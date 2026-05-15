Nach einem „fantastischen Tag“ mit Xi preist Trump einen Vertrag über 200 Boeing-Flugzeuge an, während China Hilfe in der Straße von Hormus anbietet

Von Tyler Durden

Zusammenfassung:

Trump sagt, Boeing habe einen Auftrag über 200 „große“ Jets aus China erhalten

aus China erhalten Trump sagt, Präsident Xi wolle die Wiederöffnung der Straße von Hormus und werde Teheran keine Waffen liefern

Trump und Xi stellen Hormus, Iran, Handel und Taiwanin den Mittelpunkt des historischen Gipfeltreffens in Peking

***

Boeing-China-Flugzeuggeschäft

Ein mit Spannung erwartetes Flugzeuggeschäft mit Boeing scheint nach dem ersten Tag des Gipfeltreffens zwischen Präsident Trump und Präsident Xi Jinping zustande gekommen zu sein.

Fox News berichtet, dass Trump gesagt habe, Boeing habe einen Auftrag über 200 „große“ Jets aus China erhalten. Er erklärte, der Auftrag habe ursprünglich 150 Flugzeuge umfasst, die endgültige Zahl werde jedoch bei 200 liegen

Trump sagt, China werde bei der Wiederöffnung der Straße von Hormus helfen

Es ist fast Mitternacht in Peking, und Präsident Trump spricht immer noch öffentlich mit den Mainstream-Medien und gibt weitere Einblicke in den ersten Tag des Gipfeltreffens und des Staatsbanketts mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

In einem Kommentar gegenüber Fox News sagte Trump, Xi habe angeboten, Druck auf den Iran auszuüben, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen, was darauf hindeute, dass Peking bereit sein könnte, seinen Einfluss auf Teheran geltend zu machen.

*TRUMP SAYS CHINA'S XI OFFERED TO HELP ON IRAN: FOX NEWS — zerohedge (@zerohedge) May 14, 2026

Übersetzung von „X“: *TRUMP SAGT, CHINAS XI HABE HILFE BEI IRAN ANGEBOTEN: FOX NEWS*

Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass Energieexperten und Händler davor warnen, dass eine anhaltende Sperrung der Meerenge bis Ende des Monats einen sich verschärfenden Energieschock auslösen könnte.

Trump sagte außerdem, Xi werde Teheran keine Waffen liefern.

*TRUMP: XI SAID HE WON'T GIVE MILITARY EQUIPMENT TO IRAN https://t.co/9s2HQn4rPs — zerohedge (@zerohedge) May 14, 2026

Übersetzung von „X“: *TRUMP: XI SAGTE, ER WÜRDE IRAN KEINE MILITÄRAUSRÜSTUNG GEBEN

Trump und Xi stellen Hormuz, den Iran, den Handel und Taiwan in den Mittelpunkt des historischen Gipfeltreffens in Peking

Präsident Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping sitzen derzeit am Haupttisch eines Staatsbanketts. Präsident Xi bezeichnete den Besuch als historisch und erklärte, die Beziehungen zwischen den USA und China seien angesichts der Gespräche mit Trumps Team „stabil“.

President Xi offers a toast at the state banquet dinner in Beijing: "To the bright future of China-U.S. relations, and the friendship between the two peoples, and to the health of President Trump and all of the friends present." pic.twitter.com/VmJeU4Xk1f — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

Übersetzung von „X“: Präsident Xi spricht bei einem Staatsbankett in Peking einen Toast aus: „Auf die strahlende Zukunft der Beziehungen zwischen China und den USA, auf die Freundschaft zwischen den beiden Völkern und auf die Gesundheit von Präsident Trump und allen hier anwesenden Freunden.“

Laut einer Mitteilung des Weißen Hauses waren sich Trump und Xi einig, dass die Straße von Hormus für den freien Schiffsverkehr offen bleiben sollte und dass Teheran von Schiffen, die diese wichtige Wasserstraße nutzen, keine Gebühren erheben sollte.

Wichtige Punkte aus der Mitteilung des Weißen Hauses (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Trump hatte ein gutes Treffen mit Xi: Vertreter des Weißen Hauses

Die Staatschefs diskutierten über eine Ausweitung der chinesischen Agrarkäufe

Trump und Xi waren sich einig, dass Hormuz offen bleiben muss: Vertreter des Weißen Hauses

USA: Xi habe deutlich gemacht, dass China die Militarisierung von Hormuz ablehnt

Beide Seiten waren sich einig, dass der Iran niemals Atomwaffen besitzen darf: USA

USA: Xi habe Interesse am Kauf von mehr amerikanischem Öl bekundet

From the Bilateral Meeting in Beijing:



President Trump had a good meeting with President Xi of China. pic.twitter.com/WaH8hR1ZV3 — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Übersetzung von „X“: Aus dem bilateralen Treffen in Peking: Präsident Trump hatte ein gutes Treffen mit Chinas Präsident Xi.

Both countries agreed that Iran can never have a nuclear weapon. pic.twitter.com/7hYMIBoTZY — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Übersetzung von „X“: Beide Länder waren sich einig, dass der Iran niemals über eine Nuklearwaffe verfügen darf.

Peking signalisierte zudem Interesse daran, mehr US-Öl zu kaufen, um Chinas Abhängigkeit von Rohöl und Ölprodukten zu verringern, die durch die Engstelle am Golf von Hormus transportiert werden. Dies verdeutlicht, wie der Konflikt zwischen den USA und dem Iran die globalen Energieflüsse neu gestaltet.

Bei den Gesprächen zwischen Trump und Xi ging es auch um Fentanyl, die Sicherung des Marktzugangs für US-Unternehmen auf dem chinesischen Festland sowie um verstärkte chinesische Investitionen in amerikanische Industriezweige und den Kauf von US-Agrarprodukten.

„Amerikanische Unternehmen sind tief in Chinas Reform- und Öffnungsprozess eingebunden, von dem beide Seiten profitiert haben“, sagte Xi zu den Führungskräften US-amerikanischer Unternehmen, die Trump auf seiner Reise begleiteten. Zu diesen CEOs gehören Elon Musk von Tesla, Tim Cook von Apple, Kelly Ortberg von Boeing und Jensen Huang von Nvidia.

The two sides discussed ways to enhance economic cooperation between countries, including expanding market access for American businesses into China and increasing Chinese investment.



Leaders from many of the United States’ largest companies joined a portion of the meeting. pic.twitter.com/i3Q1ogde2E — The White House (@WhiteHouse) May 14, 2026

Übersetzung von „X“: Die beiden Seiten diskutierten über Wege, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Ländern zu stärken, einschließlich der Ausweitung des Marktzugangs für amerikanische Unternehmen in China und der Steigerung chinesischer Investitionen. Führer vieler der größten Unternehmen der Vereinigten Staaten nahmen an einem Teil des Treffens teil.

Xi fuhr fort: „Chinas Tür zur Außenwelt wird sich nur noch weiter öffnen.“

Im Bereich der Landwirtschaft berichtete Bloomberg, dass China die Einfuhrlizenzen für Hunderte von US-amerikanischen Rindfleischverarbeitungsbetrieben erneuert habe, wodurch der Handel wiederbelebt werde, was Viehzüchtern und Landwirten zugutekommen werde.

Xi wurde mit den Worten zitiert, dass China und die USA sich darauf einigen, eine „konstruktive und strategisch stabile Beziehung“ aufzubauen, die als Rahmen für die chinesisch-amerikanischen Beziehungen in den nächsten drei Jahren und darüber hinaus dienen soll.

Zum Thema Taiwan sagte Xi Trump unverblümt, dass die chinesisch-amerikanischen Beziehungen in eine „äußerst gefährliche Lage“ geraten würden, sollte Trump Pekings Forderungen in Bezug auf Taiwan ignorieren.

Zurück beim Staatsbankett lud Trump Xi am 24. September nach Washington ein.

Insgesamt scheint der erste Tag des Gipfeltreffens zwischen Trump und Xi positiv verlaufen zu sein.

.@POTUS delivers remarks at the state banquet dinner at the Great Hall of the People: "It was a fantastic day, and in particular, I want to thank President Xi, my friend, for this magnificent welcome… and for so graciously hosting us on this very historic state visit." pic.twitter.com/lcFTC7wUY9 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

Übersetzung von „X“: @POTUS hält bei dem Staatsbankett im Großen Saal des Volkes eine Ansprache: „Es war ein fantastischer Tag, und insbesondere möchte ich Präsident Xi, meinem Freund, für diesen prächtigen Empfang danken… und dafür, dass er uns bei diesem sehr historischen Staatsbesuch so großzügig bewirtet.“

Zuvor hatten Trump und Xi einen Spaziergang in einem alten Tempel in Peking unternommen.

.@POTUS in China: "It's great — a great place. Incredible. China is beautiful." pic.twitter.com/Xiu7KSCvpL — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 14, 2026

Übersetzung von „X“: @POTUS in China: „Es ist großartig – ein großartiger Ort. Unglaublich. China ist wunderschön.“

„Der China-USA-Gipfel ist im Gange, wobei die Erwartungen hinsichtlich eines Durchbruchs gering sind“, erklärte UBS-Analyst Justinus Steinhorst zuvor gegenüber seinen Kunden.

UBS-Analyst Shuo Yang merkte an: „Es war ein verhaltener Handelstag in Asien, wobei sich die Märkte vor dem Treffen zwischen Trump und Xi in einer abwartenden Haltung befinden.“

Finanzminister Scott Bessent äußerte sich gegenüber CNBC und sagte, die USA und China strebten eine Senkung der Zölle auf bestimmte Handelsgüter an, beginnend mit 30 Milliarden Dollar in nicht kritischen Bereichen. Bessent merkte zudem an, dass chinesische Beamte „ihr Möglichstes tun“, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen.

Bessent fügte hinzu, dass Boeing kurz vor einem „großen“ Flugzeugauftrag aus China stehe, präzisierte jedoch nicht, ob es sich bei diesen Aufträgen um Schmalrumpf- oder Großraumflugzeuge handele.

***