Die Davos-Fraktion bringt die Idee der Vereinigten Staaten von Europa ins Spiel

Von Richard Revelstoke

Innerhalb von zwei Tagen dieser Woche wurden aus den Hauptstädten dreier verschiedener Länder vier Nachrichtenmeldungen veröffentlicht, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hatten. Zusammengenommen offenbaren sie jedoch den dahinterstehenden kapitalistischen Bürgerkrieg, der still und leise tobt.

In einem Interview am Mittwoch, 29. April 2026, mit CNN-Moderatorin Christine Amanpour sprach sich der tschechische Präsident Petr Pavel öffentlich für die Schaffung von „Vereinigten Staaten von Europa“ aus und argumentierte, dass ein föderaler Superstaat der einzige Weg für den Kontinent sei, „auf der Weltkarte relevant zu bleiben“. Er bezeichnete diese Integration als „fast unvermeidlich“ und potenziell notwendig, um der geopolitischen Risikopolitik von Supermächten wie Russland, China und den Vereinigten Staaten entgegenzuwirken.

Der tschechische Präsident Petr Pavel ist ein ehemaliger NATO-Chef (2015–2018) und strategisch als Mitglied der Davos-Fraktion positioniert. Die Tschechische Republik erlebte bei den Parlamentswahlen im Oktober 2025 ein Wiederaufleben des Populismus, als Andrej Babiš und seine ANO-Partei an die Macht zurückkehrten und die amtierende Mitte-Rechts-Koalition unter der Führung des Davos-nahen Premierministers Petr Fiala besiegten.

Somit stellt sich Pavel gegen seine eigene Regierung. Pavel betont, dass Europa „mit einer Stimme sprechen“ müsse, um Sicherheits- und Energieherausforderungen wirksam anzugehen, und erklärt, dass sich der Block nicht mehr ausschließlich auf transatlantische (amerikanische) Unterstützung verlassen könne. Er befürwortet eine zentralisierte EU-Struktur, in der die Mitgliedstaaten mehr Souveränität an Brüssel abtreten, was im Einklang mit umfassenderen föderalistischen Bestrebungen steht, die europäische Integration bis zum Ende des Jahrzehnts zu vertiefen.

Dies ist ein Beleg dafür, dass die Erste Fraktion (Davos) versucht, ihre Kräfte zu konsolidieren, und damit einem Mandat folgt, das der Davos-Insider Mark Carney im Januar 2026 auf dem WEF-Konklave dargelegt hatte. Carney riet (wies an) das gefangene Publikum, dass der Weg nach vorn für die Davos-Fraktion inmitten eines „Bruchs, nicht eines Übergangs“ darin bestehe, dass die „Mittelmächte“ eine Koalition bilden. „Mittelmächte“ ist ein Codewort für europäische Nationen.

Der Bruch wurde durch Donald Trumps anhaltende neokonservative Politik der Sanktionen, des Krieges, der Zölle und des Rückzugs aus internationalen Abkommen ausgelöst. Präsident Donald Trump zog die Vereinigten Staaten im Januar 2026 aus 66 internationalen Organisationen, Verträgen und Abkommen zurück, gemäß einem Präsidialmemorandum, das die Interessen der US-Souveränität und des Wohlstands anführte. Dieser weitreichende Schritt betraf sowohl mit den Vereinten Nationen verbundene Gremien als auch Nicht-UN-Einrichtungen.

Dieser Schritt kann als weiterer Beweis dafür angesehen werden, dass der Bruch zwischen der Davos-Fraktion und der imperialistischen Fraktion praktisch vollständig ist. Ein Austritt aus der NATO wäre der Gnadenstoß.

Präsident Donald Trump, der Deutschland und andere NATO-Verbündete dafür kritisiert hat, dass sie keine Marineeinheiten entsandt haben, um bei der Öffnung der Straße von Hormus zu helfen, erklärte am Mittwochnachmittag auf Truth Social, dass seine Regierung eine Reduzierung der Zahl der US-Truppen in Deutschland in Erwägung ziehe.

Trump hat sich in den letzten Tagen mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz wegen des Krieges im Iran gestritten. Am Dienstag sagte er, Merz wisse nicht, wovon er rede, nachdem der deutsche Politiker erklärt hatte, die Iraner würden die USA bei den Verhandlungen zur Beendigung des seit zwei Monaten andauernden Krieges demütigen. Merz erklärte am Mittwoch, die Beziehungen zu Trump seien trotz des Streits über den Krieg gut.

Die Äußerungen des Präsidenten waren eine Reaktion auf Merz’ Rede am Montag in Marsberg, in der er sagte, die US-„Führung habe offensichtlich keine Strategie“ im Iran und werde von der iranischen Führung „gedemütigt“.

Nach dem Online-Austausch reagierte Trump gestern mit einem 90-minütigen Gespräch mit dem russischen Präsidenten Putin, um einen möglichen Waffenstillstand im Ukraine-Krieg zu erörtern. Putins Russland ist Teil der staatskapitalistischen Fraktion, angeführt vom kommunistischen China. Trumps Auftreten gegenüber Russland ist größtenteils der Versuch, Russland aus dem Einflussbereich Chinas herauszulösen und Russland ein besseres Angebot zu unterbreiten oder zumindest einen Separatfrieden anzubieten.

Diese Abfolge von Ereignissen kann als Teil der weiteren Eskalation des kapitalistischen Bürgerkriegs innerhalb der transnationalen Kapitalistenklasse gesehen werden, einer anhaltenden Fehde zwischen den vier Fraktionen der TCC: Davos, die Imperialisten, Silicon Valley und die Staatskapitalisten.

Elon Musk steht der europäischen Regulierung offen feindselig gegenüber, insbesondere nachdem die Europäische Kommission seine Social-Media-Plattform X im Dezember 2025 mit einer Geldstrafe von 120 Millionen Euro (140 Millionen US-Dollar) belegt hatte, weil sie gegen das EU-Gesetz über digitale Dienste (DSA) verstoßen hatte. Die Geldstrafe wurde wegen irreführender Praktiken im Zusammenhang mit dem Verifizierungssystem mit dem blauen Häkchen, mangelnder Transparenz bei der Werbung und der Verweigerung des Datenzugangs für Forscher verhängt.

Musk reagierte auf X:

Die Silicon-Valley-Fraktion steht sowohl mit der Davos-Fraktion als auch mit den Imperialisten im Konflikt. Peter Thiels Finanzierung konservativer Persönlichkeiten in der britischen Politik wird laut jüngsten Äußerungen eines britischen politischen Kommentators als Unterwanderung des politischen Spektrums durch das „Dark Enlightenment“-Projekt von Curtis Yarvin angesehen:

„Zusammen bilden diese Stränge eine parteiübergreifende Zangenbewegung: Thiels Hard Power durch Palantirs Verträge und seine Soft Power durch die Normalisierung diskreditierter pseudowissenschaftlicher neoreaktionärer Ideen.

Da Persönlichkeiten wie Yarvin Seite an Seite mit etablierten Namen auftreten, rückt Thiels Netzwerk Ideen, die einst auf den rechtsextremen Randbereich beschränkt waren, in den Mittelpunkt der Mainstream-Debatte.“

Am Donnerstagmorgen machte dann Mark Carney seinen Zug.

Der kanadische Premierminister gab bekannt, dass er Jonathan Wilkinson – einen amtierenden liberalen Abgeordneten und ehemaligen Minister für Umwelt und natürliche Ressourcen aus der Trudeau-Ära – zum nächsten Botschafter Kanadas bei der Europäischen Union ernennen werde. Die Ernennung kostet Carney einen Sitz im Unterhaus und löst eine Nachwahl aus. Das Büro des Premierministers stellte dies ausdrücklich in den Kontext der „neuen strategischen Partnerschaft zwischen der EU und Kanada für die Zukunft“, der Sicherheits- und Verteidigungspartnerschaft sowie des Beitritts Kanadas zur SAFE-Initiative der EU für die Beschaffung von Verteidigungsgütern.

Wilkinsons eigene Erklärung: „2026 ist nicht 2015. Die Welt hat sich grundlegend verändert, und Kanada steht nun vor neuen wirtschaftlichen, geopolitischen und ökologischen Herausforderungen.“

An diesem Wochenende wird Carney als erster nicht-europäischer Staatschef überhaupt an einem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Eriwan, Armenien, teilnehmen. Er führt Kanada in Echtzeit in den europäischen Block, genau an dem Tag, an dem Trump die Vereinigten Staaten aus diesem herausführt.

Getrennte Ereignisse, aber es gibt ein Muster.

Um das Muster zu erkennen, muss man aufhören, Politik in Begriffen von links und rechts zu betrachten, und anfangen, sie im Hinblick auf die vier Fraktionen zu betrachten: Davos, Imperialisten, Silicon Valley und die Staatskapitalisten. Die Menschen, die die Weltwirtschaft tatsächlich lenken – diejenigen, die das Kapital besitzen, die Institutionen beherrschen und die Agenda bestimmen –, sind keine einheitliche Klasse. Sie befinden sich im Krieg miteinander. Und was wir gerade innerhalb von achtundvierzig Stunden beobachtet haben, war, wie drei dieser Fraktionen sich öffentlich gegenseitig Schläge versetzten.

Pavel spricht für eine von ihnen – die Davos-Fraktion: das Weltwirtschaftsforum, BlackRock, den IWF, die Konstellation multilateraler Institutionen, transnationaler NGOs und ehemaliger Zentralbanker, die die Nachkriegsordnung gesteuert haben. Ihr Projekt umfasst grenzenloses Kapital, harmonisierte Regulierung, eine Klimafinanzierungsarchitektur und die schrittweise Aushöhlung des Nationalstaats zugunsten supranationaler Governance. Pavels „Vereinigte Staaten von Europa“ sind die maximalistische Version ihrer Vision.

Ebenso wie Mark Carneys Grundsatzrede in Davos im Januar, in der der kanadische Premierminister den versammelten Milliardären sagte, dass „wir uns mitten in einem Bruch befinden, nicht in einem Übergang“, und die „Mittelmächte“ der Welt dazu aufrief, sich zusammenzuschließen, denn „wenn ihr nicht am Tisch sitzt, steht ihr auf der Speisekarte“. Carney hielt diese Rede gemeinsam mit Larry Fink von BlackRock, der interimistisch den Co-Vorsitz des WEF innehat. Das Nervensystem dieser Fraktion war hier voll zur Schau gestellt.

Wenn Trump Putin anruft und damit droht, Truppen aus Deutschland abzuziehen, spricht er für eine völlig andere Fraktion – die Imperialisten, jene, die an harte militärische Macht, souveräne Grenzen, bilaterale Abkommen zwischen starken Männern und den Abriss der multilateralen Architektur glauben, die die Davos-Clique aufgebaut hat.

Im Januar dieses Jahres zog Trump die Vereinigten Staaten mit einem einzigen Exekutivmemorandum aus 66 internationalen Organisationen, Verträgen und Abkommen zurück. Der Rückzug war kein Wutanfall. Es war die Weltanschauung der imperialistischen Fraktion in Aktion. Sie betrachten die WTO, die UNO, die Klimaabkommen und die Europäische Union selbst als Fesseln für die amerikanische Macht, die entweder beschnitten oder abgeschüttelt werden müssen. Wenn Trump mit Putin ein bilaterales Abkommen über die Ukraine schließt, beendet er nicht nur einen Krieg. Er wirft eine Bombe auf die regelbasierte internationale Ordnung, das Atlantische Bündnis und den Anspruch der EU auf einen Platz am Tisch der Großmächte, von dem die Davos-Fraktion abhängt.

Merz steckt in der Zwickmühle, weshalb Trump ihn ins Visier genommen hat. Deutschland ist der Grundpfeiler des europäischen Projekts. Ohne amerikanische Truppen, die die deutsche Sicherheit garantieren, ist „mehr Europa“ keine föderalistische Vision mehr, sondern wird zu einem verzweifelten Notfall. Pavels Forderung nach Vereinigten Staaten von Europa und Trumps Drohung, Truppen aus Deutschland abzuziehen, sind keine voneinander unabhängigen Geschichten. Es ist dieselbe Geschichte, erzählt von den entgegengesetzten Seiten der Kluft.

Worum sie kämpfen, ist die finanzielle und institutionelle Architektur des Planeten – wer die Kapitalströme kontrolliert, wer die Vorschriften schreibt, wer das Militär befehligt, wer die Regeln für KI, Energie und Handel festlegt. Die Links-Rechts-Debatte, die uns jeden Abend in den Kabelnachrichten verkauft wird, ist eine Art Theater, in dem die Schauspieler nicht einmal merken, dass sie auf einer Bühne stehen. Die eigentliche Auseinandersetzung findet in Telefonaten zwischen Präsidenten statt, in Beiträgen auf Truth Social, in CNN-Interviews mit tschechischen Ex-Generälen und in Grundsatzreden bei Konklaven in den Schweizer Bergen.

Diese Woche haben drei der vier Fraktionen ihre Züge auf demselben Schachbrett gemacht, innerhalb derselben 48 Stunden, vor den Augen der ganzen Welt.

Es lohnt sich, zu lernen, das Spiel zu erkennen.