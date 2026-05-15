Europas Vorstoß für eine EU-Armee signalisiert den Beginn der Zersplitterung der NATO

Von Martin Armstrong

Die Forderungen aus Spanien nach einer vereinten europäischen Armee sind keine isolierte politische Fantasie. Dies ist Teil einer viel größeren Verschiebung, die sich hinter den Kulissen vollzieht, während Europa sich stillschweigend auf eine Welt vorbereitet, in der die NATO möglicherweise nicht mehr in ihrer jetzigen Form funktioniert. Was Politiker nun offen diskutieren, wäre vor wenigen Jahren politisch unmöglich gewesen, doch die Debatte hat sich beschleunigt, weil das Vertrauen in die Nachkriegsordnung zerfällt.

Der spanische Premierminister Pedro Sánchez hat offen die Schaffung einer europäischen Armee gefordert und gewarnt, Europa müsse seine kollektiven Verteidigungsfähigkeiten stärken, da die geopolitischen Spannungen zunehmen. Dass diese Idee nun in ganz Europa ernsthaft diskutiert wird, sagt alles darüber aus, wohin sich dieser Zyklus entwickelt.

Ich habe wiederholt davor gewarnt, dass die NATO niemals dafür geschaffen wurde, unbegrenzt zu bestehen. Sie war ein Bündnis des Kalten Krieges, aufgebaut rund um die sowjetische Bedrohung und überwiegend von den Vereinigten Staaten finanziert. Als die Sowjetunion zusammenbrach, verlor die NATO ihren ursprünglichen Zweck. Anstatt sich aufzulösen, expandierte sie nach Osten und verwandelte sich von einem Verteidigungsbündnis in ein geopolitisches Instrument, das genutzt wurde, um Einfluss in ganz Europa und darüber hinaus auszuüben.

Die Vereinigten Staaten konzentrieren sich zunehmend auf China und innenpolitische Instabilität. Europa sieht sich gleichzeitig mit wirtschaftlicher Stagnation, Migrationskrisen, Druck durch Staatsschulden und Energieengpässen konfrontiert. Gleichzeitig erkennen europäische Regierungen, dass sie sich möglicherweise nicht länger auf Washington als unangefochtenen Garanten ihrer Sicherheit verlassen können. Diese Erkenntnis treibt die Forderungen nach einer europäischen Militärstruktur an.

Der Zeitpunkt ist entscheidend. Europa diskutiert genau in dem Moment über eine EU-Armee, in dem die Militärausgaben auf dem gesamten Kontinent explosionsartig steigen. Allein Deutschland verpflichtet sich inzwischen zu Aufrüstungsausgaben in Höhe von Hunderten Milliarden. NATO-Mitglieder stehen unter Druck, ihre Verteidigungsausgaben auf 3,5 % des BIP zu erhöhen. Länder, die jahrzehntelang militärische Infrastruktur abgebaut haben, versuchen nun hektisch, sie wieder aufzubauen.

Besonders gefährlich ist, dass Europa keine politische Einheit besitzt, während es gleichzeitig über militärische Einheit spricht. Spanien selbst hat sich bereits öffentlich in Teilen vom NATO-Kurs im Iran-Konflikt distanziert, indem es offensive Beteiligung verweigerte und sich von Washingtons Position entfernte. Das legt die zentrale Schwäche innerhalb des Bündnisses offen. Sobald Mitgliedstaaten bei großen Konflikten auseinanderdriften, beginnt der Zusammenhalt zu zerfallen.

Frankreich will strategische Autonomie. Deutschland will militärische Führungsrolle. Osteuropa will maximale Konfrontation mit Russland. Südeuropa sorgt sich stärker um wirtschaftliche Instabilität und Migration. Großbritannien bleibt an Washington gebunden, kämpft jedoch selbst mit wirtschaftlichen Problemen. Das sind keine einheitlichen Ziele. Es sind konkurrierende Interessen, die vorübergehend durch Angst und Unsicherheit zusammengehalten werden.

Gleichzeitig schwächt sich Europas wirtschaftliches Fundament ab. Net-Zero-Politiken haben die Energiepreise nach oben getrieben, die Industrie wandert ab, die Schuldenstände steigen weiter und das Wachstum bleibt in weiten Teilen des Kontinents stagnierend. Dennoch diskutieren Regierungen gleichzeitig über massive militärische Expansion. Historisch gesehen erzeugt diese Kombination eher innere Instabilität als langfristige Stärke.

Die Ironie ist außergewöhnlich. Europa verbrachte Jahrzehnte damit, Grenzen abzubauen, nationale Armeen zu reduzieren und die Vorstellung zu fördern, dass Kriege zwischen Großmächten obsolet geworden seien. Jetzt diskutiert dieselbe politische Klasse über „Military-Schengen“-Systeme, um Truppen schnell durch Europa zu bewegen, und debattiert offen über nukleare Abschreckung unabhängig von den Vereinigten Staaten.

Der Kriegszyklus dreht sich seit Jahren, und was Sie jetzt erleben, ist die institutionelle Reaktion darauf. Regierungen spüren, dass sich das geopolitische Umfeld verschlechtert, und versuchen daher, militärische Macht zu zentralisieren, bevor die Krise vollständig ausbricht. Historisch betrachtet beschleunigt die Schaffung größerer supranationaler Militärstrukturen jedoch oft die Spannungen, weil sie die Angst rivalisierender Mächte verstärkt und gleichzeitig die Flexibilität der Mitgliedstaaten verringert.

Das größere Problem ist, dass die Schaffung einer europäischen Armee das Machtgleichgewicht innerhalb der NATO selbst grundlegend verändern würde. Sobald Europa unabhängige Kommandostrukturen, Beschaffungssysteme und militärische Integration getrennt von Washington entwickelt, beginnt die NATO an Bedeutung zu verlieren. Sie verschwindet nicht über Nacht, verwandelt sich jedoch langsam in etwas Schwächeres und Fragmentierteres.

Was Politiker jetzt öffentlich eingestehen, ist, dass sie der bestehenden Struktur nicht mehr vollständig vertrauen, um die nächste große Krise zu überstehen. Sobald Bündnisse ihre eigene Zukunft offen infrage stellen, hat die Zersplitterung hinter den Kulissen bereits begonnen.