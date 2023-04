Der schnell voranschreitenden Trend, Lebensmittel in Labors zu züchten, und die Gründe, warum dies überhaupt geschieht.

Exekutiverlass legt den Grundstein für im Labor hergestellte Lebensmittel

In diesem Artikel erörtere ich den schnell voranschreitenden Trend, Lebensmittel in Labors zu züchten, und die Gründe, warum dies überhaupt geschieht.

Link zum Video / Das Interview mit Dr. Mercola beginnt bei 3:40

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Am 12. September 2022 unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine „Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy“. Diese Verordnung macht die Biotechnologie zu einer nationalen Priorität für alle Behörden und Regierungsstellen. Ein ähnliches Gesetz wurde auch in Großbritannien eingeführt

Ende März 2023 erweiterte Biden diese Prämisse in einem Bericht mit dem Titel „Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing“. Diesem Plan zufolge soll die Lebensmittelindustrie nun von der Biotechnologie angeführt werden, und die „Verbesserungen“, auf die wir uns freuen können, sind mehr im Labor gezüchtetes Fleisch und biotechnologisch hergestellte pflanzliche Lebensmittel

Anstatt Steuergelder in die regenerative Landwirtschaft zu investieren, die unsere Probleme wirklich lösen könnte, unterstützt die Regierung stattdessen eine ganz neue Industrie für gefälschte Lebensmittel, von im Labor gezüchtetem Fleisch bis zur groß angelegten Insektenproduktion

Zwei Unternehmen, die zellbasiertes Fleisch im Labor züchten, haben jetzt grünes Licht für die Produktion und den Verkauf von gefälschtem Hühnerfleisch in den USA erhalten

Ein im März 2023 veröffentlichter Bericht der britischen Food Standards Agency und Food Standards Scotland über die Identifizierung von Lebensmittelgefahren warnt vor „erheblichen Wissenslücken“ bei der Produktion von zellbasiertem Fleisch und vielen potenziellen Gefahren

Am 12. September 2022 unterzeichnete US-Präsident Joe Biden eine „Executive Order on Advancing Biotechnology and Biomanufacturing Innovation for a Sustainable, Safe and Secure American Bioeconomy“.

Diese Anordnung macht die Biotechnologie zu einer nationalen Priorität für alle Behörden und Regierungsstellen. Wie in dieser Anordnung festgehalten, soll die Biotechnologie auch zur „Verbesserung“ der Lebensmittelsicherheit, der Nachhaltigkeit und der landwirtschaftlichen Innovation in den USA eingesetzt werden:

„Der Landwirtschaftsminister legt in Absprache mit den Leitern der zuständigen Behörden, die vom Minister bestimmt werden, einen Bericht vor, in dem bewertet wird, wie Biotechnologie und Bioproduktion für Innovationen in der Lebensmittel- und Landwirtschaft genutzt werden können, einschließlich der Verbesserung der Nachhaltigkeit und des Landschutzes, der Verbesserung der Lebensmittelqualität und des Nährwerts, der Steigerung und des Schutzes der landwirtschaftlichen Erträge, des Schutzes vor Pflanzen- und Tierschädlingen und -krankheiten und der Kultivierung alternativer Nahrungsquellen.“

Unterstützung von gefälschten Lebensmitteln aus der Biotechnologie ist jetzt Politik des Weißen Hauses

Ende März 2023 erweiterte Biden diese Prämisse in einem Bericht mit dem Titel „Bold Goals for U.S. Biotechnology and Biomanufacturing“. Diesem Plan zufolge soll die Lebensmittelindustrie nun von der Biotechnologie angeführt werden, und die „Verbesserungen“, auf die wir uns freuen können, sind mehr im Labor gezüchtetes Fleisch und biotechnologisch hergestellte pflanzliche Lebensmittel.

In dem oben gezeigten Video erörtere ich diesen rasch voranschreitenden Trend und die wahren geopolitischen Anreize, die dahinter stehen, denn die USA sind nicht die einzigen, die sich in diese Richtung bewegen. Ein ähnlicher Plan ist im britischen Genetic Technology and Precision Breeding Act von 2023 beschrieben. Zu den spezifischen Zielen, die in Bidens Bericht „Bold Goals“ hervorgehoben werden, gehören:

Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität um 28 % im nächsten Jahrzehnt

Verringerung der Lebensmittelverschwendung um 50 % bis 2030

Verringerung der Methanemissionen aus der Landwirtschaft um 30 % bis 2030 durch: Auffangen von Biogasen aus Güllemanagementsystemen Verringerung der Methanemissionen aus der Wiederkäuerhaltung Verringerung der Methanemissionen aus Lebensmittelabfällen in Deponien



Wie von Food Dive berichtet:

„Während Befürworter und einige Unternehmen daran arbeiten, die Methanemissionen von Lebensmitteln zu reduzieren, die Lebensmittelverschwendung zu verringern, die Kapazitäten für die Herstellung alternativer Proteine zu erhöhen und die Biotechnik zu nutzen, um gesündere und widerstandsfähigere Pflanzen und Tiere zu erzeugen, wurden solche Ziele noch nie vom Weißen Haus formuliert … Die Bundesregierung liefert weitere Beweise dafür, dass sie mehr tun will, als nur über große Ziele zu reden. Einen Tag vor der Veröffentlichung des Berichts erteilte die FDA ihre zweite stillschweigende Genehmigung für ein Unternehmen, das Biotechnologie einsetzt, um Fleisch aus Zellen in Bioreaktoren zu züchten. Obwohl keines der beiden Unternehmen … bisher Fleisch für den Verbraucher produziert, zeigt diese Maßnahme, dass sich die Bundesregierung darauf zubewegt, kultiviertes Fleisch Wirklichkeit werden zu lassen.“

Die Regierung unterstützt eine gescheiterte Strategie

Eines der vielen Probleme dieses Plans ist die Tatsache, dass die Steuerzahler nun für die staatliche Finanzierung privater Unternehmen, die in der gefälschten Lebensmittelindustrie tätig sind, zahlen werden. Das Endergebnis ist vorhersehbar. Es wird sich das wiederholen, was mit den Agrarsubventionen passiert ist.

Anstatt die nahrhaftesten Lebensmittel zu subventionieren, gehen die staatlichen Agrarsubventionen fast ausschließlich an große Monokulturbetriebe, die gentechnisch veränderten Mais, Soja und andere Grundstoffe für verarbeitete Lebensmittel anbauen. Infolgedessen ist die verarbeitete Lebensmittelindustrie auf unsere Kosten gewachsen, während sich die öffentliche Gesundheit verschlechtert hat.

Das Gleiche wird auch hier passieren. Anstatt in eine regenerative Landwirtschaft zu investieren, die unsere Probleme wirklich lösen könnte, unterstützt die Regierung eine ganz neue Industrie für gefälschte Lebensmittel, von Fleisch aus dem Labor bis hin zur groß angelegten Insektenproduktion.

Grünes Licht für kultiviertes Fleisch

Derzeit haben zwei Unternehmen für zellbasiertes, im Labor gezüchtetes Fleisch grünes Licht für die Produktion und den Verkauf von gefälschtem Hühnerfleisch in den USA erhalten. Das erste, Upside Foods (früher Memphis Meats), erhielt im November 2022 die FDA-Zulassung für sein zellbasiertes, im Labor gezüchtetes Hühnerfleisch. Laut dem Memo der FDA vom 14. November 2022:

„Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine Zweifel an der Schlussfolgerung von UPSIDE, dass Lebensmittel, die aus kultiviertem Hühnerzellmaterial bestehen oder dieses enthalten, genauso sicher sind wie vergleichbare Lebensmittel, die mit anderen Methoden hergestellt wurden.“

Dr. Uma Valeti, CEO und Gründerin von Upside Foods, nannte die Zulassung „einen Wendepunkt in der Geschichte der Lebensmittel“ und einen „wichtigen Schritt in Richtung einer neuen Ära der Fleischproduktion“. Das Unternehmen verfügt über eine 53.000 Quadratmeter große Anlage in der San Francisco Bay Area, die jährlich 400.000 Pfund künstliches Fleisch produzieren kann.

Im März 2023 erhielt Eat Just – das sein im Labor gezüchtetes Hähnchen seit 2020 in Singapur verkauft – ebenfalls die FDA-Zulassung. Das Unternehmen baut derzeit eine kommerzielle Anlage in den USA, die 10 Bioreaktoren mit einem Volumen von 250.000 Litern beherbergen wird. Vítor Espírito Santo, Senior Director der Abteilung für zelluläre Landwirtschaft bei Eat Just, sagte gegenüber Food Dive:

„Die Zulassung in Singapur war eine große, große Sache. Aber es ist unbestreitbar, dass die FDA-Zulassung in den USA etwas ist, auf das wir uns seit vielen Jahren gefreut haben, und ich denke, es ist ein großer Wendepunkt für die Branche. Wir haben jetzt zwei Länder. Es bleibt zu hoffen, dass dies in immer mehr Ländern geschieht und dass kultiviertes Fleisch weltweit Realität werden kann.“

Daten zur Sicherheit fehlen weitgehend

Während die US-Regierung mit Hochdruck an der Zulassung von im Labor gezüchtetem Fleisch arbeitet, warnt ein im März 2023 veröffentlichter Bericht der britischen Food Standards Agency (FSA) und Food Standards Scotland zur Identifizierung von Lebensmittelgefahren der britischen Food Standards Agency (FSA) und Food Standards Scotland, der im März 2023 veröffentlicht wurde, warnt davor, dass es bei der zellbasierten Fleischproduktion „erhebliche Wissenslücken“ gibt. Wie in Food Safety News vom 24. März 2023 berichtet:

„Der Zweck des Berichts bestand darin, Gefahren im Produktionsprozess von Zuchtfleisch zu identifizieren, um die Risikobewertung der FSA für die Zulassung zu unterstützen. Es war auch wichtig, dass die Produkte keine mikrobiologischen oder chemischen Bedenken aufwerfen. Die Untersuchung basierte auf einer Überprüfung der wissenschaftlichen Literatur im Jahr 2020. Es gab nur wenige oder gar keine Daten über die endgültige analytische Zusammensetzung der Produkte, wichtige toxikologische Daten, Nährwertprofile, Produktstabilität, Allergierisiko und festgestellte unerwünschte Wirkungen beim Verzehr durch Tiere oder Menschen … Der FSA-Bericht stellte fest, dass es mehrere Entwicklungsstufen für die Produktion von kultiviertem Fleisch gibt und dass in jeder Stufe unterschiedliche Chemikalien, Biologika, Medienformulierungen, Zusatzstoffe und Ergänzungen verwendet werden. Das Kontaminationsrisiko jedes einzelnen Inhaltsstoffes muss bewertet werden, da alle unerwünschten Bestandteile, die im Endprodukt verbleiben, auf einem akzeptablen Expositionsniveau liegen oder lebensmitteltauglich und sicher sein müssen.“

Beispiele für potenzielle Gefahren

Zu den von der FSA ermittelten potenziellen Problembereichen gehören:

Verunreinigte Reagenzien, Luft- oder Wasserbäder

Unzureichend gereinigte oder gewartete Geräte

Nichteinhaltung von Reinigungsprotokollen bei der Zellkultivierung

Nichteinhaltung der guten Laborpraxis (GLP) und/oder der guten Herstellungspraxis (GMP)

Verwendung von Antibiotika, Fungiziden und/oder für den Menschen giftigen Chemikalien bei der Herstellung

Verzehr von Viren, die im Herstellungsprozess verwendet werden

Kreuzkontamination einer Zelllinie mit einer anderen aufgrund der gleichzeitigen Verwendung mehrerer Zelllinien

Andere Risiken der Kreuzkontamination, wie z. B. „schlechte Wartung der Ausrüstung, schlechte Reinigungsverfahren, falsche Lagerung von Zellen, Arbeit mit mehreren Zelllinien in einem Bereich, Verwendung der falschen Zellen und falsche Kennzeichnung“

Neue Krankheiten und/oder allergische Reaktionen auf neue Proteine aufgrund der Verwendung von Zelllinien von Tieren, die in der lokalen Ernährung nicht üblich sind

Nährstoffmängel, „da das Nährstoffprofil anders sein könnte als das, was ersetzt wird“

Wie in dem Bericht erwähnt:

„Es gibt viele Entwicklungsstufen für die Herstellung von kultiviertem Fleisch … von der Entnahme einer Zelllinie aus einem kleinen Fläschchen oder einer Biopsie und der schrittweisen Vergrößerung des Kulturvolumens (Proliferation), bis ein Bioreaktor kommerzieller Größe besiedelt werden kann, bis zur Differenzierung der Zellen zum endgültigen gewünschten Zelltyp. Dann [reifen sie], in der Regel auf einem Gerüst, um den Proteingehalt zu erhöhen, und dann werden die Zellen mit/von ihrem Gerüst gelöst/vermahlen, um ein Endprodukt zu erzeugen, das zur Herstellung von fleischähnlichen Zellen verwendet werden kann. In jeder Phase werden verschiedene Chemikalien, Biologika, Medienformulierungen, Zusatzstoffe und Ergänzungen verwendet, um eine erfolgreiche Kultur zu gewährleisten.“

Verunreinigungen können bei jedem dieser Schritte auftreten. Jeder Zusatzstoff birgt auch potenzielle Risiken, sowohl bekannte als auch unbekannte, da bei dem Prozess verschiedene Nebenprodukte entstehen. In dem obigen Video gehe ich auf einige der vielen potenziellen Gefahren ein, die mit gefälschtem Fleisch verbunden sind.

In Anbetracht der mehrstufigen Verarbeitung, die kultiviertes Fleisch durchläuft, kann es einfach nicht so sicher sein wie konventionelles Fleisch, bei dem sich die Hauptkontaminationsrisiken auf die Schlachtung, Verarbeitung, Verpackung, Verteilung und Lagerung beschränken. Bei gefälschtem Fleisch können gefährliche Verunreinigungen zusätzlich zu diesen konventionellen „Schwachstellen“ an jedem Punkt der Herstellung auftreten.

Gefälschtes Fleisch ist ultraverarbeitetes, grün gewaschenes Junk Food

Synthetisches Fleisch ist der Inbegriff ultraverarbeiteter Lebensmittel und es scheint naiv zu glauben, dass es keine ähnlichen gesundheitlichen Auswirkungen haben wird wie andere ultraverarbeitete Junkfoods. Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Depressionen sind nur einige Beispiele für Erkrankungen, die bekanntermaßen durch eine Ernährung mit verarbeiteten Lebensmitteln gefördert und verschlimmert werden.

„Ultrahochverarbeitete Lebensmittel sind bereits für bis zu einem Drittel der gesamten ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wie also soll die Ausweitung der Herstellung und des Konsums von noch mehr ultraverarbeiteten Lebensmitteln die Treibhausgasemissionen senken?“

Synthetische Lebensmittel werden wahrscheinlich ein noch größerer Faktor für chronische Krankheiten und frühen Tod sein. Ultrahochverarbeitete Lebensmittel sind auch völlig kontraproduktiv für umweltfreundliche und nachhaltige Ziele.

So sind ultraverarbeitete Lebensmittel bereits für 17 % bis 39 % des gesamten ernährungsbedingten Energieverbrauchs, 36 % bis 45 % des gesamten ernährungsbedingten Verlusts an biologischer Vielfalt und bis zu einem Drittel der gesamten ernährungsbedingten Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wie also soll die Ausweitung der Herstellung und des Konsums von noch mehr ultraverarbeiteten Lebensmitteln die Treibhausgasemissionen senken? Wie in einem Artikel des Journal of Cleaner Production vom September 2022 festgestellt wurde:

„Ultrahochverarbeitete Lebensmittel sind grundsätzlich nicht nachhaltig; sie werden mit schlechten gesundheitlichen und sozialen Ergebnissen in Verbindung gebracht und erfordern endliche Umweltressourcen für ihre Produktion … sie sind für erhebliche ernährungsbedingte Energie- und Treibhausgasemissionen verantwortlich“.

Und trotz aller Lippenbekenntnisse zur „Gerechtigkeit“ wird der steigende Konsum von verarbeiteten Lebensmitteln in Wirklichkeit die wirtschaftlichen Ungleichheiten verschärfen, da das Geld von Kleinbauern und unabhängigen Bauern zu transnationalen Konzernen umgeleitet wird, die auf unterbezahlte Arbeiter angewiesen sind.

Seien Sie ein Teil der Lösung

Letztendlich liegt die Antwort auf Lebensmittelsicherheit und Ernährungssicherheit nicht in einem biotech-zentrierten Lebensmittelsystem, das von oben nach unten kontrolliert wird, sondern in einem dezentralen System, das Gemeinden mit Landwirten verbindet, die echte Lebensmittel auf nachhaltige Weise anbauen und diese lokal verteilen.

Strategien, die uns dorthin bringen können, wurden auf dem Symposium Attack on Food der Children’s Health Defense vom 4. März 2023 behandelt (Video oben). Das Thema Ernährungssouveränität wurde vor allem in Sitzung 3 behandelt, die mit drei Stunden und 45 Minuten beginnt.

Dr. John Day und Beverly Johannson gaben zum Beispiel Tipps, wie man seine eigenen Lebensmittel anbaut und die angebauten Lebensmittel haltbar macht. Weitere hilfreiche Strategien sind der Kauf von Lebensmitteln bei örtlichen Landwirten und auf Bauernmärkten sowie die Schaffung unabhängiger Lebensmittelzentren, die die Zwischenhändler ausschalten.

Die letzte Sitzung des Symposiums befasste sich mit umfassenderen gesellschaftlichen Lösungen für den Kampf gegen den Krieg gegen Lebensmittel. Der US-Abgeordnete Thomas Massie wies auf die zentralen Schwachstellen in der amerikanischen Lebensmittelversorgung hin, die während der Pandemie zusammenbrach, als Landwirte Tiere einschläfern mussten, weil sie sie nicht verarbeiten konnten.

Vier Fleischverpackungsunternehmen kontrollieren 85 % des in den USA verarbeiteten Fleisches. Eines davon gehört China, eines Brasilien und die beiden anderen sind multinationale Konzerne. Die Lebensmittelpreise steigen, während die Landwirte pleite gehen. 2017 brachte Massie das PRIME-Gesetz (Processing Revival and Intrastate Meat Exemption) ein, aber der Gesetzentwurf hat sich seit seiner Einführung im Repräsentantenhaus nicht bewegt.

Das PRIME-Gesetz würde es Landwirten ermöglichen, Fleisch zu verkaufen, das in kleineren Schlachthöfen verarbeitet wurde, und es den Bundesstaaten gestatten, ihre eigenen Fleischverarbeitungsstandards festzulegen, da kleine Schlachthöfe keinen Inspektor beschäftigen – eine Anforderung, die nur große Betriebe problemlos erfüllen können – und ihnen daher der Verkauf ihres Fleisches untersagt ist. Das PRIME-Gesetz würde diese Vorschrift aufheben, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, da weiterhin stichprobenartige USDA-Kontrollen durchgeführt werden könnten.

„Wenn ein Landwirt Schweine-, Rind- oder Lammfleisch an einen Verbraucher verkaufen will, solange der Verbraucher, der Landwirt und der Verarbeiter im selben Bundesstaat ansässig sind und die Staatsgrenzen nicht überschreiten, wird die Bundesregierung aus dieser Transaktion herausgehalten“, sagte er.

Massey hat auch einen Gesetzesentwurf zum Schutz des Zugangs zu Rohmilch eingebracht (HR 4835, The Interstate Milk Freedom Act of 2021). Der Gesetzentwurf wurde Ende Juli 2021 als Änderung des Landwirtschaftsgesetzes 2018 eingebracht. Wenden Sie sich an Ihre Vertreter und fordern Sie sie auf, diese Gesetzesentwürfe zu unterstützen.

Artikel als PDF

Quellen: