Das passiert wirklich, wenn Schulen Kinder mit Bildschirmen ausstatten

Joanna Gray

Anstatt effektives, personalisiertes Lernen zu ermöglichen, hat die Einführung bildschirmbasierter Bildungstechnologie eine völlig neue, äußerst amüsante Ablenkungsmöglichkeit im Klassenzimmer eröffnet. Kürzlich traf ich einen Investor in einer KI-Bildungsfirma, die versprach, „Lernbarrieren zu beseitigen“, indem sie „neuro-personalisierte“ Software für den Unterricht bereitstellt. Ich fragte ihn, was passiere, wenn die Kinder statt der Software ein VPN nutzten und Fußball schauten. Er runzelte die Stirn und sagte: „Keine Ahnung.“

Also beschloss ich, es herauszufinden. Ich fragte eine große Gruppe Teenager, was wirklich passiert, wenn Bildschirme und KI-Lernen im Klassenzimmer eingeführt werden: Die Schüler nutzen ein VPN und schauen Fußball. Während des darauffolgenden amüsanten Gesprächs lachte einer der Teenager so sehr, dass er vom Stuhl rutschte und mit der Faust auf den Boden trommelte, als er all den Unsinn erzählte, den sie im Unterricht treiben. Ich appelliere an alle Schulleiter, ähnliche Fokusgruppen durchzuführen, bevor sie sich vom Leiter für Technologie, dem Schatzmeister oder dem kaufmännischen Leiter ihres größeren Schulverbunds überreden lassen, den Schülern EdTech oder Bildschirme jeglicher Art aufzuzwingen.

Im Januar sagte die britische Bildungsministerin Bridget Phillipson, KI könne „der größte Schub für das Bildungswesen der letzten 500 Jahre sein“. Sie scheint in letzter Zeit keinen Fuß in ein Klassenzimmer einer weiterführenden Schule gesetzt zu haben. Es gibt zwei besondere Probleme mit dieser Prahlerei: die nutzlose Software und die Geräte selbst.

Erstens die Software: Sie verspricht in der Regel viel und liefert wenig ab. Zum Beispiel verspricht Third Space Learning schlecht ausgestatteten Grundschulen „einen persönlichen Online-Mathe-Nachhilfelehrer für jeden Schüler, der einen braucht“. Die Website zeigt fröhliche Kinder mit Kopfhörern, die auf einen Bildschirm starren. Die Schulleiterin einer Grundschule in Ost-London, deren Schulverbund das Paket für seine mehreren Schulen gekauft hat, sagt mir: „Die Kinder hassen es. Die Chatbots verstehen nicht, was die Kinder sagen. Die Kinder stellen ihnen nur dumme Fragen. Es ist völlige Geldverschwendung.“ Vergessen wir nicht, dass etwa 38 % der Kinder in der sechsten Klasse die „erwarteten Standards“ nicht erreichen.

Eine weitere beliebte Software ist Sparx Learning, die die Datenerhebung über das Leseverhalten der Schüler „automatisiert“. So unglaublich freudlos. Eltern berichten, dass sie Sparx für ihre Kinder erledigen, weil sie erkennen, dass es sich um eine reine Abhakübung handelt, die keine Liebe zu Büchern vermittelt. Verlage machen solche „Innovationen“ für die Zerstörung des kindlichen Lesens verantwortlich. Ist es da ein Wunder, dass traurige zwei Drittel der Kinder nicht aus Vergnügen lesen? Digitale Daten entsprechen nicht der tatsächlichen Bildung, dem Wissen, Verständnis oder den Fähigkeiten der Kinder.

Zweitens: Das Gerät selbst. Laptops oder Tablets im Klassenzimmer ermöglichen es den Schülern, unendlichen Spaß zu haben und jedem Unterricht auszuweichen, egal ob bildschirmbasiert oder traditionelles Kreidegespräch.

Teenager von „guten“ und „hervorragenden“ weiterführenden Schulen erzählen, was wirklich passiert – und nicht das, was die KI-EdTech-Verkäufer versprechen – wenn individuelle Bildschirme im Klassenzimmer eingeführt werden. Alles, was unten berichtet wird, passiert, während die Lehrer unterrichten oder die Schüler eigentlich arbeiten sollen. Obwohl es amüsant ist, ist es bildungstechnisch überhaupt keine Bildung.

Wir notieren uns die Kennzeichen der Lehrer und suchen im Unterricht deren Zulassungsdaten. Irgendwann hebt einer von uns die Hand und sagt: „Sir, es tut mir leid, dass ich unterbrechen muss, aber ich muss Sie darauf hinweisen, dass Ihre Kfz-Steuer am 3. November abläuft. Das ist nur noch vier Monate hin. Haben Sie das auf dem Schirm, Sir?“ Das Gleiche machen wir mit den Hauptuntersuchungen (HU).

Das Gleiche machen wir mit den Hauptuntersuchungen (HU). Ich hatte meine Smoothie-Phase und während einer Geschichtsstunde haben wir etwa 30 Mixer durchgesehen, um herauszufinden, welchen wir kaufen sollten.

Jedes internationale Fußballturnier ist im ganzen Unterricht ein Muss.

Klassische Spiele sind Boxel Rebound – Level 36 und 49 sind besonders schwer.

Die Lehrer haben Möglichkeiten, all unser Surfen oder Spielen zu unterbinden – dann explodiert der Bildschirm rot – aber dann fangen wir einfach wieder an.

Chess.com ist meine Anlaufstelle im Unterricht. Mein Freund und ich spielen stundenlang in allen Fächern.

Wir haben einen laufenden Wettbewerb im Wirtschaftsunterricht, wer die Chatbot-Unterhaltung am längsten aufrechterhalten kann. Wir sollen der PowerPoint-Lektion folgen, gehen stattdessen auf Autovermietungsseiten und unterhalten uns mit dem Chatbot. Wir fragen, ob das Auto Kindersitze für Drillinge hat, dann einen Dachgepäckträger, dann fragen wir, ob wir vielleicht auch einen Anhänger mieten könnten und ob wir das Auto nach Benin fahren und dort abgeben könnten. Wir fragen, ob sie Charterflüge anbieten, und wenn der Chatbot schließlich sagt: ‚Dieses Gespräch wird beendet.‘, haben wir verloren.

Alle Lehrer wissen, was los ist. Jeder, der mit geöffnetem Laptop dasitzt, ausdruckslos auf den Bildschirm starrt und seine rechte Hand über die drei Pfeiltasten bewegt, spielt.

Wir stecken alle die Verlängerungskabel ein und starten das Spiel gleichzeitig. Die Schulen können die Spiele nicht verbieten, weil sie zu Google gehören – das ist großartig.

Mein Favorit ist Bullet Force. Wir verbringen den Naturwissenschaftsunterricht damit, Russen zu erschießen.

Run3, Slope Run, ShellShockers, Tetras und Snake sind absolute Klassiker, die die ganze hintere Reihe gleichzeitig spielt.

Das ganze Geschäft mit bildschirmbasiertem Lernen ist unmöglich. Ganz gleich, wie brillant der Lehrer ist – die Verwendung von Laptops im Klassenzimmer verwandelt Lehrer in digitale Hilfssheriffs, die ständig Laptops zuklappen und den Schülern auf die Schulter tippen und mit resignierter Stimme sagen: „Hör jetzt auf damit.“ Wie ein Schüler erklärt: „Nie hört jemals jemand auf.“

Kein Wunder, dass Schweden wieder in Lehrbücher investiert, Norwegen sich vom iPad-Versuch für jeden Schüler abwendet und Südkorea einen Versuch mit KI-Lehrbüchern im Klassenzimmer gestoppt hat. Weniger Tetris, mehr Lehrbücher – auch für britische Schüler bitte.

Joanna Gray ist Autorin und Confidence-Coach.