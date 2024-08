Was passiert wirklich mit Mpox?

Von David Bell

Der Mpox-Notfall

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat in dieser Woche erwartungsgemäß gehandelt und Mpox zum internationalen Gesundheitsnotstand (PHEIC) erklärt. Damit beherrscht ein Problem in einigen wenigen afrikanischen Ländern, das in diesem Jahr etwa so viele Menschen getötet hat, wie alle vier Stunden an Tuberkulose sterben, die internationalen Schlagzeilen. Dies ruft in einigen Kreisen große Empörung gegen die WHO hervor.

Die Angst ist zwar berechtigt, aber sie ist meist fehlgeleitet. Die WHO und das von ihr einberufene IHR-Notfallkomitee hatten nur wenig wirkliche Macht – sie folgen einfach einem Drehbuch, das von ihren Sponsoren geschrieben wurde. Die afrikanische CDC, die einen Tag zuvor den Notstand ausgerufen hatte, befindet sich in einer ähnlichen Lage. Mpox ist eine echte Krankheit und erfordert lokale und angemessene Lösungen. Aber das Problem, auf das es hinweist, ist viel größer als Mpox oder die WHO, und das zu verstehen ist entscheidend, wenn wir es lösen wollen.

Mpox, früher Affenpocken genannt, wird durch ein Virus verursacht, das normalerweise afrikanische Nagetiere wie Ratten und Eichhörnchen infiziert. Es wird relativ häufig auf den Menschen und von Mensch zu Mensch übertragen. Beim Menschen reichen die Auswirkungen von sehr leichten Erkrankungen über Fieber und Muskelschmerzen bis hin zu schweren Erkrankungen mit dem charakteristischen Hautausschlag und manchmal auch dem Tod. Verschiedene Varianten, die so genannten „Kladen“, rufen leicht unterschiedliche Symptome hervor. Es wird durch engen Körperkontakt, einschließlich sexueller Aktivitäten, übertragen, und die WHO erklärte vor zwei Jahren einen PHEIC für eine Klade, die hauptsächlich von Männern, die Sex mit Männern haben, übertragen wurde.

Bei den aktuellen Ausbrüchen kommt es nicht nur zu einer sexuellen Übertragung, sondern auch zu anderen engen Kontakten, z. B. innerhalb von Haushalten, was das Schadenspotenzial erhöht. Kinder sind am stärksten betroffen und erleiden die schwersten Folgen, was möglicherweise auf eine geringere Immunität und die Auswirkungen von Unterernährung und anderen Krankheiten zurückzuführen ist.

Die Realität in der DRK

Die aktuelle PHEIC wurde hauptsächlich durch den laufenden Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) ausgelöst, obwohl es auch in den Nachbarländern Ausbrüche gibt, die eine Reihe von Gruppen betreffen. In diesem Jahr sind in der DRK etwa 500 Menschen an Mpox gestorben, über 80 % von ihnen waren unter 15 Jahre alt. Im gleichen Zeitraum starben in der Demokratischen Republik Kongo etwa 40 000 Menschen, vor allem Kinder unter 5 Jahren, an Malaria. Diese Todesfälle sind vor allem auf den mangelnden Zugang zu grundlegenden Hilfsmitteln wie Diagnosetests, Malariamedikamenten und insektiziden Moskitonetzen zurückzuführen, da die Malariabekämpfung weltweit chronisch unterfinanziert ist. Malaria ist fast immer vermeidbar oder behandelbar, wenn ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Im gleichen Zeitraum, in dem 500 Menschen in der Demokratischen Republik Kongo an Mpox starben, starben in der Demokratischen Republik Kongo und den umliegenden afrikanischen Ländern Hunderttausende an Tuberkulose, HIV/AIDS sowie an den Folgen von Unterernährung und unsicherem Wasser. Allein an Tuberkulose sterben weltweit jedes Jahr etwa 1,3 Millionen Menschen, eine Rate, die etwa 1.500 Mal höher ist als die von Mpox im Jahr 2024.

Die Bevölkerung der Demokratischen Republik Kongo ist außerdem mit zunehmender Instabilität konfrontiert, die sich in Massenvergewaltigungen und Massakern äußert, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Kriegsherren versuchen, den Appetit der reicheren Länder auf die Komponenten der Batterien zu stillen. Diese wiederum werden benötigt, um die grüne Agenda Europas und Nordamerikas zu unterstützen. Dies ist der Kontext, in dem die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo und die umliegenden Bevölkerungen, die natürlich die wichtigsten Entscheidungsträger in Bezug auf den Mpox-Ausbruch sein sollten, derzeit leben.

Eine Industrie produziert das, wofür sie bezahlt wird

Für die WHO und die internationale Gesundheitsbranche ergibt sich durch Mpox ein ganz anderes Bild. Sie arbeiten jetzt für einen pandemischen Industriekomplex, der von privaten und politischen Interessen auf der Asche der internationalen öffentlichen Gesundheit aufgebaut wurde. Vor vierzig Jahren hätte man Mpox im Zusammenhang gesehen, im Verhältnis zu den Krankheiten, die die Lebenserwartung insgesamt verkürzen, und zu der Armut und den zivilen Unruhen, die sie begünstigen. Die Medien hätten die Krankheit kaum erwähnt, da sie einen Großteil ihrer Berichterstattung auf die Auswirkungen stützten und versuchten, unabhängige Analysen zu liefern.

Jetzt ist die öffentliche Gesundheitsbranche auf Notfälle angewiesen. Sie hat die letzten 20 Jahre damit verbracht, Agenturen wie das CEPI aufzubauen, das auf dem Weltwirtschaftsforum 2017 eingeweiht wurde und sich ausschließlich auf die Entwicklung von Impfstoffen für Pandemien und den Ausbau der Kapazitäten zur Erkennung und Unterscheidung von immer mehr Viren und Varianten konzentriert. Unterstützt wird dies durch die kürzlich verabschiedeten Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV).

Während die Verbesserung der Ernährung, der sanitären Einrichtungen und der Lebensbedingungen den Weg zu einer längeren Lebenserwartung in den westlichen Ländern ebnete, passen solche Maßnahmen schlecht zu einem kolonialen Ansatz im Weltgeschehen, bei dem der Reichtum und die Vorherrschaft einiger Länder als abhängig von der anhaltenden Armut anderer betrachtet werden. Dies erfordert ein Paradigma, in dem die Entscheidungsfindung in den Händen von weit entfernten bürokratischen und unternehmerischen Herren liegt. Die öffentliche Gesundheit hat dies in der Vergangenheit bedauerlicherweise unterstützt, indem sie die lokale Entscheidungsfindung einschränkte und Waren als Schlüsselinterventionen durchsetzte.

So gibt es heute Tausende von Funktionären des öffentlichen Gesundheitswesens, von der WHO über Forschungsinstitute bis hin zu Nichtregierungsorganisationen, kommerziellen Unternehmen und privaten Stiftungen, die sich in erster Linie damit befassen, Ziele für die Pharmaindustrie zu finden, öffentliche Gelder zu erschleichen und dann das Heilmittel zu entwickeln und zu verkaufen. Die gesamte neue Pandemie-Agenda, die durch die Covid-19-Reaktion erfolgreich demonstriert wurde, basiert auf diesem Ansatz. Um die damit verbundenen Gehälter zu rechtfertigen, müssen Ausbrüche entdeckt, ihre wahrscheinlichen Auswirkungen übertrieben und eine auf Waren basierende, meist impfstoffbasierte Reaktion eingeleitet werden.

Die Sponsoren dieses gesamten Prozesses – Länder mit großen Pharmaindustrien, Pharmainvestoren und Pharmaunternehmen selbst – haben durch Medien und politisches Sponsoring die Macht, um sicherzustellen, dass der Ansatz funktioniert. Beweise für die Absichten des Modells und die Schäden, die es anrichtet, können durch eine unterwürfige Medien- und Verlagsindustrie wirksam vor der Öffentlichkeit verborgen werden. Aber in der Demokratischen Republik Kongo müssen sich die Menschen, die lange unter der Ausbeutung durch den Krieg und die Mineralienabbauer gelitten haben, die ein besonders brutales Kolonialregime ablösten, nun auch mit den Wohlstandsgewinnern der Pharmaindustrie auseinandersetzen.

Umgang mit der Ursache

Während Mpox vor allem in Afrika auftritt, sind die Auswirkungen der korrumpierten öffentlichen Gesundheit global. Die Vogelgrippe wird wahrscheinlich in naher Zukunft denselben Weg einschlagen wie Mpox. Das Heer der Forscher, die dafür bezahlt werden, weitere Ausbrüche zu finden, wird dies tun. Die Gefahr von Pandemien ist zwar nicht wesentlich anders als vor Jahrzehnten, aber es gibt eine Industrie, die darauf angewiesen ist, Sie vom Gegenteil zu überzeugen.

Wie das Covid-19-Drehbuch gezeigt hat, geht es hier um Geld und Macht in einem Ausmaß, das nur von ähnlichen faschistischen Regimen der Vergangenheit übertroffen wird. Die derzeitigen Bemühungen in westlichen Ländern, das Konzept der freien Meinungsäußerung zu verunglimpfen, abweichende Meinungen zu kriminalisieren und Gesundheitspässe einzuführen, um die Bewegungsfreiheit zu kontrollieren, sind nicht neu und haben nichts mit der Unvermeidlichkeit zu tun, dass die WHO die Mpox-Krankheit zum PHEIC erklärt hat. Wir leben nicht mehr in der Welt, die wir vor zwanzig Jahren kannten.

Die Armut und die externen Kräfte, die vom Krieg profitieren, sowie die Krankheiten, die diese begünstigen, werden die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo weiterhin heimsuchen. Wenn eine Massenimpfkampagne eingeleitet wird, was sehr wahrscheinlich ist, werden finanzielle und personelle Ressourcen von weitaus größeren Bedrohungen abgezogen werden. Aus diesem Grund muss die Entscheidungsfindung jetzt zentralisiert werden, weit weg von den betroffenen Gemeinden. Die lokalen Prioritäten werden niemals mit denen übereinstimmen, von denen die Expansion der Pandemie-Industrie abhängt.

Im Westen müssen wir davon abkommen, der WHO die Schuld zu geben, und uns mit der Realität auseinandersetzen, die sich um uns herum abspielt. Die Zensur wird von Journalisten gefördert, Gerichte dienen politischen Agenden, und das Konzept der Nationalität, von dem die Demokratie abhängt, wird verteufelt. Eine faschistische Agenda wird offen von Unternehmensclubs wie dem Weltwirtschaftsforum gefördert und von den internationalen Institutionen aufgegriffen, die nach dem Zweiten Weltkrieg eigens gegründet wurden, um sie zu bekämpfen. Wenn wir das nicht erkennen und uns nicht weigern, mitzumachen, dann sind wir selbst schuld. Wir stimmen für diese Regierungen und nehmen offensichtlichen Betrug in Kauf, und wir können uns dagegen entscheiden.

Für die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo werden weiterhin Kinder auf tragische Weise an Mpox, an Malaria und an all den Krankheiten sterben, die die Rendite für weit entfernte Pharma- und Batteriehersteller sichern. Sie können das Flehen der Diener der Weißen von Davos ignorieren, die ihnen die Injektionen verabreichen wollen, aber sie können nicht ihre Armut oder das Desinteresse an ihrer Meinung ignorieren. Wie bei Covid-19 werden sie nun noch ärmer werden, weil Google, der Guardian und die WHO schon vor langer Zeit gekauft wurden und nun anderen dienen.

Die einzige wirkliche Hoffnung besteht darin, dass wir Lügen und leere Verlautbarungen ignorieren und uns weigern, uns unbegründeten Ängsten zu beugen. Im Gesundheitswesen und in der Gesellschaft schützt die Zensur Unwahrheiten, und Diktate spiegeln Machtgier wider. Sobald wir uns weigern, beides zu akzeptieren, können wir damit beginnen, die Probleme der WHO und die von ihr geförderte Ungerechtigkeit anzugehen. Bis dahin werden wir in diesem zunehmend bösartigen Zirkus leben.