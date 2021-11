Entlarvung der als HEK 293 bekannten Impfstoffpraxis

Von John O’Sullivan: Er ist CEO und Mitbegründer (mit Dr. Tim Ball) von Principia Scientific International (PSI). John O’Sullivan ist ein erfahrener Wissenschaftsautor und Rechtsanalytiker, der Dr. Ball dabei unterstützte, den weltweit führenden Klimaexperten Michael „Hockeyschläger“ Mann im „Wissenschaftsprozess des Jahrhunderts“ zu besiegen. O’Sullivan gilt als der Visionär, der 2010 die ursprüngliche „Slayers“-Gruppe von Wissenschaftlern gründete, die dann gemeinsam das weltweit erste umfassende Werk zur Entlarvung der Treibhausgastheorie sowie ihr neues Nachfolgebuch verfassten.

Bei den als HEK 293 bekannten Praktiken handelt es sich um Experimente, die erforderlich sind, um eine funktionierende Zelllinie aus einer menschlichen embryonalen Niere für die Entwicklung von Impfstoffen zu erhalten.

Zum besseren Verständnis finden Sie nachstehend einen Auszug aus dem Artikel von A.M. Cardinalli im Crisis Magazine vom Januar 2021, in dem erklärt wird, worum es sich dabei handelt und warum es für die gestellten Anträge relevant ist.

Es mag zwar stimmen, dass Pfizer und Moderna bei der Herstellung ihrer Impfstoffe keine Zellen verwenden, die aus einer Abtreibung stammen. D.h. es werden keine direkt injizierten fötalen Zellen oder deren manipulierte Nachkommen verwendet (obwohl diese Tatsache bei anderen Herstellern anders ist), fehlt die vollständige Information.

Es wird zwar behauptet, dass die aus der Abtreibung stammenden Zelllinien nur zu Testzwecken verwendet wurden, aber das bedeutet immer noch, dass diese so genannten Impfstoffe von der Beteiligung der Abtreibung abhängen. Nach derzeitigem Kenntnisstand stammt die für die Tests verwendete Zelllinie von einer Abtreibung, die bereits vor Jahrzehnten stattgefunden hat.

Wie dieser Auszug jedoch zeigt…

Die bekannteste Zelllinie, HEK 293 genannt, stammt von einer Abtreibung aus den 1970er Jahren. Sie trägt die Bezeichnung 293, weil die Forscher so viele Versuche brauchten, um eine funktionierende Zelllinie zu erhalten. Auch wenn das Verhältnis von Abtreibung zu Versuch nicht genau eins zu eins ist, so sind doch Hunderte von Abtreibungen in das Projekt eingeflossen, auch wenn sie nicht zu einer funktionierenden Zelllinie geführt haben. HEK steht für humane embryonale Niere. Um eine lebensfähige embryonale Niere für diesen Zweck zu gewinnen, müssen ausreichend gesunde Kinder, die alt genug sind, um über ausreichend entwickelte Nieren zu verfügen, lebend aus dem Mutterleib entnommen werden, in der Regel durch einen Kaiserschnitt, und ihre Nieren herausgeschnitten werden. Dies muss ohne Narkose für das Kind geschehen, die die Lebensfähigkeit der Organe beeinträchtigen würde.

Anstatt in der Zeit zwischen Geburt und Tod gehalten, geschaukelt und getröstet zu werden, werden ihnen bei lebendigem Leib Organe entnommen. Es gibt keine Möglichkeit, dass eine Spontanabtreibung zu einer Zelllinie führen könnte (da die Nieren nach dem kurzen Zeitfenster, in dem sie geerntet werden müssen, nicht mehr lebensfähig sind) oder dass ein genialer Forscher einen Weg gefunden hat, aus einer seltenen Tragödie etwas Gutes zu machen, indem er den Körper eines Kindes, das der Wissenschaft gespendet wurde, nachdem es abgetrieben wurde, verwendet. Die vorsätzliche Tötung eines ungewollten Kindes (im Fall von HEK 293 ein kleines Mädchen) erfolgte auf so qualvolle Weise, um ihre Organe für die Forschung zu gewinnen. Die Entnahme ihrer Organe war die unmittelbare Ursache für ihren Tod, vor dem sie ein lebendes Kind außerhalb des Mutterleibs war.

Aufgrund ethischer und religiöser Bedenken sollten die Bürger ihren gewählten Vertretern, die für diese „Impfstoffe“ werben, schreiben und sie auffordern, die folgenden Fragen zu beantworten:

Können Sie beweisen, dass keine der derzeit angebotenen Impfungen etwas mit den Praktiken der HEK 293 zu tun hat?

Wenn Ihr gewählter Beamter diesen Nachweis nicht erbringen kann, fragen Sie ihn:

Welche Maßnahmen werden ergriffen, um Freistellungsbescheinigungen für jene Bürger auszustellen, die alle Impfungen/Impfstoffe ablehnen, die unter Beteiligung des HEK 293 hergestellt wurden – aus moralischen und/oder religiösen Gründen?

Ein ausgezeichnetes Dokument von Pat Swords BE CEng PPSE FIChemE CEnv MIEMA mit dem Titel „Risk Assessment – Travel and Similar Restrictions related to COVID-19“ enthält einen sehr nützlichen Auszug (siehe unten), der für alle Politiker und Impfbefürworter von Bedeutung ist und mit dem sie sich auseinandersetzen sollten.

Auszug: (meine Hervorhebung)

4.8 Impfung „In Artikel 14 der Richtlinie 2000/54/EG über biologische Arbeitsstoffe am Arbeitsplatz heißt es zur „Gesundheitsüberwachung“: „Erforderlichenfalls sollten wirksame Impfstoffe für die Arbeitnehmer, die noch nicht immun sind, zur Verfügung gestellt werden“.

Allerdings sind die Arbeitgeber in diesem Fall verpflichtet, „die empfohlenen Verhaltensregeln in Anhang VII zu berücksichtigen“. Dieser wiederum schreibt vor, dass „die Arbeitnehmer über die Vor- und Nachteile sowohl der Impfung als auch der Nichtimpfung informiert werden sollten“.

In Abschnitt 4.3 wurde bereits auf die „wissenschaftliche Methode“ und ihre Rolle bei der Arzneimittelprüfung hingewiesen. Obwohl die Pharmaindustrie die besten wissenschaftlichen Ressourcen einsetzt, werden jedes Jahr nur 20 bis 25 neue Medikamente zugelassen, und etwa 70 % scheitern in den abschließenden klinischen Studien der Phase III.

Bei herkömmlichen Arzneimitteln ist der Wirkstoff nur für eine begrenzte Zeit im Körper vorhanden, bevor er auf natürliche Weise abgebaut und ausgeschieden wird. Die therapeutische Wirkung und ihr Erfolg oder Misserfolg zeigen sich in diesem kurzen Zeitraum.

Impfstoffe sind von Natur aus anders, stattdessen wird das körpereigene Immunsystem so stimuliert, dass es irgendwann in der Zukunft, wenn es dem betreffenden Krankheitserreger ausgesetzt ist, zu einer verstärkten Immunreaktion kommt, die die Entwicklung der Krankheit verhindert.

Im Jahr 1798 schien Edward Jenner (Bild oben) zu entdecken, dass Kuhpocken gegen die weitaus tödlicheren Pocken immun machen, und damit war das Prinzip der Impfung entdeckt. Das wissenschaftliche Verständnis des Immunsystems befindet sich jedoch noch in einem frühen Stadium, und obwohl erfolgreiche Impfstoffe durch „Versuch und Irrtum“ entstanden sind, gibt es immer noch erhebliche Unbekannte. Nicht zuletzt deshalb, weil im Gegensatz zu herkömmlichen Arzneimitteltests die Auswirkungen, ob positiv oder nicht, über einen viel längeren Zeitraum hinweg auftreten.

Noch schlimmer ist, dass während der aktuellen „Pandemie“ eine wachsende Zahl von Wissenschaftlern und Forschern (wie hier dargestellt) das Konzept der Keimtheorie selbst in Frage stellt und vermutet, dass die Virologie auf Irrtum und Gruppendenken beruht.

Im November 2020 gewann ein 15-jähriger Junge vor dem irischen High Court einen großen finanziellen Vergleich, weil er nach der Verabreichung des Schweinegrippe-Impfstoffs Pandemrix im Jahr 2009 an Narkolepsie (Schlafkrankheit) erkrankt war. Etwa 80 weitere Fälle sind vor den irischen Gerichten anhängig.

Narkolepsie ist eine Störung des Immunsystems, und die retrospektive Analyse der Einführung des Pandemrix-Impfstoffs zeigte, dass das Wissen über das Immunsystem unzureichend war.

Die Welt ist nicht perfekt, aber es ist sehr besorgniserregend, dass viele Mediziner offenbar nicht aus diesem Vorfall gelernt haben. Im Jahr 2009 erklärte der leitende Mediziner des Gesundheitsministeriums, Dr. Tony Holohan, dass Pandemrix „ein sehr gutes Sicherheitsprofil“ habe. Er fügte hinzu, es sei sehr wichtig, dass junge Menschen in Risikogruppen so schnell wie möglich geimpft werden. „Wir zögern nicht, es zu empfehlen“.

Im Jahr 2021 erklärte der Chef der Gesundheitsbehörde HSE (Health Services Executive) Paul Reid, es sei „unentschuldbar“, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen, die mit Patienten arbeiten, sich nicht impfen lassen. Als Reaktion auf einen Allgemeinmediziner, der erklärte, er würde seinen Patienten den Impfstoff nicht verabreichen, sagte Reid, es sei „ziemlich schockierend“, dass ein Arzt eine solche Vorgehensweise wähle.

Der betreffende irische Arzt, Dr. Waters, bestätigte, dass er den Impfstoff nicht verabreichen würde, weil er ihn für unzuverlässig und unnötig hält. „Mein Problem ist in erster Linie, dass ich die Pathogenität von Covid nicht für ausreichend hoch halte“.

Dies ist eine durchaus verständliche Haltung, denn die Grippe trifft alte und gebrechliche Menschen schwer, während jüngere und fittere Menschen, wenn überhaupt, nur begrenzte Auswirkungen zu spüren bekommen, und das ist bei COVID als Influenza-Variante nicht anders. Wie sich herausstellte, hatte die Schweinegrippe im Jahr 2009 als Influenza nur sehr begrenzte Auswirkungen. In Schweden jedoch, wo die Behörden ebenfalls für Pandemrix warben, ließen sich 60 % impfen, und die schwedische Pharmazeutische Versicherung hat bisher 440 von 702 Anträgen auf Narkolepsie genehmigt und insgesamt 9,8 Mio. EUR ausgezahlt.

Wie Pandemrix wurden auch die aktuellen COVID-19-Impfstoffe im Eiltempo entwickelt, mit Notfallgenehmigung und staatlichen Entschädigungen. Daher genießen die Pharmaunternehmen Immunität vor Rechtsansprüchen.

Der wichtigste COVID-19-Impfstoff, der von Pfizer/Moderna hergestellt wird, basiert auf einer neuen mRNA-Genveränderungstechnologie. Ob man es will oder nicht, es handelt sich um ein gigantisches Experiment, dessen Ergebnis sich erst mit der Zeit herausstellen wird, wenn die Wissenschaft ein besseres Verständnis der Autoimmunreaktionen des Körpers entwickelt, zu denen auch die Narkolepsie gehört. Viele, die an COVID-19 starben, starben an einem „Zytokinsturm“, d. h. an einer Überreaktion des körpereigenen Immunsystems.

Wie in Abschnitt 1 dargelegt, steht das Risiko im Verhältnis zum Nutzen. Warum sollte man also ein Risiko mit einem solchen Impfstoff eingehen, wenn man sich in einer Altersgruppe befindet, in der die Auswirkungen von COVID-19 sehr begrenzt sind. In älteren Altersgruppen, insbesondere in der Altersgruppe 70+, kann dieses Risiko-Chancen-Profil anders aussehen. Mit zunehmendem Alter wird jedoch das körpereigene Immunsystem schwächer, Impfungen sind weniger wirksam und es dauert länger, sich von einer Krankheit zu erholen. Da die Grippe schnell mutiert, war die frühere Entwicklung von Grippeimpfstoffen in erster Linie eine fundierte Schätzung des wahrscheinlichen Stammes, der im nächsten Winter auftreten wird. Der Erfolg dieser Methode lag bestenfalls bei 50 %.

Menschen sterben an Altersschwäche, wofür es viele Gründe gibt. Was die Frage betrifft, ob Impfstoffe das Elixier sind, das dies verhindern kann, so gibt es bisher nur wenige Beweise.

Bei Principia Scientific International (PSI) sind wir generell der Ansicht, dass wir diese „Impfstoffe“ NICHT akzeptieren werden, weil:

(a) kein Goldstandard-Isolat des Virus von irgendeiner Regierung nachgewiesen wurde (siehe hier)

(b) der PCR-Test für das Virus untauglich ist (siehe hier)

(c) die „Impfstoffe“ nicht als solche zugelassen sind, sondern nur für den Notfalleinsatz (siehe hier)

(d) die „Impfstoffe“ sind anerkanntermaßen nicht sehr wirksam (siehe hier)

(e) die Arzneimittelhersteller sind nicht gesetzlich haftbar für unerwünschte Ereignisse (siehe hier)

(f) billige, alternative Behandlungsmethoden leicht verfügbar sind (siehe hier)

Bei der IÖD sind wir von Natur aus skeptisch gegenüber Behauptungen von Medien, Regierungen und Unternehmen. Wir empfehlen, niemandem zu vertrauen und eigene Nachforschungen anzustellen, um besser informiert zu sein und eigene Risikoeinschätzungen zu treffen.

Wie ein altes Sprichwort besagt: Vorbeugen ist immer besser als heilen. Bauen Sie Ihre natürliche Immunität auf, indem Sie sich gesund ernähren, regelmäßig Sport treiben und die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie Vitaminen, CBD usw. in Betracht ziehen.