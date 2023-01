Rekordzahl von Eisbären zeigt, dass die düsteren Vorhersagen der Klimaschützer stark übertrieben sind

Die angebliche Zerstörung des edlen Eisbären passt gut zu den Aussagen des gescheiterten US-Präsidentschaftskandidaten Al Gore im Jahr 2006.

Jahrelang wurde von Klimafanatikern behauptet, dass die armen, wuscheligen Eisbären aufgrund des Klimawandels, der früher als globale Erwärmung und davor als globale Abkühlung bezeichnet wurde, vom Aussterben bedroht seien.

Jüngste Informationen aus der kanadischen Arktis widerlegen jedoch die Behauptungen, dass eine Eisbärenkatastrophe hinter der nächsten Ecke auf uns wartet.

Blacklock’s Reporter veröffentlichte einen Artikel, der die Forschungsergebnisse des kanadischen Umweltministeriums hervorhebt.

In dem Bericht heißt es: „Die Wissenschaft und die Inuit Quajimajatuquangit (traditionelles Wissen) beobachten jetzt eine höhere Anzahl von Eisbären und die Managementziele konzentrieren sich mehr auf die Erhaltung oder Reduzierung der Bestände …“

Es ist interessant, dass „Science“ sich zum Thema Eisbären geäußert hat. Ich hatte den Eindruck, dass Anthony Fauci sich nur für Viren und Impfstoffe interessiert.

Lesen Sie diese Aussage noch einmal kurz. Die Wissenschaft und die Ureinwohner der kanadischen Arktis haben mit einer Überpopulation von Eisbären zu kämpfen und konzentrieren sich nun darauf, deren Zahl zu reduzieren.

Bedeutet „reduzieren“ auch töten?

Dürfen wir eine vom Aussterben bedrohte Art töten?

Vielleicht erinnern Sie sich noch an das Video, das vor ein paar Jahren die Runde machte und einen ausgemergelten Eisbären am Rande des Verhungerns zeigte.

Es war ein Video aus der kanadischen Arktis, und der Guardian betitelte den Clip mit „Video über hungernde Eisbären zeigt Auswirkungen des Klimawandels“.

Allein auf YouTube wurden das Video und andere Wiedergaben millionenfach aufgerufen. Ich unterrichtete damals in der High School, und die Schüler erzählten mir alle von dem armen Eisbären, der wegen menschlicher Aktivitäten in der Wildnis und wegen eines Planeten, der zu kochen droht, getötet wurde.

Spulen wir ins Jahr 2020 vor, und während die Welt für den größten medizinischen Betrug in der Geschichte verschlossen war, brachte BBC News einen Bericht, in dem es hieß, dass sich die Eisbären aufgrund des Klimawandels „innerhalb von Jahrzehnten“ verabschieden würden.

Die angebliche Zerstörung des edlen Eisbären passte gut zu den Aussagen des gescheiterten Präsidentschaftskandidaten Al Gore aus dem Jahr 2006.

Blacklocks schrieb: „Die falschen Behauptungen über den Rückgang der Bärenpopulationen stammen aus dem 2006 mit einem Oscar ausgezeichneten Dokumentarfilm An Inconvenient Truth von Al Gore. Der ehemalige US-Vizepräsident behauptete, die Bären würden im schmelzenden Meereis ertrinken. „Man findet Eisbären, die tatsächlich ertrunken sind, indem sie lange Strecken schwimmen, bis zu 60 Meilen (ca. 97 km), um das Eis zu finden“, sagte Gore.

Nun, wie bei buchstäblich allem, was jemals vom Mainstream-Zeitgeist gesagt wird, stellt sich heraus, dass dieser einsame verhungerte Eisbär kein Beweis für einen Trend des zunehmenden Verhungerns oder Aussterbens von Eisbären war. Und es stellt sich auch heraus, dass die Eisbärenpopulationen in Kanada so stark wachsen, dass sie zu einer Plage werden.

Der Mann, der das Video des kranken Eisbären aufgenommen hat, sprach vor fünf Jahren mit CNN über seine Erfahrungen beim Filmen des Bären. Was er dem Reporter erzählte, trug nicht dazu bei, die Darstellung zu untermauern, die sich um das Video rankte, und tatsächlich widersprach das, was er sagte, der Darstellung.

Er sagte dem Moderator, dass dieser spezielle Bär nur einer von vielen war, die er und sein Team an diesem Tag beobachtet haben. Sie hätten Bären aller Größen gesehen, sagte er, und gab sogar zu, dass er nicht sagen könne, dass der kränkliche Bär durch den Klimawandel getötet wurde.

Es war lustig zu beobachten, wie die Moderatorin ihr Bestes versuchte, um ihn dazu zu bringen, die ganze Angelegenheit auf Al Gores unerfüllte Prophezeiungen zu schieben. Leider war es nur ein kranker und hungriger Bär in freier Wildbahn.

Ich bin mir nicht sicher, ob die Linken das wissen, aber Tiere leben nicht ewig, und manchmal werden sie krank und sterben.

Ich wette, wenn man buchstäblich jeden einzelnen Bären auf der Erde beobachten würde, würde man feststellen, dass die große Mehrheit am Ende ihres Lebens sehr mager und schwach wird und dann stirbt. Das ist es, was mit wilden Tieren passiert. Sie sind keine Hauskatzen oder emotionalen Assistenzhunde. Sie leben in einer Welt, in der sie Nahrung jagen müssen, und sie sind auch sterbliche Wesen mit Körpern, die mit dem Alter schwach werden. Wenn sie alt und schwach sind, können sie nicht mehr jagen und verhungern oder sterben an Krankheiten, die durch Unterernährung hervorgerufen werden.

Schauen Sie sich das Video des kränklichen Eisbären an. Sie werden bemerken, dass er viel Schaum aus seinem Maul hat.

Ich bin kein Experte, aber ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass es Krankheiten gibt, die wilde Tiere befallen, die sie dazu bringen, Schaum vor dem Mund zu haben und zu sterben, eine davon ist die Tollwut.

Vielleicht sind die linken Klimaschützer besorgt darüber, dass der kranke Eisbär nicht durch eine tödliche Injektion sterben konnte, was wir früher als „Einschläfern“ eines Tieres bezeichneten und was man heute als „Sterben in Würde“ für Menschen bezeichnet.