Afghanistan: Zwischen Pipelines und ISIS-K, die Amerikaner sind immer noch im Spiel

Von Pepe Escobar: Er ist Kolumnist bei The Cradle, leitender Redakteur bei Asia Times und unabhängiger geopolitischer Analyst mit Schwerpunkt Eurasien. Seit Mitte der 1980er Jahre hat er als Auslandskorrespondent in London, Paris, Mailand, Los Angeles, Singapur und Bangkok gelebt und gearbeitet. Er ist Autor zahlreicher Bücher; sein neuestes Buch ist Raging Twenties.

Von den USA ausgebildete und bewaffnete afghanische Sicherheitskräfte schließen sich ISIS-K an, was den „Rückzug“ der USA aus Afghanistan eher wie eine amerikanische „Neupositionierung“ aussehen lässt, um das Chaos am Laufen zu halten.

Anfang November ereignete sich in Kabul etwas ganz Außergewöhnliches.

Der Interimsaußenminister der Taliban, Amir Khan Muttaqi, und der turkmenische Außenminister Rashid Meredov kamen zusammen, um eine Reihe von politischen und wirtschaftlichen Fragen zu erörtern. Vor allem aber ließen sie die legendäre Seifenoper wieder aufleben, die ich in den frühen 2000er Jahren Pipelineistan nannte: die Gaspipeline Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien (TAPI).

Nennen Sie es eine weitere bemerkenswerte historische Wendung in der afghanischen Post-Dschihad-Saga, die bis in die Mitte der 1990er Jahre zurückreicht, als die Taliban erstmals die Macht in Kabul übernahmen.

Im Jahr 1997 besuchten die Taliban sogar Houston, um über die damals als TAP bezeichnete Pipeline zu sprechen, wie in Teil 1 meines E-Buchs Forever Wars berichtet.

Während der zweiten Clinton-Regierung war ein Konsortium unter der Führung von Unocal – heute Teil von Chevron – im Begriff, ein extrem kostspieliges Vorhaben (fast 8 Milliarden Dollar) in Angriff zu nehmen, um Russland an der Schnittstelle zwischen Zentral- und Südasien zu unterbieten und die Konkurrenz zu zerschlagen: die Iran-Pakistan-Indien-Pipeline (IPI).

Die Taliban wurden in Houston und in Kabul gebührend umworben. Ein wichtiger Vermittler war der allgegenwärtige Zalmay Khalilzad, auch bekannt als „Bushs Afghane“, in einer seiner früheren Inkarnationen als Unocal-Lobbyist und Gesprächspartner der Taliban. Doch dann brachten niedrige Ölpreise und ständiges Feilschen um Transitgebühren das Projekt ins Stocken. Das war die Situation im Vorfeld des 11. Septembers.

Anfang 2002, kurz nachdem die Taliban durch den amerikanischen „Bombenkrieg für die Demokratie“-Ethos von der Macht vertrieben worden waren, unterzeichneten Aschgabat, Kabul und Islamabad ein Abkommen zum Bau der damals noch als TAP (ohne Indien) bezeichneten Pipeline.

Die Route der Gaspipelin Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien (TAPI)

Im Laufe der Jahre wurde klar, dass die TAPI, die auf einer Länge von rund 800 km durch afghanisches Land verläuft und der Stadt Kabul jährlich bis zu 400 Mio. USD an Transiteinnahmen einbringen könnte, niemals gebaut werden würde, solange sie unter der Kontrolle der Guerilla steht.

Dennoch beschloss Kabul vor fünf Jahren, die TAPI wiederzubeleben, und die Arbeiten begannen 2018 – unter massiven Sicherheitsvorkehrungen in den Provinzen Herat, Farah, Nimruz und Helmand, die bereits weitgehend von den Taliban kontrolliert werden.

Damals erklärten die Taliban, sie würden TAPI nicht angreifen und sogar für ihre eigene Sicherheit sorgen. Die Gaspipeline sollte mit Glasfaserkabeln – wie beim Karakoram Highway in Pakistan – und einer Eisenbahnlinie von Turkmenistan nach Afghanistan verbunden werden.

Die Geschichte hört nie auf, auf dem Friedhof der Imperien Streiche zu spielen. Ob Sie es glauben oder nicht, wir befinden uns heute vor Ort wieder in der gleichen Situation wie im Jahr 1996.

Der Haken an der Sache

Wenn wir den Wendungen in dieser nicht enden wollenden Pipelineistan-Saga Beachtung schenken, gibt es keinerlei Garantie, dass die TAPI endlich gebaut wird. Es ist sicherlich ein vierfacher Gewinn für alle Beteiligten – einschließlich Indien – und ein großer Schritt in Richtung der Integration Eurasiens in seinem zentral-südasiatischen Knotenpunkt.

Doch nun kommt der Haken an der Sache: ISIS-Khorasan (ISIS-K), die Tochtergesellschaft von Daesh in Afghanistan.

Der russische Geheimdienst weiß schon seit über einem Jahr, dass die üblichen Verdächtigen ISIS-K zumindest indirekt unterstützt haben.

Doch nun gibt es ein neues Element, das von Taliban-Quellen bestätigt wurde, nämlich dass sich einige von den USA ausgebildete Soldaten der früheren afghanischen Nationalarmee in ISIS-K eingliedern, um gegen die Taliban zu kämpfen.

Der ISIS-K, der eine globale dschihadistische Denkweise vertritt, hat die Taliban in der Regel als eine Gruppe von schmutzigen Nationalisten betrachtet. Frühere Dschihadisten rekrutierten sich aus den pakistanischen Taliban und der Islamischen Bewegung Usbekistans (IMU). Doch jetzt sind sie, abgesehen von ehemaligen Soldaten, meist junge, unzufriedene, städtische Afghanen, die durch die trashige Popkultur verwestlicht wurden.

Für ISIS-K war es schwer, die Behauptung aufzustellen, die Taliban seien Kollaborateure des Westens – wenn man bedenkt, dass die NATO-Galaxis die neuen Machthaber in Kabul weiterhin angreift und/oder abweist.

Der neue Spin von ISIS-K ist also monomanisch: im Grunde eine Strategie des Chaos, um die Taliban zu diskreditieren, wobei der Schwerpunkt darauf liegt, dass die Taliban nicht in der Lage sind, den Durchschnittsafghanen Sicherheit zu bieten. Das ist der Grund für die jüngsten schrecklichen Angriffe auf schiitische Moscheen und staatliche Infrastrukturen, einschließlich Krankenhäuser.

Parallel dazu hat die „Over the Horizon“-Rhetorik von US-Präsident Joe Biden, mit der die angebliche amerikanische Strategie zur Bekämpfung von ISIS-K definiert werden soll, niemanden überzeugt, abgesehen von den NATO-Vasallen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2015 wird ISIS-K weiterhin von denselben zwielichtigen Quellen finanziert, die das Chaos in Syrien und Irak anheizen. Der Name selbst ist ein Versuch, in die Irre zu führen, ein Spaltungstrick, der direkt aus dem Spielbuch der CIA stammt.

Das historische „Khorasan“ stammt von den aufeinanderfolgenden persischen Reichen, einem riesigen Gebiet, das sich von Persien und dem Kaspischen Meer bis hin zum Nordwesten Afghanistans erstreckt – und hat überhaupt nichts mit dem salafistischen Dschihadismus und den wahhabitischen Verrückten zu tun, die die Reihen der Terrorgruppe bilden. Außerdem sind diese ISIS-K-Dschihadisten im Südosten Afghanistans, weit weg von den iranischen Grenzen, ansässig, so dass die Bezeichnung „Chorasan“ keinen Sinn ergibt.

Russische, chinesische und iranische Geheimdienste gehen davon aus, dass der „Rückzug“ der USA aus Afghanistan, wie auch in Syrien und im Irak, kein Rückzug, sondern eine Neupositionierung war. Was bleibt, ist die typische, unverfälschte amerikanische Strategie des Chaos, die sowohl direkt (Truppen, die syrisches Öl stehlen) als auch indirekt (ISIS-K) umgesetzt wird.

Das Szenario liegt auf der Hand, wenn man bedenkt, dass Afghanistan das kostbare fehlende Glied von Chinas Neuer Seidenstraße war. Nach dem Rückzug der USA ist Afghanistan nicht nur bereit, sich voll in Pekings Gürtel- und Straßeninitiative (Belt and Road Initiative, BRI) einzubringen, sondern auch als künftiges Vollmitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit (OVKS) und der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) ein wichtiger Knotenpunkt der eurasischen Integration zu werden.

Um sich gegen diese positiven Entwicklungen abzusichern, bleiben die Routinepraktiken des Pentagons und seiner NATO-Tochtergesellschaft in Afghanistan auf der Lauer und sind bereit, die politischen, diplomatischen, wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Fortschritte in dem Land zu stören. Möglicherweise beginnt jetzt ein neues Kapitel im Spielbuch der US-Hegemonie: Closet Forever Wars.

Die eng verbundene SCO

Fünfte Kolumnisten haben die Aufgabe, die neue imperiale Botschaft in den Westen zu tragen. Das ist der Fall von Rahmatullah Nabil, dem ehemaligen Leiter des afghanischen National Directorate of Security (NDS), „des afghanischen Geheimdienstes mit engen Verbindungen zur CIA“, wie die Zeitschrift Foreign Policy schreibt.

In einem Interview mit einer Reihe typischer imperialer Lügen – „Recht und Ordnung zerfallen“, „Afghanistan hat keine Freunde in der internationalen Gemeinschaft“, „die Taliban haben keine diplomatischen Partner“ – macht sich Nabil wenigstens nicht völlig lächerlich.

Er bestätigt, dass ISIS-K immer wieder neue Mitglieder rekrutiert, und fügt hinzu, dass ehemalige afghanische Verteidigungs- und Sicherheitskräfte sich ISIS-K anschließen, weil „sie den Islamischen Staat als bessere Plattform für sich selbst sehen.“

Er hat auch Recht, dass die Taliban-Führung in Kabul „Angst hat, dass die extreme und junge Generation ihrer Kämpfer“ sich ISIS-K anschließen könnte, „die eine regionale Agenda haben“.

Dass Russland „ein doppeltes Spiel spielt“, ist einfach nur dumm. Mit dem Gesandten des Präsidenten, Zamir Kabulov, verfügt Moskau über einen erstklassigen Gesprächspartner, der in ständigem Kontakt mit den Taliban steht und niemals zulassen würde, dass der „Widerstand“, d. h. die CIA-Aktivitäten, in Tadschikistan angesiedelt wird und eine Destabilisierung Afghanistans anstrebt.

Was Pakistan betrifft, so ist es richtig, dass Islamabad „versucht, die Taliban davon zu überzeugen, pro-pakistanische Technokraten in ihr System aufzunehmen“. Aber das ist keine „Gegenleistung für die Lobbyarbeit zur internationalen Anerkennung“. Es geht darum, auf die eigenen Managementbedürfnisse der Taliban zu reagieren.

Die SCO ist sich sehr einig darüber, was sie gemeinsam von den Taliban erwarten. Dazu gehören eine inklusive Regierung und kein Zustrom von Flüchtlingen. Usbekistan zum Beispiel, das für Afghanistan das wichtigste Tor nach Zentralasien ist, hat sich verpflichtet, sich am Wiederaufbau zu beteiligen.

Tadschikistan kündigte seinerseits an, dass China einen 10 Millionen Dollar teuren Militärstützpunkt in der geologisch spektakulären Autonomen Region Gorno-Badachschan errichten wird. Um der westlichen Hysterie entgegenzuwirken, stellte Duschanbe sicher, dass der Stützpunkt im Wesentlichen eine schnelle Spezialeinheit der regionalen Abteilung für die Bekämpfung der organisierten Kriminalität beherbergen wird, die dem tadschikischen Innenminister unterstellt ist.

Dazu gehören rund 500 Beamte, mehrere leicht gepanzerte Fahrzeuge und Drohnen. Der Stützpunkt ist Teil einer Vereinbarung zwischen dem Innenministerium Tadschikistans und dem chinesischen Ministerium für Staatssicherheit.

Der Stützpunkt ist ein notwendiger Kompromiss. Der tadschikische Präsident Emomali Rahmon hat ein ernstes Problem mit den Taliban: Er weigert sich, sie anzuerkennen, und besteht auf einer besseren tadschikischen Vertretung in einer neuen Regierung in Kabul.

Peking seinerseits weicht nie von seiner obersten Priorität ab: die Uiguren der Islamischen Bewegung Ostturkestans (ETIM) mit allen Mitteln daran zu hindern, die tadschikischen Grenzen zu überschreiten und in Xinjiang Unheil anzurichten.

Alle wichtigen SCO-Akteure arbeiten also gemeinsam auf ein stabiles Afghanistan hin. Was die US-Denkfabrik Tankland betrifft, so haben sie vorhersehbarerweise nicht viel von einer Strategie, außer für das Chaos zu beten.