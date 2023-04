Was uns das Pentagon Leak 2.0 über den Zustand der Medien lehrt

Der Fall Assange und seine verheerenden Wirkungen

Am 11. April 2019 wurde Julian Assange in London festgenommen. Seitdem ist er im Hochsicherheitsgefängnis eingesperrt und kämpft gegen seine Auslieferung in die USA.

In seinem Fall scheiden sich die Geister: War das, was er machte Journalismus? Oder ist er ein Spion, agiert Wikileaks „wie ein feindlicher Geheimdienst“?

Unbestritten ist, dass Assange mit Hilfe von Wikileaks immer wieder die Wahrheit ans Licht zerrte, das, was die Öffentlichkeit nichts wissen sollte: Kriegsverbrechen, die Fähigkeiten von Geheimdiensten, politische Manipulationen, diplomatische Rankünen.

Nach Lage der Dinge interessiert sich eine Mehrheit von Menschen nicht für das Schicksal von Assange. Solange das so bleibt, wird Assange nicht freikommen, obwohl er ein politisch Verfolgter ist, zum Folteropfer wurde und inzwischen gesundheitlich sehr schwer angeschlagen scheint.

Für Assange gibt es weder Erbarmen, noch tägliche Empörung derer, die angeblich Demokratie, Freiheit