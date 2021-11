Das Pulverfass Naher Osten wird uns alle betreffen, wenn der letzte Funke es entzündet, schreibt Brian Cloughley.

Es gibt mehrere Pulverfässer auf der Welt, darunter das Südchinesische Meer, wo die Kriegsschiffe, Überwachungs-U-Boote und elektronischen Kampfflugzeuge des Pentagons versuchen, China zu provozieren, damit es gegen seine aggressiven Operationen vorgeht, und die Ostsee und das Schwarze Meer, in denen die Streitkräfte der USA und der Nato, die Russland gegenüberstehen, das gleiche Ziel verfolgen. Aber im Nahen Osten ist das undichte Pulverfass, das bald einen zündenden Funken auslösen wird, der Staat Israel, der ein ebenso provokatives Verhalten an den Tag legt. In Bezug auf die Palästinenser und das iranische Volk hat sich die Regierung von Naftali Bennett genauso unmenschlich, barbarisch und konfrontativ verhalten wie alle ihre Vorgänger.

Die Haltung der westlichen Welt gegenüber Israels Exzessen reicht von milder Kritik bis hin zu völliger Toleranz, und es ist nicht zu erwarten, dass irgendetwas unternommen wird, was die tief sitzende Entschlossenheit der israelischen Regierung ändern könnte, das Land von den Palästinensern zu befreien, denen der größte Teil des Landes gehört, und den Iran zu zerstören, vorzugsweise durch einen weiteren Blitzkrieg der Vereinigten Staaten im Stil des Irak. Um seine Ziele zu erreichen, verfolgt Israel weiterhin Palästinenser und führt geheime Operationen durch, die ein Vorgehen der USA gegen den Iran begünstigen sollen.

Die Stimmen von Leuten wie dem UN-Sonderkoordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten, Tor Wennesland, gehen im Getöse der Bulldozer unter, die palästinensische Dörfer und Olivenbaumplantagen zerstören. Seine Erklärung: „Ich bin zutiefst besorgt über die anhaltende israelische Siedlungsexpansion im besetzten Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem. Ich wiederhole, dass alle Siedlungen nach internationalem Recht illegal sind, ein wesentliches Hindernis für den Frieden darstellen und unverzüglich eingestellt werden müssen“, war ein Aufruf, Druck auf Tel Aviv auszuüben, damit es sich an das hält, was Biden immer wieder als „auf Regeln basierende internationale Ordnung“ bezeichnet.

Doch niemand hat etwas unternommen.

Ein jüngstes Beispiel dafür, dass Israel ungestraft gegen internationales Recht verstößt, ist die Ankündigung, dass in sieben Siedlungen im Westjordanland 1.355 neue israelische Häuser gebaut werden sollen, zusätzlich zu den im August angekündigten 2.000 Einheiten. Der Wohnungsbauminister Zeev Elkin erklärte, dass diese enorme Menge an Bauvorhaben notwendig sei, weil „die Stärkung der jüdischen Präsenz für die zionistische Vision wesentlich ist“.

Die „zionistische Vision“ ist alarmierend, und die Jüdische Stimme für den Frieden stellt fest, dass sie als Organisation „von einer Vision der Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit für alle Menschen geleitet wird. Wir lehnen den Zionismus unmissverständlich ab, weil er diesen Idealen zuwiderläuft“. Weiter heißt es: „Palästinensische Enteignung und Besetzung sind gewollt. Der Zionismus hat über Generationen hinweg ein tiefes Trauma verursacht, indem er die Palästinenser systematisch von ihrer Heimat, ihrem Land und ihren Mitmenschen getrennt hat. Der Zionismus hat in der Praxis zu Massakern an der palästinensischen Bevölkerung, zur Zerstörung alter Dörfer und Olivenhaine und zur Trennung von Familien, die nur eine Meile voneinander entfernt leben, durch Kontrollpunkte und Mauern geführt…“

Am 29. Oktober missbilligte die Europäische Union die zionistische Siedlungsexpansion. Der Leiter der Außenpolitik, Josep Borrell, erklärte, dass „die Siedlungen völkerrechtswidrig sind und ein großes Hindernis für die Verwirklichung der Zweistaatenlösung und eines gerechten, dauerhaften und umfassenden Friedens zwischen den Parteien darstellen. Und die zionistischen Pläne Tel Avivs für noch mehr Siedlungen gehen weiter, als hätte er nie ein Wort gesagt.

In letzter Zeit gab es zwei Vorfälle, die die Haltung der westlichen Welt gegenüber Israel und seiner Politik bestimmen. Im ersten Fall, über den Euronews berichtet, „vertreibt die israelische Polizei Palästinenser vom al-Yusufiye-Friedhof in der Nähe des Löwentors, dem Eingang zur Aqsa-Moschee im Osten Jerusalems, da der Bau des jüdischen Nationalparks weitergeht. Viele Gräber auf dem Friedhof wurden mit Bulldozern plattgewalzt und lösten Empörung aus. Die palästinensische Mutter Ola Nababteh, deren Sohn auf dem Friedhof begraben ist, sagte, sie habe „Knochen umherschieben müssen, um das Grab ihres Sohnes zu erreichen“, nachdem sie einen Tag zuvor von der israelischen Polizei weggezerrt worden war, als sie versuchte, sich an das Grab ihres Sohnes zu klammern. Hätte sich die Polizei in Kuba, Venezuela, China oder Russland derart abscheulich verhalten, wären die Schlagzeilen der amerikanischen Mainstream-Medien von rechtschaffener Empörung geprägt gewesen. Die Berichte und Kommentare hätten eine Flut erreicht.

Aber eine Suche nach „Ola Nababteh“ in der New York Times oder der Washington Post ergibt überhaupt nichts. Die Verschleppung einer palästinensischen Mutter vom Grab ihres Sohnes durch die israelische Polizei wird von den westlichen Nachrichtenkontrolleuren als Nicht-Ereignis betrachtet.

Andererseits hielten es die Medien für wichtig, die Tatsache zu Protokoll zu geben, dass Israels Energieminister an einigen Sitzungen der COP 26 in Glasgow nicht teilnehmen konnte. Die New York Times berichtete: „Karine Elharrar, die an Muskeldystrophie leidet, kam an einem der Eingänge zum Veranstaltungsgelände an, aber ihr Fahrzeug durfte nicht hineinfahren, und die verbleibende Strecke war für sie in ihrem Rollstuhl zu weit, wie sie israelischen Medien sagte. Sie wartete zwei Stunden und bekam schließlich einen Shuttle zum Veranstaltungsgelände angeboten, der jedoch nicht rollstuhlgerecht war, wie sie sagte. Jeder, der an einer solchen Behinderung leidet, verdient unser tiefstes Mitgefühl, aber dieser Vorfall war eine totale Farce, denn „andere Rollstuhlfahrer haben sich erfolgreich Zugang zu den Konferenzeinrichtungen verschafft, die über Aufzüge, Rampen und zugängliche Toiletten verfügen, und Frau Elharrar war am Dienstag anwesend.“

Frau Elharrar sagte der BBC, dass „wir über Zugänglichkeit und die Rechte von Menschen mit Behinderungen reden können, aber im Leben müssen wir alle Konventionen und Vorschriften umsetzen, und das war eine Erfahrung, die gezeigt hat, dass wir überall auf alle Details achten müssen.“ Das ist richtig. Es ist in der Tat notwendig, überall auf Details zu achten, einschließlich der palästinensischen Gräber, die für den Bau des jüdischen Nationalparks mit Bulldozern platt gemacht werden.

Über die Fotoaktion in Glasgow wurde ausführlich berichtet, und CNN berichtete über die Bemerkung des israelischen Außenministers Yair Lapid, dass „es unmöglich ist, unsere Zukunft zu sichern und die Klimakrise zu bewältigen, ohne sich zuallererst um die Menschen zu kümmern, einschließlich der Gewährleistung der Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen.“ Doch während die israelische Regierung und die westlichen Medien ihr Mitgefühl für einen behinderten reichen Israeli zum Ausdruck brachten, dessen motorisierter Rollstuhl einige Rampen und Aufzüge in einem Konferenzzentrum nicht erreichen konnte, gab es nach der Tötung eines dreizehnjährigen palästinensischen Jungen, Mohammad Daadas, durch israelische Soldaten am 5. November, der sich einem Protest gegen den von den Vereinten Nationen als illegal bezeichneten Siedlungsbau Israels im Westjordanland angeschlossen hatte, kaum einen Ausdruck der „Sorge um die Menschen“.

Die Times of Israel veröffentlichte eine Erklärung der israelischen Streitkräfte: „Während der Unruhen warfen Randalierer Steine auf israelische Soldaten. Die Truppen reagierten mit Mitteln zur Auflösung von Unruhen und mit scharfem Feuer“. In den westlichen Medien wurde kein Wort der Kritik daran geäußert, dass ein israelischer Soldat, der von einem Dreizehnjährigen mit einem Stein beworfen wurde, es für seine Pflicht hielt, ihm in den Bauch zu schießen – und nicht die geringste Chance hat, wegen Mordes belangt zu werden.

In dieser Zeit, in der Israel illegal noch mehr Siedlungen auf palästinensischem Land baut, den Jüdischen Nationalpark erweitert, indem es palästinensische Gräber mit Bulldozern platt walzt und die Mutter eines begrabenen Sohnes abtransportiert, einen 13-jährigen Palästinenser von einem israelischen Soldaten zu Tode schießt und ein viel beachtetes Problem mit Rollstuhlrampen bei einer Konferenz in Glasgow auftritt, erschien am 2. November eine Nachricht in der US-Militärpublikation Stars and Stripes. In der US-Militärzeitschrift Stars and Stripes wurde am 2. November bekannt gegeben, dass eine dreiwöchige Übung zwischen amerikanischen und israelischen Streitkräften begonnen hat, um die „langjährigen Beziehungen zu Israel zu demonstrieren, die für die Stabilität und Sicherheit in der Region so wichtig sind.“

Die Funken bewegen sich unaufhaltsam auf das israelische Pulverfass zu, ermutigt durch Washingtons beiläufige Akzeptanz von Gräueltaten und die fortgesetzte Befürwortung seiner „langjährigen Beziehungen“ mit der Nation, die ihre „zionistische Vision“ hervorhebt. Was von den USA und Israel ignoriert wird, ist die Tatsache, dass die Weigerung von Premierminister Naftali Bennett, mit den Palästinensern zu sprechen, fundamentalistischen Verrückten Tür und Tor öffnet, um im Nahen Osten und sogar anderswo – wie in New York, Florida oder San Francisco – direkte Maßnahmen zu ergreifen. Das Pulverfass Nahost wird uns alle treffen, wenn der letzte Funke zündet.