Das Netz der Akteure, die versuchen, die Wahrheit zum Schweigen zu bringen – neue Erkenntnisse

Die Publicis Groupe, eine weltweit führende PR-Firma, vertritt große Unternehmen in der Technologie-, Pharma- und Bankenbranche. Diese Unternehmen haben ihrerseits verschiedene Partnerschaften mit der US-Regierung und globalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs)

Publicis ist ein Partner des Weltwirtschaftsforums, das die Forderung nach einem „Reset“ der Weltwirtschaft und einer vollständigen Umgestaltung unserer Lebensweise anführt. Als solcher scheint Publicis eine wichtige Rolle zu spielen, indem es die Unterdrückung von Informationen koordiniert, die dem technokratischen Narrativ zuwiderlaufen

Die Rolle der freien Presse ist es, der Propaganda der Industrie entgegenzuwirken. Diese Rolle wurde durch die Werbung effektiv untergraben. Nachrichtenagenturen berichten selten über etwas, das ihren Werbekunden schaden könnte.

Publicis unterhält Verbindungen zur Pharmaindustrie, zum Bankensektor, zu NewsGuard/HealthGuard, zu Bildungseinrichtungen, Big-Tech-Unternehmen wie Google, Microsoft und Bing, zum US-Außen- und Verteidigungsministerium, zu globalen technokratischen Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation, zu nationalen und globalen Nichtregierungsorganisationen wie dem CCDH und dem Weltwirtschaftsforum und dominiert Gesundheitswebsites wie WebMD und Medscape

Diese Verbindungen zusammengenommen erklären, wie bestimmte Ansichten so effektiv ausgelöscht werden können. Die Antwort auf dieses Dilemma ist Transparenz. Wir müssen die Machenschaften aufdecken, die es ermöglichen, dass diese Agenda vorangetrieben wird.

Dieser Artikel wurde bereits am 16. Februar 2021 veröffentlicht und wurde mit neuen Informationen aktualisiert.

Jede Strategie, die die öffentliche Meinung erfolgreich manipuliert, wird zwangsläufig wiederholt, und wir können jetzt deutlich sehen, wie das Spielbuch der Tabakindustrie verwendet wird, um die öffentliche Darstellung von COVID-19 und der geplanten Post-COVID-Ära zu beeinflussen.

Im Jahr 2011, nach vielen Jahren der Sensibilisierung für gentechnisch veränderte Organismen (GVO) und industrielle Landwirtschaft, beschlossen wir, dass wir einen neuen Plan brauchten. Die Menschen über unseren Newsletter aufzuklären war großartig, aber wir erkannten, dass der beste Weg, Monsanto – damals ein führender GVO-Befürworter und Besitzer von patentiertem Saatgut – zu entlarven, darin bestand, sie dazu zu bringen, sich direkt zu engagieren und für nationale Aufmerksamkeit zu sorgen.

Zu diesem Zweck finanzierte Mercola.com die Unterschriftensammlung in Kalifornien, die Proposition 37 initiierte, das Recht zu wissen, was in Ihrem Essen ist, indem es eine angemessene GVO-Kennzeichnung sicherstellt. Wir haben mehr als 1 Million Dollar für die Proposition 37-Initiative ausgegeben und in den folgenden Jahren noch mehrere Millionen Dollar für GVO-Kennzeichnungsinitiativen in anderen US-Bundesstaaten.

Diese Initiative zwang Monsanto, sich direkt an die Öffentlichkeit zu wenden, um seine giftigen Produkte und gefährlichen Geschäftspraktiken zu verteidigen, und gleichzeitig wurde landesweit über den Prozess berichtet.

Der Fall Monsanto

Monsanto gab zig Millionen Dollar aus, um jeden anzugreifen, der sich ihnen in den Weg stellte, aber sie taten dies indirekt, genau wie die Tabakindustrie vor ihnen. Das ist der Kern dessen, was ich im Folgenden beschreiben werde.

Sie benutzten ein PR-Team, um den größten Teil ihrer schmutzigen Arbeit zu erledigen – sie bezahlten Wissenschaftler und Akademiker, damit sie ihre „unabhängigen Meinungen“ äußern, beeinflussten wissenschaftliche Zeitschriften und brachten Journalisten und Redaktionen dazu, günstige und einflussreiche Artikel zu schreiben, um ihnen zu helfen, ihre Lügen aufrechtzuerhalten und die Gemüter zu beeinflussen.

Doch während die Ausgaben von zig Millionen Dollar zur Beeinflussung der Wähler zu einer knappen Niederlage von Prop 37 führten, führte das neue, weit verbreitete Bewusstsein für GVO, Pestizide und industrielle Landwirtschaft schließlich zum Untergang von Monsanto.

Im Jahr 2013 stellte Monsanto in einem letzten Versuch, sein angeschlagenes Image zu retten, die PR-Firma Ketchum ein. In einem HuffPost-Artikel von Paul Thacker heißt es: „Monsanto hat mit Ketchum einen Neustart hingelegt“, der „eine Kampagne namens GMO Answers ins Leben gerufen hat – eine Gruppe von 200 Experten, die den Auftrag haben, Ihre Fragen zu GVO besser zu beantworten – und die sozialen Medien und Wissenschaftler von Drittanbietern genutzt haben, um ein Gegenargument zu liefern, um die Bedenken gegenüber Monsantos Produkten zu zerstreuen.“

Die GMO Answers“-Website wurde eingerichtet, um Professoren an öffentlichen Universitäten die Möglichkeit zu geben, GVO-Fragen aus der Öffentlichkeit zu beantworten – angeblich ohne Vergütung durch die Industrie. Doch im Laufe der Jahre wurden Beweise dafür gefunden, dass diese Akademiker alles andere als unabhängig sind und für ihre Beiträge oft mit versteckten Mitteln bezahlt werden, z. B. mit nicht zweckgebundenen Zuschüssen.

Kevin Folta, Professor an der University of Florida, ist ein prominentes Beispiel für einen Akademiker, der die Öffentlichkeit in die Irre führte, indem er für GVO warb, ohne offenzulegen, dass er Geld von Monsanto in Höhe von 25.000 Dollar annahm. Ich habe darüber schon früher geschrieben, ebenso wie die New York Times im Jahr 2015, als sie Foltas Aktivitäten mit Monsanto ausführlich darstellte.

Folta verklagte die Times wegen Verleumdung und behauptete, er habe die nicht zweckgebundenen Gelder, von denen sie sprachen, „nie erhalten“, aber spätere Unterlagen zeigten, dass Monsanto das Geld tatsächlich an Folta gegeben hatte. Die Klage wurde 2019 vor einem US-Bezirksgericht in Florida abgewiesen.

In einem weiteren Verstoß gegen die Transparenz veranstaltete GMO Answers im März 2016 gemeinsam mit der Medien- und Partnerschaftsabteilung von Scientific American eine Podiumsdiskussion, um zu erörtern, ob die Wissenschaft in den Medien fair dargestellt wird.

Damals bestand Jeremy Abatte, Vizepräsident und Herausgeber von Scientific American, darauf, dass es sich nicht um eine Ketchum-Veranstaltung, sondern um eine Veranstaltung von Scientific American handelte, obwohl GMO Answers ein von Ketchum gesponsertes Projekt ist. Nur wenige kauften ihm seine Argumentation ab, und viele ordneten Scientific American schließlich in die Kategorie der chemischen Biotech-Shills ein.

Nach der Übernahme von Monsanto Ende 2016 setzte Bayer die Strategie fort, sich auf PR-Firmen zu verlassen, um die öffentliche Akzeptanz zu erhöhen. In dem Artikel „Bayer’s Shady PR Firms: Fleishmanhillard, Ketchum, FTI Consulting“ untersucht U.S. Right to Know die vielen Täuschungsskandale, an denen diese Firmen beteiligt waren. Eine wichtige Entdeckung war der Nachweis, dass es objektive Strategien gibt, um starke Stimmen zum Schweigen zu bringen.

Nachdem wir die von Monsanto und Bayer angewandten Strategien untersucht haben, können wir nun feststellen, dass Big Tech und Big Pharma dasselbe Drehbuch verwenden, um die öffentliche Berichterstattung über COVID-19 und den Großen Reset zu beeinflussen. Auch hier besteht ein zentraler Aspekt dieser Kampagnen darin, Kritiker zum Schweigen zu bringen, insbesondere solche mit einer großen Online-Fangemeinde, zu der ich selbst gehöre.

Ich wurde von Imran Ahmed, einem Mitglied des Lenkungsausschusses für die Pilot-Taskforce zur Bekämpfung des Extremismus im Rahmen der Kommission der britischen Regierung zur Bekämpfung des Extremismus und dem Leiter des Zentrums zur Bekämpfung des digitalen Hasses (CCDH), öffentlich als „nationale Sicherheitsbedrohung“ für Großbritannien bezeichnet.

Ahmed zufolge sind ich und andere, die die Sicherheit und Notwendigkeit eines COVID-19-Impfstoffs infrage stellen, möglicherweise anfällig für gewalttätigen Extremismus. Diese diffamierende Behauptung entbehrt eindeutig jeglicher Grundlage in der Realität. Vielmehr ist sie Teil der Propaganda, die darauf abzielt, die Opposition zu zerstören – in diesem Fall die Opposition gegen die Technokraten, die die Agenda des „Great Reset“ vorantreiben, die sich auf soziale, wirtschaftliche und gesundheitsbezogene Bereiche erstreckt.

Wie das National Vaccine Information Center berichtet, das ebenfalls auf der CCDH-Liste der nationalen Sicherheitsbedrohungen stand:

Das anonym finanzierte CCDH hat auch ein Büro in Washington, D.C., und die im Dezember 2020 ins Leben gerufene diffamierende Werbekampagne zielte nicht nur darauf ab, die vier Jahrzehnte andauernde öffentliche Arbeit des NVIC innerhalb des demokratischen Systems der USA zu diskreditieren, um die Sicherheit von Impfstoffen und den Schutz der Einwilligung nach Aufklärung in der öffentlichen Gesundheitspolitik und in Gesetzen zu gewährleisten, sondern auch darauf, unsere kleine Wohltätigkeitsorganisation zu zerstören.

Publicis ist eine organisierende Kraft bei der großen Reset-Täuschung

Die Täuschung der Öffentlichkeit wird jetzt massenhaft durchgeführt, und das Ganze scheint von einer weiteren großen PR-Firma geleitet und organisiert zu werden, diesmal von der Publicis Groupe, die sich selbst als „eine der größten Kommunikationsgruppen der Welt bezeichnet und große Unternehmen aus der Technologie-, Pharma- und Bankenbranche vertritt.

Publicis ist auch Partner des Weltwirtschaftsforums, das die Forderung nach einem „Reset“ der Weltwirtschaft und einer vollständigen Umgestaltung unserer Lebensweise anführt.

Diese Unternehmen haben ihrerseits verschiedene Partnerschaften mit der US-Regierung und globalen Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Publicis selbst ist auch ein Partner des Weltwirtschaftsforums, das den Ruf nach einem „Reset“ der Weltwirtschaft und einer kompletten Überholung unserer Lebensweise anführt. Wie Sie sehen werden, finden sich die Fingerabdrücke von Publicis überall in dem Netz aus Zensur und Irreführung, das jetzt über die digitale Landschaft gespannt wird.

Die Publicis Groupe manipuliert seit fast einem Jahrhundert, was die Menschen über kommerzielle Produkte denken. Im Laufe dieses Jahrhunderts hat sie gezielte Werbemöglichkeiten gekauft oder sich mit ihnen zusammengetan, angefangen bei Zeitungen, gefolgt von Radio, Fernsehen, Kino und dem Internet. In jüngster Zeit haben sie sich auf den Erwerb von Big Data und Plattformen für künstliche Intelligenz verlegt.

Um zu verstehen, welche Macht PR-Unternehmen wie Publicis heute haben, muss man die Rolle der freien Presse verstehen. Während die Werbung zugunsten der Industrie jahrzehntelang gut funktionierte, gab es immer noch das lästige Problem der Vierten Gewalt, ein Begriff, der sich auf die Presse bezieht.

Das Problem für die Industrie bestand darin, dass professionelle Enthüllungsjournalisten, die für Zeitschriften, Zeitungen und Rundfunkanstalten arbeiteten, ausführliche Enthüllungsberichte schrieben, die die Wahrheit hinter irreführender Werbung aufdeckten und der Propaganda der Industrie Wissenschaft, Statistiken und andere dokumentierte Fakten entgegensetzten – und wenn eine freie Presse mit ehrlicher Berichterstattung auf der Grundlage nachprüfbarer Fakten tatsächlich ihre Arbeit tut, werden unwirksame oder giftige Produkte vom Markt verdrängt.

Die Antwort, die die Industrie im späten 20. Jahrhundert auf den Kampf gegen die Wahrheit im Journalismus fand, war schlicht und ergreifend die Kontrolle der Vierten Gewalt mit Hilfe von Werbegeldern. Viele Nachrichtensender werden einfach keine Berichte bringen, die dem Profit ihrer Werbekunden schaden könnten.

Durch weitere Partnerschaften mit den „großen Waffen“ der Medien – wie dem Paley Center for Media – ist es Publicis und seinen Kunden aus der Industrie gelungen, die Presse zu beeinflussen und zu kontrollieren, so dass die Möglichkeit, die Wahrheit über viele wichtige Themen zu erfahren, eingeschränkt, ja praktisch eliminiert wurde.

Publicis, Big Pharma und NewsGuard

Um dieses weit verzweigte Netz von Industrieverbindungen rund um Publicis zu beginnen, lassen Sie uns einen Blick auf die Verbindungen zu dem selbsternannten Internet-Watchdog NewsGuard werfen. NewsGuard bewertet Websites nach Kriterien der „Glaubwürdigkeit“ und „Transparenz“, angeblich um die Zuschauer zu den zuverlässigsten Nachrichten- und Informationsquellen zu führen.

In Wirklichkeit fungiert NewsGuard jedoch als Torwächter, der unpopuläre Wahrheiten und Meinungsverschiedenheiten hinter verschlossenen Toren verbarrikadiert. Sein eindeutig voreingenommenes Bewertungssystem hält Menschen davon ab, Informationen von niedrig bewerteten Websites zu lesen, mich eingeschlossen.

NewsGuard erhielt einen großen Teil seines Startkapitals von Publicis. NewsGuard hat auch Verbindungen zum bereits erwähnten Paley Center for Media. Zur Klarstellung: Das Paley Center besteht aus allen großen Medien der Welt, darunter Microsoft, AOL, CBS, Fox und Tribune Media. Eine seiner Aktivitäten besteht darin, ein jährliches globales Forum für Branchenführer zu sponsern.

NewsGuard ist im Paley Center in New York City untergebracht. Im November 2015 wurde Susan Gianinno, Vorsitzende von Publicis Nordamerika, Mitglied des Kuratoriums des Paley Center.

Leo Hindery, ein ehemaliger Geschäftspartner der Co-CEOs von NewsGuard, Steven Brill und Gordon Crovitz, ist ebenfalls ein ehemaliger Treuhänder und Direktor des Paley Center. Zusammengenommen hat NewsGuard ziemlich einflussreiche Verbindungen zum Paley Center, abgesehen davon, dass es ein Mieter in dessen Gebäude ist.

Wie bereits erwähnt, vertritt Publicis die meisten großen Pharmaunternehmen der Welt, und da ein Großteil der Einnahmen von der Pharmaindustrie stammt, ist es nicht weit hergeholt anzunehmen, dass Publicis die Bewertungen von NewsGuard über Konkurrenten aus der Pharmaindustrie, wie z. B. alternative Gesundheitswebsites, beeinflussen könnte.

Publicis, Big Pharma, NewsGuard und Big Tech

Als Nächstes wollen wir eine Schicht von Big Tech in den Mix einbringen. Publicis, das Big Pharma vertritt, ist nicht nur in der Lage, die Öffentlichkeit über NewsGuard zu beeinflussen, sondern ist auch ein Partner von Google, was es ihm ermöglicht, unerwünschte Ansichten, die seiner Klientel schaden könnten, noch besser zu verbergen.

NewsGuard ist auch eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, zunächst im Rahmen des Defending Democracy Program von Microsoft. Durch eine erweiterte Partnerschaft, die 2020 bekannt gegeben wurde, erhielten Microsoft Edge-Nutzer kostenlosen Zugang zu NewsGuard, und Microsoft Bing erhielt Zugang zu den Daten von NewsGuard.

Publicis, Pharma, NewsGuard, Big Tech, Regierung und NGOs

Wenn wir das Netz weiter auf Regierungs- und NGO-Territorium ausdehnen, stellen wir fest, dass NewsGuard auch mit dem US-Außenministerium, dem US-Verteidigungsministerium und der Weltgesundheitsorganisation verbunden ist. Alle drei sind als Partner von NewsGuard aufgeführt. NewsGuard ist außerdem Partner von:

Öffentliche Bibliotheken

Schulen

MSN

Bing

Trend Micro und viele andere

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Netz rund um Publicis nun internationale Arzneimittelhersteller, NewsGuard, Google, Microsoft, das US-Außenministerium und das Verteidigungsministerium, die WHO und das Weltwirtschaftsforum umfasst. Wohlgemerkt, dies ist kein umfassender Überblick über die Links. Es handelt sich lediglich um eine Auswahl von Unternehmen, die Ihnen einen Eindruck von der Breite dieser Verbindungen vermitteln soll, die zusammengenommen erklären, wie bestimmte Ansichten so effektiv ausgelöscht werden können.

Fügen Sie eine „Anti-Hass“-Gruppe und von Google vertrauenswürdige Gesundheitsseiten hinzu

Doch damit sind wir noch nicht fertig. Der gesundheitsbezogene Dienst von NewsGuard namens HealthGuard arbeitet auch mit WebMD, Medscape und dem CCDH zusammen – dem progressiven Führer der Cancellation mit weitreichenden Verbindungen zur Regierung und zu globalen Think Tanks, die kürzlich Menschen, die den COVID-19-Impfstoff infrage stellen, als nationale Sicherheitsbedrohung bezeichnet haben.

Im Jahr 2017 wurde WebMD von Internet Brands übernommen, einem Unternehmen unter dem Dach der globalen Investmentfirma Kohlberg Kravis Roberts (KKR). KKR besitzt auch mehrere andere gesundheitsbezogene Internetmarken. Da WebMD im Besitz von Medscape war, gehört es nun ebenfalls zu KKR Internet Brands.

Gemeinsam haben HealthGuard, CCDH, WebMD und Medscape eine Kampagne mit dem Namen VaxFacts gestartet. Ziel der Kampagne ist es, „Fakten und Hilfsmittel bereitzustellen, die den Verbrauchern helfen, fundierte Entscheidungen über Impfstoffe zu treffen“, berichtet WebMD.

Parallel zu dieser Kampagne finanziert Google Fact-Checking-Organisationen mit 3 Millionen Dollar, um „Impfstoff-Fehlinformationen“ entgegenzuwirken, und NewsGuard unterhält ein „Coronavirus Misinformation Tracking Center“, das einen „Top COVID-19 Vaccine Myths Tracker“ enthält.

WebMD dominiert die über Google durchgeführten Gesundheitssuchen und gibt Nutzerinformationen an die Google-Werbesparte und andere Drittfirmen weiter – eine Praxis, die in Europa illegal ist.

Das bedeutet, dass DoubleClick, der Anzeigendienst von Google, weiß, nach welchen Rezepten Sie auf der Website gesucht haben, und Ihnen somit personalisierte Arzneimittelwerbung anbieten kann, und Facebook weiß, wonach Sie im Symptom-Checker von WebMD gesucht haben, sowie über alle medizinischen Diagnosen, die Sie erhalten haben.

Da der größte Teil der Einnahmen aus Werbung stammt – vor allem aus der Industrie – ist WebMD alles andere als eine unabhängige Quelle für gut recherchierte Gesundheitsnachrichten. So wurde WebMD beispielsweise dabei ertappt, dass es für Monsanto wirbt und industriefreundliche „Artikel“ veröffentlicht, bei denen es sich in Wirklichkeit um bezahlte Werbung handelt, die in der Medienwelt als Advertorials bekannt ist.

Zwar hat WebMD jetzt eine Seite mit einer Haftungsausschlusserklärung, die den Unterschied zwischen den Artikeln ihrer „Sponsoren“ und den Originalartikeln von WebMD erläutert, doch der Punkt ist, dass Anzeigen, die wie normale Nachrichtenartikel geschrieben sind, die Öffentlichkeit täuschen.

WebMD wurde auch dabei ertappt, wie es einen gefälschten Online-Test für Depressionen veröffentlichte. In Wirklichkeit handelte es sich dabei um einen Werbetrick für das Antidepressivum Cymbalta, und es gab keine Möglichkeit für die Testteilnehmer, eine saubere Rechnung für ihre geistige Gesundheit zu erhalten. Als US-Senator Chuck Grassley von dem Quiz erfuhr, schickte er einen Brief an WebMD, in dem er die Unabhängigkeit zwischen WebMD und der Industrie in Frage stellte.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass es Verbindungen zwischen der Arzneimittelindustrie, NewsGuard/HealthGuard, Bildungseinrichtungen, Big-Tech-Unternehmen wie Google, Microsoft und Bing, dem US-Außenministerium und dem Verteidigungsministerium, globalen technokratischen Institutionen wie der WHO, nationalen und globalen Nichtregierungsorganisationen wie dem CCDH und dem Weltwirtschaftsforum und dominierenden Gesundheitswebsites wie WebMD und Medscape gibt.

Auch hier handelt es sich bei weitem nicht um eine erschöpfende Untersuchung dieser Art von Verbindungen. Es handelt sich lediglich um eine kleine Auswahl von offensichtlichen Beziehungen. Im Zentrum dieses Netzes steht die Publicis Groupe, zu deren Kunden große Arzneimittelhersteller, Big-Tech-Unternehmen und Finanzinstitute in mehr als 100 Ländern gehören.

Übrigens hat Publicis 2017 begonnen, in die Technologie der künstlichen Intelligenz zu investieren und ist 2018 eine Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um eine globale KI-Plattform zu entwickeln. Außerdem hat das Unternehmen 2019 das Datenunternehmen Epsilon gekauft und sich damit den Besitz von First-Party-Daten gesichert – eine äußerst wertvolle Ressource, wenn es um den Einsatz von KI geht.

Wie auf der Website des Unternehmens beschrieben, konzentriert sich die Expertise des Unternehmens auf vier Hauptaktivitäten: Kommunikation, Medien, Daten und Technologie (einschließlich KI-Dienstleistungen), und alle Kunden haben Zugang zu seiner Expertise in all diesen Bereichen.

Es ist zwar leicht, Publicis als eine weitere Werbeagentur abzutun, aber ich glaube, es wäre töricht, ihre Macht zu unterschätzen, die Art von Koordination zu organisieren, die erforderlich ist, um Impfstoffkonzerne, Befürworter von Anti-Lockdown-Maßnahmen und Menschen, die versuchen, ihre Mitmenschen über die Gefahren von „The Great Reset“ aufzuklären, das als „notwendiger“ Schritt nach COVID ins Spiel gebracht wird, auszuschalten.

Auch wenn diese Dinge scheinbar nichts miteinander zu tun haben, sind sie es in Wirklichkeit nicht. Wie bereits erwähnt, betrifft The Great Reset alles – einschließlich Gesundheit, Bildung, Regierung, Wirtschaft, Umverteilung von Reichtum, Geschäftspraktiken, Umwelt „schutz“ und vieles mehr.

Was können Sie tun?

Alles, was wir wissen, wird sich ändern, und diejenigen, die nicht mit dem Mainstream übereinstimmen, sind Störenfriede, die zum Schweigen gebracht werden müssen, damit der Plan nicht von einer unwilligen Öffentlichkeit aus dem Ruder gelenkt wird.

Die Antwort auf dieses Dilemma ist Transparenz. Wir müssen die Machenschaften aufdecken, die es ermöglichen, dass diese Agenda vorangetrieben wird. Ein Teil dieser Aufdeckung besteht darin, die Rolle großer PR-Unternehmen wie Publicis zu untersuchen, die dazu beitragen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, damit die Technokraten ihre Lügen aufrechterhalten können, bis es zu spät ist, etwas dagegen zu unternehmen.

Denken Sie daran, dass wir Monsanto besiegt haben und dass wir auch diese Bedrohung unserer Freiheit besiegen werden. Bei Monsanto haben wir der Öffentlichkeit einfach erlaubt, die wahre Wahrheit über die Probleme zu erfahren, und das hat den Zusammenbruch von Monsanto ausgelöst. Wir können dasselbe mit dieser Bedrohung tun.

Ich arbeite derzeit mit einigen der klügsten Köpfe in der Technologiebranche zusammen – Cybersicherheitsexperten und milliardenschwere Philanthropen, die sehr gut vernetzt sind. Diese Personen setzen sich dafür ein, Ihre persönlichen Freiheiten zu schützen. Wir streben eine umfassende Neugestaltung des gesamten Internets an, die es den Technologiemonopolen nicht erlaubt, die Wahrheit zu zensieren, nur weil sie ihren Werbekunden nicht passt.

Der Ruf nach einer Dezentralisierung des Internets wird immer lauter, wie in diesem Artikel im Coin Telegraph zum Ausdruck kommt. Das würde bedeuten, dass Websites nicht mehr auf zentralen Servern an einem Ort gehostet werden, sondern dass ihre Inhalte von Tausenden, wenn nicht Millionen von Computern auf der ganzen Welt gespeichert und bereitgestellt werden, was es praktisch unmöglich macht, sie zu zensieren oder abzuschalten.

Wir versuchen, eine Strategie umzusetzen, die Tim Berners-Lee vorschlägt. Für diejenigen unter Ihnen, die es nicht wissen: Berners-Lee ist derjenige, der uns die grafische Oberfläche des World Wide Web geschenkt hat, und er hat keinen Penny dafür genommen. Hätte er diese Technologie lizenziert, wäre er heute sicherlich der reichste Mensch der Welt.

Sie können mehr über Berners-Lees Plan in diesem Artikel vom 5. Februar 2021 in The Conversation lesen, aber im Wesentlichen geht es um Datensouveränität, d. h. darum, Ihnen die Kontrolle über Ihre Daten und Ihre Privatsphäre zu geben. Was können Sie also tun?

Bitte verstehen Sie, dass Sie in diesem Prozess eine SEHR wichtige, wenn nicht sogar entscheidende Rolle spielen. Der erste Teil der Strategie besteht darin, das zu wiederholen, was wir mit Monsanto gemacht haben, und ihre Pläne zu enthüllen. Wenn Sie also ein Interesse daran haben, Ihre Freiheiten zu bewahren, empfehle ich Ihnen nachdrücklich, diesen Artikel und mein Video mit jedem zu teilen, den Sie kennen, damit die Menschen verstehen, wie sie manipuliert werden. Dies wird sie effektiv gegen die Propaganda „immunisieren“.

Zweitens, ermutigen Sie Ihre Freunde und Familie, den Newsletter zu abonnieren, damit Sie über die nächsten Schritte informiert werden, die notwendig sind, um die tyrannischen Kontrollversuche dieser Technologiemonopole zu vereiteln.