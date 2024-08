Sehr seltsame Vorgänge in Frankreich im Zusammenhang mit der Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov, offenbar auf ausdrücklichen Befehl von Präsident Macron. Aber es sieht so aus, als ob die Hand von Onkel Sam geholfen hat, die Marionettenfäden in diesem faschistischen Drama zu manipulieren. Mein Beweis? Schauen Sie sich die zweite Anklage gegen Durow an.

Weigerung, auf Ersuchen der zuständigen Behörden Informationen oder Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die für die Durchführung und Auswertung einer gesetzlich zulässigen Abhörmaßnahme erforderlich sind.

(Übersetzung – Weigerung, auf Ersuchen der Strafverfolgungsbehörden die für die Durchführung und Auswertung einer gesetzlich zulässigen Abhörmaßnahme erforderlichen Informationen oder Unterlagen zur Verfügung zu stellen)

Soweit mir bekannt ist, sind die Vereinigten Staaten eines der wenigen, wenn nicht sogar das einzige Land der Welt, in dem Informationen, die von Geheimdiensten gesammelt wurden, nicht in einem Gerichtsverfahren verwendet werden können. Der Ausdruck „Abhörmaßnahmen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen auf Antrag von Strafverfolgungsbehörden“ deutet darauf hin, dass eine Strafverfolgungsbehörde ein Ziel in einer Ermittlung hatte und eine Abhörmaßnahme beantragen wollte, die dann in einem Gerichtsverfahren verwendet werden könnte. Aber welche Behörde? Ich verlasse mich auf Sie, die Leser, um mir mitzuteilen, ob es noch andere Länder gibt, in denen die Polizei eine richterliche Anordnung benötigt, um eine Abhörmaßnahme durchzuführen.

Ich habe mich bei einem meiner pensionierten CIA-Kollegen erkundigt, der als Stationschef in Europa tätig war, und er kannte keinen einzigen europäischen Staat, in dem die gegen einen Verdächtigen gesammelten Informationen nicht in einem Gerichtsverfahren verwendet werden dürfen. Der Punkt ist folgender: Auch wenn Telegram behauptet, es sei gut verschlüsselt und könne nicht von der NSA, dem GCHQ, der SVR oder dem chinesischen Ministerium für Staatssicherheit infiltriert werden, ist es nicht sicher. Erinnern Sie sich, als WhatsApp vor einigen Jahren auf den Markt kam? Einer meiner Geheimdienstkollegen warnte mich davor, es für sicher zu halten.

Ich bin wirklich überrascht, dass die Franzosen das auf die Liste gesetzt haben. Was wäre, wenn der Iran an Telegram herangetreten wäre und verlangt hätte, das Konto eines amerikanischen Politikers oder Generals anzuzapfen, und wenn diese Forderung im Einklang mit dem iranischen Recht gestanden hätte? Nach französischer Logik könnte der Iran Pavel oder Zuckerberg oder Musk verhaften, wenn sie sich weigerten, das Abhören ihrer Plattform zuzulassen. Das ist Wahnsinn.

Die Wahrheit ist, dass Länder wie die USA, Großbritannien, Russland und China über robuste Systeme verfügen, um E-Mails, Textnachrichten und Anrufe abzufangen. Sie brauchen keine verdammte richterliche Anordnung. Sie tun es, weil sie es können.

Der wahre Zweck dieser juristischen Spielereien ist es, Pavel und andere wie ihn zu zwingen, die freie Meinungsäußerung zu unterdrücken. Der Westen kann den Gedanken nicht ertragen, dass einfache Menschen ihren unaufhörlichen Schwachsinn in Frage stellen, zum Beispiel, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen wird oder dass Israel keinen Völkermord begeht.

Wenn ich Pavel wäre, würde ich zur Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate oder zur russischen Botschaft gehen und um Asyl bitten. Ich glaube, bei den Leuten in den VAE wäre er besser aufgehoben, weil sie ihm eine Burka und einen Hijab anziehen und ihn aus dem Land bringen könnten.

Larry Johnson ist ein ehemaliger CIA-Analyst und Mitarbeiter des Außenministeriums der Vereinigten Staaten. Er arbeitete in den 1980er und 1990er Jahren als Analyst für Terrorismusbekämpfung beim US-Geheimdienst CIA (Central Intelligence Agency). Nach seiner Zeit bei der CIA war er auch als Berater für Sicherheitsfragen tätig und ist bekannt für seine oft kritischen Ansichten zur US-Außenpolitik und zu Geheimdienstoperationen. Johnson tritt häufig als Kommentator in verschiedenen Medien auf und schreibt über nationale Sicherheitsfragen und geopolitische Entwicklungen.