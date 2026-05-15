Ein separater Frieden? Saudi-Arabien schlägt einen regionalen Nichtangriffspakt mit dem Iran vor

Von Tyler Durden

Versuchen die Länder der Golfregion, unabhängig von den Vereinigten Staaten eigene Friedensabkommen mit dem Iran zu schließen? Darauf deuten aktuelle Berichte der Financial Times vom Donnerstag hin.

Dem Bericht zufolge erwägt Saudi-Arabien angeblich einen Nichtangriffspakt zwischen den Staaten des Nahen Ostens und dem Iran, sobald der militärische Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran beendet ist, wie die FT berichtet.

Unter Berufung auf diplomatische Quellen wird berichtet, dass Riad ein Modell des Helsinki-Prozesses prüft, der während des Kalten Krieges zur Entspannung in Europa beitrug und im Europa der Nachkriegszeit einen labilen Ost-West-Frieden schuf.

Die treibende Kraft hinter diesem potenziellen diplomatischen Rahmen ist die Einschätzung, dass der Iran zwar „geschwächt“ sei, in Wirklichkeit aber nach wie vor „eine Bedrohung für seine Nachbarn darstellt“.

Ein von der FT zitierter arabischer Diplomat sagte, dass ein Nichtangriffspakt nach dem Vorbild des Helsinki-Prozesses von den meisten arabischen und muslimischen Staaten sowie vom iranischen Staatschef wahrscheinlich begrüßt würde.

„Es hängt alles davon ab, wer dabei ist – unter den derzeitigen Umständen wird es nicht gelingen, den Iran und Israel an Bord zu holen… Ohne Israel könnte es kontraproduktiv sein, da Israel nach dem Iran als die größte Konfliktquelle angesehen wird. Aber der Iran wird nicht verschwinden, und deshalb drängen die Saudis darauf“, erklärte die Quelle.

Die Abraham-Abkommen haben theoretisch versucht, eine Grundlage für Normalisierung und Nichtangriff zwischen arabischen Staaten und Israel zu schaffen, doch andere Länder und Bevölkerungen in der Region stehen dem misstrauisch gegenüber, gerade weil es grundsätzlich als eine pro-amerikanische und pro-israelische Achse angesehen wird.

Was Teheran und Riad betrifft, so haben sie erst kürzlich Erfahrungen mit direkten, aufrichtig geführten Gesprächen gemacht, da es erst im Jahr 2023 geschah, dass China Geschichte schrieb, als es ein bahnbrechendes Normalisierungsabkommen zwischen dem Iran und Saudi-Arabien vermittelte – woraufhin gegenseitige Botschaften eröffnet wurden und ihren Betrieb aufnahmen.

Diese Woche enthüllten Reuters und andere Quellen erstmals, dass die VAE auf dem Höhepunkt von Trumps „Operation Epic Fury“, die Ende Februar begann und sich über März bis Anfang April hinzog, direkt auf den Iran zurückschossen, als sie von Drohnen und Raketen angegriffen wurden. Interessant ist auch die neue Enthüllung, dass der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einen geheimen Besuch in den VAE absolvierte, während der Krieg gegen den Iran in vollem Gange war – obwohl die VAE dies offiziell dementiert haben, vielleicht um die arabische Öffentlichkeit nicht aufzuhetzen.

Auch Kuwait soll iranische Interessen direkt angegriffen haben, und darüber hinaus griffen die Saudis schiitische irakische Milizen an, die als mit dem Iran kooperierend gelten.

Highways, railroads and ports in Saudi Arabia, the U.A.E. and Oman have been transformed into an emergency logistics lifeline during the Iran war, bypassing the Strait of Hormuz



With talks between the U.S. and Iran deadlocked, the conflict has devolved into an economic war of… pic.twitter.com/bgnzBmGc6g — Joshua Landis (@joshua_landis) May 13, 2026

Übersetzung von „X“: Autobahnen, Eisenbahnen und Häfen in Saudi-Arabien, den VAE und Oman wurden während des Iran-Kriegs zu einer Notfall-Logistik-Lebensader umgewandelt, die die Straße von Hormus umgeht Mit festgefahrenen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran ist der Konflikt in einen wirtschaftlichen Abnutzungskrieg übergegangen. Jede Sendung, die die Wüste überquert, mindert den Druck einer gesperrten Straße und verschafft den Golfstaaten Spielraum, die Verhandlungen auszuharren und das Machtgefüge zu verschieben.

Interessanterweise hielten die US-Geheimdienste und die beteiligten Regierungen dies viele Wochen lang unter Verschluss, was darauf hindeutet, wie nah die Welt daran war, Zeuge eines größeren regionalen Krieges zu werden, der schnell außer Kontrolle hätte geraten können. Vor dieser Reihe von Enthüllungen ging man allgemein davon aus, dass lediglich das US-Militär die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar, Saudi-Arabien und Bahrain „verteidigte“. Doch offensichtlich schlugen einige dieser Länder ganz auf eigene Faust gegen die Islamische Republik zurück.

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