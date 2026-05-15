Studie: 91 % der Empfänger einer Grippeimpfung scheiden das im Labor hergestellte chimäre Impfvirus aus

Von Jon Fleetwood

Fast jeder, der sich impfen lässt, wird zum Produzenten und Überträger genau jenes Virus, gegen das der Impfstoff angeblich gerichtet ist.

Eine kürzlich veröffentlichte, von der US-Regierung finanzierte und von Fachkollegen begutachtete Studie hat bestätigt, dass ein attenuierter Lebendimpfstoff gegen Influenza bei mehr als 91 % der erwachsenen Impflinge nach der Impfung eine nachweisbare Virusausscheidung verursachte, was erhebliche Zweifel daran aufkommen lässt, ob geimpfte Personen nach der Impfung als Träger und Verbreiter von aus dem Impfstoff stammenden Influenza-Erregern fungieren.

Die Ergebnisse, die am Donnerstag in der Fachzeitschrift Clinical Infectious Diseases veröffentlicht wurden, besagen, dass sich das angebliche Virus im Impfstoff nach der Verabreichung im Körper der Empfänger aktiv vermehrte und anschließend bei der überwiegenden Mehrheit der Teilnehmer über die Nase ausgeschieden wurde.

Forscher der George Washington University untersuchten 283 gesunde Erwachsene im Alter zwischen 18 und 49 Jahren, die während der Grippesaisons 2023–2024 und 2024–2025 den intranasalen attenuierten Lebendimpfstoff (LAIV) FluMist erhielten.

Impfvirus vermehrt sich im Körper der Geimpften

Laut der Beipackzettel der FDA soll FluMist lebende Influenzaviren enthalten, die sich nach der Verabreichung in den oberen Atemwegen vermehren sollen.

In der neuen Studie heißt es ausdrücklich:

„Die Replikation des LAIV beginnt innerhalb von 24 Stunden und nimmt im Laufe der ersten Woche ab …“

Die Forscher erklärten weiter, dass sich das Virus im Impfstoff:

„in den oberen Atemwegen vermehrt und dabei eine natürliche Infektion nachahmt …“

Im Klartext: Das Impfvirus vermehrt sich im Körper der Geimpften und wird anschließend über die Nase wieder ausgeschieden.

Die Forscher nahmen am Tag 1, an den Tagen 2–4 sowie an den Tagen 5–7 nach der Impfung Nasenabstriche und bestimmten die Influenza-A- und -B-RNA mittels RT-PCR-Test.

91,2 % der Teilnehmer scheideten nachweisbares Influenza-Material aus

Die Studie ergab:

„Insgesamt wurde bei 258 (91,2 %) Teilnehmern innerhalb der ersten Woche entweder Influenza A oder B nachgewiesen“

Die Forscher berichteten außerdem:

„Bei 86,9 % der Teilnehmer wurde am ersten Tag Influenza-A- oder -B-RNA nachgewiesen …“

Die Wahrscheinlichkeit eines Nachweises blieb auch in den folgenden Tagen messbar:

92 % am ersten Tag

23 % am fünften Tag

9 % am siebten Tag

Die Studie erstreckte sich nur über 7 Tage

Wichtig ist, dass die Forscher die Teilnehmer nach etwa sieben Tagen nicht mehr weiter beobachteten.

Das bedeutet, dass die Studie keine Aussage darüber treffen kann:

wie viele Teilnehmer auch nach dem 7. Tag noch Viren ausscheideten,

wie lange die Ausscheidung letztendlich andauerte,

oder wann die Gruppe mit langsamer Ausscheidung die Ausscheidung von aus dem Impfstoff stammendem Influenzamaterial vollständig einstellte.

Studie räumte mögliches Übertragungsfenster ein

Die Studie räumte ausdrücklich die Möglichkeit einer Sekundärübertragung durch kürzlich geimpfte Personen ein.

Die Forscher schrieben:

„… selbst wenn eine Sekundärübertragung möglich wäre, wäre diese weitgehend auf die ersten Tage nach der Impfung beschränkt.“

Die Autoren versuchten, Schlussfolgerungen zur Ansteckungsgefahr einzuschränken, indem sie betonten, dass der PCR-Nachweis allein nicht beweisen könne, dass jedes nachgewiesene Viruspartikel infektiös sei.

In der Studie heißt es:

„PCR-basierte Methoden können nicht spezifisch zwischen infektiösen Virionen und nicht-infektiösen viralen Nukleinsäuren unterscheiden.“

Die Studie bestätigt jedoch dennoch, dass Empfänger des Lebendimpfstoffs gegen Influenza nach der Impfung impfstoffabgeleitetes Influenzamaterial produzierten und ausscheideten.

Das bedeutet, dass kürzlich geimpfte Personen vorübergehend zu Überträgern desselben Influenzamaterials wurden, gegen das der Impfstoff schützen soll.

Ergebnisse werfen wichtige Fragen zur Einwilligung nach Aufklärung sowohl für die Geimpften als auch für ihre engen Kontakte auf

Die Ergebnisse werfen zwei separate Fragen zur Einwilligung nach Aufklärung auf.

Erstens verstehen die Geimpften selbst möglicherweise nicht vollständig, dass ein Lebendimpfstoff gegen Influenza nach der Verabreichung eine aktive Virusvermehrung, Atemwegsbeschwerden und eine Ausscheidung nach der Impfung verursachen kann.

Zweitens werden Menschen im Umfeld von kürzlich geimpften Personen in der Regel nicht darüber informiert, dass sie in den Tagen nach der Impfung möglicherweise jemandem ausgesetzt sind, der aktiv aus dem Impfstoff stammendes Influenzamaterial ausscheidet.

FDA-Beipackzettel bestätigt, dass FluMist im Labor hergestellte chimäre Influenzaviren verwendet, die bis zu 28 Tage lang ausgeschieden werden können

Der Beipackzettel der FDA für FluMist Quadrivalent bestätigt, dass der Impfstoff lebende, im Labor hergestellte reassortante (chimäre) Influenzaviren enthält, die in klinischen Studien in der Lage waren, Empfänger zu infizieren, sich in den Atemwegen zu vermehren und anschließend bis zu 28 Tage lang ausgeschieden zu werden.

Die Packungsbeilage erklärt, dass es sich bei den Impfviren nicht um angeblich natürlich vorkommende Influenzastämme handelt.

Es handelt sich um genetisch zusammengesetzte Reassortant-Viren, die durch die Kombination von genetischem Material aus mehreren Influenzaviren erzeugt wurden.

Laut der FDA-Packungsbeilage:

„Bei jedem der vier Reassortant-Stämme in FluMist Quadrivalent stammen die sechs internen Gensegmente, die für die ca-, ts- und att-Phänotypen verantwortlich sind, von einem Master-Donor-Virus (MDV), und die beiden Segmente, die für die beiden Oberflächenglykoproteine Hämagglutinin (HA) und Neuraminidase (NA) kodieren, stammen von den entsprechenden antigenisch relevanten Wildtyp-Influenzaviren.“

Mit anderen Worten: Bei den Impfviren handelt es sich um hybridisierte Influenza-Konstrukte, die Folgendes enthalten:

interne Gene eines im Labor hergestellten Master-Spendervirus,

kombiniert mit Oberflächengenen von zirkulierenden Wildtyp-Influenzastämmen.

Der Beipackzettel bestätigt zudem ausdrücklich, dass diese Reassortanten-Impfviren lebendig sind und sich im Körper der Geimpften vermehren können.

Die FDA erklärt:

„FluMist und FluMist Quadrivalent enthalten lebende, abgeschwächte Influenzaviren, die die Zellen der Nasen-Rachen-Schleimhaut des Empfängers infizieren und sich dort vermehren müssen, um eine Immunität zu induzieren.“

Die Packungsbeilage bestätigt zudem die Virusausscheidung:

„Impfviren, die zur Infektion und Vermehrung fähig sind, können aus Nasensekreten von Impfempfängern kultiviert werden (Virusausscheidung).“

Im Gegensatz zum reinen PCR-Nachweis umfassten die Virusausscheidungsstudien der FDA die Kultivierung lebender Impfviren aus Empfängern nach der Impfung.

In der Packungsbeilage heißt es:

„Die Virusausscheidung von Impfviren innerhalb von 28 Tagen nach der Impfung mit FluMist wurde untersucht …“

Nach den eigenen Daten der FDA traten die letzten positiven Viruskulturen in verschiedenen Altersgruppen an folgenden Tagen auf:

Tag 23

Tag 25

Tag 28

Bei Personen im Alter von 18 bis 49 Jahren trat die letzte positive Kultur am Tag 17 auf.

Die Packungsbeilage bestätigt zudem die dokumentierte Übertragung eines aus dem Impfstoff stammenden Influenzastamms auf einen ungeimpften Placebo-Empfänger im Rahmen einer Übertragungsstudie in einer Kindertagesstätte.

Laut FDA:

„Bei einem Placebo-Probanden wurde eine leichte symptomatische Infektion mit einem Typ-B-Virus festgestellt, die als übertragenes Impfvirus bestätigt wurde …“

Die FDA-Beipackzettel bestätigen somit, dass FluMist lebende, aus mehreren viralen Quellen hergestellte Reassortant-Influenzaviren enthält, dass diese Impfviren die Empfänger infizieren und sich in ihnen vermehren können und dass in klinischen Studien die Ausscheidung von kultivierbaren lebenden Impfviren bis zu 28 Tage nach der Impfung dokumentiert wurde.

Fazit

Diese von der US-Regierung finanzierte, von Fachkollegen begutachtete Studie bestätigt in Verbindung mit der FDA-Beipackzettel, dass FluMist-Empfänger mit lebenden, im Labor hergestellten Reassortant-Influenzaviren geimpft werden, die die Atemwege aktiv infizieren, sich im Körper vermehren und anschließend nach der Impfung wieder in die Umwelt ausgeschieden werden.

Die Ergebnisse belegen, dass geimpfte Personen selbst nach dem gängigen virologischen Modell nach der Immunisierung vorübergehend zu Produzenten, Trägern und Ausscheidern von aus dem Impfstoff stammenden Influenza-Erregern werden können – wobei FDA-Dokumente die Ausscheidung von kultivierbaren lebenden Impfviren über einen Zeitraum von bis zu 28 Tagen bestätigen und in einer klinischen Studie sogar die Übertragung eines aus dem Impfstoff stammenden Stammes auf einen ungeimpften Placebo-Empfänger dokumentieren.

Die Enthüllungen werfen zudem erhebliche Fragen hinsichtlich der Einwilligung nach Aufklärung auf, nicht nur für die Impfempfänger selbst, sondern auch für Familienangehörige, Arbeitskollegen, immungeschwächte Personen, Säuglinge, ältere Menschen und andere, die in der Regel nie darüber informiert werden, dass sie möglicherweise Personen ausgesetzt sind, die kürzlich geimpft wurden und danach aktiv lebende, aus Impfstoffen stammende Influenzaviren ausscheiden.