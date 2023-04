Was passiert, wenn der Dollar fällt?

In den vergangenen Wochen haben sich wichtige Länder vom US-Dollar abgewandt und damit Zweifel an der lange Zeit dominierenden Rolle des Dollars in der Welt geweckt. Vor acht Wochen waren es nur Paria-Nationen wie der Iran oder Russland, die versuchten, den Dollar zu entdollarisieren. Jetzt sind es Brasilien, Frankreich und sogar Saudi-Arabien – Dreh- und Angelpunkt des jahrzehntelangen „Petrodollar“-Arrangements.

Wenn der Dollar seine Position als globale Reservewährung verliert, wird das für die amerikanische Wirtschaft katastrophal sein. Eine Katastrophe für das amerikanische Volk, auf dessen Rücken 80 Jahre lang der Reservestatus aufgebaut wurde. Und es wird Milliarden von Ausländern, für die der Dollar jahrzehntelang eine Tyrannei bedeutete, dem historisch größten Täuschungsmanöver aussetzen.

Der Dollar in Gefahr

Ende März kündigte Saudi-Arabien an, dass es den Ölpreis in chinesischen Yuan angeben werde. Sogar CNN zeigte sich in einer seltenen Demonstration von Situationsbewusstsein besorgt, während Fox sich über eine „Weimarer“ Hyperinflation aufregte.

Der Dollar ist seit den 1940er-Jahren die unangefochtene Weltreservewährung. Der Status einer Reservewährung sieht auf dem Papier gut aus: Man kann stapelweise grünes Papier drucken, und das Ausland schenkt einem dafür coole Sachen, wie Toaster, Luxusautos und Kupferminen. Das Problem ist, wer davon profitiert – wer wird bezahlt, wenn die Ausländer das grüne Papier begehren?

Leider ist es nicht das amerikanische Volk, sondern derjenige, der das Geld druckt: Die Fed, d. h. das Finanzministerium, an das sie ihre unrechtmäßigen Gewinne weitergeben, und – Sie haben es erraten – die Wall Street. Die Geschäftsbanken.

Stellen Sie sich vor, die Ausländer wollten keine Dollars. Die Fed und die Banken könnten nur ein wenig drucken, da das Drucken einer großen Menge zu Inflation führen würde, und die Wähler würden sie herauswerfen.

Aber wenn die Ausländer eine große Anzahl von Dollars wollen, können die Fed und die Banken eine entsprechende Menge drucken. Es ist wie ein Fluss, der in den Geldspeicher fließt, und ein Fluss, der zu den Ausländern fließt. Das Reservoir bleibt stabil, und die Wähler randalieren nicht.

Aber beachten Sie, wohin die Gewinne geflossen sind. Der Fluss zu den Ausländern ging nicht zu uns, den Dollar-Inhabern – wir sind das Reservoir; wir sind unverändert. Die Gewinne gingen direkt über uns zur Quelle des Flusses: dem US-Finanzministerium und der Wall Street.

Es ist also, wie der Rest unseres Kumpanei-Finanzsystems, eine Abzocke. Die Amerikaner glauben, dass sie vom Reservestatus profitieren, aber die Gewinne wurden herausgesaugt und an die Leute weitergereicht, die die institutionelle Ausbeutung, die wir Finanzsystem nennen, entworfen haben.

Auftritt Weimar

Nun, hier ist das Problem. Was ist, wenn Ausländer plötzlich keine Dollars mehr wollen?

Vielleicht bezahlt China sie dafür, Öl in Yuan zu verkaufen, oder die Fed hat den Verstand verloren und schafft zu viel Inflation.

Die Nachfrage versiegt, der Dollar beginnt an Wert zu verlieren, und die Ausländer machen sich Sorgen, dass ihre Ersparnisse und Firmengelder schmelzen. Sie verkaufen aus dem Dollar. Zuerst ein wenig, dann immer mehr, wenn es sich beschleunigt.

Jetzt kehrt sich der Strom an Ausländern um, er fließt zurück in das Reservoir. Der Dollar kollabiert. 70 Jahre Gelddrucken der Fed und der Wall Street kommen zurück wie ein Tsunami, der eine Schlucht hinaufrennt. Wir sprechen hier von einer zweistelligen Inflation über mehrere Jahre hinweg, mindestens.

Wenn sie das vermasseln, könnte sich der Reservewährungsstatus als Falle erweisen, als absolute Katastrophe für das amerikanische Volk.

Was sind die Stadien der Entdollarisierung?

Was passiert also, wenn der Dollar fällt?

Zunächst einmal brauchen die Ausländer nicht mehr so viele Dollar. Das bedeutet, dass es zusätzliche Dollar gibt, die niemand haben will. Dadurch sinkt der Preis des Dollars – er wird schwächer.

Dies geschieht in der Regel zunächst langsam und nimmt dann an Geschwindigkeit zu, wenn es so weitergeht – ein allmählicher Ansturm auf die Ausgänge. Das liegt daran, dass die Ersten, die gehen, nur ein wenig verlieren, aber je länger sie gewartet haben, desto mehr werden sie verlieren.

Wer bleibt auf den Kosten sitzen, wenn der Dollar zunehmend wertlos wird? Ganz einfach: die Amerikaner. Die einzigen Menschen auf der Welt, die tatsächlich verpflichtet sind, den US-Dollar zu verwenden, dank eines obskuren Gesetzes, das 1862 als Notmaßnahme in Kriegszeiten erlassen wurde und sich dennoch 151 Jahre lang halten konnte.

Die Amerikaner haben also keine Wahl: Wenn sie ihre Dollars nicht in Gold, Bitcoin oder Ziegen umtauschen, gehen sie mit dem Schiff unter.

Was passiert mit diesen Amerikanern? Ein fallender Dollar treibt den Preis für alles in die Höhe, was nach Amerika kommt. Aber er treibt auch den Preis für alles in die Höhe, was auf den Weltmärkten gehandelt wird. Das heißt, die Rohstoffe und importierten Komponenten, die amerikanische Fabriken antreiben und amerikanische Verbraucher versorgen.

Als erstes würden die Preise für Benzin, Heizöl und Lebensmittel in die Höhe schnellen – allesamt Weltmarktpreise. Das gilt auch für verschreibungspflichtige Medikamente, da China dank unserer idiotischen Überregulierung einen schleichenden Würgegriff ausübt – und das gilt mehr oder weniger für alle Konsumgüter, die von China dominiert werden: Wir haben uns selbst in den Fuß geschossen, und das kommt jetzt zurück und beißt uns.

Als Nächstes wirken sich die teuren Rohstoffe und Inputpreise auf die gesamte Lieferkette aus. Sie treiben die Preise in einer Branche nach der anderen in die Höhe – Autos, Baumaterialien wie Stahl oder Beton, Kleidung, Möbel, Fernsehgeräte, Computer und medizinische Geräte.

Vorbei sind die Zeiten, in denen man sich Luxusgüter leisten konnte – jetzt muss man dafür arbeiten.

Das Hauptereignis: Kapitalflüsse

Und dann beginnt das Hauptereignis: die Kapitalströme.

Wenn Ausländer nervös werden, verkaufen sie nicht nur Dollar, sondern auch in Dollar denominierte Vermögenswerte. Beginnen wir mit den liquidesten: Aktien, Anleihen und Staatsanleihen. Diese sind leicht zu handeln – IBM-Aktien lassen sich leichter verkaufen als eine taiwanesische Fabrik in Wisconsin – und werden daher zuerst verkauft.

Etwa 40 % der amerikanischen Aktien befinden sich im Besitz von Ausländern und etwa ein Drittel der Unternehmensanleihen. Wenn die Ausländer anfangen zu fliehen, stürzen beide ein. Dies könnte Ihre 401k fast um die Hälfte reduzieren und die Kreditkosten für Unternehmen in unvorstellbare Höhen treiben.

Dies würde zu Massenkonkursen führen, zusätzlich zu der Konkurswelle, die die Fed bereits in Gang gesetzt hat, um die von ihr ausgelöste Inflation zu stoppen.

Doch damit nicht genug: Ein Drittel der US-Staatsanleihen befindet sich im Besitz von Ausländern – Anleihen im Wert von über 8 Billionen Dollar. Wenn Ausländer beginnen, diese abzustoßen, wird dies entweder den Schuldendienst der US-Regierung um möglicherweise Hunderte von Milliarden Dollar pro Jahr in die Höhe treiben. Oder, was viel wahrscheinlicher ist, die Fed wird gezwungen, einzugreifen und die gesamte ausländische Nachfrage aufzukaufen, wodurch weitere Billionen in die Wirtschaft fließen.

Dies würde die Inflation über Nacht wieder in Richtung zweistelliger Werte treiben.

Fazit

Es gibt Möglichkeiten, dies zu verhindern. Aber angesichts der Clown-Show Washingtons, die Schuldenobergrenze erneut anzuheben, gepaart mit ihrer Besessenheit von Sanktionen, die das Ausland vom Dollar abschrecken, ist Washington nicht im Entferntesten in der Lage, ernsthaft darüber nachzudenken, was nötig wäre, um dieses Schiff zu steuern.

Der Verlust des Reservewährungsstatus würde die amerikanische Wirtschaft und das amerikanische Volk in Mitleidenschaft ziehen. Kein Land braucht den Status einer Reservewährung – schließlich bringt er den Menschen keinen Nutzen. Aber wie beim Klettern an einer Klippe ohne Ausrüstung sollte man, sobald man die Hälfte geschafft hat, besser nicht mehr loslassen.