Männer nachäfft. Er ist genau der Typ von Wurm, über den sich die alten, zivilisatorisch weisen Staatsmänner Russlands und Chinas nur hinter seinem Rücken lustig machen können.

Wenn er glaubt, dass seine Vorschläge Präsident Xi von seiner tief verwurzelten Partnerschaft mit Putin und Russland abbringen wird, wenn er China mit sibirischen Bodenschätzen lockt, wie ein billiger Drogenboss, der andere an der Nase herumführt, dann muss er wirklich ein Bolt-on (angeschraubtes) Gehirn haben, und nicht ein natürliches. Was diese einfältigen Apparatschiks nie zu begreifen scheinen, ist, dass Chinas Gedächtnis so lang ist wie die Wurzeln des Ginkgo-Baums. Das Land hat aus dem „Jahrhundert der Demütigung“ seine Lehren gezogen und wird sich nie wieder den Launen und Machenschaften erbärmlicher westlicher Kreaturen wie Dolt-on beugen.

Bei aller Schlichtheit sind seine Forderungen nach einer massiven globalen Hypermilitarisierung jedoch nicht weniger gefährlich. Seine Plädoyers sind wahrscheinlich repräsentativ für die Ansichten der „alten Garde“ der Kriegsfalken, was bedeutet, dass dies die Art von blinder Redux-Eskalation des Kalten Krieges ist, die wir auf unbestimmte Zeit erwarten können.

Aber der Tölpel sollte wirklich vorsichtig sein mit dem, was er sich wünscht. Bei der Richtung, in die sich die Dinge in seinem eigenen Land bewegen, ist es viel wahrscheinlicher, dass die USA zerbrechen und gezwungen sind, Alaska an Russland zu verpfänden, als dass seine jugendliche Fantasie, Russlands Territorien in der Beringstraße an China zu verhökern, zum Tragen kommt.

In diesem Sinne müssen wir seinen dringenden Appell als ein Eingeständnis des Imperiums verstehen, dass die Welt sich derzeit in einem tiefgreifenden Wandel befindet. Bolton selbst verweist in seinem Eröffnungsbeitrag auf die Verschiebung der tektonischen Platten der Geschichte:

Die USA und ihre Verbündeten können es sich nicht leisten, ziellos zu treiben, während sich die tektonischen Platten der Geschichte verschieben.

Und der ehrfurchtsvolle Ton, mit dem er sowohl Xis als auch Putins jüngste Äußerungen über den „bedeutsamen“ Charakter der laufenden epochalen Veränderungen in der Welt in Erinnerung ruft, lässt den festen Schluss zu, dass das Imperium zum ersten Mal wirklich und angemessen besorgt ist.

Sie versuchen verzweifelt, Freunde gegen Freunde auszuspielen, um die Oberhand zu gewinnen. Aber die zivilisatorischen Giganten, mit denen der kleine Adler spielt, haben keine Geduld mehr für seine flatterhaften Spiele. Die Ära der russisch-chinesischen Dominanz beginnt jetzt, und der Weißkopfseeadler wird bald nur noch ein gerupfter Truthahn sein.