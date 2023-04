Die Bevölkerungsprognose im 2025 von Deagel in Bildern

Im Jahr 2020 hat einer unserer Leser Screenshots der Prognose 2025 von Deagel.com gemacht, die inzwischen von der Website entfernt wurde. Aus Gründen des öffentlichen Interesses haben wir die Bilder nachstehend wiedergegeben, ebenso wie den Haftungsausschluss, den Deagel im Jahr 2020 zu diesen Bildern verfasste.

Nobul Art hat Deagels Prognose 2025 in tabellarischer Form wiedergegeben. Vielleicht ist es für Sie nützlich, die nachstehenden Bilder mit den von Nobul Art erfassten Informationen zu vergleichen, siehe HIER.

Deagels Haftungsausschluss vom 25. September 2020

(Kopiert von Deagle 2025 Forecast Resurrected by Nobul Art)

Im Jahr 2014 haben wir einen Haftungsausschluss zu dieser Prognose veröffentlicht. In sechs Jahren hat sich das Szenario dramatisch verändert. Dieser neue Disclaimer soll die Situation ab 2020 herausstellen. Es ergibt keinen Sinn mehr, von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als getrennten Einheiten zu sprechen. Beide sind der westliche Block, drucken weiter Geld und werden das gleiche Schicksal teilen.

Nach COVID können wir zwei wichtige Schlussfolgerungen ziehen:

Das Erfolgsmodell der westlichen Welt wurde auf Gesellschaften aufgebaut, die nicht widerstandsfähig sind und kaum eine Notlage, und sei sie auch noch so gering, überstehen können. Es wurde vermutet, aber wir haben die volle Bestätigung erhalten, die über jeden Zweifel erhaben ist.

Die COVID-Krise wird genutzt, um das Leben dieses sterbenden Wirtschaftssystems durch den sogenannten Great Reset zu verlängern.

Der Great Reset ist wie der Klimawandel, die Rebellion gegen das Aussterben, die planetarische Krise, die grüne Revolution, das Schieferöl (…) ein weiterer Versuch, den Verbrauch natürlicher Ressourcen dramatisch zu verlangsamen und damit die Lebensdauer des derzeitigen Systems zu verlängern. Das kann zeitweise wirksam sein, wird aber letztlich das eigentliche Problem nicht lösen und das Unvermeidliche nur hinauszögern. Die herrschenden Eliten hoffen, an der Macht zu bleiben, was im Grunde das Einzige ist, was sie wirklich beunruhigt.

Der Zusammenbruch des westlichen Finanzsystems – und letztlich der westlichen Zivilisation – war der Hauptauslöser für die Vorhersage, zusammen mit einem Zusammenfluss von Krisen mit verheerendem Ausgang. Wie COVID bewiesen hat, sind westliche Gesellschaften, die sich dem Multikulturalismus und dem extremen Liberalismus verschrieben haben, nicht in der Lage, mit wirklichen Härten umzugehen. Die Spanische Grippe bedeutete vor einem Jahrhundert den Tod von 40 bis 50 Millionen Menschen. Heute ist die Weltbevölkerung viermal so groß, und der Flugverkehr ist in vollem Gange, was per definitionem ein Superverbreitungsfaktor ist. Die Zahl der Todesopfer in der heutigen Welt würde sich relativ gesehen auf 160 bis 200 Millionen belaufen, wahrscheinlicher sind jedoch 300 bis 400 Millionen, wenn man den Faktor Flugverkehr berücksichtigt, den es vor einem Jahrhundert noch nicht gab. Bislang beläuft sich die Zahl der Todesopfer von COVID auf etwa 1 Million Menschen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Wirtschaftskrise aufgrund der Abriegelungen weltweit mehr Todesopfer fordern wird als das Virus.

Das sowjetische System war weniger gut in der Lage, die Menschen mit Gütern zu versorgen als das westliche. Dennoch war die sowjetische Gesellschaft unter einem autoritären Regime kompakter und widerstandsfähiger. Dennoch hat der Zusammenbruch des sowjetischen Systems 10 Prozent der Bevölkerung ausgelöscht. Die nackte Realität der vielfältigen und multikulturellen westlichen Gesellschaften ist, dass ein Zusammenbruch je nach mehreren Faktoren 50 bis 80 Prozent der Bevölkerung treffen wird, aber im Allgemeinen werden die vielfältigsten, multikulturellsten, verschuldetsten und wohlhabendsten Gesellschaften (höchster Lebensstandard) den höchsten Tribut fordern. Der einzige Klebstoff, der diese abartige Collage vor dem Zerfall bewahrt, ist der übermäßige Konsum mit einer hohen Dosis an bodenloser Entartung, die als Tugend getarnt ist. Doch die weitverbreitete Zensur, die Hassgesetze und die widersprüchlichen Signale bedeuten, dass selbst dieser Klebstoff nicht mehr funktioniert. Nicht alle müssen sterben Migration kann dabei auch eine positive Rolle spielen.

Die ehemals als zweite und dritte Welt bekannten Nationen sind zu diesem Zeitpunkt eine Unbekannte. Ihr Schicksal wird von den Entscheidungen abhängen, die sie in Zukunft treffen werden. Westliche Mächte werden sie nicht wie in der Vergangenheit übernehmen, da diese Länder nicht in der Lage sein werden, ihre eigenen Städte zu kontrollieren, geschweige denn Länder, die weit entfernt sind. Wenn sie an die frühere Weltordnung gebunden bleiben, werden sie zusammen mit den westlichen Mächten untergehen, aber sie werden nicht den brutalen Niedergang der späten erleben, weil sie ärmer und nicht vielfältig genug sind, sondern ziemlich homogen, gewohnt, mit irgendeiner Art von Härte umzugehen, aber nicht genau mit der, die kommt. Wenn sie zu China überwechseln, können sie eine Chance bekommen, sich zu stabilisieren, aber das wird von der Verwaltung ihrer Ressourcen abhängen.

Wir haben erwartet, dass sich diese Situation entwickeln würde, und sie entwickelt sich auch gerade jetzt, da die Wahlen im November im Falle einer Wiederwahl Trumps eine große Bombe auslösen werden. Wenn Biden gewählt wird, wird das ebenfalls sehr schlimme Folgen haben. Es gibt viel böses Blut in den westlichen Gesellschaften, und die Proteste, Demonstrationen, Krawalle und Plünderungen sind nur die ersten Symptome dessen, was kommen wird. Allerdings gibt es einen neuen Trend, der diesen überschattet.

Die Situation zwischen den drei Großmächten hat sich dramatisch verändert. Die einzige relevante Errungenschaft der westlichen Mächte während des letzten Jahrzehnts war die Bildung einer strategischen Allianz, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich, zwischen Russland und China. Gegenwärtig ist die potenzielle Partnerschaft zwischen Russland und der Europäischen Union (EU) tot, da sich Russland endgültig China zugewandt hat. Das war von Anfang an das wahrscheinlichste Ergebnis. Airbus hat nie versucht, eine echte Partnerschaft aufzubauen, sondern eher eine Strategie, um die russische Luft- und Raumfahrtindustrie zu verdrängen. Tatsächlich haben Russland und China eine neue Allianz zum Bau eines Langstreckenflugzeugs gebildet. Westeuropa (ganz zu schweigen von den Vereinigten Staaten) war nie an der Entwicklung Russlands interessiert oder daran, etwas anderes als ein Herr-Sklave-Verhältnis mit Russland aufzubauen, das Rohstoffe liefert und auf die Linie des Westens einschwenkt. Das war damals klar und ist heute eine Tatsache.

Russland bereitet sich seit 2008 auf einen großen Krieg vor, und China hat seine militärischen Fähigkeiten in den vergangenen 20 Jahren immer weiter ausgebaut. Heute ist China im Vergleich zu den Vereinigten Staaten keine zweitrangige Macht mehr. Sowohl in militärischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist China auf dem gleichen Stand und in einigen spezifischen Bereichen sogar weit voraus. Im Bereich der Hochtechnologie war 5G ein Erfolg im kommerziellen Bereich, aber auch der Zerstörer Typ 055 ist ein weiterer Durchbruch, wobei die USA bis Mitte dieses Jahrzehnts (wahrscheinlicher bis 2030) eine ähnliche Fähigkeit (DDG 51 Flight IIII) erlangen werden. Nanchang, das führende Schiff der Klasse Typ 055, wurde inmitten der Pandemie und der Abriegelung in China in Dienst gestellt.

Vor sechs Jahren war die Wahrscheinlichkeit eines größeren Krieges noch sehr gering. Seitdem ist sie stetig und dramatisch gestiegen und stellt heute das bei Weitem wahrscheinlichste Großereignis in den 2020er-Jahren dar. Der endgültige Konflikt kann auf zwei Arten entstehen. Ein konventioneller Konflikt, an dem mindestens zwei Großmächte beteiligt sind und der zu einem offenen Atomkrieg eskaliert. Ein zweites Szenario ist im Zeitrahmen 2025–2030 möglich. Ein heimlicher russischer Erstschlag gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, bei dem das neue S-500, strategische Raketenabwehrsysteme, Yasen-M-U-Boote, INF-Raketen vom Typ Zircon und Kalibr sowie eine neue Weltraumanlage die Hauptrolle spielen. Der heimliche Erstschlag würde alle russischen strategischen Raketenstreitkräfte (Bomber und bodengestützte Raketen) in den verschiedenen Phasen eines solchen Angriffs einbeziehen, der eine strategische Übersetzung dessen wäre, was im November 2015 in Syrien zu beobachten war. Es gab keine Berichte darüber, dass die Russen in der Lage wären, einen hochpräzisen, kombinierten Angriff mit mehreren Waffen auf Ziele in mehr als 2.000 Kilometern Entfernung durchzuführen. Die westlichen Geheimdienste hatten keine Ahnung. Die Ironie ist, dass die Vereinigten Staaten seit dem Ende des Kalten Krieges durch die NATO manövriert haben, um in eine Position zu gelangen, in der sie einen Erstschlag über Russland ausführen können, und nun scheint es, dass der Erstschlag stattfinden könnte, aber das Land, das es trifft, wären die Vereinigten Staaten.

Eine weitere Besonderheit des westlichen Systems besteht darin, dass die Menschen so weit gehirngewaschen wurden, dass die Mehrheit ihre moralische Überlegenheit und ihren technologischen Vorsprung als gegeben akzeptiert. Dies hat dazu geführt, dass emotionale Argumente Vorrang vor rationalen Argumenten haben, die ignoriert oder vernachlässigt werden. Diese Denkweise kann bei den kommenden katastrophalen Ereignissen eine Schlüsselrolle spielen. Zumindest im sowjetischen System war sich die schweigende Mehrheit der Menschen der Irrtümer bewusst, die sie satt hatten. Die Behauptungen der Vereinigten Staaten, China habe ihnen das G5-System gestohlen, oder Russland habe ihnen die Hyperschalltechnologie gestohlen, sind der Beweis dafür, dass auch die westlichen Eliten von dieser Hybris infiziert sind. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts wird es offensichtlich werden, dass der Westen hinter den russisch-chinesischen Block zurückfällt, und das Unbehagen könnte in Verzweiflung umschlagen. Ein Krieg scheint eine schnelle und einfache Lösung zu sein, um die verlorene Hegemonie wiederherzustellen und sich endlich in ein Frankreich von 1940 zu versetzen. Damals hatte Frankreich keine Atomwaffen, um eine Niederlage in einen Sieg zu verwandeln. Der Westen könnte diesen Tausch versuchen, weil die unangenehme Aussicht, nicht Mars und Venus zu sein, sondern ein Tyrann und seine dreckige Schlampe, die vor Angst davonlaufen, während der Rest der Welt über sie lacht.

Wenn es nicht zu einem dramatischen Wandel kommt, wird die Welt Zeuge des ersten Atomkriegs werden. Der Zusammenbruch des westlichen Blocks kann vor, während oder nach dem Krieg erfolgen. Das spielt keine Rolle. Ein Atomkrieg ist ein Spiel mit Milliarden von Opfern und der Zusammenbruch geht in die Hunderte von Millionen.

