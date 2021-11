Trotz Einführungen von Impfpässen steigen die COVID-Fälle in ganz Europa stark an

Trotz der Einführung von Impfpässen und auch hoher Impfraten in vielen der betroffenen Länder steigen die COVID-Fälle in ganz Europa wieder an.

Die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in Deutschland hat zum ersten Mal die 50.000er-Marke überschritten, und die Behörden drängen darauf, zusätzlich zu den bereits bestehenden Beschränkungen weitere zu erlassen, die sich nicht bewährt haben.

Will Jones schreibt: Im Spätherbst ist in Europa ein sprunghafter Anstieg der gemeldeten Covid-Infektionen zu verzeichnen, mit Spitzenwerten in Österreich, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, der Schweiz und Norwegen sowie möglichen Anfängen in Frankreich, Portugal und Italien. Und das, obwohl in den meisten dieser Länder, darunter Deutschland, die Niederlande, Österreich, die Schweiz, Italien und Frankreich, eine hohe Durchimpfungsrate und eine starke Verwendung von Impfpässen zu verzeichnen ist.

Jones weist darauf hin, dass es keine neue Variante des Virus gibt, die den Anstieg verursacht, und dass praktisch alle diese Länder bereits einen Anstieg aufgrund der Delta-Variante erlebt haben.

Da alle diese Länder relativ hohe Impfraten haben, kann man nur vermuten, dass der neue Schub teilweise auf die nachlassende Wirksamkeit der Impfstoffe zurückzuführen ist.

Wie die hessenschau berichtete:

Nach dem Corona-Ausbruch bei einem Chorkonzert in Freigericht (Main-Kinzig) haben sich mehr Menschen angesteckt als bisher bekannt: Mindestens 35 Menschen wurden nach Angaben vom Donnerstag positiv getestet. Zuvor war man erst von 18 und dann von 24 infizierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie Gästen ausgegangen.

Die Veranstaltung hatte nach 2G-Regeln stattgefunden. Das heißt, es waren nur Geimpfte und Genesene zugelassen. Das Gesundheitsamt des Kreises hatte alle Beteiligten aufgerufen, „besonders sensibel auf mögliche Erkältungssymptome bei sich zu achten“. Quelle

Mit anderen Worten, der Ausbruch ereignete sich bei einer Veranstaltung, bei der die überwiegende Mehrheit der Teilnehmer vollständig geimpft war.

Ein Land, in dem die Zahl der COVID-Fälle und -Todesfälle im Vergleich zu anderen europäischen Ländern niedrig ist, ist Schweden, das nie eine strenge Sperre verhängt hat und weder ein Impfpassprogramm noch eine Maskenpflicht kennt.

Man könnte meinen, dass dies eine Lehre sein könnte.

Aber anscheinend ist die Existenz der „Herdenimmunität“ jetzt eine „gefährliche Verschwörungstheorie“.

Most EU 🇪🇺 countries have mask mandates and draconian Covid passports.



Sweden 🇸🇪 has none of that, and has declared that the pandemic is over (zero restrictions of any kind).



The result? 👇



_ pic.twitter.com/XlJC9y1VgC