Aufdeckung der „Gain-of-Function-Lüge“: NIH-Direktor, tritt zurück

Ein hochrangiger medizinischer Technokrat beißt beschämt ins Gras, als er nach 10 Jahren an der Spitze des National Institute of Health zurücktritt. Zusammen mit Dr. Anthony Fauci steckte Collins bis zum Hals in der Leugnung der Finanzierung von Gain-of-Function-Forschung für Coronaviren in den USA und China. Fauci scheint dickhäutiger zu sein als Collins und widersteht Rücktrittsforderungen. ⁃ TN-Redakteur

breitbart.com: Francis Collins, Direktor der National Institutes of Health (NIH), kündigte am Dienstag seinen Rücktritt an, nur wenige Wochen nachdem Dokumente aufgedeckt hatten, dass er „unwahre“ Kommentare über die US-Bundesfinanzierung der Gain-of-Function-Forschung am Wuhan Institute of Virology gemacht hatte.

„Es war ein unglaubliches Privileg, diese großartige Behörde mehr als ein Jahrzehnt lang zu leiten“, sagte Collins in einer Erklärung, die auf der NIH-Website veröffentlicht wurde.

Ich liebe diese Behörde und ihre Mitarbeiter so sehr, dass mir die Entscheidung, zurückzutreten, sehr schwer gefallen ist und ich sie in enger Absprache mit meiner Frau Diane Baker und meiner Familie getroffen habe. Ich bin stolz auf alles, was wir erreicht haben. Ich bin jedoch grundsätzlich der Meinung, dass keine einzelne Person zu lange im Amt bleiben sollte und dass es an der Zeit ist, einen neuen Wissenschaftler einzustellen, der das NIH in die Zukunft führt. Ich bin sehr dankbar und stolz auf die NIH-Mitarbeiter und die wissenschaftliche Gemeinschaft, deren außerordentliches Engagement für lebensrettende Forschung dem amerikanischen Volk und der Welt jeden Tag Hoffnung gibt.

Nur wenige Wochen vor dieser Ankündigung beschuldigte Richard Ebright von der Rutgers University Collins, in der Öffentlichkeit falsche Aussagen über Zuschüsse des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) an das Wuhan Institute of Virology (WIV) gemacht zu haben, die nachweislich die Erforschung von „chimären SARS-verwandten Coronaviren“ finanzierten, die „menschliche Zellen infizieren könnten“. Ebright sagte unverblümt, Collins habe nicht die Wahrheit gesagt, als er zu dieser Forschung befragt wurde: „Die Behauptungen des NIH-Direktors Francis Collins und des NIAID-Direktors Anthony Fauci, dass die NIH die Gain-of-Function-Forschung oder die Verbesserung potenzieller Pandemieerreger am WIV nicht unterstützten, sind nicht wahrheitsgemäß.“

Francis Collins wurde 2009 von Präsident Obama ernannt und schrieb Geschichte, indem er der dienstälteste NIH-Direktor wurde, der zudem in drei Regierungen tätig war: Obama, Trump und Biden. Vor seiner Amtszeit bei den NIH gründete er die BioLogos Foundation, deren Ziel es ist, einen Dialog zwischen Wissenschaft und Religion herzustellen. Im Jahr 2007 verlieh ihm der damalige Präsident George W. Bush die Presidential Medal of Freedom für seine Arbeit am Human Genome Project.

Während der Coronavirus-Pandemie trat Collins häufig im Fernsehen auf, wo er dafür plädierte, dass Kinder in Schulen Masken tragen sollten, und gleichzeitig ungeimpfte Amerikaner für das Fortbestehen der Pandemie verantwortlich machte.

„Dies ist keine politische Aussage oder ein Eingriff in Ihre Freiheitsrechte. Es handelt sich um ein lebensrettendes medizinisches Gerät. Kinder zu bitten, eine Maske zu tragen, ist unangenehm, aber Kinder sind ziemlich widerstandsfähig“, sagte Collins im August, als die Kinder sich auf die Rückkehr zur Schule vorbereiteten.

„Wenn wir keine Masken in den Schulen haben, wird sich das Virus noch weiter ausbreiten. Es wird wahrscheinlich zu Ausbrüchen in den Schulen führen, und die Kinder werden wieder in abgelegenen Schulen lernen müssen, was wir ja gerade verhindern wollen“, fügte er hinzu.

In einem Gespräch mit dem Religion News Service im September riet Collins gläubigen Amerikanern, die dem Impfstoff gegen das Coronavirus skeptisch gegenüberstehen, ihn als wundersame Antwort auf ihre Gebete zu betrachten.

„Für jemanden, der gläubig ist, ist dies sozusagen eine Gebetserhörung“, sagte er. „Wenn wir alle zu Gott gebetet haben, dass er uns irgendwie von dieser schrecklichen Pandemie befreit, und dann werden diese Impfstoffe entwickelt, die sicher und wirksam sind, warum sollte man dann nicht ‚Danke, Gott‘ sagen und die Ärmel hochkrempeln?“

Was genau Collins‘ Rücktritt mitten in der Pandemie veranlasst hat, ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch unklar. Wie Politico feststellte, unterstützte Collins vor kurzem die Entscheidung der US-Arzneimittelbehörde (FDA), Auffrischungsimpfungen für Amerikaner ab 65 Jahren und andere gefährdete Bevölkerungsgruppen zu beschränken, was im Widerspruch zur Regierung Biden stand.