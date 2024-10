Das Monster hinter der Wettertechnik?

Von Peter Koenig

„Klimainstabilität“ ist ein weicher Begriff für Klima-Geoengineering, Wetterveränderung, ausgedehnt auf die Bewaffnung des Wetters. Mit anderen Worten: ein Verbrechen an der Menschheit.

Professor Michel Chossudovsky liefert die historischen und technischen Details zur Wetterkriegsführung, die sich seit dem Zweiten Weltkrieg und wahrscheinlich schon vorher langsam entwickelt hat.

Wann immer Sie „Fake News“ zu Kommentaren und Berichten über Geoengineering und Wetterwaffen hören, können Sie sicher sein, dass die so genannten Fake News tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Und das gilt auch für fast alles andere, was als „Fake News“ bezeichnet wird.

Was das Ganze jedoch noch toppt, ist die jüngste Entdeckung durch einen ehemaligen Mitarbeiter der Südpolstation in der Antarktis. Er sagt, was er in der Südpolstation gesehen hat, sei „HAARP auf Steroiden“. Er wurde zum Whistleblower, der vor dem Senat der Vereinigten Staaten aussagte.

HAARP steht für„ High-Frequency Active Auroral Research Program“ (Programm zur Erforschung hochfrequenter aktiver Polarlichter). Seit 2015 ist es offiziell ein Projekt der University of Alaska Fairbanks, das die Ionosphäre erforscht – den höchsten, ionisierten Teil der Erdatmosphäre. In Wirklichkeit hat es eine lange Geschichte der Wetterveränderung und des Geo-Engineerings des Klimas.

Der Forscher und Whistleblower Eric Hecker, arbeitete früher für Raytheon Technologies Corporation, einem amerikanischen multinationalen Luft- und Raumfahrt- und Rüstungskonzern, an der Südpolstation. In einem 15-minütigen Interview von Redacted enthüllt er die Existenz einer MASSIVEN Wettermaschine an der Südpolstation. Das Interview, das detailliert beschreibt, was Herr Hecker an der Südpolstation erlebt hat, ist atemberaubend. Es „lässt das HAARP-Projekt wie ein Babyprojekt aussehen“.

Die Wettermaschinen in der Südpolstation können Erdbeben und das Wetter, alias das Klima, kontrollieren. Sie können Erdbeben, Hurrikane, Taifune und Zyklone an fast jedem Ort der Welt erzeugen und steuern. Darüber hinaus gibt es einen riesigen UFO-Kontrollturm, der auch als Neutrino-Kontrollturm bezeichnet wird.

Neutrinos sind winzige subatomare Teilchen, die oft als „Geisterteilchen“ bezeichnet werden, weil sie kaum mit etwas anderem interagieren. Neutrinos können als Hochfrequenz-Energiesender verwendet werden. Die Energie, die Erdbeben oder Stürme erzeugt, kann buchstäblich überall auf der Welt ausgestrahlt werden.

Herr Hecker spricht über präzise ausgerichtete Erdbeben und Stürme.

Sehen und hören Sie sich dieses erschütternde Interview von Redacted vom 11. Oktober 2024 an.

Mit diesem Auftakt lassen sich die verheerenden Hurrikane der Kategorien 3 bis 5, die kürzlich North Carolina und Florida getroffen haben, sowie die Taifune Bebinca und Yagi, die China und andere asiatische Länder getroffen haben, leicht erklären.

Ende September traf der Hurrikan Helene, ein Hurrikan der Kategorie 5, fünf US-Bundesstaaten, Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee und Virginia, und forderte weit über 300 Menschenleben.

Hurrikan Helene war ein Sturm, der fast rekordverdächtig war. Winde und Regenfälle zusammen verwandelten den Tornado in eine fast unvorstellbare Katastrophe, die sich mehr als 800 Kilometer landeinwärts von der Küste Floridas erstreckte.

„Helene“ verwüstete und überschwemmte Asheville, North Carolina. Seltsamerweise liegt Asheville auf Milliarden von Dollar teurem Lithium.

Asheville hat etwa 100.000 Einwohner und liegt auf etwa 700 m Höhe – es ist ungewöhnlich, dass solche Höhen in dem Ausmaß überflutet werden, wie Asheville überschwemmt wurde.

Zwei Unternehmen, Piedmont Lithium und Albemarle Corp., planen, in den kommenden Jahren Lithiumminen im Bundesstaat North Carolina zu eröffnen. Lithium ist ein Metall, das für den Antrieb von Batterien für Elektrofahrzeuge, Smartphones und Laptops verwendet wird – und natürlich für „Kriegselektronik“.

Raten Sie mal, wer diese beiden Unternehmen kontrolliert? Richtig – BlackRock und Vanguard.

Sehen Sie sich die prägnante Analyse und das Video von Greg Reese an

Klicken Sie hier, um das Video von Greg Reese anzusehen

Klicken Sie hier, um sich das Video von Greese anzusehen

Am vergangenen Mittwochabend, dem 9. Oktober, traf ein weiterer ungewöhnlicher Hurrikan, der Rekord-Hurrikan „Milton“, auf die Küste Floridas, in der Nähe von Siesta Key bei Tampa, und zog weiter landeinwärts in Richtung Mexiko. Dabei verwüstete er Tampa, Florida, und tötete mindestens 23 Menschen. Der Hurrikan wurde von der ursprünglichen Höchststärke der Kategorie 5 auf die Stufe 3 herabgestuft, als er auf Land traf, und später weiter auf einen Sturm der Kategorie 1.

Laut dem Versorgungsunternehmen „Find Energy“ waren am Samstag in ganz Florida noch etwa 1,3 Millionen Kunden ohne Strom. Siehe den Bericht von CBS.

Es ist keine Überraschung, dass Bill Gates einen Großteil des 3,5 Milliarden Dollar teuren Water Street Tampa-Projekts besitzt, das ein Wahrzeichen der Renaissance der Innenstadt von Tampa ist. Co-Investor ist Jeffrey Vinik (Eigentümer des professionellen Eishockeyteams der Stadt, der Tampa Bay Lightning). Das 55 Hektar große gemischt genutzte Entwicklungsprojekt im Herzen des Innenstadtkorridors der Stadt wurde kürzlich als erstes WELL-Gebäude Nordamerikas ausgezeichnet:

Zertifizierte Gemeinschaft, dank ihrer Nachhaltigkeits- und Lebensqualitätsstandards. Das scheint perfekt zur Agenda 2030 der Vereinten Nationen zu passen.

Das Projekt Water Street Tampa definiert ein boomendes Innenstadtviertel neu und nutzt dabei die erstklassige Lage der Stadt am Wasser. Sehen Sie sich das an.

Es heißt, Bill Gates wolle Tampa zu einer 15-Minuten-Stadt machen.

Obwohl es sich um eine absolut sichere Methode handelt, gibt es nur wenige Beweise, und was wie gezielte Stürme aussieht, wirft viele Fragen auf. Geoengineering und Wettermanipulation beschäftigen immer mehr Menschen. Es wird immer schwieriger, das Narrativ der „Verschwörungstheorie“ aufrechtzuerhalten. Die Menschen wachen auf.

Sie erkennen die Zusammenhänge zwischen den sich kreuzenden Chemtrails am Himmel, extremen Hurrikanen und unvorhersehbaren starken Wetterschwankungen, von kalt bis heiß, von Regen bis Sonnenschein, von Nebel bis Hagel – eine ungewöhnliche und ungesunde Mischung. Und jetzt, nach dem Interview von Redacted mit Eric Hecker, sind selbst zerstörerische Killer-Erdbeben keine Rätsel mehr.

Hier ist, was über den Hurrikan Helene gesagt wird – mit dem potenziellen Lithiumabbau in der Region Asheville, NC, im Wert von mehreren Milliarden Dollar: siehe Video unten.

Was den Hurrikan „Milton“ betrifft, so stellt Paul Craig Roberts fest, dass er sich auf eine so ungewöhnliche Weise entwickelt hat, dass es nicht real zu sein schien. Siehe dies.

Das folgende 14-minütige Video bietet einen Überblick über die erstaunliche Fähigkeit, den Verlauf von Hurrikanen zu intensivieren und radikal zu verändern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Instrumentalisierung von Wetter und Klima einen Atomkrieg überflüssig macht. „Wetter“ und Erdbeben können wie im Krieg auf bestimmte Gebiete ausgerichtet werden.

Außerdem werden durch die Vermeidung von Atomkriegen auch die nukleare Strahlung und der radioaktive Niederschlag vermieden, die einige Jahrzehnte bis zu Tausenden von Jahren anhalten und sowohl die kommandierende Elite als auch die einfache Bevölkerung betreffen können.

Was wir, das Volk, vermeiden wollen, sind Atomkriege und Wetter- und/oder Klima-Waffen.

Wir wollen keine Kriege, egal welcher Art.

Wir streben nach Frieden und dem Licht, das den Frieden bringen wird.