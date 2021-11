WEF und Partner setzen ihren Kreuzzug gegen Kryptowährungen fort, während sie sich auf eine Cyber-Pandemie vorbereiten: Perspektive

Der heute veröffentlichte Bericht der vom WEF unterstützten Übung Cyber Polygon 2021 kommt zu dem Schluss, dass Kryptowährungen sehr volatil sind und dass digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und stabile Münzen das Geldsystem stabil halten werden.

Genau vier Monate nachdem Cyber Polygon 2021 stattgefunden hat, wurden die Ergebnisse der Übung zur Vorbereitung auf eine Cyberpandemie und Cybersicherheit veröffentlicht.

„[CBDC und Stablecoins] sind die potenziellen Treiber für die Entwicklung des kommerziellen Bankensektors. Kryptowährungen sind sehr volatil, aber sie erzeugen ein großes öffentliches Interesse an dem Konzept der digitalen Währung“ – Cyber Polygon 2021 Bericht

Laut dem Bericht:

Elektronisches Geld fällt in drei Hauptkategorien: digitale Zentralbankwährungen (CBDC), Stablecoins und Kryptowährungen.

„Die Aufgabe der Zentralbanken ist es, das Geldsystem stabil zu halten. Um dies zu erreichen, müssen die Zentralbanken im Zentrum der Veränderungen im Finanzsektor stehen, sie müssen die Funktionalität des Geldes und der Wirtschaft, die zunehmend digitalisiert wird, erweitern.“

Die Leser von The Sociable werden sich an unsere Berichterstattung über die Veranstaltung im Juli erinnern, in der die Dämonisierung von Kryptowährungen neben der Zentralisierung von Macht und Überwachung als eines der Hauptthemen von Cyber Polygon 2021 hervorgehoben wurde.

Heute hat der Cyber Polygon 2021 Bericht den Kreuzzug gegen Kryptowährungen noch einmal verstärkt.

„Die rasche Verbreitung und die dezentrale Natur digitaler Währungen stellen Finanz- und Steuerbehörden, Kapitalmarktregulierer und die Wirtschaft vor noch nie dagewesene Herausforderungen“ – Matthew Blake, WEF, Cyber Polygon 2021 report

Die nicht gewählten Globalisten des Weltwirtschaftsforums und ihre Partner wollen sicherstellen, dass die Zentralbanken weiterhin die Kontrolle über die Wirtschaft behalten.

Dezentralisierte Kryptowährungen stellen eine Bedrohung für diese Agenda dar.

Laut Matthew Blake, Leiter der WEF-Initiative für Finanz- und Währungssysteme:

„Wir begrüßen die Bemühungen des WEF, digitale Währungen aktiv zu erforschen […], um sicherzustellen, dass die Zentralbanken ihre Rolle als Verwalter der Wirtschaft beibehalten können“ – WEF-Agenda, 2020

Als das WEF im Januar 2020 die Gründung des „Global Consortium for Digital Currency Governance“ ankündigte, lobte der Gründer von ConsenSys, Joseph Lubin, das WEF dafür, dass es dazu beiträgt, dass die Zentralbanken „ihre Rolle als Verwalter der Wirtschaft beibehalten können.“

„Neue Technologien wie Blockchain haben dazu beigetragen, eine Revolution in der Mechanik des Geldes zu katalysieren“, sagte Lubin.

„Wir begrüßen die Bemühungen des WEF, digitale Währungen, einschließlich solcher, die auf Blockchain basieren, aktiv zu erforschen, um Innovationen zu fördern, aber auch sicherzustellen, dass die Zentralbanken ihre Rolle als Verwalter der Wirtschaft beibehalten können“, fügte er hinzu.

„[Digitaler Rubel] wird eine bessere Rückverfolgbarkeit von Zahlungen und Geldflüssen ermöglichen und auch die Möglichkeit erkunden, Bedingungen für die zulässige Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen“ – Alexey Zabotkin, Cyber Polygon 2021

„Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihren Kindern etwas Geld in digitalen Rubeln geben und dann deren Verwendung für den Kauf von Junk Food einschränken“ – Alexey Zabotkin, Cyber Polygon 2021

Regierungen und Zentralbanken mögen die Vorstellung nicht, dass die Bürger sich für ein alternatives Wirtschaftssystem entscheiden können. Sie bevorzugen zentrale Kontrolle und Überwachung.

Die Bank of Russia zum Beispiel erforscht einen erlaubnisbasierten digitalen Rubel, der die Kaufmöglichkeiten einer Person einschränken kann.

Auf der Cyber Polygon 2021 sagte der stellvertretende Gouverneur der Bank von Russland, Alexey Zabotkin, dass der digitale Rubel „eine bessere Rückverfolgbarkeit von Zahlungen und Geldflüssen ermöglichen und auch die Möglichkeit untersuchen wird, Bedingungen für die zulässige Verwendung einer bestimmten Währungseinheit festzulegen“.

Die russische Zentralbankbehörde sagte, dass Eltern ihren Kindern die digitale Währung mit bestimmten Einschränkungen geben könnten, z. B. indem sie ihnen den Kauf von Junk Food verbieten.

„Das wäre eine nützliche Funktion für einen Kunden, und natürlich kann man sich Hunderte von ähnlichen Anwendungsfällen ausdenken“, fügte Zabotkin hinzu.

„Die Bank von Russland wird das zentralisierte Hauptbuch auf der technologischen Plattform der Bank von Russland unterhalten, und alle Transaktionen werden in diesem Hauptbuch aufgezeichnet“ – Alexey Zabotkin, Cyber Polygon 2021

Die digitalen Währungen der Zentralbank können nicht nur mit Berechtigungen programmiert werden, was man kaufen darf, sondern das Ziel ist es, jede einzelne Transaktion aufzuzeichnen.

Wie Zabotkin auf der Cyber Polygon 2021 sagte, „wird die Bank von Russland das zentralisierte Hauptbuch auf der technologischen Plattform der Bank von Russland unterhalten, und alle Transaktionen werden in diesem Hauptbuch aufgezeichnet.“

Das WEF und seine Partner setzen sich für zentralisierte digitale Währungen ein, die leicht zu kontrollieren und zu regulieren sind.

Doch „jedes Mal, wenn Sie eine zentralisierte Finanzanwendung haben, haben Sie die Möglichkeit zu zensieren“, so Meltem Demirors, CSO von CoinShares.

„Bitcoin in seiner reinsten Form ist eine Form des friedlichen monetären Protests“ – Meltem Demirors, 2021

„Es ist sehr wichtig für eine gesunde, freie, demokratische Gesellschaft, dass die Menschen die Möglichkeit haben, finanzielle Transaktionen in Freiheit durchzuführen“ – Meltem Demirors, 2021

In seiner Rede auf einem WEF-Panel zu Kryptowährungen im September 2021 erklärte Demirors den nicht gewählten Globalisten, dass Kryptowährungen wie Bitcoin wichtige Instrumente zur Wahrung der Freiheit und der Menschenwürde seien.

„Bitcoin in seiner reinsten Form ist eine Form des monetären friedlichen Protests“, sagte sie.

Demirors wies darauf hin, dass „totalitäre Regierungen auf der ganzen Welt auf dem Vormarsch sind“ und erklärte, dass Kryptowährungen den Menschen eine Möglichkeit bieten, die Zensur zu umgehen und gleichzeitig den Bürgern die Möglichkeit geben, „an einem alternativen Wirtschaftssystem teilzunehmen, das andere Regeln hat als das von ihrer Regierung vorgegebene.“

„Wir können uns zum ersten Mal dafür entscheiden, aus dem Petrodollar-System auszusteigen, das so viel wirtschaftlichen Schaden, so viel sozialen Schaden und offen gesagt mehr Umweltzerstörung und -schaden verursacht hat als jede andere Technologie“ – Meltem Demirors, 2021

„Es ist sehr wichtig für eine gesunde, freie, demokratische Gesellschaft, dass die Menschen die Möglichkeit haben, finanzielle Transaktionen in Freiheit zu tätigen“, sagte sie.

„Wir können uns zum ersten Mal dafür entscheiden, aus dem Petrodollar-System auszusteigen, das so viel wirtschaftlichen und sozialen Schaden angerichtet hat und, offen gesagt, mehr Umweltzerstörung und -schäden als jede andere Technologie“, fügte Demirors hinzu.

Der Bericht Cyber Polygon 2021 kommt zu dem Schluss, dass „digitale Währungen die Entwicklung der Finanzindustrie fördern, aber einer Regulierung bedürfen, um ihre Stabilität zu gewährleisten“.

Vorbereitungen für eine Cyber-Pandemie

Cyber Polygon 2021 fand am 9. Juli statt und simulierte einen Angriff auf die Lieferkette eines Unternehmensökosystems in Echtzeit.

Vor Cyber Polygon 2021 veröffentlichte das WEF am 18. Januar 2021 ein kurzes Video, in dem es vor einem „Cyber-Angriff mit COVID-ähnlichen Merkmalen“ warnte, der sich „schneller und weiter ausbreiten würde als jeder biologische Virus“.

„Die einzige Möglichkeit, die exponentielle Ausbreitung einer COVID-ähnlichen Cyberangriffsbedrohung zu stoppen, besteht darin, die Millionen anfälliger Geräte vollständig voneinander und vom Internet zu trennen“ – WEF, 2021

Im obigen Video heißt es: „Ein einziger Tag ohne Internet würde unsere Volkswirtschaften mehr als 50 Milliarden Dollar kosten, und das, bevor man die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Schäden in Betracht zieht, die entstehen würden, wenn diese Geräte mit wichtigen Diensten wie dem Verkehr oder dem Gesundheitswesen verbunden wären.“

Außerdem: „Die einzige Möglichkeit, die exponentielle Ausbreitung einer COVID-ähnlichen Cyberangriffsbedrohung zu stoppen“, so das WEF, „besteht darin, die Millionen anfälliger Geräte vollständig voneinander und vom Internet zu trennen.“

„Wir alle kennen das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, das Transportwesen, die Krankenhausversorgung und unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, aber wir schenken ihm immer noch zu wenig Beachtung“ – Klaus Schwab, WEF, 2020

In seiner Eröffnungsrede auf dem Cyber Polygon 2020 warnte der Gründer und Vorstandsvorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, vor einer kommenden „Cyber-Pandemie“, die schlimmer sein werde als die aktuelle globale Krise.

„Wir alle kennen das Schreckensszenario eines umfassenden Cyberangriffs, der die Stromversorgung, das Transportwesen, die Krankenhausversorgung und unsere Gesellschaft als Ganzes zum Erliegen bringen würde, aber wir schenken ihm immer noch zu wenig Aufmerksamkeit“, sagte er.

„Die COVID-19-Krise wäre in dieser Hinsicht eine kleine Störung im Vergleich zu einem großen Cyberangriff.“

Schwab fügte hinzu, dass es „wichtig sei, die COVID-19-Krise als rechtzeitige Gelegenheit zu nutzen, um über die Lehren der Cybersicherheitsgemeinschaft nachzudenken und unsere Unvorbereitetheit auf eine mögliche Cyberpandemie zu verbessern.“

„Ein Mangel an Cybersicherheit ist zu einer klaren und unmittelbaren Gefahr für unsere Gesellschaft weltweit geworden“ – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

„Wir müssen IT-Infrastrukturen bauen, die von Haus aus digitale Antikörper haben, um sich zu schützen“ – Klaus Schwab, Cyber Polygon 2021

Dieses Jahr eröffnete Schwab den Cyber Polygon 2021 mit einer weiteren Warnung:

„Ein Mangel an Cybersicherheit ist zu einer klaren und unmittelbaren Gefahr für unsere Gesellschaft weltweit geworden.“

Er beendete seine Rede mit den Worten:

„Eine der Lehren aus der COVID-19-Pandemie ist auch der Gedanke der Widerstandsfähigkeit.

„Wir müssen uns nicht nur gegen das Virus schützen, sondern auch die Fähigkeit entwickeln, einem Virusangriff zu widerstehen.

„Mit anderen Worten: Masken sind nicht ausreichend. Wir brauchen Impfstoffe, um uns zu immunisieren.

„Das Gleiche gilt für Cyberangriffe. Auch hier müssen wir vom einfachen Schutz zur Immunisierung übergehen.

„Wir müssen IT-Infrastrukturen aufbauen, die von Haus aus über digitale Antikörper verfügen, um sich zu schützen.“

Cyber Polygon wird 2022 wieder stattfinden, ein genauer Termin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.