Das RFK Jr. Interview, das Sie nicht sehen sollen

Von Vigilant Fox

Robert Kennedy Jr. soll Präsident Trumps künftiger Gesundheitsbeauftragter werden, und die Liste der Dinge, die in Ordnung gebracht werden müssen, ist mehr als atemberaubend.

In einem brisanten neuen Interview sagte Kennedy zu Dr. Phil: „Wir haben die kränksten Kinder der Welt“.

„Als ich ein Kind war, hatten etwa 6 % der amerikanischen Kinder chronische Krankheiten. Heute sind es 60 %“, beklagte er.

Was ist die Ursache dafür? Kennedy wies auf eine entscheidende Veränderung Mitte der 1980er Jahre hin, als „etwas mit unseren Kindern geschah“.

Kennedy vermied es in diesem Fall, das Wort „V“ zu benutzen, aber er wies die Genetik als Hauptschuldigen zurück, denn „Gene verursachen keine Epidemien“.

„Sie [die Gene] mögen die Anfälligkeit liefern, aber man braucht eine Umweltexposition, ein Umweltgift“.

Aber Kennedy hat es nicht dabei belassen. Er machte eine Aussage, die so tiefgreifend war, dass man befürchten muss, dass es sich dabei um eine Sache handelt, für die Menschen ermordet werden.

Kennedy enthüllte, dass man „Diabetes verschwinden“ lassen kann, und zwar für einen „winzigen Bruchteil“ der Kosten, die entstehen würden, wenn man jeden fettleibigen Amerikaner auf Ozempic setzen würde.

Und wie? „Geben Sie jedem Amerikaner drei Mahlzeiten pro Tag mit Bio-Lebensmitteln.“

„Diabetes ist mit Essen und Bewegung behandelbar, genauso wie Fettleibigkeit“, erklärte Kennedy.

Das klingt nach gesundem Menschenverstand, aber Sie können sich vorstellen, dass ein solcher Vorschlag auf Ablehnung stoßen würde. Und warum? Weil die medizinische Industrie, die uns gesünder machen soll, „in Wirklichkeit mehr Geld verdient, wenn wir kränker werden“.

Kennedy lüftete auch den Vorhang über die Rolle der Medien bei all dem und deckte ihre schmutzige Partnerschaft mit Big Pharma auf.

Er sagte, dass es bei der Werbung von Big Pharma in den Fernsehnachrichten nicht nur darum geht, Produkte anzupreisen, sondern auch darum, den Inhalt zu diktieren.

Kennedy hat dies aus erster Hand erfahren.

Roger Ailes, der Gründer von Fox News, gab Kennedy gegenüber zu, dass er ein Familienmitglied hatte, das durch ein quecksilberhaltiges medizinisches Produkt geschädigt wurde, sagte aber, er könne Kennedy keine Plattform geben, um über das Thema zu sprechen, weil „70 % unserer Einnahmen von Pharmaunternehmen kommen“.

Ailes sagte zu Kennedy: „Wenn einer meiner Moderatoren Sie im Fernsehen auftreten ließe, müsste ich ihn feuern. Und wenn ich das nicht täte, würde ich von Rupert [Murdoch] hören“.

Kennedy erklärte: „Diese [Pharma-]Unternehmen werben nicht nur als Plattform für den Verkauf von Produkten, sondern auch, weil sie den Inhalt diktieren können. Sie können sicherstellen, dass derjenige, der in der Nachrichtensendung auftritt, eine bestimmte Linie verfolgt.“

Dann tauchte Kennedy in die perverse politische Landschaft ein und argumentierte, dass die amerikanische Mittelschicht entmachtet worden sei.

Und warum? Weil die Politiker zu sehr damit beschäftigt sind, „Millionäre und Milliardäre aufzurufen“, um sich um den Durchschnittsamerikaner zu kümmern. Durch das Urteil des Obersten Gerichtshofs von 2010 zu Unternehmensspenden wurden politische Kampagnen zu einer milliardenschweren Industrie.

Eine Kandidatur für das Amt des Präsidenten kostet heute schwindelerregende 15 Milliarden Dollar , während es vor etwas mehr als einem Jahrzehnt nur etwa 1 Milliarde Dollar waren.

Selbst für einen Senatssitz in New York sind 300 Millionen Dollar erforderlich. Kennedy beklagte: „Der Typ, der heute kandidiert, verbringt seine ganze Zeit damit, Millionäre und Milliardäre anzurufen, weil das das Einzige ist, wofür er Zeit hat.“

Dann geschah etwas Bemerkenswertes. Kennedy griff die Bedenken von Präsident Trump bezüglich der Integrität der Wahlen auf und wollte wissen, warum wir „Geldautomaten in jedem Block haben, die nie gehackt werden“, aber irgendwie unsere Wahlen nicht sichern können.

Er wies auf die Heuchelei hin, mit der die Demokraten die Integrität der Wahlen betrachten, und erinnerte sie daran, dass sie 2000 und 2004 behaupteten, die Wahlen seien gestohlen worden – doch niemand nannte sie jemals „unpatriotisch“.

„Diese ganze Stadt [Las Vegas] ist auf Maschinen gebaut, die zählen können, richtig? Und nie Fehler machen und nie zu viel Geld zurückgeben. Wir können es also tun“, erklärte Kennedy.

„Und man benötigt Papierstimmzettel. Man benötigt etwas, um die Wahl zu überprüfen. Und darüber sollten wir reden, anstatt darüber zu streiten, ob diese oder jene Wahl gehackt wurde.“

In den letzten Minuten sprach Kennedy mit Dr. Phil darüber, warum er nicht nur Präsident Trump unterstützt, sondern auch beschlossen hat, aktiv für ihn zu werben.

Sein erster Grund war klar: Er hat Angst vor einer möglichen Walz-Harris-Regierung, die seiner Meinung nach in allen Fragen, die er für existenziell hält, auf der „falschen Seite“ steht.

Was für Kennedy jedoch den Ausschlag gab, war Trumps Vision, „eine Einheitspartei zu gründen“, die sich auf vier entscheidende Themen konzentriert: Beendigung endloser Kriege, Bekämpfung der Epidemie chronischer Krankheiten, Sicherung der Grenze und Bekämpfung der Zensur.

Das Unglaubliche an dieser neuen Allianz ist, dass Kennedys Unterstützung den Demokraten sehr schadet. Bevor er seine Kandidatur zurückzog, lag er in einigen Swing States bei 5, 6 oder 7 % der Wählerstimmen.

Und wenn schätzungsweise „57 % dieser Leute zum ehemaligen Präsidenten Trump gehen“, dann „ist es viel wahrscheinlicher, dass Präsident Trump gewählt wird“.

Sehen Sie sich das vollständige Interview an:

WATCH: @RobertKennedyJr sits down with Dr. Phil to discuss endorsing President Trump and how this decision will impact the issues that matter most to his campaign. Watch this and more on MeritTV and the Merit+ app.



Brought to you in part by @PatriotMobile pic.twitter.com/5Ido3gIlBg