Das Rätsel ist gelöst: Es ist an der Zeit, die Herkunft von COVID-19 zu klären

Von Paul D. Thacker

Die Verantwortung beginnt bei Peter Daszak von der EcoHealth Alliance und endet bei den Behördenvertretern, die seine rücksichtslose Virusforschung finanziert und verteidigt haben.

Der heutige Gastbeitrag stammt von David Robertson, der sich mit der Irreführung der Öffentlichkeit und dem Abwälzen der Verantwortung auf die Wissenschaft befasst, einschließlich möglicher Versuche, einen Sündenbock für die rücksichtslose, vom NIH finanzierte Virusforschung am Wuhan Institute of Virology zu finden.

Als der Unterausschuss des Repräsentantenhauses zur Coronavirus-Pandemie kürzlich eine Anhörung abhielt, wurden die Zuschauer Zeuge eines erstaunlichen Schauspiels. Zum ersten Mal in der Geschichte des Unterausschusses zeigten die Demokraten Interesse daran, dem Ursprung der Pandemie auf den Grund zu gehen, und begannen, den einzigen Zeugen aggressiv zu befragen: Den Präsidenten der EcoHealth Alliance, Peter Daszak.

Daszak ist ein Hauptkandidat für die Schuld an einem möglichen Laborunfall in Wuhan, und zwar aus einem offensichtlichen Grund: Seine von den NIH finanzierte gemeinnützige Organisation hat unmittelbar vor dem Ausbruch der Pandemie in Wuhan am Wuhan Institute of Virology (WIV) rücksichtslose Forschung mit unzureichenden Sicherheitsvorkehrungen betrieben. Diese Tatsache ist seit langem bekannt.

Anthony Fauci und andere Virologen erklärten dies bereits im Februar 2020 in privaten E-Mails, bevor sie sich daran machten, all dies zu vertuschen. Daszak jedoch weicht seit Jahren Fragen zu diesem Thema aus.

Die Antworten von Daszak auf die Fragen des Unterausschusses haben die Demokraten nicht gerade mit Zuversicht erfüllt. “Ich bin nach wie vor ernsthaft besorgt darüber, dass Sie, Dr. Daszak, den Fragen dieses Ausschusses ausweichen, um Konsequenzen zu vermeiden”, sagte das ranghöchste Mitglied der Demokraten, Raul Ruiz, in seinem Schlusswort. “Es ist wichtig, dass Sie und Ihre Organisation zur Rechenschaft gezogen werden.”

In einem bezeichnenden Beispiel behauptete Daszak, dass er sich in einem Brief aus dem Jahr 2020, den er in The Lancet inszenierte, um Behauptungen über einen möglichen Unfall im Wuhan-Labor als “Verschwörungstheorien” abzutun, ausschließlich auf die haarsträubenden Ideen bezog, dass SARS-CoV-2 aus Schlangen-DNA hergestellt worden sei oder HIV-Virus-Inserts enthalten habe. In der Zeitschrift The Lancet ging Daszak jedoch nicht auf diese beiden Aspekte ein.

“Wir stehen zusammen, um Verschwörungstheorien, die nahelegen, dass COVID-19 keinen natürlichen Ursprung hat, aufs Schärfste zu verurteilen”, heißt es in dem Brief in The Lancet einfach.

Daszak verheimlichte in diesem Brief auch seine Verbindungen zur WIV, ein Akt der Täuschung, der The Lancet dazu zwang, seine Erklärung zum Interessenkonflikt zu überarbeiten, und Lancet-Herausgeber Richard Horton dazu zwang, diesen Lapsus in der Ethik der Zeitschrift dem britischen Parlament zu erklären. Bis heute enthält diese Erklärung keinen Hinweis auf seine Verbindungen zur WIV.

Ein Mitarbeiter eines demokratischen Kongressabgeordneten witzelte über Daszaks jüngste Versuche, zu erklären, was er in einer führenden medizinischen Fachzeitschrift geschrieben hatte: “Es ist vielleicht möglich, dass Sie Themen so formulieren, wie es für Sie am günstigsten ist, und weniger so, wie es der Wissenschaft gerade passt.”

Endlich, so scheint es, sind die Politiker auf beiden Seiten der Kluft neugierig genug, um schwierige Fragen zu stellen. Fragen, die Virologen und NIH-Beamte seit dem Beginn der Pandemie vor über vier Jahren ignorieren und ablenken konnten, um die Weltöffentlichkeit in die Irre zu führen.

Es besteht jedoch die Gefahr, dass sich die Ermittler damit begnügen, die Schuld ausschließlich Daszak und der EcoHealth Alliance in die Schuhe zu schieben. Peter Daszak zum Sündenbock zu machen, würde die Wissenschaftler und institutionellen Geldgeber, die seine rücksichtslose Forschung in Wuhan ermöglicht haben, nicht zur Verantwortung ziehen.

Unabhängig von der Verantwortung, die Daszak und die Forscher in Wuhan für die Pandemie tragen mögen, haben einige der prominentesten Beamten und wissenschaftlichen Einrichtungen in der biomedizinischen Forschung diese Experimente finanziert und gefördert. Einige dieser Beamten haben die Öffentlichkeit dann konsequent über die Möglichkeit getäuscht, dass von US-Behörden finanzierte Forschung zur Entstehung von SARS-CoV-2 beigetragen haben könnte.

Einen Tag vor der Aussage von Daszak berichtete Vanity Fair über eine bisher unveröffentlichte Kongressaussage des Virologen Ralph Baric von der University of North Carolina. Baric gilt als der weltweit führende Virologe für Coronaviren und ist dafür bekannt, dass er Techniken zur Synthese neuartiger Viren, einschließlich Coronaviren, entwickelt hat.

Baric ist auch für seine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der WIV bekannt, die ebenfalls chimäre Viren entwickelt hat. Aus E-Mails geht hervor, dass er als Ghostwriter an einem Aufsatz mitgewirkt hat, der in den ersten Monaten der Pandemie weit verbreitet war und in dem Menschen beschuldigt wurden, eine “Verschwörungstheorie” zu verbreiten, wonach die Pandemie durch einen Laborunfall in Wuhan ausgelöst worden sein könnte.

“Ich möchte nicht als jemand zitiert werden, der vor der Veröffentlichung einen Kommentar abgegeben hat”, schrieb Baric den Autoren des Aufsatzes per E-Mail. Nachdem er darum gebeten hatte, seine Hilfe zu verbergen, übermittelte Baric den Text in geänderter Form. “Ich denke, die Community muss diese Leitartikel schreiben und ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen.”

Im Jahr 2018, ein Jahr bevor SARS-CoV-2 zum ersten Mal Menschen infizierte, arbeiteten Baric, Daszak und WIV-Forscher an einem Forschungsvorschlag für ein Projekt des Verteidigungsministeriums mit dem Namen DEFUSE. Im Rahmen des DEFUSE-Projekts sollte ein chimäres Virus geschaffen werden, dessen Eigenschaften denen von SARS-CoV-2 bemerkenswert ähnlich sind. Das Pentagon lehnte das Projekt ab, aber es wird weiterhin spekuliert, dass die Forschung dennoch durchgeführt werden könnte.

Jüngste Dokumente, die durch einen Antrag auf Informationsfreiheit freigegeben wurden, machen deutlich, dass Daszak einen Teil der DEFUSE-Arbeiten zur Entwicklung chimärer Viren bei der WIV durchführen lassen wollte. Dies hätte zwar Zeit und Kosten gespart, aber die Gefahr eines Laborunfalls erhöht, da diese Studien unter mangelhaften BSL2-Biosicherheitsbedingungen durchgeführt worden wären.

Baric reagierte auf diesen Vorschlag mit dem Hinweis, dass in den Vereinigten Staaten “diese rekombinanten SARS CoV unter BSL3, nicht BSL2, untersucht werden”. Forscher in den USA, so warnte Baric, würden “wahrscheinlich ausflippen”, wenn sie wüssten, dass Wissenschaftler an der WIV unter unzureichenden BSL2-Bedingungen mit solchen Viren herumspielen würden.

Diese Diskussionen fanden etwa eineinhalb Jahre vor dem Ausbruch eines neuartigen Coronavirus statt, der nur wenige Kilometer von der WIV entfernt entdeckt wurde. Die E-Mails wurden jedoch bis vor wenigen Monaten vor der Öffentlichkeit verborgen.

Eine weitere aufgedeckte E-Mail von Baric an Daszak zeigt, dass Baric sich noch lange nach Beginn der Pandemie Sorgen über die mangelhaften Biosicherheitsstandards bei der WIV machte. “Sie können glauben, dass dies eine angemessene Eindämmung war, wenn Sie wollen, aber erwarten Sie nicht, dass ich das glaube”, schrieb Baric im Mai 2021 an Daszak. “Außerdem beleidigen Sie nicht meine Intelligenz, indem Sie versuchen, mich mit diesem Blödsinn zu füttern”.

In einer privaten Anhörung vor dem Unterausschuss zu Beginn dieses Jahres wiederholte Baric seine Besorgnis über mangelhafte Biosicherheitsstandards bei der WIV und sagte aus, dass ein Leck im Labor in Wuhan nicht ausgeschlossen werden kann, “weil sie mit BSL-2 arbeiten”.

Barics Aussage enthielt eine weitere kritische Erkenntnis.

Auf die Frage, ob die EcoHealth Alliance vor der Pandemie am WIV an der Gewinnung von Funktionsviren gearbeitet hat, schwankte er bei der Interpretation des Begriffs “Gewinnung von Funktionsviren”. Das Weiße Haus unter Obama beendete diese Art von gefährlicher Forschung 2014, sehr zum Leidwesen von Baric, obwohl es gewisse Schlupflöcher gab, und das Moratorium wurde 2017 aufgehoben.

In Anlehnung an die semantischen Spiele, die bereits zu diesem Thema gespielt wurden, deutete Baric an, dass die NIH-Finanzierung für die Virusforschung der EcoHealth Alliance am WIV möglicherweise vom Moratorium ausgenommen sei, erklärte dann aber: “Aber ist es ein Funktionsgewinn-Phänotyp? Auf jeden Fall. Das kann man nicht bestreiten.”

Barics Aussage steht im Widerspruch zu Anthony Faucis Behauptung – unter Eid vor dem Kongress -, dass die NIH “niemals und auch jetzt nicht die Funktionserweiterungsforschung am Wuhan Institute of Virology finanziert hat”.

Daszak sah zweifellos einen Zusammenhang zwischen dem Moratorium für die Funktionserweiterung und seinen eigenen Forschungsinteressen am WIV. In einer E-Mail an einen NIH-Projektbeauftragten schrieb Daszak 2016: “Wir sind sehr froh zu hören, dass unsere Gain-of-Function-Finanzierungspause aufgehoben wurde.”

Warum hat Baric, der weltweit führende Experte für Coronaviren, sich privat empört, aber öffentlich über die gefährlichen Biosicherheitsstandards bei der WIV und seine wissenschaftliche Ansicht, dass ein Laborunfall die Pandemie verursacht haben könnte, geschwiegen? Warum hat er sein persönliches Wissen und seine Beteiligung an dem DEFUSE-Vorschlag nicht erklärt? Dieses merkwürdige Schweigen sowie seine Aussage, die im Widerspruch zu Faucis beeideter Aussage vor dem Kongress steht, lassen viele Fragen offen.

Warum wussten fünfzehn US-Regierungsbehörden von dem DEFUSE-Vorschlag, ein gefährliches Virus ähnlich wie SARS-CoV-2 zu entwickeln, und haben es versäumt, die Öffentlichkeit zu warnen, so dass jemand im Verteidigungsministerium gezwungen war, es an die Medien weiterzugeben?

Warum hat sich das Office of National Intelligence weiterhin der Anordnung von Präsident Biden widersetzt, bestimmte Geheimdienstdaten freizugeben, einschließlich der Beweise, dass drei WIV-Mitarbeiter im Herbst 2019 an Symptomen erkrankten, die mit COVID-19 übereinstimmen?

Warum haben die US-Geheimdienste bis jetzt nicht die Behauptungen aufgeklärt, dass die CIA ihre eigenen Analysten bestochen hat, um ihre Einschätzung der Herkunft des Virus zu ändern?

Diese – und viele, viele mehr – sind allesamt ungelöste Fragen, die Peter Daszak nicht beantworten kann, was bedeutet, dass die Verantwortung zwar bei ihm beginnt, aber nicht bei ihm endet.

Bedeutet die harsche Befragung von Daszak durch die Demokraten, dass wir einen Wendepunkt in der Untersuchung der Herkunft von COVID erreicht haben? In den vergangenen vier Jahren haben sich einflussreiche Wissenschaftler abgesprochen, um die Öffentlichkeit in die Irre zu führen und jeden, der Fakten und E-Mails ausgräbt, als “Verschwörungstheoretiker” abzustempeln – und sogar akademische Kritiker ins Visier zu nehmen, indem sie Beschwerden bei ihren Universitäten einreichen. Unterstützt wurden sie dabei von den Mainstream-Medien, die eine verzerrte Berichterstattung lieferten und unbequeme Fakten ignorierten, um die von den Experten bevorzugten Narrative zu untermauern.

So kann es nicht weitergehen. Der Spuk ist vorbei.

Der Großteil der Weltöffentlichkeit ist seit Langem der Meinung, dass ein Laborunfall die plausibelste Erklärung für die Entstehung von SARS-CoV-2 ist. Neben einigen prominenten Experten ließen sich auch Menschen außerhalb der Wissenschaft von der unaufhörlichen Flut irreführender Medienberichte nicht überzeugen. Das hätten sie auch nicht machen sollen.

Die Vorstellung, dass jeder ein “Verschwörungstheoretiker” sei, weil er offensichtliche Fragen über den Ausbruch eines neuartigen Coronavirus wenige Kilometer von einem Labor, das sich mit Coronaviren befasst, stellt, wird wahrscheinlich als eine der Ursünden der COVID-Ära in Erinnerung bleiben. Dies wird umso eklatanter durch die Tatsache, dass Mitarbeiter der US-Botschaft in China im Jahr 2018 zweimal Beamte in Washington gewarnt haben, dass die “Arbeit der WIV an Fledermaus-Coronaviren und deren potenzielle Übertragung auf den Menschen ein Risiko für eine neue SARS-ähnliche Pandemie darstellt.”

Anthony Fauci wird bald wieder vor dem Kongress erscheinen, was ihm eine weitere Gelegenheit bietet, Fragen über den Ursprung von COVID auszuweichen, wie er es in der Vergangenheit getan hat. Aber sobald Fauci vereidigt ist, werden sowohl Republikaner als auch Demokraten die Gelegenheit haben, der Öffentlichkeit das zu geben, was sie verdient: eine schonungslose, transparente Untersuchung, wie diese Pandemie entstanden ist.

Alles andere als vollständige Transparenz wird die Forscher und ihre Aufseher ermutigen, ihre rücksichtslose Forschung fortzusetzen, die von Institutionen finanziert wird, die sich weiterhin vor der Rechenschaftspflicht drücken und sich selbst schützen wollen, anstatt uns.

Alternativ kann der Kongress Fauci mit unbedarften Fragen löchern, Daszak als Sündenbock dastehen lassen und in einer weiteren öffentlichen Scharade, die niemanden überzeugen wird, einen vorgetäuschten Sieg verkünden.

David Robertson hat kürzlich im Rahmen des Programms für Wissenschaftsgeschichte an der Princeton University promoviert. Er hat bereits für The Washington Post, The BMJ, The Boston Globe, STAT und The American Journal of Public Health über COVID-19 geschrieben.