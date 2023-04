Die Indoktrinatoren, Teil 2: Klaus Schwab

Dies ist der zweite Teil unserer Serie über vier bekannte Männer, deren gezieltes Social Engineering im Laufe der Jahre die nationalen Demokratien und Volkswirtschaften untergraben und einen fruchtbaren Boden für die endgültige Verwirklichung ihres postdemokratischen Traums von einer globalen sozialistischen/faschistischen Welt geschaffen hat, die von supranationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen (UN), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und natürlich ihnen selbst kontrolliert wird. Es handelt sich um George Soros (Artikel ist hier zu finden), Klaus Schwab, Bill Gates und David Attenborough.

Von den vier Indoktrinatoren verdient Klaus Schwab am meisten den Titel „Neuer Nazi“. Im Jahr 1971 gründete er das Weltwirtschaftsforum (WEF), eine Organisation, die für die Schaffung der aktuellen Orwellschen Dystopie mitverantwortlich ist. Das Dogma des Klimawandels ist seit jeher seine treibende Kraft, die „Pandemievorbereitung“ sein zweiter Leitsatz. Das WEF, das in 190 Ländern tätig ist, hat sich bei der Entwicklung von Schwabs größenwahnsinnigen Konstrukten als erfolgreich erwiesen.

Seit seiner Gründung hat sich das WEF in das globale Geschehen eingemischt. Es hat sich seinen Einfluss gesichert, indem es Männer und Frauen aus den höchsten Rängen von Regierungen, wohlhabenden Nichtregierungsorganisationen, supranationalen Organisationen und sogar aus dem Königshaus zu seinen Mitgliedern machte. Sie alle teilen das anmaßende „Wir wissen es am besten“-Verlangen nach Kontrolle, Reichtum und Dominanz. Viele dieser Mitarbeiter sind auch die Geldgeber von Schwab. Die Open Society Foundations (OFS) von George Soros und die Bill & Melinda Gates Foundation sind beide „Partner“ des WEF.

Pharmaunternehmen wie AstraZeneca und Pfizer, Finanzinstitute wie Credit Suisse, Dow Jones, London Stock Exchange Group, Mastercard, HSBC und Bank of China sowie multinationale Energiekonzerne wie ExxonMobil und Siemens Energy sind ebenfalls „Partner“. Das Gleiche gilt für KI- und Green-Tech-Unternehmen sowie für Hersteller wie Hyundai, Wellcome Trust, Walmart, Dell, L’Oreal, Microsoft und Heineken. Auf der Liste stehen auch Mediengiganten wie die New York Times und das Time Magazine, Tiktok, das der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) gehört, und das Tony Blair Institute for Global Change.

Dem aktuellen Kuratorium gehören so zweifelhafte Persönlichkeiten wie der ehemalige US-Vizepräsident und Klimawandel-Propagandist Al Gore, die stellvertretende kanadische Premierministerin Chrystia Freeland, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, und der Cellist Yo-Yo Ma an. Weitere Vorstandsmitglieder sind Kristalina Georgieva, Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds (IWF), die Chefs von Unternehmen wie Nestle, Siemens, BlackRock und Accenture, der Generaldirektor der Welthandelsorganisation und Königin Rania von Jordanien, einem Land, das dafür bekannt ist, islamistische Terroristen zu beherbergen. Mit Geld lässt sich viel Einfluss kaufen, und es gibt nur wenige Politiker, die bereit sind, sich mit dieser Schar anzulegen.

Das WEF hat mehrere Tochtergesellschaften. Zusammen mit seiner Frau Hilde gründete Schwab 1988 die Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, die sich auf die Themen „Klimawandel“ und „Pandemien“ konzentriert. Sechs Jahre später gründete er das Forum of Young Global Leaders, das von Business Week als „das exklusivste private soziale Netzwerk der Welt“ bezeichnet wurde. Die Liste der Mitglieder und ehemaligen Mitglieder ist verblüffend.

Zu den namhaften Mitgliedern gehören die ehemaligen Premierminister Jacinda Ardern und Sanna Marin, der Unternehmer Elon Musk, der Schauspieler Leonardo DiCaprio, die Königin von Marokko, der König von Bhutan und die Google-Mitbegründer Larry Page und Sergey Brin. Ein Auswahlausschuss wählt jährlich neue Mitglieder aus. In den Anfängen wurde dieser Ausschuss von Königin Rania geleitet und bestand aus Mediengiganten wie James Murdoch und dem Vorsitzenden der Daily Mail Group, Lord Rothermere.

Im Jahr 2011 gründete Schwab die Global Shapers Community. Die Mitglieder werden ermutigt, für lokale Regierungen zu kandidieren, um sicherzustellen, dass Schwabs ruchlose vierte industrielle Revolution Wurzeln schlägt. Wie das OSF richtet sich auch die Global Shapers Community an junge Menschen und verfügt über 456 Zentren in 150 Ländern. Auf der WEF-Website spricht der kanadische Premierminister Justin Trudeau liebevoll über diesen Club der Milliardäre und Größenwahnsinnigen.

Im Gleichschritt mit den anderen Indoktrinatoren nutzen Schwab und seine Organisationen den „Klimawandel“ als Vorwand, um globale Kontrolle auszuüben, ohne Rücksicht auf das Leid, das dadurch verursacht wird. Im Jahr 2016 gab Schwab seiner globalen Agenda mit der Veröffentlichung seines inzwischen berüchtigten Buches „Die vierte industrielle Revolution“ neuen Auftrieb. Diese verquere Fantasie beruht auf einer üblen Mischung aus globalem Sozialismus und Faschismus, die auf grüner Tyrannei und künstlicher Intelligenz basiert und von einer einzigen Regierung kontrolliert wird. Seine Pläne, die garantiert ein vorindustrielles neues dunkles Zeitalter einläuten werden, kommen nur den Indoktrinatoren zugute, einer elitären Klasse und ihren wenigen Günstlingen.

Schwab hat viele willige Kollaborateure innerhalb des britischen Establishments. Der nützlichste aller Idioten, Matt Hancock, einer der Hauptverantwortlichen für die Zerstörung unseres Landes im Namen von Covid-19, twitterte 2018 kriecherisch ein Foto von Schwab und sich selbst in Davos. Tory-Wähler müssen sich wirklich fragen, warum sie immer noch eine Partei unterstützen, die Schwabs entsetzliche revolutionäre Agenda umsetzen will. King Charles ist Schwabs gefährlich naiver Gefolgsmann und WEF-Anhänger. Kurz nach der Einführung der autoritären Abriegelung Großbritanniens lancierte Charles (damals Prinz von Wales) eine neue „globale Initiative“, The Great Reset, die er in Davos vorstellte und für die er unentschuldbar seine Website im Clarence House nutzte, um sie zu vermarkten und zu fördern. Von da an haben alle führenden Politiker der Welt, nicht zuletzt Boris Johnson, dieses Konzept bei jeder Gelegenheit nachgeplappert.

Der unheilvolle Great Reset fördert die UN-Agenda 2030 und die vierte industrielle Revolution. Diejenigen, die jahrzehntelang für ihre Renten gespart haben, müssen damit rechnen, dass diese zur Finanzierung des grünen Wahns „geknackt“ werden. Wenn sie nicht gestoppt werden, werden die Indoktrinatoren und Charles uns dazu bringen, im Dunkeln in unseren Häusern zu zittern, uns von Insektennahrung zu ernähren und den Großen Reset abzusegnen.

Schwab ist sehr erfolgreich bei der Umsetzung seiner ruinösen Vision. Eine bösartige Taktik des WEF besteht darin, Regierungen und Institutionen zu infiltrieren und zu beeinflussen. Eine Priorität des WEF ist es, „integrative Städte“ zu schaffen, ein Euphemismus für die Abriegelung des Klimawandels.

Ein weiterer Tentakel des WEF, der Global Future Council, ist in vielen einflussreichen Organisationen vertreten, darunter auch im Stadtrat von Oxford, der für die Umsetzung einer diktatorischen Version einer „integrativen Stadt“ verantwortlich ist. Die verwirrten Bürger von Oxford brauchen nicht weiter nach einer Erklärung zu suchen als im Low Carbon Hub. Der für diese autoritäre Abriegelung verantwortliche Hub arbeitet tangential mit dem Stadtrat, der Regierungsstrategie „Build Back Better“ und WEF-Akolythen wie dem Oxford-Dozenten Dr. Hussam Hussein zusammen, der als Fellow des Global Future Council des WEF zum Thema „Cities of Tomorrow“ fungierte.

Wie seine Indoktrinatoren-Kollegen ist auch Schwab auf beunruhigende Weise vom Klimawandel besessen. Die globalen autoritären Reaktionen auf Covid-19 haben sich sicherlich als praktische Blaupause für die Erfüllung der gemeinsamen Ziele der vierten industriellen Revolution, des Great Reset und der Umsetzung der UN-Agenda 2030 erwiesen. Schwab ist ein glühender Verfechter der Agenda 2030 und sitzt im Gremium der UN-Unterorganisation Department of Economic and Social Affairs, die als Hauptpropagandist für die Agenda fungiert.

Schwab machte sich die Covid-19-Hysterie zunutze, indem er sie als die schlimmste „Krise der öffentlichen Gesundheit in der jüngeren Geschichte“ bezeichnete, und machte keinen Hehl daraus, dass das Virus die perfekte Gelegenheit bot, seine Agenda zu frönen. Zusammen mit Gates lobte er die Abriegelungen, weil sie die CO2-Emissionen verringerten, und ermahnte die Länder, die ihre Klimaschutzpolitik über Bord warfen, um mit selbst verschuldeten Abriegelungsschäden fertig zu werden, auf kühle Weise. Vielleicht hat er diese wirtschaftlichen und sozialen Katastrophen ignoriert, weil die Kommunistische Partei Chinas, ein Befürworter der Agenda 2030, der Ursprung dieses käuflichen Social Engineering ist. Schwab ist auch nicht davor gefeit, ihren Führer Xi Jinping sklavisch zu loben. In Anbetracht der Tatsache, dass China zu den größten Umweltverschmutzern der Welt gehört, ist es sicherlich unverständlich, dass Schwab ein solcher Fan des dortigen Regimes ist.

Auch das WEF ist ein Familienunternehmen: Tochter Nicole ist Gründungsdirektorin des Forum of Young Global Leaders und eine einflussreiche Persönlichkeit. Umso alarmierender ist es, dass sie anscheinend wenig Sinn für die Realität hat. Ihr jüngster Kreuzzug besteht darin, die Agenda 2030 in der Sahelzone durchzusetzen, einer Region, die derzeit von islamistischen Dschihadisten zerrissen wird. Nicole will, dass Unternehmen bis zu 43 Milliarden Dollar in eine Region investieren, die von Krieg und Terror heimgesucht wird, weil dort die Sonne so gut scheint. Haben die Menschen in der Sahelzone nicht schon genug gelitten, ohne dass sie auch noch die grünen Fantasien der Familie Schwab ertragen müssen?

Auch ihr Bruder Olivier ist vor solchem Irrsinn nicht gefeit. Als Leiter der Technologieabteilung des WEF, der für die institutionellen Gemeinschaften des Forums verantwortlich ist und zuvor das Büro in Peking leitete, ist er der Inbegriff der Grausamkeit der Familie Schwab. Sowohl Schwab als auch sein Sohn unterstützen das ukrainische Regime und setzen sich gleichzeitig für Sanktionen gegen Russland ein, was den Armen im Westen schadet. Oliviers jüngste Tirade schiebt die Schuld an der Energiekrise Italiens auf die Abhängigkeit des Landes von russischem Gas und bietet einem Volk, das bereits mit einer zerstörten Wirtschaft zu kämpfen hat, die „Lösung“ in Form von unbezahlbarer grüner Energie an.

Die Nische von Ehefrau Hilde sind ihre Crystal Awards, die im „Geist von Davos“ verliehen werden – ein abscheulicher Gedanke. Die Auszeichnung wird an die Elite für ihre Rolle bei der Verbreitung der WEF-Propaganda verliehen. Zu den Preisträgern gehört dieses Jahr der Schauspieler Idris Elba, ein eifriger nützlicher Idiot, der die Agenda 2030 unterstützt.

Dank Schwab, seinem WEF und seinen elitären Saboteuren zerfallen die Bastionen der Demokratie und Freiheit in autoritäre Staaten. Diese Feinde des Volkes werden von den Indoktrinatoren beherrscht, die die Bedrohung durch Klimawandel und Pandemien zur Manipulation und Kontrolle nutzen. Einer von ihnen, Bill Gates, hat eine besondere Vorliebe für Pandemie-„Heilmittel“, und er ist unser nächstes Thema.