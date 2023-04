Anwalt schlägt Alarm: „Es wurde bestätigt, dass dieses mRNA-Zeug in Lebensmitteln ist“.

Seit 2018 werden in den Vereinigten Staaten bereits Schweine mit mRNA-Impfstoffen geimpft. Als nächstes werden Kühe und Hühner an der Reihe sein, warnt der Anwalt und Aktivist Thomas Renz. Der Impfstoffhersteller Merck hat einen mRNA-Impfstoff für Schweine entwickelt, der seit 2018 eingesetzt wird.

„Wir haben bestätigt, dass dieses mRNA-Zeug in Lebensmitteln ist. Wir wissen, dass Merck ein Produkt namens Sequivity hat. Sie injizieren seit 2018 mRNA in Schweine“, sagte Renz gegenüber Real America’s Voice.

Wir wissen, dass sie sogenannte übertragbare mRNA herstellen können. Sie können dieses Zeug in ein Tier einbringen, sodass es auf den Menschen übertragen wird, der es zu sich nimmt und der dann geimpft wird, so Renz weiter.

Wenn wir uns nicht dagegen wehren, werden all die Menschen, die sich vehement gegen mRNA-Impfstoffe wehren, weiterhin über Lebensmittel geimpft, so der Anwalt.

Auch gegen die Vogelgrippe sind mRNA-Impfstoffe in der Pipeline.

Zuvor hatte Renz in einem Interview mit der Journalistin Naomi Wolf gesagt, Regierungsdokumente belegten, dass dies seit mindestens 20 Jahren in Arbeit sei. „Ich habe Dokumente von [dem US-Gesundheitsinstitut] NIH aus dem Jahr 2002 über die Integration von Impfstoffen in Lebensmittel“, sagte er. „Sie arbeiten daran, Impfstoffe in unsere Lebensmittel zu integrieren. Daran arbeiten sie schon seit mindestens zwei Jahrzehnten.“