Das Pentagon übernimmt Trumps Weltanschauung

Thierry Meyssan

Donald Trump, den die europäischen Führungskräfte gemeinsam als Populist ohne politische Erfahrung ansehen, hat seine neue Nationale Sicherheitsstrategie veröffentlicht, einen unbeholfen geschriebenen Text, aber mit erheblicher philosophischer Bedeutung. Er tritt darin als Meister der Diplomatie auf und schlägt gemäß dem Slogan von US-Präsident Andrew Jackson vor, anstelle von Krieg, Handel zu machen.

Die Veröffentlichung der Nationalen Sicherheitsstrategie 2025 durch das Weiße Haus, stellt alles auf den Kopf. Sie steht im Gegensatz zu allen vorherigen Dokumenten, einschließlich der Ausgabe von 2017 [1], während der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump.

Die beiden Memoranden haben ihre lange Einleitung gemeinsam, doch während das von 2017 darauf abzielte, „Krieg durch Handel zu ersetzen“, beantwortet das von 2025 zunächst die Fragen, was die Vereinigten Staaten wollen und welche Mittel sie haben. Dies ist eine vollständige Neuinterpretation der nationalen Strategie.

Neuer Rahmen

Präsident Donald Trump schreibt: „Vor allem wünschen wir uns das Fortbestehen und die Sicherheit der Vereinigten Staaten als unabhängige und souveräne Republik, deren Regierung die unveräußerlichen natürlichen Rechte ihrer Bürger garantiert und deren Wohlergehen und Interessen