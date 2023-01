Im Jahr 2022 haben wir die Erklärung für 2023

Während in den portugiesischen und europäischen Nachrichten die Zahlen von Ronaldo und seine „triumphale“ Unterschrift für die „wettbewerbsfähige“ saudische Liga diskutiert werden, dreht sich die Welt draußen so, dass die Konzernpresse des Nordatlantiks nur schwer Schritt halten kann und sich dafür entscheidet, die Geschichte der internationalen Politik in zwei Hauptfakten zusammenzufassen: der Krieg im Osten und Covid im Fernen Osten. Sie weiten den Rahmen nicht zu sehr aus, um nicht Gefahr zu laufen, sich selbst zu täuschen.

Selbst im Rahmen einer ständigen Bestätigung der als real empfundenen Prämissen, die durch das Heer der diensthabenden Meinungsmacher, Analysten, Kommentatoren und politischen Analysten ständig bekräftigt werden, die, obwohl sie sehr rational und pluralistisch erscheinen, niemals von den wesentlichen und grundlegenden Fragen abrücken, würden die Fakten, die das Jahr 2023 prägen werden, wenn sie diskutiert und analysiert werden, in den unbeweglichsten Köpfen – die nur Gewissheiten haben – die unpassendsten Fragen hervorrufen.

Auch wenn der Konflikt im Osten einen Großteil des kommenden Jahres prägen wird, da er genau zu diesem Zweck geschaffen wurde, ist es wichtig, sich zwei Daten ins Gedächtnis zu rufen, die helfen, die Gründe für die Aggression, Gewalt und Zerstörung zu verstehen, deren Zeuge wir sind.

Auf der Website der Weltbank (https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD?locations=RU-US) zeigen die Daten zu „Waffenexporten“, dass die russischen Exporte in diesem Bereich seit 2001 nicht nur an die der Vereinigten Staaten heranreichen, sondern in einigen Jahren (2002, 2013) sogar den Wert der Ausfuhren der Vereinigten Staaten übersteigen.

Es ist nicht verwunderlich, dass das letzte Jahr, in dem ein echter Wertwettbewerb zwischen den beiden Ländern stattfand, 2013 war. Zwischen November 2013 und Februar 2014 fand der Euromaidan statt, und im selben Jahr wurde ein umfangreiches Paket von Sanktionen gegen die Russische Föderation (die mindestens seit 2008 in Kraft waren) verabschiedet, die sich insbesondere auf Technologien konzentrierten, die Russland für seinen weitgehend staatlichen militärisch-industriellen Komplex importierte. Bereits 2014 zeigen Daten der Weltbank den starken Rückgang der russischen Waffenexporte, die nur noch etwas mehr als ein Drittel der US-Verkäufe ausmachen.

Diese Daten sind nicht nur für uns relevant, um den Grund für den Euromaidan, die Auferlegung eines russophoben Regimes und eine vollständige Eskalation der Bewaffnung zu verstehen, die in der achtjährigen Vorbereitung durch das Neonazi-Regime, das eine völlig unverhältnismäßige Armee und ein an albanische Bunker erinnerndes Netz von Befestigungen im Donbass aufbaute, gut zu erkennen ist. Diese und andere Daten bestätigen eine Reihe von Prämissen, die unsere nahe Zukunft prägen werden.

Das Problem ist nicht nur ein Problem der „kommerziellen Substitution“. Bei weitem nicht. Martyanov erklärt uns in drei notwendigen Büchern einen Teil des Problems. Unter Putins Herrschaft wurde das gesamte installierte Potenzial, das die UdSSR hinterlassen hatte und das in der russischen Gesellschaft vorhanden war und in den 90er-Jahren nicht völlig zerstört wurde, wiederverwendet, modernisiert und optimiert, was es ermöglichte, dem Weltmarkt aus militärischer Sicht effektivere und vor allem viel billigere Optionen anzubieten, wenn man das Kosten-Nutzen-Verhältnis betrachtet. Heute hat der Konflikt zwischen den beiden slawischen Nationen gezeigt, dass die US-Waffen nicht nur keinen wesentlichen Unterschied machen, sondern auch veraltet sind, insbesondere im Bereich der Artillerie (lange, kurze und mittlere Entfernungen) und der Luftabwehr.

Was Martyanov uns vorhersehen ließ, ist, dass die USA nicht zulassen können, dass eine enorme Anzahl von Ländern der Welt (von Algerien über Saudi-Arabien bis hin zur Türkei, Indien, Indonesien, Ägypten, Venezuela, Argentinien, Brasilien oder sogar NATO-Länder wie Griechenland…) damit beginnen, Technologien zu kaufen, die den ihren überlegen sind (wie im Fall des von der Türkei gekauften S-400, das seiner Meinung nach jedem amerikanischen Luftabwehrsystem überlegen ist), die aber, selbst wenn sie nicht überlegen sind, nicht mit dem NATO-Standard kompatibel sind, was an sich zwei Probleme aufwirft: 1. Wenn das Land den militärischen Verbündeten beitritt oder in ihnen verbleibt, führt die Tatsache, dass es unterschiedliche Waffensysteme hat, zu Verbindungsproblemen, die die defensive und offensive Wirksamkeit beeinträchtigen; 2. wenn es ein feindliches Land wird, wird es sich auf offensive Systeme verlassen, gegen die die Verteidigungssysteme der NATO nicht erfahren oder abgestimmt sind, und umgekehrt.

Wie wichtig dies ist, wird deutlich, wenn man sich die Zurückhaltung der USA bei der Lieferung großer Mengen von HIMARS oder PATRIOTs ansieht, und selbst dann nur mit sehr begrenzten Fähigkeiten. Für Drohnen gilt das Gleiche. Ihr massiver Einsatz, und zwar mit den modernsten Fähigkeiten, wird es der gegnerischen Armee ermöglichen, ihre Systeme zu testen, zu erproben und fein abzustimmen. Deshalb wollen sie nicht liefern. Es besteht immer noch das Problem, dass der Feind eines dieser Systeme erbeuten könnte (es scheint, dass er den nicht explodierten HIMAR-Raketensprengkopf bereits hat). Andererseits würde der Einsatz dieser Waffensysteme in dem Konflikt, ohne dass man auf wesentliche Siege und eine Trendwende verweisen könnte, ein miserables Marketing für diese Waffensysteme bedeuten.

Das Gegenteil ist der Fall. Deswegen zögert die russische Armee meiner bescheidenen Meinung nach, ihre S-500 oder sogar S-400 einzusetzen (sie setzt eher auf modernisierte S-300, BUK und andere), hat nur ein oder zwei Hyperschallwaffen eingeführt und hat noch keine Su-57 eingesetzt. Mit anderen Worten: Wir dürfen dem Feind nicht alles zeigen, denn auf dem Schlachtfeld wimmelt es von NATO-Sensoren, die nach taktischen, technologischen, logistischen und doktrinären Informationen suchen.

Die Effektivität des kleinen russischen Kontingents im Kampf gegen ISIS im Vergleich zu den Mitteln, die die USA für den gleichen „Kampf“ aufwenden, hat ein internationales Sicherheitsbedürfnis geweckt, das bereits bestand, aber für die US-Neocons zu einer dringenden Lösung wurde. Wenn der offizielle Diskurs weiterhin in die Richtung ging – und geht -, das russische Potenzial zu verharmlosen und lächerlich zu machen, weil die Verkäufe einerseits immer weiter steigen und andererseits immer weiter sinken mussten, dann werden die Militäranalysten des Pentagons nicht umhin gekommen sein, darauf zu achten. Arroganz ist oft eine Angeberei, und tief im Inneren verbirgt sie Besorgnis.

Es gibt Fakten, die diesen Eindruck noch verstärken. Die Tatsache, dass wir wissen, wie die NATO und die G7 ihre Bedrohungen und die gesamte Politik der „Eindämmung“ und des „Abbaus“ ihrer militärischen und wirtschaftlichen Macht eingestuft haben, was eine gründliche Zermürbungsarbeit, das Studium und die Feinabstimmung von Strategien erfordert, die für viele Fachleute bereits das Vorzimmer des Dritten Weltkriegs darstellen (diesmal hoffentlich mit einem weiter östlich gelegenen Epizentrum), gibt uns Hinweise auf die Richtung der Maßnahmen.

Die Schaffung von Mitteln für den Aufbau eines negativen Bildes der Gegner bestätigt diese Richtung: Auf Seite 89 des US-Bundeshaushalts, Kapitel „Department of State and Other International Programs“, ist beispielsweise zu lesen: „400 Millionen Dollar für den Fonds gegen den bösartigen Einfluss der Volksrepublik China. Zusätzlich (…) sieht der Haushalt 682 Millionen Dollar für die Ukraine vor und damit 219 Millionen Dollar mehr als im Jahr 2021, um den bösartigen Einfluss Russlands weiterhin zu bekämpfen.“ Erst im letzten Teil des Absatzes wird klar, wofür diese 1,2 Milliarden Dollar wirklich verwendet werden, nämlich für „Desinformation“ (sollte heißen: Gegeninformation) oder „zivilgesellschaftliche Resilienz“ (sollte heißen: Geld für NGOs). Kann man danach noch alles glauben, was man in der Konzernpresse über diese beiden Länder liest und sieht? Selbst wenn man weiß, dass die USA für die Produktion und Veröffentlichung von Informationen zur Bekämpfung dieser Länder zahlen? Und wissend, dass die sogenannten „Medien“ in einer tiefen wirtschaftlichen Krise stecken und enorm abhängig von der Verwendung solcher Gelder sind? Nur wenn der Glaube religiös ist!

Aber die Daten über den Handel der Europäischen Union mit der Russischen Föderation bestätigen, in welchem Rahmen die Aktion durchgeführt wird. Laut Eurostat haben mit Ausnahme der kleinen baltischen Staaten, Schwedens, Irlands, Dänemarks und Finnlands ALLE anderen Länder mehr importiert als im Jahr 2021. Und das alles trotz des 10. Sanktionspakets, das bereits auf dem Weg ist. Wie ist das zu erklären? Wo ist das „nicht zu Putins Kassen beitragen“, „nicht zur Kriegsfinanzierung beitragen“ oder „lasst uns die russische Wirtschaft auslöschen“? Wie in der Times of India geschrieben, wussten die USA sehr wohl, dass sie die russische Wirtschaft nicht beeinträchtigen würden. Was sie wussten, war, dass sie die deutsche und europäische Wirtschaft vernichten und damit ihre eigene mästen würden.

Mit anderen Worten, es ist alles nur Gerede für die Herde. Dieses Gerede lässt sich übersetzen als „alles teurer kaufen, weil wir ohne langfristige Verträge einkaufen“, „Energie teurer kaufen, damit amerikanisches Schieferöl und Schiefergas zum Hauptaugenmerk der EU werden“, „auf keinen Fall Waffen an sie kaufen“, „die Zusammenarbeit in sensiblen Bereichen wie der Kernfusion beenden, ein Projekt, das in Frankreich mit vielversprechenden Ergebnissen entwickelt wurde und bei dem Russland ein grundlegender Partner war, und es ist kein Zufall, dass die USA auch in diesem Bereich konkurrieren und keine Konkurrenz wollen“, „keine Spitzentechnologie in die Russische Föderation zu exportieren“ und „den wichtigsten Handelspartner des Landes, nämlich die EU, mit dem Rückzug der meisten multinationalen Unternehmen aus diesem Land zu unterdrücken“.

Hier können wir die wahren Ziele des Krieges, der 2014 begann, bestätigen. Ausgerichtet an den Gründungszielen der NATO ist das erste „Russland raus“ bereits erreicht; das zweite „Deutschland runter“ wurde mit der Wahl von Scholz und seinem Haufen sehr „gut“ ausgebildeter, wacher Jungs, Mädchen und halber Jungs und halber Mädchen erreicht; das dritte „Europa rein“ wird mit den Sanktionen erreicht, die die EU zwingen, einen ihrer wichtigsten Wirtschaftspartner aufzugeben, den wichtigsten in Bezug auf billige Rohstoffe und Energie, und mit der Zeit auch ihren wichtigsten Handelspartner, China, aufzugeben. Alles unter dem Deckmantel des Kampfes gegen Diktatur und Menschenrechtsverletzungen.

Es gibt bereits zwei weitere Fakten, die für die Vorhersage der kommenden Ereignisse von enormer Bedeutung sein werden. Zum einen die Mobilisierung von 250.000 Reservisten im Alter von bis zu 55 Jahren in Polen, die dazu geführt hat, dass Tausende von Männern aus dem Land geflohen sind, eine Tatsache, über die in den „glaubwürdigen“ Fernsehsendern des Nordatlantiks nicht berichtet wird. Wenn man dieses Ereignis mit der seit einigen Jahren stattfindenden jährlichen Erhöhung des Militärbudgets dieses Landes (das weit über den Anforderungen der NATO liegt) in Verbindung bringt, ist es leicht zu erkennen, welche Personen als nächste unter die Räder kommen werden. Tausende von Söldnern, darunter viele ehemalige Soldaten der polnischen Streitkräfte, sind in Bahkmut umgekommen. Aber es gibt Pläne für alles Mögliche, sei es von einer polnischen Elite, um die galizische Region zu besetzen, oder von den Neocons, um Polen als nächstes Versuchskaninchen zur „Schwächung“ des „Feindes“ zu benutzen.

Das andere, das die Vorbereitung dessen, was noch kommen wird, vorwegnimmt, liegt weiter östlich. Zunächst setzten sie ihre von der CIA finanzierten Jungs aus Taiwan und Hongkong ein (ja, die Rädelsführer wurden identifiziert), um in China kleine Demonstrationen gegen die Null-Covid-Politik zu mobilisieren. Die Null-Covid-Politik hatte die Macht, den Angriff, den die USA auf das Land vorbereiteten, hinauszuzögern und aus einem unbekannten Grund einzufrieren und die vorhersehbaren Todesfälle zu nutzen, um einen Regimewechsel herbeizuführen. In diesen fast drei Jahren konnte sich das Land auf den Kampf gegen die Pandemie vorbereiten, aber Washington wollte ihnen nicht so viel Zeit geben. Deshalb greifen sie jetzt, nachdem sie die Abriegelung vorangetrieben haben – als ob es sie hier nie gegeben hätte -, das Land an, weil… es mit Covid Zero endete.

Das nennt man verhaftet werden, weil man einen Hund hat, und verhaftet werden, weil man keinen Hund hat, was die Ernsthaftigkeit und die wahren Absichten dieser Leute zeigt. Jetzt beschuldigen sie China, „Daten zu verheimlichen“, nennen die Führer Lügner und behandeln die Menschen in diesem tausendjährigen Land als Dummköpfe, sie beschuldigen die „Krankenhäuser, überfüllt zu sein“, als ob unsere nicht JEDEN TAG und ZU JEDER ZEIT überfüllt wären, und nachdem in den USA und den Kolonien MILLIONEN von Menschen gestorben sind, sagen sie, sie seien „sehr besorgt über die Zahl der Fälle“. Als ob hier der Covid vorbei wäre.

Natürlich, und das ist urkomisch, rannte die Song-Verkäuferin Van Der „Lies“, die zufällig die Frau des Direktors eines der wichtigsten Labors ist, das mit Pfizer zusammenarbeitet, los, um „China Impfstoffe anzubieten“. Für unseren Geldbeutel würde dieses „Angebot“ einige weitere Steuermilliarden bedeuten, für Ursula würde es ein weiteres verlorenes Handy bedeuten, aber für die Chinesen, deren Zivilisation 5000 Jahre alt ist… Es braucht mehr, um sie zu täuschen. Über die tatsächlichen Auswirkungen dieser Massenimpfung wurde sehr wenig, fast gar nichts, diskutiert, aber die Bezahlung von Twitter (bewiesen durch die Twitter Files), um die Informationen über den Impfstoff zu gestalten, lässt nichts Gutes für die Zukunft erahnen.

So müssen wir uns möglicherweise schon 2023 auf leere Regale einstellen. Die beabsichtigte Schließung der europäischen Grenzen zu China, die die USA durchzusetzen versuchen, würde diese Wirkung nicht verfehlen. Die Aufstockung der Mittel für die WHO (dieselbe, die bei den Masken gelogen hat, erinnern Sie sich?), die ebenfalls im Bundeshaushalt unter dem Deckmantel der „Stärkung der Führungsrolle der USA in internationalen Institutionen“ vorgesehen ist, hat bereits erste Früchte getragen mit Nachrichten wie „WHO zweifelt an den von Peking vorgelegten Daten“. Natürlich bezweifelt sie das!

Sei es, weil wir die höchsten Preise für Energie und Rohstoffe zahlen, sei es, weil der Angriff auf unseren wichtigsten Handelspartner sich beschleunigt und Höchstgeschwindigkeit erreicht… dort werden wir teuer für das bezahlen müssen, was wir bisher für billig hielten!

Und bei diesem Tempo werden wir feststellen, dass wir keinen Grund hatten, das Jahr 2022 hinter uns zu lassen!

Hugo Dionísio, Rechtsanwalt, politischer Berater, Analyst und Forscher beim portugiesischen Gewerkschaftsbund CGTP-IN.