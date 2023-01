Das Rennen um die Anklage: Der Krieg mit der WHO ist es wert, gekämpft zu werden

Dr. Joseph Sansone

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und offenbar auch die Biden-Regierung sind aktiv damit beschäftigt, die Regierung der Vereinigten Staaten und die Regierungen aller Bundesstaaten, aus denen die Vereinigten Staaten bestehen, zu stürzen. Der Experte für Biowaffen und internationales Recht, Dr. Francis Boyle, hat kürzlich darauf hingewiesen, dass der Wortlaut des aktuellen WHO-Vertrags so ausgelegt ist, dass er sofort in Kraft tritt, sobald die Delegation der Biden-Regierung den Vertrag unterzeichnet. Damit wird der Senat der Vereinigten Staaten umgangen. Ich würde behaupten, dass dies im Wesentlichen ein Umsturz der Regierung der Vereinigten Staaten ist und dass die Kollaborateure Hochverrat an den Vereinigten Staaten und den einzelnen Staaten, die die Vereinigten Staaten bilden, begehen. Noch wichtiger ist, dass das gesamte Konzept der Bill of Rights und der individuellen Freiheit zuwiderläuft, da es eine globale biomedizinische Tyrannei errichtet.

Der Vertrag wird der WHO offenbar die Befugnis geben, in den Mitgliedsländern zu operieren, um amerikanische Bürger zu impfen, unter Quarantäne zu stellen usw. Ich sage anscheinend, weil die Verhandlungen über den Vertrag im Februar beginnen werden. Der Vertrag zielt darauf ab, eine globale biomedizinische Tyrannei zu schaffen. Wie in dem oben verlinkten Video erwähnt, gibt es Berichten zufolge einen Plan, um die Zeit der Verabschiedung des WHO-Vertrages eine weitere Biowaffe freizusetzen. Ich denke, das nennt man Anreiz. Rechtsanwalt Thomas Renz hat ebenfalls berichtet, dass Insider sagen, dass eine weitere Biowaffe zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Vertrages freigesetzt werden soll.

Die WHO ist nicht nur eine Bedrohung der nationalen Sicherheit, sie ist eine internationale terroristische Organisation und muss gestoppt werden. Ihre Handlungen stellen eine Bedrohung für die Vereinigten Staaten und jeden einzelnen Staat dar, zu dem die Vereinigten Staaten gehören, sowie für jeden einzelnen Menschen in diesen Staaten. Jede nicht staatliche Organisation, die versucht, die Souveränität der Vereinigten Staaten sowie die individuellen Rechte und die grundlegende Autonomie der Amerikaner an sich zu reißen, ist eine terroristische Organisation und muss bekämpft werden.

Ich würde argumentieren, dass ein Vertrag, selbst wenn er vom Senat ratifiziert wird, der eklatant gegen die Bill of Rights verstößt, ohnehin verfassungswidrig und ungültig ist. Doch wenn der Vertrag erst einmal unterzeichnet ist und die Bundesregierung sich an die WHO hält, welche Möglichkeiten des Widerstands wird es dann noch geben? Werden die Gouverneure in der Lage sein, sich gegen föderale und internationale Eingreiftruppen zu wehren?

Sie können den Entwurf hier lesen.

Er enthält bedrohliche Formulierungen. Auf Seite 23 heißt es zum Beispiel:

Artikel 16. Stärkung der Pandemie- und Gesundheitskompetenz 1. Die Vertragsparteien [sollen]/[sollten] die Wissenschaft, die öffentliche Gesundheit und die Pandemiekompetenz sowie den Zugang zu Informationen über Pandemien und ihre Auswirkungen verbessern und gegen falsche, irreführende, fälschliche oder desinformierende Informationen vorgehen, auch durch Förderung der internationalen Zusammenarbeit.

Das ist richtig, obwohl der erste Verfassungszusatz Ihre Rede außerhalb der Zuständigkeit der Regierung stellt, glaubt die WHO, dass sie Ihre Rede einschränken und ein Schiedsrichter der Wahrheit sein kann. Denken Sie daran: Wenn man es nicht infrage stellen kann, ist es keine Wissenschaft.

Der One-Health-Ansatz von Artikel 17 ist ebenso beunruhigend. Natürlich ist die Vorstellung, dass es nur einen einzigen Ansatz für die Gesundheit geben sollte, unethisch und kann wahrscheinlich als Kunstfehler, wenn nicht sogar als offenes Fehlverhalten eingestuft werden:

(d) Entwicklung und Umsetzung eines nationalen One-Health-Aktionsplans zur Bekämpfung der Antibiotikaresistenz, der den Umgang mit antimikrobiellen Mitteln im Human- und Tierbereich verbessert, den Verbrauch optimiert, die Investitionen in neue Arzneimittel, Diagnoseinstrumente, Impfstoffe und andere Maßnahmen erhöht und einen gerechten und erschwinglichen Zugang zu ihnen fördert, die Infektionsprävention und -kontrolle im Gesundheitswesen stärkt und den Entwicklungsländern technische Unterstützung bietet.

In diesem Abschnitt hat es die WHO auch geschafft, die Aneignung von Privateigentum in das Naturphänomen Klimawandel einzubeziehen:

(i) Maßnahmen zur Identifizierung und Einbeziehung von Triebkräften für das Auftreten von Krankheiten an der Schnittstelle Mensch-Tier-Umwelt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Klimawandel, Landnutzungsänderungen, Handel mit Wildtieren, Wüstenbildung und Antibiotikaresistenz, in die einschlägigen Pandemiepräventions- und -bereitschaftspläne.

Aber keine Sorge. Auf Seite 12 wird auf die Souveränität verwiesen und gesagt: „vorausgesetzt, dass Aktivitäten, die innerhalb ihrer Hoheitsgewalt oder Kontrolle liegen, anderen Staaten und ihren Völkern keinen Schaden zufügen“. In den Grundsätzen ist bereits ein kollektivistisches Argument enthalten, um die Einhaltung zu gewährleisten. Mit dieser Formulierung könnte ein Staat, der es den Menschen erlaubt, frei zu sein, theoretisch andere Nationen gefährden, weil sie ihre Bürger nicht wie Tiere in ihren Häusern einsperren.

Kapitel IV. Stärkung und Aufrechterhaltung der Kapazitäten für die Pandemieprävention, -vorsorge, -bewältigung und -wiederherstellung von Gesundheitssystemen hat auch einige Leckerbissen zu bieten. Hier ist eines davon:

(ii) Maßnahmen zum Aufbau von Kapazitäten für die Genomsequenzierung sowie für die Analyse und den Austausch solcher Informationen, um die Risikobewertung zu unterstützen und eine rasche Reaktion auf Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit mit Pandemiepotenzial, einschließlich neu auftretender und wiederauftretender Zoonosen, einzuleiten

Sicher, die Weitergabe Ihrer genetischen Informationen ohne Ihre Zustimmung, da kann nichts schiefgehen.

In Kapitel V Artikel 13 auf Seite 22 heißt es:

(i) Erleichterung des schnellen Zugangs der WHO zu Ausbruchsgebieten, auch durch die Entsendung von Expertenteams zur Bewertung und Unterstützung der Reaktion auf neu auftretende Ausbrüche.

Im Kontext eines Dokuments, in dem Phrasen wie „Whole Government Approach“ (Ansatz der gesamten Regierung) wiederholt werden, lese ich das als internationale Einsatzteams, die Quarantäne, Impfungen und so weiter erzwingen.

Seite 23:

(a) Zusammenarbeit mit Gemeinschaften, der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und nicht staatlichen Akteuren, einschließlich des privaten Sektors, als Teil eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes zur Pandemieprävention, -vorsorge, -reaktion und -wiederherstellung von Gesundheitssystemen

Die Idee eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes steht im Widerspruch zu den Vorstellungen von Bewusstseinsfreiheit und individueller Freiheit, die zwar universelle Konzepte sind, aber nach dem Fall Roms im Mittelalter im Tauziehen zwischen weltlicher und kirchlicher Autorität geschmiedet wurden. Bis zu einem gewissen Grad mag die Erfahrung der Bewusstseinsfreiheit daher einzigartig für die westliche Zivilisation sein.

Sowohl Stalin als auch Hitler und Mao verfolgten einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Gesellschaftliche Insekten arbeiten mit einem gesamtgesellschaftlichen Ansatz. Wenn Sie eine Ameisenkolonie für die ideale Gesellschaft halten, dann sollten Sie dies nicht lesen…

Im Grunde genommen befinden wir uns in einem Wettlauf um die Anklageerhebung. Eine der etwa 400 örtlichen Staatsanwaltschaften muss Fauci und die Führungskräfte der Pharmaindustrie vor einem staatlichen Bezirksgericht anklagen, bevor der WHO-Vertrag unterzeichnet wird. Eine präventive Anklage würde die WHO und ihren Versuch der globalen Kontrolle unterminieren. Floridas landesweites Geschworenengericht ist vom Obersten Gerichtshof genehmigt worden, doch könnte dieser Prozess zu langsam verlaufen. Jede Staatsanwaltschaft könnte eine Grand Jury einberufen, Beweise vorlegen und Anklagen erheben. Dieses Verfahren würde viel schneller ablaufen. In den Vereinigten Staaten muss ein ehrlicher Staatsanwalt den Mut haben, seine Arbeit zu tun. Grillen…

Die entstehende globale biomedizinische Tyrannei ist real. C19 war eine offensive biologische Waffe mit geringer Wirkung. C19-Injektionen sind ebenfalls biologische Waffen. Ihr Zweck ist offensichtlich. Die Voraussetzungen für einen nicht enden wollenden Ausnahmezustand zu schaffen, den Planeten dem Totalitarismus zu unterwerfen und einen Prozess der Entvölkerung des Planeten einzuleiten.

Setzen Sie die Staatsanwälte jetzt unter Druck.