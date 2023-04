Niederlanden: Die Stimmen für einen Austritt aus der WHO werden lauter: „Wir sind wirklich am Ende, wenn wir diesen absurden Pandemievertrag unterschreiben“.

Viele Niederländer sind besorgt über den neuen Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sollten die Niederlande diesen rechtsverbindlichen Vertrag unterzeichnen, würden wir – insbesondere im Falle einer Pandemie – die Kontrolle über unsere Gesundheitsversorgung weitgehend an die WHO verlieren, sagte der Abgeordnete Pepijn van Houwelingen (FVD) im Repräsentantenhaus.

Durch diesen Vertrag beansprucht die WHO eine zentrale Rolle bei der Prävention, Vorbereitung, Reaktion und Erholung von zukünftigen Pandemien. „Wir halten das für besonders unerwünscht“, sagte der Abgeordnete.

Durch die Unterzeichnung eines Pandemievertrags würden die Niederlande die Macht noch weiter abgeben. Anstatt korrupten Organisationen wie der WHO noch mehr Befugnisse zu geben, sollten die Niederlande die WHO so schnell wie möglich verlassen, was FVD betrifft.

Door het tekenen van een pandemie-verdrag zou Nederland de macht nóg verder uit handen geven.



In plaats van corrupte organisaties als de WHO nóg meer bevoegdheden te geven, moet Nederland wat #FVD betreft de WHO zo snel mogelijk verlaten.



Laten we onze autonomie koesteren. pic.twitter.com/Ml9zfzatj6 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) April 12, 2023

Van Houwelingen wies darauf hin, dass die WHO finanziell kompromittiert ist, zum Teil wegen der Hunderte von Millionen, die sie jährlich vom Impfstoffkönig Bill Gates erhält.

„Außerdem ist die Kultur der WHO durch und durch korrupt. Sie gibt unter anderem jährlich über 200 Millionen Dollar für Reisekosten aus. Das ist mehr, als sie für die Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulose zusammen ausgibt“, sagte er.

„Wollen wir dieser korrupten Organisation durch diesen Pandemievertrag die Macht über unser Gesundheitssystem geben? Werden wir diese globalistische Organisation, die sich auf die Verbreitung von Desinformation spezialisiert hat, den Kampf gegen Desinformation aufnehmen lassen? Werden wir uns bald von dieser WHO diktieren lassen, dass wir mindestens fünf Prozent unserer Gesundheitsausgaben für die Verhütung und Bekämpfung von Pandemien aufwenden müssen, mehr als wir jährlich für unsere hausärztliche Versorgung ausgeben?“, fragte Van Houwelingen.

Wir sind wirklich aus dem Schneider, wenn wir diesen absurden Pandemievertrag unterschreiben“, betonte er. „Anstatt der versagenden und korrupten WHO noch mehr Befugnisse zu geben, sollten die Niederlande so schnell wie möglich aus der WHO austreten.“