Warum sich die COP26 weigerte, sich mit geplanter Obsoleszenz zu befassen

Die hässliche Wahrheit über „Cap and Trade“ und alle ähnlichen Systeme ist, dass sie die Kohlenstoffemissionen nicht wirklich reduzieren, solange die meisten anderen Faktoren gleich bleiben, schreibt Joaquin Flores

Das Scheitern der UN-Konferenz COP26 in Glasgow war ein Spektakel der Heuchelei, wie es sich für eine sterbende herrschende Klasse gehört. Diese Art von Possen erinnert an den Niedergang des Römischen Reiches, dessen dekadente herrschende Klasse mit den Ursachen der zunehmenden Dezentralisierung und Unzufriedenheit in der Peripherie überhaupt nichts anfangen konnte. Wenn wir also unsere historische Analogie weiterführen, können wir beginnen, eine epochale Katastrophe zu entschlüsseln, mit der die heutige Elite konfrontiert ist.

Der Übergang vom römischen Kaisersystem über die Karolingerzeit zum System des mittelalterlichen Europas war geprägt von einer kontinuierlichen Dezentralisierung der Macht und der Entwicklung von Sklaven und Leibeigenen zu landbesitzenden Bauern.

Boris Johnson trifft im privaten Jumbo-Jet auf der COP26 ein und will mit anderen Staats- und Regierungschefs über Emissionen sprechen

Diese wirtschaftliche Dezentralisierung war mit lokalisierten Machtstrukturen verbunden. So bildeten die römischen Kastelle die Grundlage für das mittelalterliche Burgensystem, und die relative Schwäche dieser Herren und Kleinkönige ging einher mit einer Verbesserung der Rechte und der wirtschaftlichen Macht der Kleinbauernschaft.

Eine Methode zur Wiedereinführung eines Elements der Zentralisierung in diese Strukturen, in den Vatikan in Rom, war daher die Entwicklung der Kirche und die Verfeinerung ihres Systems des Zehnten von einer individuellen Opfergabe zu einer auferlegten und vorgeschriebenen Steuer, die per Gesetz und kollektiv durchgesetzt wurde. Abgesehen von den bedeutenden theologischen und metaphysischen Fragen und Unähnlichkeiten, ist folgendes entscheidend:

Das Kohlenstoffsteuersystem ist ein mystisches System, das nicht durch materielle Wissenschaften oder Belange gerechtfertigt werden kann und stattdessen eine Art „neue Religion“ darstellt, die die historischen Zentren des Kapitals ausgerollt haben, um eine Art von Zehnten auf zunehmend souveräne und dezentralisierte Ecken der Welt zu rechtfertigen.

Die Zahlung des Zehnten ist ebenso wie das Kohlenstoffsteuersystem ein ideologisches Projekt zur Aufrechterhaltung der Macht eines sterbenden Wirtschaftssystems nach dem Niedergang der physischen Strukturen des Imperialismus, die das alte Imperium zusammenhielten.

Die verschiedenen Kohlendioxid-Steuersysteme (Cap and Trade, CAP/ETS usw.) sind kaum mehr als eine Auffrischung eines Zehntensystems.

Wie bei der Kontrolle der Kirche über die Schriftgelehrten und Klöster, verlässt sich der neue Kohlenstoffkult auf sein Monopol über die ererbten Zentren der Wissenserschaffung und -verbreitung, um eine parallele Realität zu schaffen, die eine Zahlung für etwas erfordert, das weder wissenschaftlich noch wirtschaftlich rationalisiert werden kann.

Ebenso könnte man argumentieren, dass der Einfluss der abstrakten Ziele der Kirche zur Bewältigung der hohen Arbeitslosigkeit und der durch diese Zehntsteuer verursachten Inflation beitrug, indem sie zu Kreuzzügen und gegenrationalen Maßnahmen zur Bekämpfung von Seuchen aufrief, die zum vorzeitigen Tod unzähliger „wertloser Esser“ führten.

Dies ist eine Parallele zu den groben neomalthusianischen Lösungen, die von den Eliten in unserer Zeit angeboten werden.

Das Erstaunliche daran? Die gesamte Katastrophe könnte heute vermieden werden, wenn die geplante Obsoleszenz als wirtschaftliche Praxis abgeschafft würde.

Es spielt keine Rolle, wie man zur Klimawissenschaft steht – selbst ein wahrer Gläubiger wäre gezwungen, die Logik der Abschaffung der geplanten Obsoleszenz zu erkennen, wenn das Ziel die Kohlenstoffneutralität wäre.

Die Zahlung des Zehnten aus Bischof Roderiks Werk „Der Spiegel des menschlichen Lebens“ – Holzschnitt, 15. Móra, Budapest, 197 , S. 58

Kohlenstoffreduzierung als Deckmantel für eine düstere Entvölkerungsagenda

Die grundlegende Frage, die das COP26-Bevölkerungsreduktionsprogramm antreibt, das sich als „Kohlenstoffreduktion“ ausgibt, ist daher das schwierige Problem der Überwindung der geplanten Obsoleszenz. Dieses einzige Thema ist fast mehr als jedes andere der endgültige Beweis dafür, dass es keine wirkliche Sorge um die Umwelt gibt und dass die herrschende Klasse ausschließlich auf die Bevölkerungsreduzierung und die Unterdrückung des 3D-Drucks und die Ausrottung einer echten vierten industriellen Revolution ausgerichtet ist.

Dieser letzte Punkt mag viele überraschen, die den Reden von Klaus Schwab und Co. auf dem Weltwirtschaftsforum folgen, die diese Begriffe in ihre neomalthusianische Agenda aufgenommen haben.

Sie verwenden diese Worte so, dass wir sie nicht verstehen können, damit wir nicht dorthin schauen, wo sie ihre wahren Bedeutungen und Implikationen verstecken – in ihren Mündern.

Stattdessen verwenden sie die Worte und Phrasen – 4IR, 3D-Druck, IoT – aber in Wirklichkeit versuchen sie, diese zu untergraben, während gleichzeitig andere Technologien, die völlig zwanghaft und zentralisierend sind, auf die leidenden Gesichter der Massen gestempelt werden.

Wie wir in unserer Arbeit über geplante Obsoleszenz gezeigt haben, wird das Thema der geplanten Obsoleszenz nirgends direkt angesprochen – weder in Schwabs „Covid-19: The Great Reset“ (tatsächlich wird das Gegenteil vorgeschlagen), noch wird es in der SDG-Agenda angesprochen [SDG = „Sustainable Development Goals“, „Nachhaltige Entwicklung, Anm. d. Übersetzers]. Lediglich auf Seite 62 des 250-seitigen Manifests findet sich ein schräger Hinweis auf reparable Produkte und längere Produktlebensdauern. Dies untermauert unseren Vorwurf, dass einer der Punkte des „Great Reset“ eine ernsthafte Reduzierung der menschlichen Bevölkerung ist.

Globaler Widerstand – Die UN und darüber hinaus

Dieselben Technologien, die die drei industriellen Revolutionen im imperialen Kern hervorgebracht haben, wurden später von den Entwicklungsländern genutzt, um ihre physische Wirtschaft zu entwickeln und zu verbessern. Diese Bemühungen standen jedoch in heftigem Widerspruch zu dem zentral gesteuerten Modell der Moderne, einem Zentralismus, der von den Finanziers der Londoner City ausging und durch die Geopolitik des sogenannten Washingtoner Konsenses umgesetzt wurde.

Die Agenda 2030 bietet Lösungen, die zwar einige der gemeinsamen intra- und internationalen Sorgen richtig verstehen, aber von derselben Art von Denken und von denselben Akteuren stammen, die das Problem selbst verursacht haben. Warum sollte jemand diesen Lösungen vertrauen?

Auch diese Frage hat nichts Tiefgründiges oder Rhetorisches an sich. Die rechtschaffene Führung vieler Entwicklungsländer versteht diesen Punkt vollkommen. Sie sind frustriert über das Gaslicht, das von diesen globalistischen Institutionen ausgeht, die Sparmaßnahmen erzwingen, die zu Korruption und Armut führen, während sie gleichzeitig predigen, dass dieselben Länder nicht genug getan haben, um die Transparenz zu erhöhen und die Armut zu bekämpfen.

Echte Souveränität für den so genannten globalen Süden ist eng mit zwei miteinander verbundenen Faktoren verknüpft: der importsubstituierenden Industrialisierung mit Hilfe des 3D-Drucks und einer physischen Wirtschaft, die auf der automatisierten Produktion von Gütern mit extrem langer Lebensdauer basiert. Dies muss das derzeitige Paradigma der geplanten Obsoleszenz mit seinem absichtlich verkürzten Produktlebenszyklus (PLC) beenden. Eine funktionale Brücke zwischen hier und dort ist eine verstärkte Konzentration auf den regionalen Handel, der die regionale Zusammenarbeit fördert und die räumlichen Vorstellungen des Souveräns in Richtung einer wachsenden Multipolarität erweitert.

Anstatt sich auf diese sehr naheliegende Lösung für eine ganze Reihe von Problemen zu konzentrieren, die großzügigerweise in den Zielen der UN-Agenda 2030 angemessen vertreten sind, werden wir auf einen Weg gelenkt, der sich ungerechtfertigterweise auf den Klimawandel konzentriert. Aber Kritiker wie Vance Packard in „The Waste Makers“ (1960) haben das Problem und die Lösung bereits erkannt.

Wir befinden uns daher in einem Wettlauf mit Produktionstechnologien der nächsten Generation, wie dem lokalisierten 3D-Druck (3DP), die letztlich gegen die globalisierte Produktion, gegen die gegenseitige Abhängigkeit und die damit einhergehenden Sicherheitsprobleme in den Lieferketten, wie z. B. Krieg, wirken.

Der Grundgedanke der globalisierten Produktion ist die Ausbeutung von Niedriglohnarbeit und die Aufrechterhaltung der endemischen globalen Ungleichheiten. Da sich jedoch die Produktionstechniken verbessern und mehr Materialien synthetisiert werden können, werden die beiden Triebkräfte dieses Paradigmas – Niedriglohnproduktion und Rohstoffgewinnung – gemeinsam überwunden.

Die Beendigung der geplanten Obsoleszenz und die Beendigung des Klimawandels sind zwei unterschiedliche Paradigmen. Das erste ist mit einem zukunftsorientierten Paradigma verbunden, das ein echtes und nachhaltiges 4IR widerspiegelt, und das zweite ist eine zynische List, um nicht nur die rationale Entwicklung der physischen Wirtschaft, sondern auch die menschlichen Horizonte zu begrenzen.

Die Synthese von Materialien eliminiert die „Kohlenstoffemissionen“, die durch das gesamte gegenwärtige Modell der Ressourcengewinnung erzeugt werden, einschließlich der Emissionen von Hunderten von Millionen von Arbeitern, die ansonsten unnötige Emissionen in vor- und nachgelagerten, globalisierten Lieferketten erzeugen, während der Kohlenstoff-Fußabdruck für die Materialsynthese letztendlich kleiner sein wird. Und das ist nur dann von Bedeutung, wenn die Kohlenstoffemissionen ein wirkliches Problem darstellen, was bestenfalls fraglich ist.

Mit anderen Worten: Wir können diese Emissionen beseitigen, ohne die Menschen zu beseitigen und ohne ihre Lebensqualität einzuschränken. Im Gegenteil, die Überwindung der künstlichen Knappheit in ihrer jetzigen Form würde zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensqualität und der Lebenserwartung führen.

Die Konzentration auf die Verbesserung hypereffizienter Methoden der globalisierten Verteilung geht also an der Sache vorbei, wenn mit relativ gleichwertigen Investitionen in Forschung und Entwicklung bessere Ergebnisse im Bereich der Materialsynthese erzielt werden können. Synthetische Materialien basieren auf Polymeren, die stärker und langlebiger sind als natürliche oder nachwachsende Materialien und zu langlebigeren Produkten führen.

Was ist effizienter als das effizienteste Verteilungssystem? Überhaupt nichts verteilen zu müssen.

Die Nationen sind nicht durch einen Vertrag an die Agenda 2030 gebunden

Sind die meisten UN-Mitgliedsstaaten wirklich „voll dabei“, wenn es um den Klimawandel geht? Die große Mehrheit der Länder, die in das IWF/UN-System des Neokolonialismus eingebunden sind, wartet einfach die Zeit ab, während Alternativen wie die BRICS gegen den Petro-Dollar wachsen.

Die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDG), auch bekannt als Agenda 2030, verwenden die Sprache des Postkolonialismus, um eine neue Art von Neokolonialismus zu stärken. Das System, das hinter diesem Vorstoß zur so genannten „Nachhaltigkeit“ steht, ist in Wirklichkeit nicht nachhaltig, und so sehen die Entwicklungsländer, dass sie es einfach ertragen müssen, bis es schließlich implodiert.

Viele nicht zusammenhängende Umweltprobleme wurden unter dem Begriff „Klimawandel“ subsumiert. Und der Klimawandel wurde dogmatisch mit den Kohlenstoffemissionen verknüpft. Es geht also in erster Linie um Kohlenstoffemissionen, auch wenn dies nur ein einziges Ziel (Ziel 13) unter den 17 Zielen der Agenda 2030 ist.

Ein Blick auf die untenstehende UN-Grafik zeigt, dass die folgenden Ziele eigentlich alle wichtig sind: 6 (Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen); 7 (Erschwingliche und saubere Energie); 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur); 11 (Nachhaltige Städte und Gemeinden); 12 (Verantwortungsvoller Konsum und Produktion); 14 (Leben unter Wasser); 15 (Leben an Land).

Und so ist es von besonderem Interesse, dass Punkt 13, der Klimaschutz (bei dem es sich lediglich um Kohlenstoffemissionen handelt), die Leitlogik hinter all diesen Zielen ist, während es in Wirklichkeit das Versäumnis ist, Ziel 12 (Verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle Produktion) anzugehen, das das gesamte wirtschaftliche, soziale und ökologische Krebsgeschwür dieses Zeitalters darstellt, eine Gefahr, die so klar und gegenwärtig und doch so tief in diesem Paradigma verwurzelt ist, dass der IWF keine Lösung vorschlagen kann, die dieses Problem angehen könnte.

Ziel 12 – verantwortungsvoller Konsum und verantwortungsvolle Produktion – ist die Grundlage für alle anderen Ziele, wenn wir sie ernst nehmen wollen. Nicht das Ziel 13 – Klimaschutz – denn das geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Dieser Punkt wird noch unterstrichen werden.

All dies scheint so schrecklich zu sein – warum also hat die Mehrheit der UN-Mitgliedstaaten unterschrieben? Tatsächlich ist die Agenda 2030 kein Vertrag, sie ist nicht bindend und kein Kriterium für die UN-Mitgliedschaft, und ihre Bestimmungen sind nicht durch den Mechanismus von Verträgen zwischen souveränen Staaten durchsetzbar. Vielmehr wurde sie „im Konsens“ beschlossen, was immer das auch heißen mag. Die Agenda 2030 stellt bestenfalls eine Skizze dessen dar, worauf sich viele UN-Mitgliedsstaaten eines Tages einigen „könnten“.

Daher werden viele Länder ihre eigenen souveränen Ankündigungen machen, diesen oder jenen Teil der verschiedenen Ziele zu erreichen. Darüber wird es viel Presse geben, die zum großen Teil irreführend ist, weil es sich um Entscheidungen handelt, die diese Länder auf eigene Faust getroffen haben. Viele dieser Ziele überschneiden sich bereits mit ihrer eigenen nationalen Agenda (Armutsbekämpfung, sauberes Wasser, Einbeziehung der Geschlechter). Aber sie tun dies aus eigenem Antrieb, und dieser Punkt ist entscheidend.

Die räuberischen multinationalen Konzerne nutzen die Bestimmungen der Agenda 2030 gerne, um das Schreckgespenst der Global Governance und der gemeinsamen Ziele als Rechtfertigung für eine Politik zu benutzen, die die wirtschaftlichen und souveränen Grundlagen der Entwicklungsländer untergräbt.

Die 17 Ziele der Agenda 2030 (SDG) stellen jedoch lediglich einen „Aktionsplan“ dar, zu dem die Länder nicht unabhängig von verschiedenen Vereinbarungen und Verträgen verpflichtet sind, denen sie derzeit oder später zustimmen könnten oder die multinationale Unternehmen einseitig als Handelsbedingung auferlegen könnten (oft mit Unterstützung des IWF), die aber ihre eigenen Namen und rechtlichen Details tragen.

Viele der Anliegen, auf die diese Ziele abzielen, sind die richtigen, auf die sich die Länder konzentrieren sollten, und genau da liegt der Haken. Genau wie bei den 4IR-Zielen stellt die Agenda 2030 diese auf den Kopf und lenkt sie zynisch in Richtung eines neomalthusianischen Völkermords.

Die hässliche Wahrheit über „Cap and Trade“ und alle ähnlichen Systeme, die dies weltweit durchsetzen sollen, ist, dass sie die Kohlenstoffemissionen nicht wirklich reduzieren, wenn die meisten anderen Faktoren gleich bleiben. Zu den anderen Faktoren, die erforderlich sind, damit dieses System annähernd „funktioniert“, gehört die Verringerung der Bevölkerungszahl. Dabei geht es nicht um die Verringerung der Wachstumsrate der Bevölkerung, sondern um die Verringerung der Gesamtbevölkerung in absoluten Zahlen.

Mit anderen Worten: Im Mittelpunkt der 17 SDGs für 2030 steht der Mensch als Hauptverursacher des CO2-Fußabdrucks.

Das Problem dieses Paradigmas überwinden

Wie bei den Indizes für die menschliche Entwicklung und den allgemeinen wirtschaftlichen Belangen greift die Agenda 2030 die berechtigten Sorgen um die Umwelt, die Belastung des Menschen mit krebserregenden Stoffen, Geburtsschäden sowie saubere Luft und sauberes Wasser auf.

Diese werden jedoch unter der Überschrift globale Erwärmung (oder, zur Erklärung von Abkühlungsperioden, „Klimawandel“) subsumiert, und zwar in einer so inkohärenten Weise, dass man nicht über die legitimen Anliegen sprechen kann, ohne gezwungen zu sein, für den Klimawandel einzustehen.

Innovationen, die ein 4IR ermöglichen, wie 3DP, bergen viel Potenzial. Aber es gibt bereits Lösungen für den Produktions-/Ertrags- und Vertriebs-/Kaufzyklus, der die Menschheit angesichts des rasanten Automatisierungsprozesses plagt.

Diese Lösungen sind so einfach wie die Verwendung von qualitativ hochwertigeren Teilen als Ersatz für die „geplanten Defekte“ in bereits existierenden Produkten, wobei alle anderen Produktionsfaktoren unangetastet bleiben.

Wir sind der Meinung, dass es zwar hypothetische Grenzen für das Wachstum gibt, dass aber die größte Einschränkung derzeit darin besteht, dass man nur begrenzt darüber nachdenkt, wie das Wachstum aussieht und welche neuen Möglichkeiten und Entdeckungen es bietet.

Alles in allem können wir feststellen, dass die Überwindung der Verschwendung durch Skaleneffekte nicht das Problem ist, auf das die Elite mit ihrer Konzeption der Agenda 2030 abzielt. Sie wollen eine Art System der subventionierten Warenproduktion beibehalten, wobei die Produkte vielleicht weniger robust sind und durch ein Mietsystem mit Drohnen gemeinsam genutzt werden.

Dies würde die Lebensdauer der Produkte verkürzen, während gleichzeitig weniger Waren produziert werden müssten, was mit dem Mietsystem und einer geringeren Gesamtbevölkerung verbunden wäre.

In einem zähen Gleichgewicht zwischen Bevölkerungsreduzierung und fadenscheinigen Leihgütern schlägt das WEF vor, dass dies zu einem Netto-Rückgang der Kohlenstoffemissionen führen wird. Betrachtet man den zweiten Teil dieses Gleichgewichts, kann man zu dem Schluss kommen, dass der Bevölkerungsrückgang erheblich sein muss, um die Behauptung der Nettoreduktion zu rechtfertigen.

Stattdessen behaupten wir, dass „zwei Köpfe besser sind als einer“, dass die Zunahme der menschlichen Bevölkerung einen multivariaten, nicht-linearen Effekt zur Verbesserung nicht nur der menschlichen Erfahrung, sondern auch ihrer positiven Wechselbeziehung mit der gesamten Noosphäre hat.