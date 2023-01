Der „Great Reset“ und die Zukunft des Geldes… Das müssen Sie wissen.

Internationaler Mensch: Was ist die Idee hinter dem sogenannten „Great Reset“?

Nick Giambruno: Wir haben unzählige Beispiele dafür gesehen, wie die selbsternannte Elite im Westen diesen Begriff verwendet.

Aber lassen Sie mich zuerst fragen: Wer hat diesen Leuten das Kommando übertragen? Wer hat sie zu den Führern der Welt gesalbt?

Sie reden nicht nur davon, das Finanzsystem neu zu ordnen, sondern auch die Natur des Lebens dramatisch zu verändern.

Ich glaube, dass etwas Unheimliches im Gange ist, und sie versuchen nicht einmal mehr, es zu verbergen. Es ist jetzt alles offenkundig.

Lassen Sie mich also versuchen, etwas unglaublich Komplexes zusammenzufassen.

Diese Leute erkennen, dass das derzeitige internationale Währungssystem, das auf dem US-Dollar basiert, vor dem Aus steht. Selbst Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve, räumt ein, dass die Vormachtstellung des US-Dollars schwindet.

Obwohl sie es vorziehen würden, das derzeitige System weiter zu melken, erkennen sie, dass es scheitert und die Notwendigkeit besteht, die Lücke zu einem neuen System zu schließen, das sie zu kontrollieren hoffen.

Niemand weiß, wie das nächste internationale Währungssystem aussehen wird – nicht einmal die Eliten. Sie wissen jedoch, wie es aussehen soll.

Sie möchten ein komplettes Kontrollnetz mit digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs), Bewegungslizenzen, obligatorischen medizinischen Verfahren und einem Sozialkreditsystem, neben anderen unangenehmen Dingen.

Einfach ausgedrückt, die Great Reset Agenda ist ein hochtechnologisches, totalitäres, globales Panoptikum.

Kurz gesagt, sie wollen die totale Kontrolle über Sie in allen Bereichen – ein neuer Feudalismus.

Sie manipulieren die Menschen emotional mit Angst und falschen Erzählungen, damit sie Dinge akzeptieren, die sie normalerweise nicht akzeptieren würden – wie ihre Versklavung.

Das ist es, worum es bei ihrer Great Reset-Agenda geht. Sie ist selbstverständlich ein Gräuel für die persönliche Freiheit, die Menschenwürde und die Selbstbestimmung.

Ob die selbsternannten Eliten alle oder einige dieser Dinge bekommen, ist eine offene Frage.

Das beste Szenario für die Menschheit wäre, dass die meisten großen Regierungen bankrott gehen – und sie sind auf dem besten Weg dazu -, bevor sie die Great Reset Agenda umsetzen können.

Internationaler Mensch: Es scheint, dass die Veränderung des Geldes, damit die Regierungen mehr Kontrolle über die Menschen haben können, ein großer Teil dieses Plans ist. Wie sehen Sie das?

Nick Giambruno: Ich sehe es so.

Lassen Sie sich von keiner Regierung, sei es die US-Regierung, die chinesische Regierung oder eine globale Regierungsorganisation wie der IWF, vorschreiben, was Geld ist.

Geld muss nicht von der Regierung kommen. Das ist ein totaler Irrglaube, den man dem Durchschnittsmenschen durch eine Gehirnwäsche eingetrichtert hat.

Das wäre so, als würde man sich in die Vergangenheit versetzen lassen und den Durchschnittsbürger in der Sowjetunion fragen: „Woher kommen die Schuhe?“

Sie würden sagen: „Nun, die Regierung stellt die Schuhe her. Woher sollten sie sonst kommen? Wer könnte sonst die Schuhe herstellen?“

Es ist dieselbe Mentalität, die heute in Bezug auf Geld herrscht – nur ist sie viel weiter verbreitet.

Die Wahrheit ist, dass Geld genauso wenig von der Regierung kommen muss wie Schuhe.

Die Menschen haben zu verschiedenen Zeiten Steine, Glasperlen, Salz, Vieh, Muscheln, Gold, Silber und andere Güter als Geld verwendet.

Doch seit über 2 500 Jahren ist Gold das beständigste Geld der Menschheit.

Gold ist nicht zufällig zu Geld geworden oder weil einige Politiker es verordnet haben. Stattdessen wurde es zu Geld, weil zahllose Menschen im Laufe der Geschichte und in vielen verschiedenen Zivilisationen subjektiv zu demselben Schluss kamen: Gold ist Geld.

Es war das Ergebnis eines Marktprozesses, bei dem die Menschen nach der besten Möglichkeit suchten, Werte zu speichern und auszutauschen.

Warum also haben sie sich für Gold entschieden? Was macht Gold als Geld so attraktiv?

Hier ist der Grund.

Gold hat eine Reihe einzigartiger Eigenschaften, die es als Geld geeignet machen.

Gold ist haltbar, teilbar, beständig, praktisch, knapp und vor allem ist es das „härteste“ aller physischen Güter. Mit anderen Worten: Gold ist im Verhältnis zu den vorhandenen Beständen „schwer zu produzieren“ und diejenige physische Ware, die am widerstandsfähigsten gegen eine Inflation ihres Angebots ist. Das ist es, was Gold seine monetären Eigenschaften verleiht.

Bitcoin teilt viele der monetären Eigenschaften von Gold. Wie physisches Gold hat auch Bitcoin kein Gegenparteirisiko, und niemand kann das Angebot willkürlich aufblähen.

Das ist die Quintessenz.

Ich würde die Menschen ermutigen, souveräne Individuen zu sein und zu erkennen, was für sie am besten als Vehikel für die Speicherung und den Austausch von Werten funktioniert, anstatt gedankenlos alles zu akzeptieren, was die Regierung ihnen als Geld gibt.

Internationaler Mensch: Was macht staatliches Geld so gefährlich?

Nick Giambruno: Regierungen profitieren von ihrer enormen Macht, indem sie Falschgeld aus dem Nichts drucken und ihre Bürger zwingen, es zu benutzen. Ob Venezuela, Libanon, Argentinien oder die USA, es ist immer die gleiche Masche. Es erlaubt den Regierungen, sich wie Vampire zu verhalten und sich an den Ersparnissen ihrer Bürger zu laben.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten diese Art von immenser Macht?

Sie könnten mit wenig bis gar keinem Aufwand etwas erschaffen und dann alle anderen zwingen, es als Geld zu akzeptieren und zu verwenden. Sie könnten Papiervermögen aus dem Nichts erschaffen und Ihre Feinde von der Wirtschaft abschneiden. Du wärst sehr mächtig.

Aus diesem Grund schätzen alle Regierungen ihr Geldmonopol.

Denken Sie daran: Regierungsgeld ist politisches Geld. Es ist ein mächtiges Werkzeug, um Sie zu bestehlen und zu kontrollieren.

Erinnern Sie sich, was Anfang 2022 mit den Truckern in Kanada geschah? Ohne ein ordentliches Verfahren oder eine gerichtliche Überprüfung beschlagnahmte die kanadische Regierung auf Knopfdruck ihre Bankkonten. Die Regierung erteilte sich selbst die Befugnis und machte daraus eine einfache Verwaltungsaufgabe.

Wir werden bald noch viele weitere – und noch schwerwiegendere – Maßnahmen dieser Art erleben.

Internationaler Mensch: Was kann der Durchschnittsbürger dagegen tun?

Nick Giambruno: Ich habe Geld, Geldpolitik und Geldgeschichte studiert. Ich war in Simbabwe, Argentinien, Libanon und anderen Ländern, die eine Hyperinflation erlebt haben.

Meiner Meinung nach ist die wichtigste Eigenschaft von Geld, dass es schwer herzustellen ist – seine „Härte“. Mit anderen Worten, es ist etwas, das gegen eine Inflation seines Angebots resistent ist.

Stellen Sie sich Geld wie einen Anspruch auf menschliche Zeit vor. Es ist wie gespeichertes Leben oder Energie.

Würden Sie das in etwas stecken wollen, das jemand anderes ohne Aufwand oder Kosten erzeugen kann?

Natürlich würden Sie das nicht tun.

Das wäre so, als würden Sie Ihre Ersparnisse in Chuck-E.-Cheese-Spielmarken oder in Vielfliegermeilen einer Fluggesellschaft anlegen. Die Anlage Ihrer Ersparnisse in staatlichen Währungen ist nicht viel anders.

Sie wollen Ihr Geld in etwas investieren, das andere nicht so einfach herstellen können.

Das ist der springende Punkt.

Die große Mehrheit der Menschheit versteht nicht, was gutes Geld ausmacht. Stattdessen wurden sie hypnotisiert zu glauben, dass etwas Minderwertiges – Papierschnipsel oder digitale Einträge, die Regierungen mühelos erstellen können – gutes Geld ist.

Das ist ein trauriger Zustand und einer der größten Betrügereien in der Geschichte der Menschheit.

Um ihre Great-Reset-Agenda durchzusetzen, verlassen sich die Eliten darauf, dass der Durchschnittsbürger die Zusammenhänge rund ums Geld nicht versteht. Sie verlassen sich darauf, dass die Menschen ihre giftigen CBDCs blindlings schlucken.

Das Wirksamste, was der Durchschnittsmensch tun kann, um gegen diese Agenda zu kämpfen, ist, seine Lebenskraft nicht in staatlichen Währungen zu speichern. Auf diese Weise können die Regierung – und die hinter ihr stehenden Eliten – die Inflation nicht dazu nutzen, Ihre monetäre Energie abzuschöpfen, um ihre ruchlosen Pläne zu finanzieren.

Die Idee ist, einen bedeutenden Teil Ihrer Ersparnisse in Sachwerte zu investieren, in unpolitisches, neutrales Geld, das kein Gegenparteirisiko hat und inflationsresistent ist.

Ich zähle physische Goldmünzen in Ihrem Besitz ebenso wie Bitcoin zu dieser Kategorie. Aber nur Bitcoin, bei dem Sie die Kontrolle über die privaten Schlüssel haben und nicht von der Erlaubnis einer dritten Partei – wie einer Börse oder einer Depotbank – abhängig sind, um auf Ihr Geld zuzugreifen.

Es gibt noch viel mehr zu berichten…

Ich habe mehr Details in einem dringenden PDF-Bericht, den ich gerade veröffentlicht habe, wo das alles hinführt. Darin erfahren Sie, wie Sie sich schützen können und wie Sie sich am besten für große Gewinne positionieren, egal was passiert.

Er trägt den Titel „Die gefährlichste Wirtschaftskrise seit 100 Jahren… die 3 wichtigsten Strategien, die Sie jetzt benötigen.“